Canon PowerShot V1 : un nouveau capteur et un design pensé pour surpasser Sony en vlog

Canon PowerShot V1 annoncé discrètement sur le site web de Canon Japon

Il est doté d'un tout nouveau capteur de 22,3 Mpixels au format Micro Four Thirds et d'un objectif 16-50 mm F2.8-4.5.

Son prix converti en yens japonais est d'environ 999 €

Cela faisait un moment que les rumeurs circulaient sur un nouvel appareil photo compact Canon prometteur, et voilà que le PowerShot V1 vient d’être dévoilé sur le site de Canon Japon.

Le dernier PowerShot de Canon est avant tout un appareil compact dédié au vlogging, et sur le papier, il semble être un concurrent direct du Sony ZV-1 II. Il est équipé d’un objectif 16-50 mm f/2.8-4.5 et d’un nouveau capteur stabilisé de 22,3 MP, dont la taille est proche de celle du Micro Four Thirds, à l’exception de son format d’image plus étroit en 3:2.

Il permet d’enregistrer des vidéos en 4K à 30 images par seconde avec le profil colorimétrique C-Log de Canon, ou en 4K à 60 images par seconde avec un recadrage important de 1,4x. Toutefois, cette contrainte ne devrait pas poser trop de problème, compte tenu du champ ultra-large de l’objectif à zoom optique 3,1x.

On retrouve également un filtre ND intégré à trois niveaux, une stabilisation d’image de 5 IL, des ports pour micro et casque, ainsi qu’un temps d’enregistrement limité par la chaleur à 25 minutes, mais qui peut être prolongé indéfiniment grâce au ventilateur de refroidissement intégré.

Les photographes ne trouveront ni viseur ni flash intégré, mais cela ne signifie pas qu’ils doivent ignorer le PowerShot V1. Il embarque en effet des fonctionnalités photo particulièrement performantes, notamment une rafale atteignant 15 images par seconde avec l’obturateur mécanique – une vitesse rare sur un appareil de ce type – et jusqu’à 30 images par seconde avec l’obturateur électronique.

En résumé, le PowerShot V1 propose un ensemble de caractéristiques solides dans un boîtier compact doté d’une prise en main confortable. Son argument de poids pourrait bien être son prix. À ce jour, seule l’annonce du tarif japonais est disponible : 148 500 yens, soit environ 999 €. Si le prix final reste dans cette fourchette, il pourrait bien s’imposer comme une option très compétitive au regard de ses fonctionnalités.

Le Canon Powershot V1 pourrait-il être l'appareil photo compact par excellence ?

Du compact Sony ZV-1 II au DJI Osmo Pocket 3 stabilisé sur nacelle, en passant par les appareils hybrides Fujifilm XM-5 et Nikon Z30, les options de caméras de vlogging à moins de 1 000 dollars ne manquent pas. C'est dans ce marché que vient s'insérer le Canon PowerShot V1.

Le PowerShot V1, riche en fonctionnalités, n'a pas encore été testé – son lancement est prévu pour avril/mai – mais sur le papier, il impressionne déjà. Il devrait arriver sur le marché à un prix attractif, ce qui pourrait rapidement en faire un modèle très populaire.

Son capteur stabilisé est plus grand que celui d’un pouce utilisé par les modèles concurrents de Sony et DJI, tout en offrant la commodité d’un objectif intégré, un avantage absent des appareils hybrides comme le Nikon Z30.

Ses capacités en matière d’image sont renforcées par une expérience utilisateur complète en vidéo, avec une stabilisation intégrée annoncée jusqu’à 5 EV, un filtre ND intégré, un ventilateur de refroidissement, des ports pour micro et casque, ainsi qu’une griffe porte-accessoires compatible avec des flashs externes.

Avec 426 g sur la balance (batterie et carte mémoire incluses), le PowerShot V1 est un peu plus lourd qu’attendu. Mais son concept tout-en-un s'adresse parfaitement aux vidéastes qui veulent aussi un outil performant en photo.

Un test détaillé sera publié dès que l’appareil pourra être pris en main. Mais même à ce stade, tout laisse penser que le PowerShot V1 trouvera sa place parmi les meilleures caméras de vlogging du marché.