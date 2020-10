Welche Serien muss man gesehen haben? Die besten Amazon Prime Serien, von The Boys bis Picard

Amazon Prime Video ist derzeit wohl der stärkste Streaming-Dienst in Deutschland, wenn du ein Fan des klassischen Fernsehens bist. Mit allem von Pastewka über Supernatural bis hin zu South Park bietet der Dienst ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einigen der besten Sendungen, die je gedreht wurden, und gut gemachten Originalen wie Hunters und The Marvelous Mrs Maisel.

In dieser Liste sagen wir dir, welche Sendungen auf Amazon Prime Video sehenswert sind.

Für diejenigen, die es nicht wissen, Amazon Prime Video ist Teil der Amazon Prime Mitgliedschaft, was heutzutage viel mehr beinhaltet als nur superschnelle Lieferungen. Zunächst einmal gibt es Prime Music, Audible Freebies, die Kindle Lending Library, eine Menge Fotos und die Möglichkeit, großartige Filme und Serien über Prime Video zu streamen, was Amazons Antwort auf einen On-Demand-Streaming-Service ist.

Obwohl Amazon eine riesige Auswahl bei Prime Video hat, gibt es auch viele mittelmäßige Serien, die auf den ersten Blick würdig erscheinen, angeschaut zu werden. Aber: am Ende fressen sie nur unnötig deine Zeit. Damit du gar nicht erst in den "Genuss" von schlechten Serien kommst und deine Zeit sinnvoller verschwenden kannst, haben wir dir diese Liste erstellt.

Hier findest du einige der besten Amazon Prime Serien, die derzeit angeboten werden.

1. Homecoming

Basierend auf einem beliebten Podcast ist Homecoming ein Drama, das in einer geheimnisvollen Einrichtung spielt, in der Soldaten nach dem Einsatz therapiert werden. Aber was versucht die Einrichtung tatsächlich mit diesen Männern zu tun? Das ist die Frage, die im Mittelpunkt der Sendung steht.

Dieses angespannte Drama des Schöpfers von Mr. Robot (ebenfalls bei Amazon Prime), das in zwei Zeitabschnitten erzählt wird, baut sich scheinbar zu einer riesigen Wendung auf, die aber nie wirklich geliefert wird. Dennoch schätzt Homecoming deine Zeit - mit nur 30 Minuten pro Folge. Und das Zusammenspiel von Heidi Bergman und dem jungen Soldaten Walter Cruz (Stephan James) macht diese Serie, mit Julia Roberts in der Hauptrolle, so fesselnd. Eine zweite Staffel ist auf dem Weg.

Staffeln auf Amazon Prime: 1

2. Buffy - Im Bann der Dämonen

Amazon hat die Streaming-Rechte an den meisten der großen Fox-TV-Serien, die nicht zu Disney Plus kommen, und dazu gehört auch Buffy - Im Bann der Dämonen. Es ist eines der besten Teenager-Dramen, das je gedreht wurde. In dieser übernatürlichen Show geht es um Buffy Summers, die Auserwählte, deren Rolle darin besteht, die Mächte des Bösen zu stoppen und die Apokalypse zu verhindern.

Die Monster der Woche werden häufig als Metaphern für alles verwendet, was im Leben der Figuren vor sich geht - und es sind die Beziehungen zwischen Buffy und ihren Freunden, die die Serie wirklich zum Leben erwecken. Die ersten drei Staffeln, die in der High School spielen, stellen Buffy auf ihrem Höhepunkt dar, während die späteren Jahre unnötig mürrisch sind. Dennoch hat sie immer ihre Momente, und Sarah Michelle Gellar liefert eine fantastische Hauptrolle, die die alternden Spezialeffekte der Show vergessen lässt.

Ihr Ableger Angel ist zwar weniger konsistent, aber ebenfalls sehenswert.

Staffeln auf Amazon Prime: 7

3. Futurama

Ganz klar als zu erwachsen für Disney Plus erachtet, kannst du stattdessen Matt Groening's animierten Favoriten auf Amazon Prime in Deutschland sehen und einen Blick in das Jahr 3000 werfen. Futurama ist eine der besten animierten Erwachsenenkomödien, die je gemacht wurden.

Nun, jedenfalls gilt dies für die ersten fünf Staffeln. Nachdem die Serie mit einer Reihe von Filmen und vier neuen Staffeln auf Comedy Central zurückkam, fand sie nie wieder zu ihrer Form aus den frühen 2000er Jahren zurück. Zu ihren Hochzeiten ist Futurama ein guter Ersatz für The Simpsons und - offensichtlich - ein Vorläufer von Rick und Morty.

Staffeln auf Amazon Prime: 10

4. Star Trek: Picard

Es ist manchmal ungleichmäßig, aber die neueste Star Trek-Serie ist eine interessante zeitgenössische Version dieses Universums, das im Widerspruch zu dem steht, was es gewesen war; und in dem Jean-Luc Picard außerhalb der Sternenflotte arbeitet. Star Trec: Picard ist ein Sci-Fi-Epos, das in lockerer Weise das Vermächtnis von Data, der in Star Trek: Nemesis starb, thematisiert.

