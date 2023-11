Modern Warfare 3 : voici le moyen le plus rapide de débloquer de nouvelles armes

Bien que nous ayons été très déçus par le contenu de la campagne solo, le nouveau mode zombies multijoueur de Modern Warfare 3, intitulé Modern Warfare Zombies, est un délice inattendu et offre un bonus génial pour tous ceux qui essaient de mettre la main sur les nouvelles armes du jeu.

Cette version ouverte de la formule classique des zombies de Call of Duty offre un vaste environnement à explorer librement avec vos amis. Modern Warfare Zombies semble être l'évolution parfaite du mode DMZ de Modern Warfare 2, qui était déjà très convaincant.

Empruntant des éléments au genre du shooter d'extraction, qui a été façonné par des titres hardcore comme Escape From Tarkov et Hunt : Showdown, votre principal objectif dans ce mode est de relever des défis dans le monde ouvert, puis de réussir l'extraction avec votre escouade afin de conserver les récompenses.

Contrairement aux autres modes, votre chargement est très limité et se compose principalement d'objets que vous avez récupérés sur la carte. Il est intéressant de noter que jouer à Modern Warfare Zombies est actuellement le moyen le plus rapide de mettre la main sur la plupart des nouvelles armes qui ont été ajoutées à Modern Warfare 3.

En effet, les armes que vous extrayez sont automatiquement débloquées dans le reste du jeu, y compris les équipements que vous n'avez pas réussi à acquérir par le biais du processus normal de montée en niveau. Cela signifie que vous pouvez mettre la main sur des armes de haut niveau très tôt.

Par exemple, le nouveau et puissant revolver TYR a été débloqué en une dizaine de minutes, au lieu d'avoir à grinder pendant des heures pour atteindre le niveau 50, où il est normalement disponible. Pour ce faire, il suffit de trouver l'arme à une station d'achat sur la carte, de l'acheter avec la monnaie que vous aurez gagnée en tuant des ennemis morts-vivants, puis de la réserver au point d'extraction le plus proche pour mettre fin à la mission.

L'arme est ensuite débloquée pour être utilisée dans d'autres modes, y compris Warzone et sur les nombreuses cartes du mode multijoueur normal. Cette technique fonctionne également avec les armes plus anciennes de Modern Warfare 2 que vous n'avez pas encore réussi à débloquer, ce qui en fait un moyen rapide et facile de mettre la main sur l'équipement désiré.

Bien sûr, tout dépend de votre capacité à trouver l'arme dans Modern Warfare Zombies, mais étant donné la disponibilité de nombreuses armes, nous ne nous attendons pas à ce que ce soit un problème.