Diese Filme und Serien sind vom Autorenstreik betroffen

Der unbefristete Autorenstreik 2023 der Writer's Guild of America (WGA) ist in vollem Gange, und Hollywood bekommt die Auswirkungen deutlich zu spüren.

Für diejenigen, die es noch nicht wissen: Die WGA streikt nach einem Scheitern der Verhandlungen mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Die WGA hat die AMPTP - und stellvertretend die von ihr vertretenen Tentpole-Studios - aufgefordert, die Autoren durch bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen zu entschädigen. Die WGA-Mitglieder sind außerdem besorgt, dass sie durch die Zunahme von Programmen der künstlichen Intelligenz (KI), wie ChatGPT (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Google Bard (Öffnet sich in einem neuen Tab), überflüssig werden könnten, wenn die Studios diese Tools als billigere Arbeitskräfte in der Unterhaltungsindustrie einsetzen.

Die AMPTP und die renommiertesten Unternehmen Hollywoods weigern sich jedoch, mitzuspielen. Da Netflix angeblich eine große Rolle beim Scheitern der Gespräche gespielt hat, haben zahlreiche WGA-Mitglieder kürzlich dazu aufgerufen, ihre Netflix-Abonnements zu kündigen, um die Streiks zu unterstützen.

Die Streiks der WGA-Mitglieder in den USA und im Vereinigten Königreich - dort wird gerade die zweite Staffel von The Rings of Power und House of the Dragon gedreht (Öffnet sich in einem neuen Tab) - haben die Produktion zahlreicher Serien und Filme zum Stillstand gebracht. Alle betroffenen Projekte werden von großen Studios für die große Leinwand und beliebte Streaming-Dienste entwickelt, darunter Marvel (Öffnet sich in einem neuen Tab), Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Im Folgenden haben wir alle Filme und Fernsehserien (in alphabetischer Reihenfolge) aufgelistet, die vom Autorenstreik betroffen sind, und geben an, ob sie auf unbestimmte Zeit verschoben wurden oder ob die Produktion noch läuft. Wir werden diesen Artikel regelmäßig mit den neuesten Nachrichten und betroffenen Projekten aktualisieren.

Abbott Elementary

Die sehr unterschätzte ABC-Schulserie wurde im Januar für eine dritte Staffel verlängert. Die Drehbuchautorin Brittani Nichols erklärte jedoch gegenüber Democracy Now (Öffnet sich in einem neuen Tab) (wie von Collider (Öffnet sich in einem neuen Tab) berichtet), dass die Arbeit am Drehbuch für die nächste Staffel eingestellt wurde, bis der Streik beendet ist.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

Auch das nächste Game of Thrones (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Spin-off, "The Hedge Knight", ist vom Streik 2023 betroffen. In einem Blogeintrag (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf seiner eigenen Website (der zuerst von Deadline (Öffnet sich in einem neuen Tab) veröffentlicht wurde) bestätigte George R.R. Martin, dass die Autoren der Serie "für die Dauer" des Streiks pausieren. Dabei steht der Game of Thrones-Schöpfer voll und ganz hinter denen, die sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Branche einsetzen.

Andor

Andor Staffel 2 wird voraussichtlich im August 2024 erscheinen. (Image credit: Lucasfilm/Disney Plus)

Die zweite Staffel der von der Kritik hochgelobten Star Wars (Öffnet sich in einem neuen Tab) Serie ist nicht so stark betroffen wie einige ihrer Kollegen. Die Drehbücher für Andor (Öffnet sich in einem neuen Tab) Staffel 2 wurden lange vor dem Streik fertiggestellt, aber Showrunner Tony Gilroy ist nicht am Set und wird keine Änderungen vornehmen, bis das Ganze beendet ist. Gilroy arbeitet jedoch an anderen Elementen der Serie, wie z. B. der Besetzung (laut Variety (Öffnet sich in einem neuen Tab)), so dass die Produktion in gewisser Weise fortgesetzt werden kann. Gilroy geht weiterhin davon aus, dass Andor Staffel 2 im August 2024 erscheinen wird.

Big Mouth

Die letzte Staffel von Big Mouth wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. (Image credit: Netflix)

Die Drehbucharbeiten für die letzte Staffel der am längsten laufenden Serie von Netflix sollten eigentlich im August abgeschlossen sein. Doch wie Variety (Öffnet sich in einem neuen Tab) berichtet, hat das Autorenteam von Big Mouth die Arbeit wegen des Streiks unterbrochen.

Billions

Das Wall-Street-Drama von Showtime ist eine weitere Serie, die vom Autorenstreik betroffen ist. Laut Deadline (Öffnet sich in einem neuen Tab) wurden WGA-Mitglieder am 4. Mai mehrere Stunden lang bei Streikposten rund um das Set gesehen, wodurch die Produktion zum Stillstand kam. Berichten zufolge begannen die Dreharbeiten noch am selben Tag ohne das Autorenteam am Set.

