Modern Warfare 3 : les missions de combat ouvertes modifient les règles d'engagement

Le dernier Call of Duty s'annonce comme un véritable retour dans le passé. Intitulé Modern Warfare 3, ce prochain volet de la série de jeux de tir à la première personne à succès est la suite directe de Modern Warfare 2, sorti en 2022, et le troisième opus de l'univers modern Warfare, qui a été rafraîchi.

Bien que le scénario ait été réinitialisé avec le reboot de la sous-série Modern Warfare en 2019, tout ce que nous avons vu de Modern Warfare 3 jusqu'à présent suggère une grande dépendance à la nostalgie de ces jeux originaux. Avec des remakes brillants des cartes multijoueurs du premier Modern Warfare 2 (le titre de 2009), il est clair que le développeur Sledgehammer Games vise à séduire les fans de longue date avec la perspective alléchante de revisiter des lieux emblématiques tels que Rust et Favela dans le jeu en ligne.

Ce qui différencie ce nouveau jeu des autres, c'est sa campagne solo, qui introduit pour la première fois les missions de combat ouvertes (OCM). Cette nouvelle façon de jouer offre une alternative ouverte à la structure de mission traditionnellement linéaire de Call of Duty en donnant aux joueurs la liberté de se déplacer sur la carte et de s'attaquer aux objectifs comme bon leur semble.

Intrigués par ce que cela signifie à la fois pour la série et pour le studio, nous nous sommes entretenus avec Dave Swenson, directeur créatif chez Sledgehammer Games, et Shelby Carleton, concepteur narratif du jeu, pour en savoir plus.

Jouez à votre façon sur Modern Warfare 3

(Image credit: Activision)

Après avoir développé des jeux comme Advanced Warfare et Vanguard, le passage à quelque chose de plus ouvert a été un grand changement de rythme pour le studio. "Je n'arrête pas de dire que c'est le jeu que nous avons toujours voulu réaliser", explique Swenson.

"Je pense que ce qui rend les choses intéressantes, c'est que les joueurs ont le choix et qu'ils peuvent choisir la façon dont ils arrivent à leurs fins."

En fait, c'est le désir d'offrir davantage de choix aux joueurs qui a été à l'origine de la création des MCO. "C'était l'idée de départ, n'est-ce pas ? Ce serait vraiment génial de pouvoir faire ça", explique Swenson. Ce serait aussi très difficile, et c'est là que l'on se dit : "D'accord, est-ce qu'on peut faire ça ?".

Bien qu'elles aient nécessité "beaucoup de travail" à leurs débuts, les missions ont rapidement "commencé à se mettre en place". On s'est dit : "Oh mon Dieu, on peut le faire. C'est génial. C'est très amusant", se souvient-il. "Comme je l'ai dit, c'est le jeu que nous avons toujours voulu faire et maintenant nous sommes enfin capables de le faire".

S'adapter et réagir

(Image credit: Activision)

Les campagnes de Call of Duty sont connues pour leur narration cinématographique et Swenson insiste sur le fait que les joueurs peuvent toujours s'attendre à un contenu scénaristique abondant cette fois-ci. "Il y a toute l'histoire, tous les personnages, dit-il, mais maintenant je ne suis plus guidé. Au lieu de cela, j'utilise mon pouvoir d'action".

C'est un aspect que Mme Carleton a pris soin de prendre en compte dans son travail de conceptrice narrative. "Nous voulions que la narration réponde d'une manière ou d'une autre aux choix que vous faites. Que vous soyez bruyant, silencieux ou furtif, vous aurez des personnages qui réagiront à ces choix.

"Il y a même différentes façons de terminer le niveau. Vous pouvez faire les choses dans n'importe quel ordre, alors certains niveaux auront des personnages qui le confirmeront", ajoute-t-elle. Je me souviens d'avoir envoyé aux concepteurs un message du genre : "S'il vous plaît, donnez-moi une liste de toutes les façons dont vous pouvez mourir dans ce niveau, afin que nous puissions en tenir compte".

Parfois, vous mourrez à l'arme blanche, parfois vous mourrez furtivement. L'écriture d'un dialogue prenant en compte autant d'actions du joueur a été une tâche ardue. "Vous essayez d'avoir toutes ces répliques pour couvrir toutes ces situations", explique-t-elle. "De ce point de vue, c'était un véritable défi."

Au cours du processus de développement, de grands tableaux ont été assemblés pour tracer la myriade d'itinéraires possibles qu'un joueur pouvait emprunter lorsqu'il explorait un niveau. "Nous avons tout planifié sur les tableaux que nous avions", raconte-t-elle. "C'est le désordre avant que la belle chose n'en sorte, mais je pense que nous avons réussi."

Moments de réflexion

(Image credit: Activision)

Nous étions également curieux de savoir ce que l'équipe a personnellement le plus hâte que les fans découvrent par eux-mêmes.

"J'aime beaucoup les moments plus calmes", déclare Carleton en évoquant un moment particulier de la campagne. "Call of Duty, c'est tellement de choses", explique-t-elle, "le conflit, les moments difficiles, l'action explosive et, dans tous les jeux de la franchise, je recherche toujours ces moments plus calmes. Pour moi, ils ont beaucoup de cœur et apportent quelque chose de différent à chacun des jeux".

Swenson, quant à lui, est impatient de voir ce que les joueurs feront des combats ouverts. "Je suis très enthousiaste à l'idée des missions de combat ouvertes. Je pense qu'au fur et à mesure que je construis le jeu, que je joue beaucoup, j'ai toujours envie d'y retourner et c'est ce que j'ai fait".

Avec autant d'approches possibles, il est également curieux de voir quels types de tactiques les membres de la communauté découvriront et partageront. "Peut-être que la campagne de ce Call of Duty est la plus YouTubeable", explique-t-il. "Je pense que les fans [vont] capturer et partager avec les autres la façon dont ils remplissent les objectifs de manière folle et inventive, de manière à laquelle nous n'avons même pas pensé. Je suis très enthousiaste à cette idée."

L'introduction d'une partie de l'action dynamique que l'on trouve dans les jeux à monde ouvert comme Far Cry 6 semble être l'évolution parfaite pour la formule Call of Duty et nous sommes également très impatients de découvrir exactement quels types de stratégies nous découvrirons lors du lancement de Modern Warfare 3 le 10 novembre.

