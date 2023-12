Comment obtenir de l'Ambre dans Lego Fortnite ?

Construire un avant-poste dans le désert (Image credit: Epic Games) Une fois que vous aurez établi un village de taille décente dans les prairies, envisagez de passer à la zone désertique dès que vous le pourrez. Cela vous évitera de faire des allers-retours entre les deux biomes, d'autant plus que la plupart des ressources dont vous aurez besoin à l'avenir se trouvent dans le biome de la Dry Valley.

L'Ambre dans Lego Fortnite se présente sous deux formes : L'Ambre Brut et l'Ambre Taillé. Le premier est un ingrédient essentiel pour fabriquer des outils rares, tandis que le second est nécessaire pour les objets utilisés plus tard dans le jeu. Quel que soit votre projet de fabrication, vous devrez absolument trouver de I'Ambre pour faire progresser votre village.

Epic Games a ajouté Lego Fortnite à son jeu Battle Royale au début du mois de décembre. Il s'agit techniquement d'un jeu indépendant qui se trouve être intégré à Fortnite, ce qui prendra tout son sens une fois que vous l'aurez lancé. Il s'agit d'un jeu de survie et d'artisanat qui se déroule dans un gigantesque monde ouvert. Il y a des ressources comme I'Ambre et les Noyaux Explosifs à trouver, et des tas de personnages à rencontrer.

Voici comment obtenir de I'Ambre dans Lego Fortnite, ainsi que des informations sur I'Ambre Brut et I'Ambre Taillé. Nous verrons également à quoi sert l'Ambre.

(Image credit: Epic Games)

Pour obtenir de l'Ambre dans Lego Fortnite, vous devez vous rendre dans la région de la Dry Valley (Vallée sèche) et chercher des gisements d'Ambre Brut sur les plateaux rocheux. Vous pouvez les atteindre en utilisant les geysers qui les entourent, et un planeur s'avère très utile dans ce cas.

(Image credit: Epic Games)

Vous cherchez des dépôts jaunes d'Ambre Brut, comme le montre l'image ci-dessous. Vous aurez besoin d'une pioche verte ou bleue pour briser ces dépôts. Utilisez les geysers pour passer d'un plateau à l'autre, en ramassant de l'Ambre Brut au passage.

(Image credit: Epic Games)

Nous vous recommandons d'emmener quelques Amulettes De Sang Froid dans la Dry Valley, ou vous perdrez continuellement de la santé à cause des dégâts causés par la chaleur. Le Planeur est également essentiel ici, du moins si vous voulez récolter une bonne quantité d'Ambre Brut. Si vous n'avez besoin que d'une petite quantité, vous pouvez toujours utiliser les geysers pour atteindre la plupart des gisements d'Ambre Brut. Faites simplement attention à ne pas tomber.

(Image credit: Epic Games)

Pour obtenir de l'Ambre Taillé dans Lego Fortnite, vous devez fabriquer le Casseur de Pierres. Il se trouve dans le menu de construction. Une fois que vous l'avez posé, introduisez de l'Ambre Brut pour le transformer en Ambre Taillé. Ce dernier peut alors être collecté à partir du casseur. Si vous n'avez pas encore rassemblé suffisamment de ressources pour fabriquer un Casseur de Pierres, voici ce dont vous aurez besoin pour le faire :

Blocs de Marbre (20)

Ambre Brut (5)

Griffes de Sable (5)

Carapace de Sable (3)

À quoi sert l'Ambre dans Lego Fortnite ?

(Image credit: Epic Games)

L'Ambre sert principalement à améliorer votre village dans Lego Fortnite, du moins au début. Vous aurez également besoin d'Ambre Taillé pour fabriquer la Hache rare, qui est nécessaire pour couper les Cactus, et pour collecter le Bois Souple.