Canon EOS R8 : les cinq points à retenir

Canon a annoncé deux nouveaux appareils photo hybrides et deux nouveaux objectifs le 8 février 2023 : le Canon EOS R8 et le Canon EOS R50, ainsi que le RF 24-50mm F4.5-6.3 et le RF-S 55-210mm F5-7.1.

En septembre 2023, le système EOS R de Canon fêtera son cinquième anniversaire. La gamme compte déjà certains des meilleurs appareils photo sans miroir du moment, notamment dans sa gamme plein format, dans laquelle s'inscrit le Canon EOS R8, situé entre l'EOS R6 II et l'EOS RP d'entrée de gamme.

Nous avons eu un aperçu de l'appareil au siège de Canon UK avant son lancement. Si l'appareil nous a impressionnés dans certains domaines, nous avons encore quelques questions en suspens. Voici nos premières impressions.

(Image credit: Future)

1. L'EOS R8 est équipé d'un capteur plein format

Surpris que le Canon EOS R8 ne soit pas un APS-C ? Nous ne vous en voulons pas. Canon a jeté un peu de confusion dans sa gamme par le biais du nom du Canon EOS R8.

Le Canon EOS R3 est le fleuron actuel des appareils hybrides plein format, suivi des EOS R5 et R5C, puis des EOS R6 et EOS R6 II (plus les EOS RP et EOS R). Les appareils photo hybrides APS-C (un capteur plus petit que le plein format) sont les Canon EOS R7, EOS R10 (et maintenant l'EOS R50). Et où apparaît l'EOS R8 plein format ? Dans la nomenclature APS-C.

Il faut féliciter Canon d'avoir rempli si rapidement sa gamme d'appareils photo et d'objectifs du système EOS R, alors qu'il ne s'est même pas écoulé cinq ans depuis son lancement. Il existe un vaste éventail de 13 appareils photo et 33 objectifs Canon RF/RF-S. Mais les choses commencent à se compliquer, notamment en ce qui concerne les EOS R7 et EOS R8.

Peut-être que le format du capteur devient moins pertinent et que l'on s'intéresse davantage à ce qu'un appareil photo peut faire. L'EOS R7 a peut-être un capteur APS-C plus petit, mais il a 32,5 Mpx (contre 24 Mpx pour l'EOS R8), une batterie supérieure et un système IBIS (stabilisation de l'image intégrée au boîtier), et peut donc être considéré comme plus performant que l'EOS R8. C'est à voir.

(Image credit: Future)

2. L'EOS R8 est l'appareil photo plein format le plus léger de Canon

Bien qu'il reprenne une grande partie de la technologie du Canon EOS R6 II, notamment le capteur plein format de 24,2 Mpx, l'EOS R8 a le même facteur de forme que l'EOS RP d'entrée de gamme. Il parvient même à perdre quelques grammes supplémentaires. L'EOS RP pèse 485 g, tandis que l'EOS R8 en pèse 461, et ce, avec la batterie et la carte mémoire insérées.

L'EOS R8 est complété par le nouvel objectif RF 24-50mm f/5-6.3, qui est disponible en kit avec le nouvel appareil. Sur le papier, ce nouvel objectif n'est guère enthousiasmant, mais avec un poids de 210 g et une conception pliable, il s'agit d'une association logique avec un appareil photo aussi léger.

La combinaison de l'EOS R8 et de l'objectif RF 24-50 mm f/5-6.3 pèse moins de 700 g, ce qui constitue un véritable exploit pour un appareil photo plein format avec viseur. Ce poids est inférieur à celui de nombreux boîtiers d'appareils plein format, sans objectif donc.