Blade

Marvel Studios' Blade wurde schon vor dem Autorenstreik mehrfach verschoben. (Image credit: Marvel Studios)

Die kommende Marvel-Phase-5 (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Serie wurde bereits von zahlreichen Rückschlägen heimgesucht, darunter der Weggang des ursprünglichen Regisseurs Bassam Tariq und die anschließende Verzögerung des Produktionsbeginns. Diese Probleme zwangen Marvel dazu, den Zeitplan für die Veröffentlichung von Phase 5 im Oktober 2022 komplett umzukrempeln (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Die Dreharbeiten sollten schließlich diesen Monat (Mai 2023) beginnen, aber der neue Streik der WGA hat die Arbeit an der Serie mit Mahershala Ali in der Hauptrolle (laut The Hollywood Reporter (Öffnet sich in einem neuen Tab) (THR)) unterbrochen. Es ist damit zu rechnen, dass sich der Starttermin von Blade erneut verschiebt, wenn Marvel im Juli sein jährliches Panel auf der San Diego Comic Con abhält.

Auch andere Marvel-Filme sind von dem Streik betroffen. Captain America 4, Deadpool 3 und Fantastic Four befinden sich alle in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.

Cobra Kai

Cobra Kai wird schließlich für die sechste und letzte Staffel zu Netflix zurückkehren. (Image credit: Netflix)

Auch die sechste und letzte Staffel einer der besten Netflix-Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist von dem Streik der WGA betroffen. Der Showrunner Jon Hurwitz sagte auf Twitter (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass niemand streiken will, aber "wenn wir müssen, streiken wir hart".

Daredevil: Born Again

Die MCU-Serie von Daredevil wurde kürzlich wegen des Streiks eingestellt. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Die Dreharbeiten für die kommende Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Serie Daredevil, die im März begannen, wurden aufgrund des Streiks vorübergehend eingestellt. Sie endeten am Montagmittag, dem 8. Mai, aber Deadline (Öffnet sich in einem neuen Tab) berichtet, dass die Serie heute (9. Mai) weitergedreht wird, obwohl keine WGA-Mitglieder vor Ort sind. Der Twitter-Account der WGA East (Öffnet sich in einem neuen Tab) bestätigte jedoch, dass sich Nicht-WGA-Mitglieder weigern, die Streikpostenkette zu überqueren, so dass unklar ist, ob die Dreharbeiten noch lange fortgesetzt werden.

Andere mit Spannung erwartete Serien aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU (Öffnet sich in einem neuen Tab)) sind ebenfalls betroffen, darunter Agatha: Coven of Chaos und Wonder Man, die sich derzeit mitten in den Dreharbeiten befinden.

Evil

Der vierte Teil der erfolgreichen Paramount Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Dramaserie über übernatürliche Phänomene wurde Berichten zufolge früher als erwartet beendet (Deadline (Öffnet sich in einem neuen Tab)), nachdem sich WGA- und Nicht-WGA-Mitarbeiter zusammengetan hatten, um die Produktion zu beenden.

Hacks

Hacks hat seine Produktion während des Streiks eingestellt. (Image credit: HBO Max)

Hacks befand sich mitten in den Dreharbeiten zur dritten Staffel, als der Autorenstreik begann. Deadline (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat jedoch bestätigt, dass die Dreharbeiten aufgrund des Streiks zwischenzeitlich gestoppt wurden - Co-Schöpferin Jen Statsky twitterte (Öffnet sich in einem neuen Tab): "Es gab keine andere Möglichkeit".

House of the Dragon

Die Arbeit an House of the Dragon Staffel 2 geht trotz des Streiks weiter. (Image credit: HBO)

Die erfolgreiche Game of Thrones-Vorabendserie ist ein wenig beeinträchtigt (Öffnet sich in einem neuen Tab) worden. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel von House of the Dragon (Öffnet sich in einem neuen Tab) (und die zweite Staffel des Prime Video-Konkurrenten Die Ringe der Macht) laufen im Vereinigten Königreich, aber an den Drehorten der beiden Serien wird es nur langsam vorangehen. Im Rahmen des Autorenstreiks ist es verboten, Drehbücher umzuschreiben und Regieanweisungen zu geben, was sich sicherlich auf die Dreharbeiten und den Schnitt der nächsten Episoden dieser Serien auswirken wird.

Good Omens

Good Omens Staffel 2 kommt noch dieses Jahr. (Image credit: Amazon )

Good Omens, eine der besten Serien auf Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab), soll in naher Zukunft mit der zweiten Folge auf unsere Bildschirme zurückkehren. Die Arbeiten daran sind zwar abgeschlossen, aber Neil Gaiman (Öffnet sich in einem neuen Tab), der Showrunner der Serie und Co-Autor des Buches, auf dem die Serie basiert (neben dem verstorbenen Terry Pratchett), hat angedeutet, dass er Staffel 2 nicht so bewerben kann, "wie ich es mir erhofft habe", wenn der Streik länger dauert als erwartet.

