Das Ende von The Witcher Staffel 3 erklärt: Henry Cavills Abgang und weitere Fragen beantwortet

Es folgen vollständige Spoiler zu The Witcher Staffel 3. Du wurdest gewarnt.

Netflix' The Witcher Staffel 3 ist zu Ende und wenn du ebenfalls ein paar brennende Fragen hast, die beantwortet werden müssen, bist du hier richtig.

Wir waren von der ersten Hälfte der neuesten Staffel nicht begeistert, weshalb wir sehr froh waren, dass Teil 2 einige eklatante Fehler der ersten Folgen wiedergutmacht. In den letzten drei Episoden gibt es jede Menge Nervenkitzel, Blutvergießen und außerdem einen netten Abgesang von Hauptdarsteller Henry Cavill. Dieser kehrt in der vierten Staffel nicht mehr als Geralt von Riva zurück (Liam Hemsworth wird ihn ersetzen), also ist dies wirklich sein letztes Hurra.

Werden wir also erfahren, wie sich Cavills Geralt in Hemsworths Version verwandelt, bevor Staffel 3 endet? Gibt es Szenen nach dem Abspann, die einen Ausblick auf die vierte Staffel oder mögliche Spin-offs geben? Wir versuchen, diese drängenden Fragen und mehr in diesem Artikel zu beantworten.

Das ist die letzte Warnung: Es folgen große Spoiler zu The Witcher Staffel 3. Lies nicht weiter, wenn du die drei Episoden von Teil 2 noch nicht gesehen hast.

Stirbt Geralt in The Witcher Staffel 3?

Wird Geralt in zukünftigen Staffeln von The Witcher wieder dabei sein? (Image credit: Susie Allnutt/Netflix)

Nein. Vor der Veröffentlichung von Teil 2 hatte der Trailer ein herzzerreißendes Ende für Geralt angedeutet. Doch er überlebt die Geschichte, obwohl der grüblerische Monsterschlächter von dem abtrünnigen Magier Vilgefortz schwer verprügelt wird.

In der sechsten Folge kämpft das Duo am Strand nahe Aretuza. Vilgefortz will Ciri entführen und sie mit ihrem Vater, Kaiser Emhyr von Nilfgaard, vereinen, damit Emhyr und Ciri über den Kontinent herrschen können. Geralt will Ciri in Sicherheit bringen und sie lehren, ihre Kräfte für das Gute einzusetzen.

Zu Geralts Pech ist er seinem Gegner nicht gewachsen. Vilgefortz bringt Geralt fast um. Ein gebrochener Rücken und ein gebrochenes rechtes Bein sind nur einige der zahlreichen lebensbedrohlichen Verletzungen, die er sich während des Kampfes zuzieht. Wenn man bedenkt, wie Folge 6 endet, sieht es so aus, als würde Geralt seine Wunden nicht überleben.

Doch Triss Merigold rettet ihn und bringt ihn in den Brokilon-Wald, um von den Dryaden geheilt zu werden. Als die ihm jedoch nicht helfen können, tritt Yennefer (mehr über sie später) mit ihrer Chaosmagie auf den Plan und heilt Geralt, so dass er sich auf die Suche nach Ciri machen kann, die von Vilgefortz nach Nilfgaard gebracht wurde - so scheint es zumindest.

Tritt Liam Hemsworths Geralt in The Witcher Staffel 3 auf?

Wird sich Cavills Geralt im Finale von Staffel 3 in Hemsworths Version verwandeln? (Image credit: Netflix)

Auch wieder Nein. Hemsworths Geralt wird erst in Staffel 4 sein Debüt geben, nachdem Cavill laut Showrunnerin Lauren Hissrich (laut Entertainment Weekly) im Finale der dritten Staffel einen "heldenhaften Abschied" genommen hat.

Cavills Abschied war allerdings nicht so heldenhaft, wie wir erwartet hatten. Okay, er tötet einen Haufen nilfgaardischer Soldaten, aber wir dachten, sein letzter Kampf würde viel bedeutungsvoller sein, als er es war. Es macht Sinn, Cavill in den Sonnenuntergang reiten zu lassen, anstatt ihn durch Hemsworth in einer Szene zu ersetzen, die an die Regenerationssequenzen von Doctor Who erinnert.

Es ist noch unklar, wie Netflix die Verwandlung von Cavills Geralt in Hemsworths Version erklären wird. Der Produzent von The Witcher, Tomek Baginski, hat eine "Meta"-Variante angedeutet, wie dies geschieht (via Yahoo). Im Moment wissen wir allerdings noch nichts konkretes über die Verwandlung (wenn sie denn tatsächlich als solche abläuft).

Wer ist die falsche Ciri? Und warum ist sie in Nilfgaard?

Ciri ist nicht in Nilfgaard, auch wenn die ersten Minuten von Staffel 3 Folge 8 das vermuten lassen... (Image credit: Netflix)

Das ist Teryn, das Halb-Elfen-Mädchen, das Geralt in Episode 2 vor dem Fleischmonster in Vuilpanne gerettet hat.

In Folge 3 erfuhren wir, dass Teryn entführt und mithilfe von magischer Gedankenkontrolle dazu gebracht worden war, zu glauben sie sei die echte Ciri. Damals dachten wir alle, dass es Stregobor war, der sie (und zahlreiche andere junge Frauen) entführt und an ihnen Experimente durchgeführt hatte, um sie in Ciri zu "verwandeln". Jetzt wissen wir, dass Vilgefortz dahinter steck. Wenn er die echte Ciri nicht ausfindig machen konnte, war Teryn oder ein anderes Mädchen mit Gehirnwäsche sein Ersatzplan - d.h. Vilgefortz würde sie stattdessen nach Nilfgaard bringen und Emhyr davon überzeugen, dass Teryn (oder ein anderes Gefäß) seine einzige, wahre Tochter ist.

