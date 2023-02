The Mandalorian Staffel 3: Das wissen wir bisher

Hier erfährst du alles, was du über The Mandalorian Staffel 3 auf Disney Plus wissen musst.

The Mandalorian Staffel 3: Die wichtigsten Infos - Erscheint am 1. März - Knüpft an die Ereignisse nach The Book of Boba Fett an - Kurze Synopsis der Handlung enthüllt - Offizieller Trailer kündigt neue Bedrohungen und die Rückkehr nach Mandalore an - Hauptdarsteller kehren zurück - Noch keine Ankündigung zur vierten Staffel - Könnte Auswirkungen auf andere Star Wars Serien haben

Gute Nachrichten, Star Wars (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Fans! Staffel 3 von The Mandalorian ist nur noch einen Monat von der Veröffentlichung entfernt.

Nach einer langen Wartezeit zwischen den Staffeln (wenn man von "Das Buch von Boba Fett" absieht), werden wir schon bald mehr von Din Djarin und Grogu sehen. Vor der Rückkehr des Duos solltest du alles Wissenswerte über ihr nächstes Abenteuer erfahren.

Im Folgenden haben wir alles zusammengetragen, was du über die dritte Staffel von The Mandalorian wissen musst. Dazu gehören das Erscheinungsdatum, die Besetzungsliste, Einzelheiten zur Geschichte, Trailer und wie sich die Rückkehr einer der besten Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Serien auf das Star Wars Universum auswirken könnte.

Es folgen vollständige Spoiler zu den Staffeln 1 und 2 von The Mandalorian sowie zu The Book of Boba Fett auf Disney Plus. Du wurdest gewarnt.

The Mandalorian Staffel 3: Release

Din Djarin könnte in Staffel 3 seine eigene mandalorianische Armee bekommen. (Image credit: Lucasfilm/Disney Plus)

The Mandalorian Staffel 3 wird am 1. März veröffentlicht. Der bestätigte Starttermin bedeutet, dass sich die Ausstrahlung von The Mandalorian Staffel 3 leicht verzögert (Öffnet sich in einem neuen Tab), da die Serie ursprünglich im Februar ausgestrahlt werden sollte.

Es ist unklar, ob die Serie mit einer einzigen Episode startet oder ob sie anderen Star Wars-Serien wie Andor (Öffnet sich in einem neuen Tab)und Obi-Wan Kenobi folgt und in mehreren Episoden ausgestrahlt wird. Wir werden diesen Abschnitt aktualisieren, sobald wir mehr wissen.

The Mandalorian Staffel 3: Trailer

Der offizielle Trailer zu Staffel 3 von The Mandalorian wurde im Januar online veröffentlicht. Die Aufmerksamen unter euch werden darin viele Anspielungen, Easter Eggs und mögliche Details zur Geschichte entdeckt haben.

Selbst mit unserem Expertenwissen gibt es noch immer viele offene Geheimnisse. Wir hoffen, dass die Serie an den Erfolg ihrer beiden Vorgänger anknüpfen kann und ein weiteres unterhaltsames Kapitel in den Abenteuern von Din Djarin und Grogu liefert.

Hast du den ersten Teaser für The Mandalorian Staffel 3 verpasst? Schau ihn dir unten an:

Und wenn du Interesse hast, kannst du dir eine neue Featurette mit dem Titel "Phenomenon" online ansehen:

The Mandalorian Staffel 3: Cast

Ja, Grogu ist zurück in The Mandalorian Staffel 3. (Image credit: Lucasfilm/Disney Plus)

Hier ist die bisher bestätigte Cast-Liste für The Mandalorian Staffel 3:

Pedro Pascal als Din Djarin/der Mandalorianer

Grogu als er selbst

Giancarlo Esposito als Moff Gideon

Katee Sackhoff als Bo-Katan Kryze

Carl Weathers als Greef Karga

Emily Swallow als die Waffenmeisterin

Omid Abtahi als Doktor Pershing

Amy Sedaris als Peli Motto

Paul Sun-Hyung Lee als Carson Teva

Christopher Lloyd als TBC

Tim Meadows als TBC

Pascal, Esposito, Sackhoff, Swallow, Abtahi und Weathers spielen alle wieder ihre Rollen aus den vorherigen Staffeln. Allerdings wird Sackhoff nicht von ihrer Mandalorianer-Kollegin Koska Reeves begleitet. Mercedes Varnado (besser bekannt als WWE-Star Sasha Banks) sagte gegenüber The Bleacher Report (Öffnet sich in einem neuen Tab): "Ich bin in der nächsten Staffel nicht dabei."

In der Zwischenzeit ist Paul Sun-Hyung Lee als New-Republic-Pilot Carson Teva zurück, was im offiziellen Trailer zu Staffel 3 bestätigt wurde. Christopher Lloyd (Zurück in die Zukunft) wird in einer noch zu bestätigenden Rolle sein Star Wars-Debüt geben (The Hollywood Reporter (Öffnet sich in einem neuen Tab) berichtete), während "Saturday Night Live"-Veteran Tim Meadows ebenfalls eine Rolle spielen soll.

