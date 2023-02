The Witcher Staffel 3: Das wissen wir bisher

Geralt und Ciri reiten auf Plötze in Netflix' The Witcher Staffel 2

The Witcher Staffel 3: Die wichtigsten Infos - Veröffentlichung Mitte 2023 - Showrunner könnte Startmonat durchgesickert sein - Könnte in zwei Teile aufgeteilt werden - Alle Hauptfiguren werden zurückkehren - Die Handlung basiert auf dem Buch Die Zeit der Verachtung - Spin-Off "Blood Origin" baut die Handlung von Staffel 3 auf - Grünes Licht für Staffel 4 - Henry Cavill kehrt nach Staffel 3 nicht zurück

Wann wird The Witcher Staffel 3 auf Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab) veröffentlicht? Kurz gesagt: erst in ein paar Monaten. Aber jetzt, wo der Januar vorbei ist, sind wir der Veröffentlichung ein Stück näher gekommen.

Die beliebte Netflix-Fantasyserie kehrt Mitte 2023 zurück, also ist es höchste Zeit, dass du alles Wissenswerte darüber erfährst. Im Folgenden haben wir die wichtigsten Neuigkeiten über die dritte Staffel von The Witcher (Öffnet sich in einem neuen Tab) zusammengetragen, darunter mögliche Handlungsstränge, Entwicklungen in der Besetzung und vieles mehr.

Es folgen vollständige Spoiler für Staffel 2. Mögliche Spoiler für Staffel 3 und Andrzej Sapkowskis Romane werden ebenfalls diskutiert, also sei vorsichtig, wenn du sie lieber meiden willst.

The Witcher Staffel 3: Release

The Witcher Staffel 3 wird Mitte 2023 erscheinen. (Image credit: Jay Maidment/Netflix)

The Witcher Staffel 3 hat noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum, aber auf der Tudum 2022 wurde ein Veröffentlichungsfenster für Mitte 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab) angekündigt.

Die Enthüllung erfolgte zwei Wochen, nachdem Showrunner Lauren S. Hissrich bestätigt hatte, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind, und neun Monate, nachdem Hissrich exklusiv gegenüber TechRadar (Öffnet sich in einem neuen Tab) erklärt hatte, dass die Drehbücher für Staffel 3 fast fertig sind.

The Time of Contempt is nigh. 👀The Witcher returns to Netflix in Summer 2023 #TUDUM pic.twitter.com/MUzOKXwFjVSeptember 24, 2022 See more

Mitte 2023 könnte bedeuten, dass sie Serie irgendwann zwischen Juni und September erscheinen wird. Da auch eine lange Postproduktionsphase zu erwarten ist, würde uns eine Veröffentlichung vor August sehr überraschen.

Allerdings sagte Hissrich gegenüber Collider (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass Netflix "nicht ausschließt", die dritte Staffel in zwei Teile aufzuteilen, wie es bei anderen Netflix-Serien der Fall war, z. B. bei Stranger Things Staffel 4. Das könnte etwa der Fall sein, wenn die zweite Hälfte mehr Entwicklungszeit benötigt oder - was weitaus wahrscheinlicher ist - Netflix sich davon erhofft, die Abonnenten länger am Ball zu halten.

Interessanterweise scheint Hissrich in demselben Collider-Artikel einen offiziellen Startmonat zu verraten: "Wir haben noch einen langen Weg vor uns, etwa acht Monate, bis The Witcher Staffel 3 erscheint". Der Artikel von Collider wurde im Dezember 2022 veröffentlicht, so dass die "acht Monate" bedeuten, dass Staffel 3 tatsächlich im August erscheint.