Wie wir im Finale von Staffel 3 erfahren, ist Vilgefortz gezwungen, seinen Ausweichplan anzuwenden. Er konnte die echte Ciri nach ihrer kurzen Begegnung in Folge 6 nicht finden. Die hat sich wiederum in die Korath-Wüste teleportiert, nachdem sie Aretuzas Monolithen benutzte, um Vilgefortz zu entkommen (wobei sie ihn versehentlich entstellte).

Es ist unklar, wie lange Emhyr brauchen wird, um zu erkennen, dass er betrogen wurde (wenn er es nicht schon getan hat). Aber wenn man bedenkt, dass Geralt und seine Druidenfreundin Anika Teryn fast von Vilgefortz' Gedankenkontrollzauber befreit hätten, könnte es sein, dass Teryn das Schauspiel schon früh in Staffel 4 verrät. Was die echte Ciri angeht...

Wo ist die echte Ciri am Ende?

Ciris Tortur in der Wüste Korath hat anscheinend ihren Tribut gefordert. (Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Wie wir in Folge 7 gesehen haben, wurde Ciri nach ihrer Tortur in der Korath-Wüste von einer Gruppe von Kriminellen, den Trappern, gefunden. Die Fallensteller wollten sie gegen eine hohe Belohnung an Nilfgaard ausliefern. Doch da erschienen die Ratten, um eine der ihren, Kayleigh, zu retten, die von einer weiteren Bande namens Nissir gefangen genommen worden war, und retteten auch Ciri.

Die Ratten sind eine in Geso lebenden Bande junger Außenseiter, die die Wohlhabenden für ihre eigenen materiellen Vorteile bestehlen. Interessanterweise war Ciri aber schon vorher einer der Ratten über den Weg gelaufen: Mistle, deren scheinbare Anführerin, versuchte Ciri in Gors Velen auszurauben.

Wir sind nicht sicher, ob Ciri in weiterhin bei den Ratten bleibt (wie in der Buchreihe von Andrezj Sapkowski). Auf der Witcher-Fanseite Redanian Intelligence wird immer wieder behauptet, dass bei Netflix ein Spin-off zu den Ratten in Entwicklung ist. Es ist möglich, dass dieses Projekt die Lücke zwischen Staffel 3 und 4 überbrückt und Ciri für ein paar Episoden zu den Ratten stößt, bevor sie zu neuen Ufern aufbricht. Alternativ könnte das Ratten Spin-off ein Prequel sein - ähnlich wie bei The Witcher: Blood Origin -, das das The Witcher-Universum erweitert, bevor Staffel 4 anläuft.

Was hat Yennefer in Aretuza vor?

Yennefers Entwicklung zu einer vollwertigen Anführerin ist fast abgeschlossen. (Image credit: Netflix)

Nach dem Thanedd-Putsch baut sie einen Ersatz für die Bruderschaft der Zauberer auf. Diese Loge der Zauberinnen gründet sie unter anderem mit Triss und Sabrina, nachdem Tissaia wegen des Putsches Selbstmord beging. Die Loge ist eine neue geheime Organisation von Magierinnen, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Magie zu bewahren und sie nur zum Wohle des Kontinents einzusetzen.

In Sapkowskis Romanen ist es Philippa Eilhart, die die Gruppe gründet. In der Netflix-Verfilmung ist sie jedoch damit beschäftigt, König Vizimir von Redania zu töten, damit sie und Sigismund Dijkstra Prinz Radovid als neuen Marionettenkönig einsetzen können. Stattdessen ist es Yennefer, die die Loge gründet und damit eine neue Ära im The Witcher-Universum einläutet.

Auf welche Witcher-Bücher stützt sich Staffel 4?

Wir werden Jaskier in The Witcher Staffel 4 wiedersehen. (Image credit: Netflix)

Es gibt eine Reihe von Sapkowskis Werken, von denen sich Staffel 4 inspirieren lassen könnte. Staffel 3 ist größtenteils aus Die Zeit der Verachtung, dem fünften Roman der Witcher-Buchreihe, entnommen. In Teil 2 wurde jedoch auch die Feuertaufe (der sechste Roman) behandelt, und es ist sehr wahrscheinlich, dass es genau hier weitergeht.

Es ist auch möglich, dass Der Schwalbenturm, also Buch sieben, in einigen Fällen adaptiert werden könnte, vor allem wenn The Witcher Staffel 4 auch Ciris Abenteuern mit den Ratten folgt. Das hängt davon ab, ob es sich bei der angeblichen Spin-off-Serie der Ratten um eine Prequel-Serie handelt oder nicht. Wenn nicht, könnte diese Fernsehserie stattdessen den Ereignissen in Der Schwalbenturm folgen.

Wann also wird The Witcher Staffel 4 veröffentlicht? Das weiß niemand. Der Autorenstreik und der der Schauspieler haben dazu geführt, dass die Produktion der Serie ins Stocken geriet. Solange keine Lösung zwischen allen Parteien gefunden wurde, werden die weiteren Dreharbeiten der Netflix-Serie nicht beginnen.