(Image credit: Future)

3. Il a des capacités vidéo impressionnantes

L'hybride est un mot à la mode chez Canon en ce moment, et l'entreprise déploie une plus grande polyvalence vidéo dans ses derniers appareils photo sans miroir à monture RF pour compléter les puissantes performances photo. Les limites d'enregistrement vidéo de 30 minutes sont supprimées et, tout comme l'EOS R6 II, l'EOS R8 peut - en théorie - filmer pendant une durée illimitée, bien que le 4K/60p suréchantillonné à partir du 6K puisse pousser la capacité réelle de l'appareil à continuer à tourner.

Le profil log le plus populaire de Canon - Canon Log 3 - est inclus. Plus simplement connu sous le nom de C Log 3, ce profil de couleur vidéo permet une rotation rapide en production, avec beaucoup de contrôle sur le contraste et la couleur. Nous avons également été surpris par l'inclusion de la fausse couleur. Il s'agit d'un outil extrêmement pratique que les cinéastes utilisent pour vérifier les niveaux d'exposition, mais il vous faudra fouiller dans le menu pour le trouver.

Une entrée micro et une prise casque sont également intégrées à ce petit appareil, qui est doté d'un écran à angle variable et d'un commutateur photo/vidéo dédié. Dans l'ensemble, l'EOS R8 semble aussi bien adapté à la photo qu'à la vidéo.

(Image credit: Future)

4. Vous payez toujours un supplément

Les appareils Canon sont presque toujours plus chers que leurs concurrents directs, tels que Nikon, Fujifilm, Sony et Panasonic. C'est pourquoi nous sommes heureux de découvrir un appareil photo ayant à peu près la même puissance que l'EOS R6 II, mais à un prix plus abordable.

Mais il y a un grand "mais", et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'EOS R8 est moins cher que l'EOS R6 II : il est intégré dans un boîtier d'entrée de gamme. Oui, vous bénéficiez de fonctions de prise de vue et de performances similaires à celles de l'EOS R6 II, mais vous n'avez pas le même design. Alors, est-ce vraiment un appareil photo d'un meilleur rapport qualité-prix ? Est-il plus performant que les autres appareils ?

Nous pensons que les inconditionnels de Canon accueilleront chaleureusement l'EOS R8, et qu'il pourrait constituer un choix convaincant pour les personnes qui souhaitent mettre leur appareil à niveau ou passer à un reflex numérique Canon. Mais pour les impartiaux, ou pour ceux qui cherchent à se lancer dans le hybrides pour la première fois, la plupart des autres marques (à l'exception peut-être de Sony) représentent toujours une meilleure valeur.

(Image credit: Future)

5. Nous ne sommes pas vraiment sûrs de savoir à qui il est destiné

Si vous êtes du genre à voir le verre à moitié plein, alors l'EOS R8 est un appareil photo qui a beaucoup plus d'atouts que son apparence ne le laisse croire. Un capteur plein format de 24 Mpx, un viseur et un écran à angle variable, une vidéo 4K/60p avec Canon C-Log 3... il y a même les fausses couleurs.

Mais si vous êtes plutôt du genre à voir le verre à moitié vide, vous vous demanderez si le public cible de cet appareil est capable d'utiliser ces fonctions. La disposition des commandes est très simple, trop simple en fait pour pouvoir utiliser facilement certaines des meilleures fonctions. Si vous voulez tirer le meilleur parti de l'EOS R8, la navigation dans le menu de l'appareil devra devenir une expérience familière - par exemple, le mode rafale brut 30 images par seconde ne figure pas sur la molette du mode de prise de vue. Et tous les photographes et cinéastes ne sont pas aussi patients avec les menus.



C'est également un appareil qui se positionne entre les appareils plein format d'entrée de gamme moins chers, comme l'EOS RP et le Nikon Z5, dont le format du capteur est le principal argument de vente par rapport à une longue liste de fonctions, et les appareils plein format de milieu de gamme qui offrent une meilleure qualité de fabrication, une plus grande autonomie et un large éventail de commandes physiques.

La véritable question à laquelle nous revenons sans cesse est donc la suivante : "à qui s'adresse l'EOS R8 ?".