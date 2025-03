Canon annonce l’arrivée de deux nouveaux appareils pour vloggers – dont un possible PowerShot V1

Les nouvelles caméras de vlogging Canon seront dévoilées dans une semaine

Canon annonce deux modèles qui seront dévoilés le 26 mars

Le premier est le PowerShot V1, déjà disponible au Japon

À vos agendas, les fans de Canon : le géant de la photo a publié un teaser sur les réseaux sociaux dévoilant non pas un, mais deux nouveaux modèles de la série V, qui seront officiellement présentés le mercredi 26 mars à 18h (heure de Paris).

Le teaser, accompagné du message "de belles surprises arrivent", annonce que ces nouveaux appareils photo seront "les ajouts parfaits à votre équipement". Comme tous les modèles de la série V, ils sont destinés aux vloggers et créateurs de contenu.

Il est facile d’identifier l’appareil à gauche sur l’image, puisqu’il a déjà été aperçu : il s’agit du Canon PowerShot V1, déjà lancé au Japon. Il embarque un objectif 16-50 mm F2.8-4.5 avec zoom optique 3,1x, un nouveau capteur stabilisé de 22,3 MP et prend en charge l’enregistrement vidéo en 4K/30p ou en 4K/60p avec un recadrage de 1,4x. Il se positionne comme une version plus imposante du populaire PowerShot G7X Mark III.

Reste à connaître son prix en dehors du Japon. Actuellement vendu 148 500 yens (environ 900 euros), Canon pourrait toutefois opter pour une tarification spécifique à chaque marché. Toutes les informations officielles seront dévoilées mercredi prochain.

Un lancement, deux caméras

Le second appareil, à droite, reste plus mystérieux – bien que son existence ne soit pas une surprise totale. Des rumeurs circulaient déjà sur le fait que le PowerShot V1 ne serait pas le seul modèle de la série V prévu cette année, même si peu d’informations ont filtré sur un second appareil jusqu’à présent.

D’après Canon Rumors, ce deuxième modèle serait le Canon EOS R50 V, un appareil hybride d’entrée de gamme destiné aux vloggers, qui pourrait être commercialisé aux alentours de 829 €.

Selon les informations non confirmées relayées par Canon Rumors, le Canon EOS R50 V devrait être équipé d’un nouvel objectif et, comme son nom l’indique, proposer une approche axée sur la vidéo du modèle APS-C Canon EOS R50. Quelques ajustements ergonomiques pourraient également être au programme, bien que peu de détails aient fuité.

Tout sera révélé mercredi prochain, et toutes les annonces seront relayées en temps réel. Le teaser publié sur les réseaux sociaux mentionnant la chaîne YouTube de Canon, il y a fort à parier que l’événement sera retransmis en direct.