Loot

Die Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) Serie mit Maya Rudolph in der Hauptrolle wird für einen zweiten Staffel zurückkehren, aber erst in einer Weile. Die Produktion der Serie wurde gestoppt (via THR (Öffnet sich in einem neuen Tab)), weil Demonstranten die Dreharbeiten für die Comedyserie gestört haben.

Night Court

NBCs neuester großer Comedy-Hit kehrt ebenfalls für eine zweite Staffel zurück, aber der Start verzögert sich aufgrund des Streiks erheblich. Berichten zufolge fanden die Dreharbeiten in der vergangenen Woche (2. bis 5. Mai) aufgrund einer zuvor vereinbarten freien Woche nicht statt, aber es ist unklar, ob die Dreharbeiten diese Woche (9. bis 12. Mai) wieder aufgenommen werden. Deadline (Öffnet sich in einem neuen Tab) geht davon aus, dass dies nicht der Fall ist.

Die Ringe der Macht

Die Dreharbeiten zu Staffel 2 von Die Ringe der Macht sind fast abgeschlossen. (Image credit: Prime Video)

Wie in unserem Beitrag über House of the Dragon erwähnt, wird Staffel 2 von Die Ringe der Macht (Öffnet sich in einem neuen Tab) trotz des Streiks weiterhin in Großbritannien gedreht. Als WGA-Mitglieder sind die Showrunner JD Payne und Patrick McKay jedoch nicht am Set, obwohl die Dreharbeiten sehr, sehr bald abgeschlossen sein sollen.

Severance

Die Entwicklung von Severance Staffel 2 wurde beeinträchtigt. (Image credit: Apple TV Plus)

Eine der besten Apple TV-Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) aller Zeiten ist eine weitere beliebte Serie, die davon betroffen ist. Die Produktion der zweiten Staffel von Severance wurde in New York gestoppt (Deadline (Öffnet sich in einem neuen Tab)). Neben den WGA-Mitgliedern standen auch Mitglieder der Gewerkschaften International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSA) und Teamsters an der Streikpostenkette.

Stranger Things

Die Arbeit an Stranger Things Staffel 5 hat sich verzögert. (Image credit: Netflix)

Stranger Things Staffel 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) war ein weiteres Projekt, dessen Dreharbeiten angeblich im Mai beginnen sollten. Auf dem Twitter-Account (Öffnet sich in einem neuen Tab) der Stranger Things-Autoren gaben die Showrunner Ross und Matt Duffer jedoch eine Erklärung ab: "Wir freuen uns sehr darauf, die Produktion mit unserer tollen Besetzung und Crew zu beginnen, aber während des Streiks ist das nicht möglich. Erwarte also nicht, dass die beliebte Serie vor 2025 auf Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) zurückkehrt.

Superman: Legacy

Die Entwicklung von Superman: Legacy wurde leicht beeinträchtigt. (Image credit: DC Comics)

Der erste DC Cinematic Universe (DCU (Öffnet sich in einem neuen Tab))-Film der James Gunn-Peter Safran-Ära, der im Juli 2025 in die Kinos kommen soll, ist davon etwas betroffen. Wie The Wrap berichtet, wurde der erste Entwurf des Films von Gunn, der sowohl das Drehbuch als auch die Regie führt, eine Woche vor Beginn des Streiks fertiggestellt. Während des Streiks können jedoch keine Drehbuchbearbeitungen durchgeführt werden. Während also andere Produktionselemente weiterlaufen (z. B. Produktion und Kostümdesign), wird das Drehbuch von Superman: Legacy noch eine Weile nicht überarbeitet werden.

Unstable

Die Netflix-Comedyserie von Rob Lowe soll für eine zweite Staffel zurückkehren. Doch obwohl die Drehbucharbeit im März begann, wurden die Drehbücher aufgrund des Autorenstreiks auf Eis gelegt (Deadline (Öffnet sich in einem neuen Tab)).

Yellowjackets

Die Entwicklung von Yellowjackets Staffel 3 war so schnell vorbei, wie sie begonnen hatte. (Image credit: Showtime)

Die bei den Fans beliebte Showtime-Thrillerserie (und eine der besten Paramount Plus-Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab)) befand sich gerade mal einen Tag in der Entwicklung der dritten Staffel, als der Streik ausgerufen wurde, so Mitschöpferin (Öffnet sich in einem neuen Tab) Ashley Lyle (IndieWire (Öffnet sich in einem neuen Tab) berichtete zuerst). Staffel 3 von Yellowjackets wird noch lange nicht auf deinem Bildschirm zu sehen sein.