The Witcher Staffel 3: Cast

Yennefer und Fringilla sollen in The Witcher Staffel 3 zurückkehren. (Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Hier ist die wahrscheinliche Besetzung von The Witcher Staffel 3:

Henry Cavill als Geralt von Riva

Freya Allen als Prinzessin Cirilla von Cintra

Anya Chalotra als Yennefer von Vengerberg

Joey Batey als Rittersporn

Eamon Farren als Cahir

MyAnna Buring als Tissaia de Vries

Mimî M. Khayisa als Fringilla Vigo

Royce Pierreson als Istredd

Anna Shaffer als Triss Merigold

Mahesh Jadu als Vilgefortz

Tom Canton als Filavandrel

Mecia Simson als Francesca Findabair

Lars Mikkelsen als Stregobor

Terence Maynard als Artorius Vigo

Graham McTavish als Sigismund Dijkstra

Ed Birch als König Vizimir von Redanien

Sam Woolf als Rience

Aisha Fabienne Ross als Lydia van Bredevoort

Cassie Clare als Philippa Einhart

Wilson Mbomio als Dara

Bart Edwards als Duny/Kaiser Emhyr, auch bekannt als die Weiße Flamme von Nilfgaard

Meng'er Zhang als Milva

Robbie Amell als Gallatin

Hugh Skinner als Prinz Radovid

Christelle Elwin als Mistelle

Viele der oben genannten Darsteller haben bereits wichtige Rollen in der Serie gespielt, während nun einige weniger beleuchtete Rollen mehr Screen Time bekommen sollen.

Kaiser Emhyr wird das auf jeden Fall. Im Finale von Staffel 2 wurde enthüllt, dass Duny - der Ritter und Ciris Vater, den Geralt in Staffel 1 gerettet hat - nicht nur noch am Leben, sondern auch der Anführer von Nilfgaards Truppen (auch bekannt als die Weiße Flamme) ist. Dieser möchte seine Tochter endlich zurück, um ihre Fähigkeiten für seine eigenen Zwecke zu nutzen.

Wir erwarten auch, dass Philippa Einhart regelmäßiger auftauchen wird. Sie kam in Staffel 2 vor, aber nach dem, was wir über ihr Gegenstück im Buch wissen, muss sie eine größere Rolle spielen. Das gilt auch für König Vizimir und Sigismund Dijkstra, wobei das Königreich Redanien erst im Laufe der Buchreihe von Andrzej Sapkowski immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Andere Neuzugänge in Staffel 2, darunter Nenneke von Adjoa Andoh, Codringher von Simon Callow, Fenn von Liz Carr, Gage von Kaine Zajaz und Eredin/König der Wilden Jagd von Sam Hazeldine, könnten ebenfalls wieder dabei sein. Bis wir mehr wissen, haben wir sie in der obigen Liste allerdings nicht berücksichtigt.

In der Zwischenzeit wurden im April 2022 vier Schauspieler offiziell in die immer größer werdende Liste aufgenommen. Dazu gehören Meng'er Zhang von Shang-Chi und Robbie Amell von Upload.

Mögliche Spoiler zur Besetzung von Staffel 3 folgen.

THE WITCHER Season 3 cast is getting even bigger:welcome ROBBIE AMELL (Upload), MENG’ER ZHANG (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), HUGH SKINNER (Fleabag) and CHRISTELLE ELWIN (Bloods) to the Continent! pic.twitter.com/VOIAtnivljApril 14, 2022 See more

Redanian Intelligence (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat behauptet, dass 10 weitere Schauspieler - zwei in einem Artikel, sechs in einem anderen (Öffnet sich in einem neuen Tab) und zwei weitere (Öffnet sich in einem neuen Tab) in separaten Nachrichten (Öffnet sich in einem neuen Tab) - gecastet wurden. Netflix hat diese Besetzungen nicht bestätigt, aber wir haben sie aufgelistet, da ihre Charaktere für eingefleischte Witcher-Fans von Interesse sein könnten:

Stuart Thompson als Fabio Sachs

Jim Sturgeon als Aplegatt, ein königlicher Bote von König Demavend von Aedirn

Ryan Hayes als Artaud Terranova, ein Magier, der am Thanedd-Coup beteiligt ist

Josh Weller als Valdo Marx, ein Bardenrivale von Rittersporn

Kate Winter als Putney

Martyn Ellis als Barker

Michalina Olszanska als TBC

Sean Cernow als TBC

Harvey Quinn als TBC

Poppy Almond als TBC

Ein weiterer Leak von Redanian Intelligence (Öffnet sich in einem neuen Tab) besagt, dass Fabian McCallum aus The Rings of Power Staffel 1 Kayleigh spielen wird, ein Mitglied der jugendlichen Außenseiterbande, die als The Rats bekannt ist. Außerdem (Öffnet sich in einem neuen Tab)ist auch Hiftu Quasem (Killing Eve) als die ikonische Figur Falka mit von der Partie.

Kim Bodnias Vesemir und andere Hexer wie Coën (Yasen Atour) und Lambert (Paul Bullion) werden möglicherweise nicht wieder dabei sein. Das liegt daran, dass Geralt, Yennefer und Ciri im Finale von Staffel 2 die Festung Kaer Morhen verlassen haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass Netflix nicht die kreative Freiheit hat, die Figuren dennoch wieder in die Handlung einzubinden.

Zwei Schauspieler, die nicht zurückkehren, sind Blair Kincaid und Chris Fulton, die Crach an Craite und Rience in Staffel 1 bzw. Staffel 2 gespielt haben. Laut Redanian Intelligence (Öffnet sich in einem neuen Tab) wurde Fulton durch Sam Woolf (The Crown, Humans) ersetzt. In der Zwischenzeit wurde der Vikings Valhalla-Star Johannes Haukur Johannesson als Crach für Staffel 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) gecastet.

Außerdem könnten zwei Blood Origin-Darsteller - Minnie Driver und Samuel Blenkin - in der Hauptserie auftreten. Drivers Seanchai ist eine gestaltwandelnde Zeitreisende, sie könnte also durchaus auftauchen. Blenkins Avallac'h wurde in der wiederum als die Person enthüllt, die Ciri in der ersten Staffel in der Tür entdeckt. Avallac'h taucht in den letzten beiden Büchern auf, wobei sich Netflix natürlich nur lose an den Romanen orientiert.

Außerdem gibt es viele Figuren aus den Büchern, die eingeführt werden könnten. Nach Angaben von Redanian Intelligence (Öffnet sich in einem neuen Tab) könnte ein neuer Bösewicht, der Professor, eine Nebenrolle spielen. Die Seite behauptet außerdem (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass Safiyya Ingar (Summer of Rockets, Faith) in einer noch nicht genannten Rolle zu sehen sein wird.

The Witcher Staffel 3: Handlung

Geralt wird in der dritten Staffel von The Witcher sicher noch mehr Probleme bekommen. (Image credit: Susie Allnutt/Netflix)

Es folgen große Spoiler für die The Witcher TV-Serie und die Romane.

Über die Handlung von The Witcher Staffel 3 ist wenig bekannt, aber Netflix hat eine kurze Zusammenfassung der Handlung veröffentlicht:

We're also excited to reveal the official plot summary for the upcoming season...#TheWitcher pic.twitter.com/oqg6LnufBTApril 4, 2022 See more

Im Dezember 2021 sagte Hissrich gegenüber TechRadar (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass The Witcher Staffel 3 auf dem zweiten Hauptroman basieren wird - also auf Die Zeit der Verachtung.

Oder doch nicht? Im Gespräch mit Collider (Öffnet sich in einem neuen Tab)bekräftigte Hissrich ihren Wunsch, sich eng an die Bücher zu halten, aber in dieser Staffel werden Handlungspunkte aus anderen Teilen der Reihe eingebaut. Hissrich erzählte Collider, dass eine "große Geschichte aus Das Erbe der Elfen", dem ersten Roman der The Witcher-Saga, Teil der übergreifenden Erzählung der dritten Staffel sein wird.

