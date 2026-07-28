Canon préparerait trois nouveaux appareils photo pour 2026, dont le modèle rétro que tout le monde attend

Canon a enregistré trois appareils photo auprès de l’organisme de certification sans fil, ce qui indique que trois nouveaux modèles pourraient arriver très bientôt

Des rumeurs évoquent un EOS R7 Mark II, un EOS R10 Mark II et un EOS R8 Mark II

L’EOS R8 Mark II pourrait bien être un hommage au design rétro de l’AE-1 argentique, qui fête ses 50 ans cette année

La première moitié de 2026 a été plutôt calme en matière de sorties d’appareils photo, mais avec l’arrivée de la seconde partie de l’année, les fabricants semblent rattraper le temps perdu. Canon, en particulier, pourrait connaître une fin d’année très chargée, avec non pas un, ni deux, mais trois nouveaux hybrides EOS R qui alimentent déjà les rumeurs.

Il faut toutefois préciser que rien n’est confirmé à ce stade. Impossible d’affirmer que Canon va effectivement lancer ces modèles. Néanmoins, la marque a enregistré trois nouveaux appareils auprès de l’organisme de certification sans fil, une étape qui précède généralement une annonce imminente. Et selon les informations du très fiable Canon Rumors, Canon préparerait une mise à jour de trois de ses modèles EOS R les plus populaires, dont l’un s’annonce particulièrement prometteur.

Et ce n’est pas tout. Un nouveau compact PowerShot pourrait également être attendu, Canon cherchant à capitaliser sur le succès de son très populaire PowerShot G7 X Mark III. Mais les informations sont plus nombreuses du côté des hybrides, ce qui permet d’examiner de plus près ce qui pourrait arriver…

Canon EOS R8 II — serait-ce le fameux AE-1 numérique attendu ?

Les rumeurs indiquent que le plein format léger EOS R8 de Canon devrait recevoir un successeur à la mi-septembre. L’appareil ayant désormais plus de trois ans, une mise à jour à cette période semble logique. Mais la véritable information marquante est ailleurs. Cette nouvelle version pourrait être totalement différente, avec un design rétro inspiré de l’AE-1 que les passionnés réclament depuis des années.

Le Canon AE-1 est une véritable légende parmi les amateurs de photographie argentique. (Image credit: Shutterstock | Lius Hanzen)

Des rumeurs circulent depuis longtemps autour d’un appareil numérique au look rétro chez Canon, à l’image de ce que Nikon a proposé avec le Zf. Et puisque cette année marque les 50 ans de l’AE-1, un reflex argentique légendaire apprécié des amateurs pour ses commandes simples et sa facilité d’utilisation, le timing semble cohérent.

Les caractéristiques évoquées pour l’EOS R8 II incluent un capteur plein format de 32,5 MP, une rafale à 40 images par seconde avec l’obturateur électronique, une stabilisation d’image intégrée, une vidéo 4K suréchantillonnée et deux emplacements pour cartes SD UHS-II. Des spécifications globalement attendues pour un plein format de milieu de gamme.

Le modèle EOS R8 d'origine ne dispose que d'un seul emplacement pour carte mémoire ; deux emplacements constitueraient donc une amélioration bienvenue ! (Image credit: Future)

Reste à voir si ce style rétro sera uniquement esthétique. Il est possible que Canon propose à la fois une version standard de l’EOS R8 Mark II et une variante au design rétro. La question est aussi de savoir si cela influencera le fonctionnement de l’appareil. Aucune rumeur ne va dans ce sens, mais il serait logique que Canon explore des rendus inspirés de l’argentique, à l’image des simulations de films de Fujifilm ou des LUT en temps réel chez Panasonic.

Canon propose déjà ses « Styles d’image », mais ils sont peu utilisés et n’ont pas l’attrait des simulations de films de Fujifilm. Une approche plus poussée avec des rendus analogiques nets et dynamiques pourrait séduire les utilisateurs souhaitant obtenir de beaux JPEG directement en sortie d’appareil. Et le lancement d’un AE-1 numérique serait une occasion idéale pour introduire ce type de rendu.

Canon EOS R7 II — un capteur APS-C empilé en vue ?

Une mise à jour du Canon EOS R7 figure également parmi les rumeurs. Ce modèle APS-C de milieu de gamme, lancé en 2022, se distinguait déjà par sa rapidité, avec une rafale de 15 images par seconde en obturateur mécanique et jusqu’à 30 en électronique. Si les rumeurs se confirment, Canon pourrait aller plus loin en intégrant un capteur empilé sur l’EOS R7 II.

Ce serait une première pour Canon en APS-C. À ce jour, seul le Fujifilm X-H2S propose un capteur empilé dans ce format. Cette architecture place les circuits à l’arrière pour accélérer la lecture, permettant des rafales plus rapides, un autofocus plus performant et une visée sans blackout.

L'EOS R7 d'origine est le modèle APS-C haut de gamme de Canon. (Image credit: Future)

Sachant que l’EOS R7 était déjà très rapide, un capteur empilé pourrait faire franchir un cap important à cette version Mark II. Les performances en autofocus et en rafale pourraient atteindre un niveau proche de celui des modèles professionnels ou destinés aux amateurs exigeants. Les rumeurs évoquent également une hausse de la définition, passant de 32,5 MP à 39 MP.

Canon EOS R10 II — le nouvel hybride débutant à battre ?

Les rumeurs évoquent aussi une mise à jour du populaire EOS R10, avec un EOS R10 Mark II attendu pour la seconde moitié de 2026. Les informations restent limitées, si ce n’est que son lancement semble proche et qu’il pourrait être le premier de cette nouvelle vague.

Depuis sa sortie en 2022 aux côtés de l’EOS R7, le Canon EOS R10 a rencontré un large succès. Il n’est pas le moins cher de la gamme EOS R, les EOS R50 et R100 étant plus abordables, mais il reste accessible, avec un boîtier léger, un autofocus performant et une qualité d’image fiable.

Le Canon EOS R10 a rencontré un vif succès auprès des débutants. (Image credit: Future)

Il est peu probable que cette version bouleverse la formule. Des améliorations de l’autofocus avec une meilleure reconnaissance des sujets sont attendues, ainsi qu’une rafale plus soutenue grâce à un buffer plus large. Le modèle actuel peut atteindre 15 images par seconde, mais sur une durée limitée. Une légère augmentation de la définition, de 24,2 MP à 32,5 MP, pourrait aussi être envisagée afin de mieux distinguer ce modèle de ses alternatives plus abordables.

Que penser de ces modèles Canon encore au stade de rumeur ? Les avis peuvent être partagés dans les commentaires ci-dessous.