Picard ist an manchen Stellen seltsam schnell und verbringt ein wenig zu viel Zeit mit überflüssigen Geschichten. Auch sind nicht alle neuen Charaktere Gewinner, aber wie Discovery ist es sowohl für Fans als auch für Neulinge einen Blick wert.

Staffeln auf Amazon Prime: 1

5. Hunters

Hunters ist das neueste große Amazon-Prime-Original, mit dem großen Gewinn, dass Al Pacino in seiner ersten Rolle in einer Fernsehserie mitspielt. Es geht um eine engagierte Gruppe von Nazi-Jägern, die Verschwörer aufspüren, welche ein Viertes Reich in Amerika herbeiführen wollen. Es ist eine klanglich merkwürdige Show, die zwischen düsteren Darstellungen des Holocaust und tarantinoähnlicher Gewalt wechselt, aber das Ansehen lohnt sich - schon allein, weil es so teuer aussieht.

Wir sind uns nicht sicher, ob es eine zweite Staffel von Hunters geben wird, aber das Ende dieser Serie wird dich sicher dazu bringen, dir darüber Gedanken zu machen, wohin die Serie führen könnte.

Staffeln auf Amazon Prime: 1

6. The Expanse

The Expanse ist die wohl beste Science-Fiction-Show seit Battlestar Galatica und basiert auf der Romanreihe von James S. A. Corey, dem Pseudonym der Autoren Daniel Abraham und Ty Franck.

Sie spielt in einer Zukunft, in der die Menschen den größten Teil des Sonnensystems kolonisiert haben, aber es gibt große Unterschiede zwischen den Bewohnern von Erde, Mars und den "Gürtlern", die sich auf Raumstationen jenseits des Asteroidengürtels aufhalten. Es ist voll von Politik, herzzerreißenden emotionalen Geschichten und einigen der atemberaubendsten Szenen des Weltraums, die wir je gesehen haben. Wenn du ein Fan von Sci-Fi bist, wirst du diese Serie lieben!

Staffeln auf Amazon Prime: 4

7. The Tick

Wir mögen eine dunkle Wendung im Superhelden-Genre genauso wie jeder andere Mensch, und The Tick liefert sie: Es geht um einen Buchhalter mit psychischen Problemen, der ein Superheld ist oder auch nicht - es könnte alles in seinem Kopf sein. Peter Serafinowicz ist der gleichnamige Tick, und trotz dieses eher düster klingenden Handlungsablaufs handelt es sich um eine schwarze und surreale Komödie, die es wert ist, dass man sie schaut.

Leider war die zweite Staffel von "The Tick" zumindest die letzte auf Amazon Prime, aber es lohnt sich trotzdem, sie sich anzusehen.

Staffeln auf Amazon Prime: 2

8. Good Omens

Vor seinem Tod im Jahr 2015 soll Terry Pratchett Neil Gaiman versprochen haben, "Good Omen" in eine Fernsehserie zu adaptieren, woran Gaiman in den vergangenen vier Jahren gearbeitet hat.

Das Ergebnis ist eine süchtig machende, verrückte und doch herzerwärmende Geschichte über Gut und Böse, Freundschaft, Dämonen, Engel und eine zukunftsorientierte Hexe.

Die Serie ist brillant britisch, hat eine der brillantesten Besetzungen, die man sich vorstellen kann, und du kannst sie an einem Wochenende - oder am Stück, wenn du es einfach nicht abwarten kannst - ansehen.

Sie bringt ein paar frische Charaktere und Wendungen in die Geschichte, hangelt sich aber auch treu genug am Buch entlang, um denjenigen, die seit fast dreißig Jahren Fans sind, einen echten Genuss zu bereiten.

Staffeln auf Amazon Prime: 1

9. Jack Ryan

Die jüngste Neuinterpretation von Tom Clancys Jack Ryan findest du auf Amazon Prime, wobei der fantastische John Krasinski (am besten bekannt für seine Rolle in der US-Version von The Office) den CIA-Analytiker Ryan spielt. Die Serie hat überwiegend positive Kritiken erhalten, und es lohnt sich auf jeden Fall, die ersten paar Folgen zu sehen, besonders wenn man ein Fan von politischen Dramen, den Jack Ryan-Geschichten oder Krasinski ist. Eine zweite Staffel feierte 2019 ihr Debüt, und Staffel 3 ist auf dem Weg.

Staffeln auf Amazon Prime: 2

10. The Boys

The Boys basiert auf einer einfachen Prämisse: Was wäre, wenn Superhelden schlecht wären? Wenn sie wirklich, wirklich beschissen wären? Was, wenn sie egoistisch, selbstbezogen, korrupt und geradezu, na ja, unheroisch wären? Das ist der springende Punkt bei The Boys. Sicher, viele dieser Fragen sind schon in anderen Medien untersucht worden, aber Amazons übertriebene Serie tut dies mit visuellem Elan und ein wenig Humor. Die erste Staffel wird wahrscheinlich nicht die beste sein, die wir je bekommen werden, aber sie läutet die Serien-Durchbrüche von Amazon im Jahr 2020 ein.