An anderer Stelle wird die Wilde Jagd keinen größeren Platz einnehmen, wie Hissrich gegenüber Entertainment Weekly (Öffnet sich in einem neuen Tab) (EW) erklärte: "Wir alle wissen, dass Geralt irgendwann mehr über die Wilde Jagd erfahren wird, genauso wie Ciri, aber im Moment bleibt es eine ständige Bedrohung für sie. Eines der Dinge, die ich an den Büchern liebe, die [Autor Andrzej] Sapkowski so schön gemacht hat, ist, dass er die Wilde Jagd so lange ankündigt. Sie tauchen auf und verschwinden dann wieder für eine Weile. Wir halten uns also definitiv an diese Schule.

Mögliche Spoiler zur Handlung folgen ab jetzt.

A lot has happened in 1200 years. Here's where The Witcher: Blood Origin sits in the wider timeline... pic.twitter.com/Voz7gHd1FtDecember 11, 2022 See more

Es gibt nur zwei wichtige Das Erbe der Elfen-Handlungsstränge, die nicht in Staffel 2 enthalten sind. Der erste betrifft die Scoia'tael, eine Gruppe nicht-menschlicher Guerillas, die für Nilfgaard kämpfen und Geralt, Ciri, Triss und Yarpen Zigrins Zwergentrupp angreifen. Hissrich bestätigte, dass die Scoia'tael Teil von Staffel 3 sein werden.

Die zweite ist viel wichtiger. Es geht um Geralt, der Ciri von den Rosen von Aelirenn erzählt, einer Elfe, die die letzte Gruppe ihrer Sippe gegen eine eindringende menschliche Armee anführte. Aelirenns Truppen wurden von ihren Feinden niedergemetzelt und da nur junge Elfen Nachkommen zeugen können, führte der Untergang von Aelirenns Truppen ungewollt zum langsamen Aussterben der Elfen. Es ist zu erwarten, dass dies mit den Ereignissen um Francesca und ihr ermordetes Elfenbaby in Staffel 2 zusammenhängen wird.

Apropos mütterliche Beziehungen: Anya Chalotra, die Yennefer spielt, möchte mehr von der Dynamik zwischen ihrer Figur und Ciri aus den Romanen sehen. Im Gespräch mit Glamour (Öffnet sich in einem neuen Tab)sagte Chalotra: "[Ich möchte] alles sehen, was in dem Buch passiert, wo sie eine Mutter-Tochter-Beziehung zu Ciri entwickelt. Sie beruhigt sich auch ein bisschen und merkt, dass sie genug ist."

Welchen Ohrwurm wird Jaskier in The Witcher Staffel 3 für uns haben? (Image credit: Susie Allnett/Netflix)

Was können wir in Bezug auf Sapkowskis Version von "Die Zeit der Verachtung" von The Witcher Staffel 3 erwarten? Zum einen werden wir drei ikonische Sequenzen sehen - zwei mit Ciri und eine mit Geralt.

In Geralts Fall ist laut Redanian Intelligence (Öffnet sich in einem neuen Tab) der aufregende Kampf zwischen Geralt und Vilgefortz Teil der Handlung. Außerdem soll Ciri in zwei Momente verwickelt werden, die direkt aus den Büchern entnommen sind - im ersten geht es um Wyvern (Öffnet sich in einem neuen Tab), in dem sie Fabio Sachs retten könnte, während sie im zweiten in der Korath-Wüste (Öffnet sich in einem neuen Tab) verloren geht. Eingefleischte Witcher-Fans werden wissen, wie wichtig die letzte Szene ist.

Die Website hat außerdem angedeutet, dass es in The Witcher Staffel 3 zwei weitere große Ereignisse (Öffnet sich in einem neuen Tab) geben wird: einen eleganten Ball, an dem zahlreiche Magier (und Geralt) teilnehmen, und den Thanedd-Coup, bei dem Magier, die Nilfgaard und dem Norden treu sind, in einer blutigen Schlacht aufeinandertreffen, die viele Menschenleben kostet. Das knüpft an den Kampf zwischen Geralt und Vilgefortz an, den wir oben erwähnt haben.

