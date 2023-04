The Witcher Staffel 3 hat ein Datum - kommt aber zweigeteilt

Netflix hat endlich ein offizielles Veröffentlichungsdatum für The Witcher Staffel 3 bekannt gegeben - nun ja, eigentlich zwei Veröffentlichungsdaten.

In einer Pressemitteilung bestätigte Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass der nächste Teil der erfolgreichen Fantasy-Serie zweigeteilt wurde. Der erste Teil von The Witcher Staffel 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab), der die ersten fünf Episoden enthält, erscheint am 29. Juni. Die letzten drei Episoden - auch bekannt als The Witcher Staffel 3 Vol. 2 - werden einen Monat später, am 27. Juli, veröffentlicht.

Um die Ankündigung zu feiern, hat Netflix auch einen ersten Teaser veröffentlicht, der zeigt, dass unsere Helden - Geralt, Ciri, Yennefer und Jaskier - ihre bisher härteste Prüfung vor sich haben, wenn eine der besten Netflix-Serien (Öffnet sich in einem neuen Tab) in diesem Sommer zurückkehrt.

Schau dir den Teaser unten an:

Und das ist noch nicht alles. Netflix hat neben dem Teaser-Trailer und dem Veröffentlichungsdatum auch eine offizielle Zusammenfassung der Handlung und ein Teaser-Poster veröffentlicht, die du unten lesen und sehen kannst.

"Während Monarchen, Magier und Bestien des Kontinents um sie kämpfen, versteckt Geralt Ciri und ist entschlossen, seine wiedervereinigte Familie vor denen zu schützen, die sie zu zerstören drohen", heißt es in der Zusammenfassung.

"Yennefer, der Ciris magische Ausbildung anvertraut wurde, führt sie zur geschützten Festung Aretuza, wo sie hoffen, mehr über die ungenutzten Kräfte des Mädchens herauszufinden; stattdessen entdecken sie, dass sie auf einem Schlachtfeld aus politischer Korruption, dunkler Magie und Verrat gelandet sind. Sie müssen zurückschlagen und alles aufs Spiel setzen - oder sie riskieren, einander für immer zu verlieren."

Schon vor der Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums wussten wir, dass The Witcher Staffel 3 das zweite Buch der Witcher-Buchreihe von Andrzej Sapkowski, auch bekannt als Die Zeit der Verachtung, adaptieren würde. Mit der Veröffentlichung von The Witcher: Blood Origin (Öffnet sich in einem neuen Tab), einer Prequel-Serie, die 1.200 Jahre vor den Ereignissen von The Witcher spielt, im Dezember 2022 ist es wahrscheinlich, dass die dritte Staffel der Hauptserie Handlungsstränge aus dieser Miniserie aufgreift.

Eine bittersüße Nachricht für Witcher-Fans

Die Witcher-Serie von Netflix wird auch in Staffel 3 Ciris Blutlinie beleuchten (Image credit: Netflix)

Es war höchste Zeit, dass wir ein offizielles Veröffentlichungsdatum für die dritte Staffel von The Witcher erhalten. In einem exklusiven Gespräch mit TechRadar während des UK-Junkets von The Witcher Staffel 2 im Dezember 2021 bestätigte die Showrunnerin Lauren Hissrich, dass die Skripte für Staffel 3 noch in Arbeit (Öffnet sich in einem neuen Tab) sind, was bedeutet, dass es noch eine Weile dauert, bis die Serie auf den Streamingdienst (Öffnet sich in einem neuen Tab) zurückkehrt.

Zum Glück war die Wartezeit nicht so lang, wie wir erwartet hatten. Die Dreharbeiten wurden im September abgeschlossen und Netflix feierte diese Tatsache mit der Ankündigung, dass The Witcher Staffel 3 im zweiten Quartal 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab) während der Ausgabe 2022 des virtuellen Fanfestivals Tudum auf seiner Plattform erscheint.

Einen Monat später gab Netflix bekannt, dass The Witcher auch für eine vierte Staffel zurückkehren wird. Für eingefleischte Witcher-Fans war es jedoch ein bittersüßer Moment, da Cavill bekannt gab, das Schwert nach Staffel 3 niederzulegen (Öffnet sich in einem neuen Tab). Liam Hemsworth wird die Rolle des Geralt ab der vierten Staffel übernehmen.

Niemand, der an der Serie beteiligt ist, hat erklärt, warum Cavill aussteigt, aber Hissrich sagte exklusiv gegenüber TechRadar, dass sie "voll und ganz versteht (Öffnet sich in einem neuen Tab)", warum die Fans über Cavills bevorstehenden Ausstieg verärgert sind. Da der dritte Teil der Serie Ende Juli erscheinen soll, sollten wir bald mehr darüber erfahren, warum er sich von dem Projekt getrennt hat.

In der Zwischenzeit sind hier noch einmal die wichtigen Veröffentlichungstermine: The Witcher Staffel 3 Vol. 1 kommt am 29. Juni und Vol. 2 am 27. Juli.