So liest du die Witcher-Bücher in der richtigen Reihenfolge

Die Netflix-Serie zu den Wichter-Büchern mag zwar nicht gerade zu den besten ihrer Art zählen, basiert aber auch einer wirklich reichhaltigen Welt voller Magie, intriganter Politik und tiefster Verdorbenheit. Inmitten davon schlägt sich der einsame Monsterjäger Geralt von Riva, dessen Verkörperung durch Henry Cavill das Beste an der Serie ist, von einem Auftrag zum Nächsten und versucht, sich aus den Plänen der Machthabenden herauszuhalten. Die Wilde Jagd ist dabei nicht nur im dritten Teil der hochgelobten RPG-Reihe einer der zahlreichen Antagonisten, sondern auch in der diese Woche auf Netflix anlaufenden dritten Staffel.

All diese Aspekte machen dieses vom polnischen Autor Andrzej Sapkowski geschaffene Universum so einzigartig. Tatsächlich schuf er seine miesgelaunte Hauptfigur bereits Mitte der 80er Jahre im Rahmen eines Kurzgeschichtenwettbewerbs eines Magazins. Zwar wurde er nur Dritter, ließ seine Idee jedoch nicht fallen und machte daraus seine inzwischen sehr erfolgreiche und beliebte Fantasy-Buchreihe.

Wenn es darum geht, die The Witcher-Bücher in der richtigen Reihenfolge zu lesen, hast du mehrere Möglichkeiten. Die Reihe besteht aus fünf Saga-Romanen, zwei Vorgeschichten und einem Einzelroman und ist damit noch lange nicht die komplizierteste Fantasy-Reihe, die es gibt. Ob du die 300 bis 550 Seiten langen Bücher in der Reihenfolge der Handlung oder der Veröffentlichung liest, ist dabei dir überlassen. Also werfen wir mal einen Blick drauf...

The Witcher Bücher: Lesereihenfolge erklärt

Wenn du herausfinden willst, wie du die The Witcher-Bücher in der richtigen Reihenfolge liest, musst du ein paar Dinge wissen:

Die Kurzgeschichten von Der letzte Wunsch stehen in der Chronologie des Witcher-Universums an erster Stelle und sind die ideale Einführung in Geralt von Riva, die Zauberinnen Yennefer von Vengerberg und Triss Merigold sowie den Barden Rittersporn. Die Ereignisse in den Geschichten "Der Hexer", "Das kleinere Übel", "Eine Frage des Preises", "Am Rande der Welt" und "Der letzte Wunsch" bilden die Grundlage für Geralts Handlungsbogen in der ersten Staffel der Netflix-Serie - wir treffen die Striege, erfahren, wie Geralt als "der Schlächter von Blaviken" bekannt wurde, und sehen den Ursprung des "Gesetzes der Überraschung", das ihn mit Prinzessin Ciri verbindet.

Obwohl der Einzelroman Zeit des Sturms erst 14 Jahre nach den fünf Saga-Romanen veröffentlicht wurde, spielen die Ereignisse des Buches ungefähr in der gleichen Zeitspanne wie Der letzte Wunsch. Demnach kannst du es als zweites lesen, solltest aber wissen, dass dabei auf zukünftige Ereignisse eingegangen wird.

Die Geschichten in Das Schwert der Vorsehung stellen die junge Ciri vor. Die letzte Geschichte des Buches zeigt den Fall von Cintra und dient als Vorgeschichte für die Pentalogie der Saga-Romane. Die besteht aus Das Erbe der Elfen, Zeit der Verachtung, Feuertaufe, Der Schwalbenturm und Die Dame vom See.

Etwas endet, etwas beginnt behandelt nur noch in geringem Maße die Geschichte von Geralt von Riva. Wer aber mehr aus dem Universum wissen möchte, kann auch hier beherzt zugreifen.