Abseits der Action könnte Jaskier bei den Frauen (und Männern) genauso beliebt werden wie Geralt. Im Gespräch mit Total Film (Öffnet sich in einem neuen Tab) verriet der Schauspieler Joey Batey: "Jaskier bekommt eine kleine Liebesbeziehung - vielleicht sogar mehr als eine."

The Witcher Staffel 3: Trailer

Erwarte mehr Aufnahmen wie diese von Geralt in The Witcher Staffel 3. (Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Leider ist noch kein Trailer veröffentlicht worden. Sobald einer erscheint, werden wir diesen Abschnitt aktualisieren.

The Witcher Staffel 3: Die Zukunft

The Witcher: Blood Origin ging der 3. Staffel von The Witcher voraus. (Image credit: Netflix)

Netflix hat The Witcher für eine vierte Staffel im Oktober 2022 verlängert (Öffnet sich in einem neuen Tab). Laut Redanian Intelligence haben die Drehbucharbeiten für die Staffeln 4 und 5 bereits begonnen (Öffnet sich in einem neuen Tab), sodass wir mindestens zwei weitere Staffeln bekommen könnten. Zuvor hatte Hissrich gegenüber Collider (Öffnet sich in einem neuen Tab)erklärt, dass sie sieben Staffeln geplant hat, aber das hängt davon ab, ob die Leute die Serie weiterhin sehen wollen.

Cavill wird nach Staffel 3 von The Witcher jedoch nicht zurückkehren. Zusammen mit der Verlängerung von Staffel 4 hat Netflix bekannt gegeben, dass Liam Hemsworth ab Staffel 4 die Rolle übernehmen wird. Es wurde kein offizieller Grund für Cavills Abgang genannt, aber laut Redanian Intelligence (Öffnet sich in einem neuen Tab) war Cavill nicht damit einverstanden, dass Hissrich und Co. von den Büchern abwichen.

In einem exklusiven Gespräch mit TechRadar sagte Hissrich, dass sie die Verärgerung der Fans über Cavills Ausstieg "voll und ganz versteht" (Öffnet sich in einem neuen Tab), aber hofft, dass sie weiter zuschauen werden. Gegenüber EW (Öffnet sich in einem neuen Tab)erklärte Hissrich, dass Cavills Geralt einen "heldenhaften Abschied" bekommt, und bestätigte gegenüber NME (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass sie nach Staffel 3 mehr über die Situation sprechen wird.

From monsters to magic, here's #TheWitcher Season 2 in numbers. Bring on Season 3... pic.twitter.com/M51AfUBMKjJune 21, 2022 See more

Das Spin-off The Witcher: Blood Origin (Öffnet sich in einem neuen Tab) erzählt die Geschichte der Erschaffung des ersten Hexers und stellt dem Publikum mit Avallac'h endlich eine wichtige Hauptfigur vor. Blood Origin verfolgte auch die Ereignisse im Vorfeld und während der Sphärenkonjunktion, einer Katastrophe, die zum Zusammenstoß mehrerer Universen und ihrer menschlichen, elfischen und monströsen Rassen führt. In der Zwischenzeit möchte Minnie Driver, dass Seanchai in die Hauptserie wechselt und sich mit Geralt trifft.

Zu den weiteren Spin-offs, die derzeit in Entwicklung sind, gehören eine familienfreundliche Zeichentrickserie und ein zweiter Anime-Film, die auf der Netflix Tudum 2021 angekündigt wurden. Redanian Intelligence (Öffnet sich in einem neuen Tab) behauptet, dass ein Spin-Off mit anderen Hexern in Arbeit sein könnte, während ein anderer Artikel (Öffnet sich in einem neuen Tab) behauptet, dass ein Spin-Off von The Rats in der frühen Entwicklung ist.