Die 2. Staffel von The Boys kommt im Laufe des Jahres.

Staffel auf Amazonas-Prime-Video: 1

11. The Grand Tour

Clarkson, Hammond und der andere sind zurück auf Grand Tour. Nun, wir wussten irgendwie, dass sie es sein würden, da sie alle lange Verträge haben, was bedeutet, dass wir ziemlich viele Staffeln sehen werden. In dieser Saison fährt Clarkson ein schnelles Auto, Hammond fährt ein schnelleres Auto und stirbt fast, und der andere fährt ein schnelles Auto, das deutlich langsamer ist als der Rest. Wenn du gern zusiehst, wie Männer mittleren Alters mitten in der Wüste Gummi verbrennen, wie in einer Szene aus Mad Max: Fury Road, dann ist das für dich. Und falls wir dich noch nicht ganz überzeugt haben - Gizmodo hat dieses Zitat über die Show aufgegeben: "Manche Männer tun Dinge ohne klar definierten Grund." Wunderbare Sachen.

Die nächste Episode der Grand Tour Staffel 4* sollte bald kommen, aber danach wirst du vielleicht noch länger warten müssen.

Staffeln auf Amazon Prime: 4

12. American Gods

Basierend auf dem Roman von Neil Gaiman und auf die Leinwand gebracht von dem stets exzellenten Bryan Fuller (bevor er die Show vor der zweiten Staffel verließ), ist American Gods ein existenzieller Blick auf das, was passieren würde, wenn Götter auf der Erde wandeln würden.

Mit Ricky Whittle (der den Übergang von Hollyoaks nach Hollywood mit Leichtigkeit geschafft hat) und Ian McShane in den Hauptrollen ist die Show sowohl bizarr als auch dreist, kultisch und kontrovers. Es mag eine Weile dauern, bis man herausfindet, was genau los ist, und die zweite Staffel ist nicht so stark wie die erste, aber dies ist ein kluges, himmlisches Stück Unterhaltung, das uns süchtig macht.

Staffeln auf Amazon Prime Video: 2

13. The Marvelous Mrs Maisel

The Marvelous Mrs Maisel, die Serie von Amy Sherman-Palladino, der Schöpferin der Gilmore Girls, erzählt die Geschichte der jüdischen Hausfrau der 1950er Jahre, Miriam Maisel. Nachdem ihr Ehemann gesteht, dass er eine Affäre hatte, kapert Midge betrunken die Bühne eines Comedy-Clubs und entdeckt, dass sie absolut komisch ist. In einer Zeit, in der Frauen nicht ermutigt werden, öffentlich lustig zu sein, verfolgt Midge ihr neu entdecktes komödiantisches Talent in der männlich dominierten Welt der Stand-up-Comedy.

Zu sehende Staffeln auf Amazon Prime: 3

14. Mr Robot

Das Warten auf Mr. Robot war eine Qual - die erste Staffel war in den USA bereits beendet, bevor wir überhaupt einen Blick darauf werfen konnten. Aber seine Popularität bedeutete, dass es einen gewissen Bieterkrieg gab, um zu sehen, wer die Serie bei uns letztendlich zeigen würde. Amazon, Netflix und andere traditionellere Sender kämpften dafür und bewiesen, dass selbst Erbsenzähler den Wert der Gegenkultur erkennen können.

Amazon hat am Ende gewonnen und ist der perfekte Ort für eine Sendung, die sich auf die Heldentaten des Hackers Elliot (ein hervorragender Rami Malek) konzentriert. Mr. Robot ist der Fight Club für die Tor-Generation und hebt einen Deckel auf eine Welt, in der der verwendete Linux-Kernel nicht nur ein Ehrenzeichen, sondern eine Lebensweise ist.

Staffeln auf Amazon Prime Video: 4

15. Halt and Catch Fire

Bereits vier Staffeln gibt es von Halt And Catch Fire. Es ist ein weiterer todsicherer Hit von AMC - den Leuten, die uns Mad Men und Breaking Bad gebracht haben. Catch Fire spielt eine fiktionalisierte Version der Computerrevolution der 1980er Jahre und des Aufstiegs des Internets in den 90er Jahren und ist ein fantastischer Blick darauf, wie sich die Technologie unser aller Leben lang verbessert hat, während sie gleichzeitig die Innovatoren beinahe zerrissen hat.

Staffeln auf Amazon Prime: 4

16. Catastrophe

Aus den Köpfen von Sharon Horgan und Rob Delaney stammt eine der lustigsten und am besten geschriebenen Sitcoms seit Jahren. Die Handlung ist schwach: Ein One-Night-Stand wird zu einer Beziehung, sobald Sharon verkündet, dass sie schwanger ist. Aber die Serie enthält einige der am besten ausgearbeiteten Komödien, die man im Fernsehen sehen kann. Kombiniere dies mit einer netten Prise Pathos - eingebettet zwischen so manchem Sexwitz - und schon hast du einen modernen Klassiker.

Die vierte und letzte Staffel ist jetzt auf Amazon Prime Video erhältlich.

Staffeln auf Amazon Prime: 4