The Witcher Bücher: Nach Veröffentlichung

(Image credit: Netflix)

Die ersten Witcher-Bücher erschienen bereits Anfang der 90er in Polen, der Rest der Welt brauchte aber etwas länger, um Geralt von Riva zu entdecken. Erst als 2007 die englische Version von Der letzte Wunsch erschien - und auch das erste Witcher-Videospiel veröffentlicht wurde - bekamen internationale Leser die erste Chance, in die Bücher einzutauchen.

Damit du die Witcher-Bücher in der richtigen Reihenfolge lesen kannst, haben wir uns an die ursprüngliche polnische Veröffentlichungsreihenfolge gehalten, die sich geringfügig von den internationalen unterscheidet. So erschien Der letzte Wunsch zwar als erstes weltweit, Das Schwert der Vorsehung aber bereits zuvor in Polen. Interessant ist allerdings, dass vier der Kurzgeschichten in Der letzte Wunsch bereits in einer inzwischen vergriffenen Ausgabe von 1990 unter dem Titel The Witcher veröffentlicht worden waren.

Auf diese Kurzgeschichtensammlungen folgten, wie bereits erwähnt, die fünf Romane der Witcher-Hauptsaga Das Erbe der Elfen, Zeit der Verachtung, Feuertaufe, Der Schwalbenturm und Die Dame vom See sowie der Einzelroman Zeit des Sturms.

Kurzgeschichtensammlungen:

Das Schwert der Vorsehung (polnische Originalfassung: 1992/englisch: 2015)

Der letzte Wunsch (polnisch: 1993/englisch: 2007)

Die Witcher Saga:

Das Erbe der Elfen (Polnisch: 1994/Englisch: 2008)

Zeit der Verachtung (polnisch: 1995/englisch: 2013)

Feuertaufe (polnisch: 1996/englisch: 2014)

Der Schwalbenturm (polnisch: 1997/englisch: 2016)

Die Dame vom See (Polnisch: 1999/Englisch: 2017)

Eigenständiger Roman

Zeit des Sturms (Polnisch: 2013/Englisch: 2018)

Sind die Witcher Comics kanonisch?

(Image credit: Dark Horse Comics)

Wenn du nach den Netflix-Produktionen, den Büchern von Andrzej Sapkowski und den Abenteuern in den Spielen immer noch nicht genug vom Kontinent gesehen hast, gibt es noch mehr Witcher-Geschichten. Dark Horse hat nämlich verschiedene Witcher Comics und Graphic Novels veröffentlicht.

Sie stammen nicht aus der Feder von Sapkowski und obwohl Fuchskinder auf einem Kapitel aus Zeit des Sturms basiert, spielen sie im Kanon der Spiele und nicht der Büchern. Alle können bei Dark Horse als Einzelcomics oder gesammelt als Graphic Novels gekauft werden.

The Witcher: Im Glashaus (von Paul Tobin und Joe Querio, veröffentlicht 2014)

The Witcher: Fuchskinder (von Paul Tobin und Joe Querio, veröffentlicht 2015)

The Witcher: Fluch der Krähen (von Paul Tobin und Piotr Kowalski, veröffentlicht 2016-2017)

The Witcher: Von Fleisch und Flammen (von Aleksandra Motyka und Marianna Strychowska, erschienen 2018-2019)

Die besten Witcher-Bücher

Betrachtet man die Leserranglisten auf Goodreads.com, der größten englischsprachige Website für Buchrezensionen durch nichtprofessionelle Leser, so sind die Witcher-Bücher qualitativ bemerkenswert konstant.

Zeit des Sturms, das 14 Jahre nach der Fertigstellung von Sapkowskis Saga veröffentlicht wurde, landet auf dem vorletzten Platz, was darauf hindeutet, dass die Magie des Autors in der Zwischenzeit etwas nachgelassen hat. Aber da selbst der am schlechtesten bewertete Titel eine sehr respektable Note von 3,93 von 5 erhält, werden Fantasy-Fans wahrscheinlich von keinem von Sapkowskis Romanen enttäuscht sein.