Google bringt mit Bard seine eigene Version eines ChatGPT

Google hat endlich zugeschlagen und einen ChatGPT-Konkurrenten namens Bard angekündigt - einen "experimentellen KI-Dienst", der "in den nächsten Wochen" veröffentlicht werden soll.

Wie ChatGPT verspricht der Chatbot, komplexe Fragen zu beantworten und dich im Gesprächsstil über tiefgreifende Themen zu unterrichten. Der Hauptunterschied besteht jedoch darin, dass Bard mit dem Internet verbunden sein wird, um dir laut Google (Öffnet sich in einem neuen Tab) "frische, hochwertige Antworten" zu geben.

Er wird von LaMDA (kurz für Language Model for Dialogue Applications) unterstützt. Wie bei ChatGPT handelt es sich dabei um eine Art Machine Learning, ein sogenanntes "großes Sprachmodell", das mit einem großen Datensatz trainiert wurde und in der Lage ist, menschliche Sprache und wie sie geschrieben wird zu verstehen.

(Image credit: Google)

Google sagt, dass Bard ab heute für "vertrauenswürdige Tester" zugänglich sein wird, aber die Öffentlichkeit wird in den kommenden Wochen ebenfalls mit der Nutzung beginnen können. Wie genau wir in dieser frühen Phase darauf zugreifen können, ist noch nicht klar, aber Google sagt, dass die KI-gestützten Funktionen "bald in die Google-Suche einfließen werden".

Was genau wird Google Bard für dich tun und wie ist es im Vergleich zu ChatGPT, das Microsoft offenbar in seine eigene Suchmaschine Bing einbaut? Hier erfährst du alles, was du darüber wissen musst.

Was ist Google Bard?

Wie ChatGPT ist auch Bard ein Chatbot, der auf Deep-Learning-Algorithmen basiert, die als "große Sprachmodelle" bezeichnet werden, in diesem Fall LaMDA.

Zu Beginn wird Bard mit einer "leichtgewichtigen Modellversion" von LaMDA veröffentlicht werden. Google sagt, dass dies die Skalierung des Chatbots für mehr Menschen ermöglichen wird, da dieses "viel kleinere Modell deutlich weniger Rechenleistung" benötigt.

(Image credit: Google)

In der Anfangszeit befindet sich Bard in einer Testphase, in der Google unser externes Feedback mit seinen eigenen internen Tests kombinieren wird. Der Grund dafür ist, dass Chatbots trotz all ihrer Vorteile auch zu negativen Eigenschaften neigen, die von Voreingenommenheit bis hin zur Durchführung von Cyberangriffen reichen.

Die Öffnung von Chatbots für öffentliche Tests bringt große Vorteile mit sich, von denen Google nach eigenen Angaben "begeistert" ist, aber auch Risiken, die erklären, warum der Suchmaschinenriese so vorsichtig war, Bard in die freie Wildbahn zu entlassen. Der kometenhafte Aufstieg von ChatGPT hat Google jedoch scheinbar in Zugzwang gebracht und den öffentlichen Start von Bard beschleunigt.

Was kannst du mit Google's Bard machen?

Bisher hat sich Google nur vage über die Möglichkeiten geäußert, aber zumindest einige Beispiele dafür gegeben, was er kann. Kurz gesagt: Bard ist eine Next-gen-Entwicklung der Google-Suche, die die Art und Weise verändern könnte, wie wir Suchmaschinen nutzen und nach Informationen im Internet suchen.

Google sagt, dass Bard "ein Ventil für Kreativität" oder "ein Sprungbrett für Neugier sein kann, das dir hilft, einem Neunjährigen die neuen Entdeckungen des James Webb Weltraumteleskops der NASA zu erklären oder mehr über die besten Stürmer im Fußball zu erfahren und dann Übungen zu erhalten, um deine Fähigkeiten zu verbessern".

