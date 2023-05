Trotz Autorenstreik werden Ringe der Macht und House of the Dragon weitergedreht

Zwei der größten Fantasy-Serien der Welt sind Berichten zufolge nicht von dem immer härter werdenden Autorenstreik betroffen.

Laut Variety (Öffnet sich in einem neuen Tab) wird die Arbeit an der zweiten Staffel von The Rings of Power, die derzeit in Großbritannien gedreht wird, nicht durch den Streik unterbrochen, der in der letzten Woche die Nachrichten der Unterhaltungsbranche beherrscht hat. Der Streik, zu dem die Writers' Guild of America (WGA) - eine Gewerkschaft, die Autoren aus verschiedenen Branchen vertritt - aufgerufen hat, ist das Ergebnis eines Scheiterns der Gespräche zwischen der WGA und der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) über Arbeitsbedingungen und Gehälter.

Es wird vermutet, dass Die Ringe der Macht (Öffnet sich in einem neuen Tab), die wohl beliebteste High-Fantasy-Serie von Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab), noch 19 Drehtage hat, bevor die Produktion der zweiten Staffel abgeschlossen wird. Der Autorenstreik, dessen Ende noch nicht absehbar ist, hätte für die nächste Staffel eine Katastrophe bedeuten können.

Die Showrunner JD Payne und Patrick McKay haben jedoch angeblich Notfallpläne für einen solchen Fall erstellt. Die beiden WGA-Mitglieder können aufgrund der Streikregeln der Gewerkschaft die letzte Phase der Produktion nicht überwachen. Als Showrunner von The Rings of Power - eine Mehrfachfunktion, bei der sie sowohl als Chefautoren als auch als Produzenten der Serie fungieren - dürfen Payne und McKay während des Streiks nicht an der zweiten Staffel arbeiten.

Da bereits Mitte April Gerüchte über einen Autorenstreik die Runde machten, planten Payne und McKay vorausschauend, um sicherzustellen, dass die Machtübergabe in ihrer Abwesenheit nahtlos erfolgen würde. In ihrer Abwesenheit übernehmen nicht vom Streik betroffene ausführende Produzenten wie Lindsey Weber und das Filmteam der Serie - wie die Regisseurin Charlotte Brändström - die letzten Wochen der Dreharbeiten.

Die Produktion von House of the Dragon Staffel 2 wird durch den Autorenstreik nicht allzu sehr beeinträchtigt. (Image credit: HBO )

Die zweite Staffel von House of the Dragon wird ebenfalls derzeit in Großbritannien gedreht. Auch hier berichtet Variety (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass die Game of Thrones (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Vorläuferserie nicht vom Autorenstreik betroffen sein wird, da die Dreharbeiten schon lange vor dem Streik abgeschlossen waren. Ryan Condal, der Showrunner von House of the Dragon (Öffnet sich in einem neuen Tab), ist ebenfalls Mitglied der WGA, was bedeutet, dass er die Streikpostenlinie für die Serie nicht überschreiten kann.

Während zwei die beiden Fantasyserien weiterhin ihre nächsten Folgen produzieren, ist unklar, wie sie in der Abwesenheit ihrer Showrunner mit schriftstellerischen Fragen umgehen werden, insbesondere wenn sich der Streit über einen längeren Zeitraum hinzieht.

Die WGA-Streikregeln verbieten jede Art von Drehbuchänderung. Das bedeutet, dass tägliche Drehbuchänderungen, Regieanmerkungen und sogar Drehbuchaufsichten, die winzige Änderungen an bestimmten Zeilen vornehmen, direkt gegen die WGA-Mitgliedschaft einer Person verstoßen. Die Schauspieler könnten auch von sich aus improvisieren oder ihren Text ändern, was die Situation am Set weiter verkompliziert.

Ohne ihre Showrunner und ein größeres Autorenteam können die Nicht-Autorenteams von Die Ringe der Macht oder House of the Dragon keine Änderungen in letzter Minute an den Drehbüchern vornehmen. Wir haben Amazon Studios und HBO um eine Stellungnahme gebeten und werden berichten, wenn wir eine Antwort erhalten.

Analyse: Ein US-Problem, das britische Produktionen betrifft

Vielleicht haben wir das nicht ganz durchdacht, Leute... (Image credit: Matt Grace/Prime Video)

Es mag seltsam erscheinen zu lesen, dass Serien, die von US-amerikanischen Studios entwickelt, aber in Großbritannien gedreht werden, unter die Zuständigkeit des aktuellen Streiks der WGA fallen.

Nach den Streikregeln der Gewerkschaft müssen alle WGA-Mitglieder - auch diejenigen, die außerhalb der USA arbeiten - die Arbeit niederlegen, wenn sie a) unter den Dachverband der WGA fallen und b) aktiv am Drehbuch mitarbeiten. Wie bereits erwähnt, sind Payne, McKay und Condal alle WGA-Mitglieder, sodass Die Ringe der Macht und House of the Dragon direkt betroffen sind.

Außerdem hat die Writers' Guild of Great Britain (WGGB) ihre Mitglieder angewiesen, ihre Stifte niederzulegen und sich mit ihren US-Kollegen zu solidarisieren. Selbst wenn die US-Studios die Regeln der WGA umgehen und britische Autoren für ihre Drehbücher anheuern wollten, können sie das also nicht.

Und es könnte sogar noch schlimmer kommen. Am 30. Juni läuft die Frist für die Vertragsverlängerung für Mitglieder der Screen Actors Guild ab: American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) und Directors Guild of America (DGA). Wenn es der AMPTP nicht gelingt, einen neuen Vertrag mit diesen Gewerkschaften auszuhandeln, könnten sich Schauspieler und Regisseure den Streikposten der Schriftsteller in den USA anschließen und die Unterhaltungsindustrie weiter stören.

Das wären schlechte Nachrichten für die Filmstudios und die Streamingdienste (Öffnet sich in einem neuen Tab), darunter eben Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab), HBO Max und Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab), das bereits wegen seiner angeblichen Rolle im Streik unter Beschuss geraten ist.