Ein Beispiel für eine Frage, auf die du mit Google Bard eine ausführliche Antwort bekommst. (Image credit: Google)

Anders als die herkömmliche Google-Suche verspricht Bard, auf Informationen aus dem Internet zurückzugreifen, um auch offenere Fragen in beeindruckender Tiefe zu beantworten. Anstelle von Standardfragen wie "Wie viele Tasten hat ein Klavier?" wird Bard in der Lage sein, ausführliche Antworten auf allgemeinere Fragen wie "Ist Klavier oder Gitarre leichter zu erlernen" zu geben.

Google sagt, dass solche Antworten "bald" in der Suche erscheinen werden, mit Antworten, die "komplexe Informationen und mehrere Perspektiven in leicht verdauliche Formate destillieren". Laut Google kannst du mit Bard auch Dinge tun wie "die Babyparty eines Freundes planen", "zwei Oscar-nominierte Filme vergleichen" oder "Ideen für dein Mittagessen anhand deines Kühlschrankinhalts finden".

Kombiniert man diese Technologie mit sprachbasierten Helfern wie dem Google Assistant, ist es nicht schwer zu erkennen, dass wir bald auf dem Weg zu Computern sein könnten, die zumindest den Anschein von künstlicher Intelligenz erwecken.

Google Bard vs. ChatGPT: Was ist der Unterschied?

Wir brauchen noch mehr Informationen darüber, wie breit Bards Fähigkeiten sein werden und wie er in Produkte wie die Suche integriert wird - und die bekommen wir wahrscheinlich auf einer Veranstaltung am 8. Februar. Im Grunde genommen basiert der Chatbot aber auf einer ähnlichen Technologie wie ChatGPT.

Beide Systeme sind Chatbots, die auf "großen Sprachmodellen" basieren. Dabei handelt es sich um Machine Learning-Algorithmen, die eine Vielzahl von Fähigkeiten haben, wie z. B. die Erstellung von Texten, die Übersetzung und die Beantwortung von Fragen auf der Grundlage von großen Datensätzen, auf denen sie trainiert wurden.

(Image credit: OpenAI)

Die beiden Chatbots oder "experimentellen KI-Dienste", wie Google Bard nennt, werden ebenfalls durch menschliche Interaktionen feinabgestimmt, um sie zu den gewünschten Antworten zu führen. Ein möglicher Unterschied zwischen den beiden ist jedoch, dass ChatGPT derzeit nicht mit dem Internet verbunden ist, was bedeutet, dass er nur ein sehr begrenztes Wissen über Fakten oder Ereignisse nach dem Jahr 2021 hat.

Google sagt, dass Bard dagegen "auf Informationen aus dem Internet zurückgreift", um aktuelle Antworten zu geben. Der Unterschied zwischen Bard und ChatGPT wird vielleicht nicht mehr lange bestehen - eine geleakte Vorschau zeigte kürzlich eine Version von Microsofts Bing mit ChatGPT-Integration, was darauf hindeutet, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis Bard mit Microsofts Suchmaschine kombiniert wird.

Erlaubt Google Bard nur Textantworten?

Wie ChatGPT wird auch Googles Bard zunächst nur schriftlich auf Texteingaben antworten. Aber LaMDA ist nicht die einzige KI-Technologie, die Google in petto hat. Wir können davon ausgehen, dass ähnliche Fortschritte auch in der Video- und Audiowelt zu erwarten sind.

Neben LaMDA verfügt Google nach eigenen Angaben auch über andere KI-Modelle wie PaLM, Imagen und MusicLM, die "völlig neue Möglichkeiten für den Umgang mit Informationen, von Sprache und Bildern bis hin zu Video und Audio" schaffen könnten.

Während das ziemlich aufregend ist (oder leicht beängstigend, je nachdem, wie du über KI-Technologie denkst), sind diese vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Google sagt, dass es "daran arbeitet, diese neuesten KI-Fortschritte in unsere Produkte zu bringen", aber dass es mit einer abgespeckten Version von LaMDA in der Google-Suche beginnt.

Auf der Veranstaltung "Live aus Paris" am 8. Februar (siehe oben) werden wir sicherlich mehr über Googles Bard erfahren und darüber, wie die anderen KI-Technologien in Maps, Google Lens und andere Produkte integriert werden.