Die einzige Schlüsselfigur, die nicht zurückkehrt, ist Gina Carano, die in den Staffeln 1 und 2 die ehemalige Rebellen-Schocktruppe Cara Dune spielte. Nach einem beleidigenden Social-Media-Post wurde Carano Anfang 2021 aus allen zukünftigen Lucasfilm-Projekten entfernt. "Gina Carano ist derzeit nicht bei Lucasfilm angestellt und es ist auch nicht geplant, dass sie es in Zukunft sein wird", erklärte das Unternehmen in einer Stellungnahme. Die Schauspielerin behauptete, sie sei von Disney und Lucasfilm "gemobbt (Öffnet sich in einem neuen Tab)" worden - Anschuldigungen, die beide Unternehmen vehement bestritten haben (via BBC (Öffnet sich in einem neuen Tab)).

Was die Regisseure angeht, so haben Lucasfilm und Disney die Besetzung bestätigt. Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey und Bryce Dallas Howard werden alle in verschiedenen Folgen von Mando und Grogus nächstem Abenteuer Regie führen.

The Mandalorian Staffel 3: Story

Din Djarin wird sich in Staffel 3 mit einigen anderen Mandalorianern zusammentun. (Image credit: Lucasfilm/Disney)

Es folgen Spoiler zu The Mandalorian Staffel 2 und The Book of Boba Fett.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Geschichte, mit freundlicher Genehmigung von Lucasfilm: "Die Reise der Mandalorianer durch die Star Wars Galaxie geht weiter. Einst ein einsamer Kopfgeldjäger, hat sich Din Djarin wieder mit Grogu zusammengetan. Währenddessen kämpft die Neue Republik darum, die Galaxie von ihrer dunklen Geschichte wegzuführen. Der Mandalorianer wird alte Verbündete treffen und sich neue Feinde machen, während er und Grogu ihre Reise gemeinsam fortsetzen."

Das ist nicht viel, aber anhand der Trailer und des Finales von The Mandalorian Staffel 2 können wir eine Menge spekulieren.

Zunächst wollten wir alle unbedingt wissen, ob Din Djarin und Grogu jemals wieder zusammenkommen. Das war, nachdem Baby Yoda mit dem einzigartigen Luke Skywalker in die Jedi-Ausbildung ging.

Die zweite Frage wurde schneller beantwortet, als wir dachten, denn The Book of Boba Fett Folge 5 und 6 erwiesen sich als The Mandalorian Staffel 2.5, nur mit anderem Namen.

#TheMandalorian and #Grogu's journey continues.The new season of The Mandalorian starts streaming March 1 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/39wrsYgyN5February 1, 2023 See more

In diesen Episoden stattete Mando Grogu (oder besser gesagt Luke) einen Besuch ab und brachte ein Beskar-Kettenhemd mit, das die Waffenschmiedin auf sein Geheiß als Geschenk für Baby Yoda angefertigt hatte. Da er wusste, dass Grogu sich von seiner Ausbildung abwenden könnte, wenn er Din wiedersieht, stimmte Luke einem Treffen mit seinem Padawan nicht zu. Stattdessen sagte er Mando, dass er das Geschenk weitergeben würde.

Trotz Lukes Bemühungen beschloss Grogu, die Ausbildung in den Wegen der Macht nicht fortzusetzen. Als Luke ihn vor die Wahl zwischen Mandos Geschenk und Yodas altem Lichtschwert stellte - eine grausame Entscheidung für ein Kleinkind - entschied sich Grogu für Ersteres. Als Luke erkannte, dass Grogu sich danach sehnte, wieder mit Din vereint zu sein, schickte er ihn in seinem berühmten Red 5 X-Wing zurück nach Tatooine, wo sie in Episode 7 von Das Buch von Boba Fett ein herzerwärmendes Wiedersehen hatten. Das letzte Mal sah man die beiden von Tatooine aus mit dem Naboo-Sternenjäger losfliegen, den Mando mit Peli Motto renoviert hatte, einem Ersatz für die Razor Crest, die von Moff Gideons Imperialen in Folge 6 der zweiten Staffel zerstört wurde.

Jetzt, wo Grogu wieder bei seinem Ersatzvater ist - und eine gewisse Zeit der Jedi-Schule hinter sich hat - wird Grogu in Staffel 3 von The Mandalorian noch mehr Kräfte der Macht einsetzen als zuvor (Öffnet sich in einem neuen Tab). "Dieses Kind hat magische Kräfte, ist 50 Jahre alt und kann die Zukunft sehen", sagte Giancarlo Esposito einem jungen Fan auf der GalaxyCon (via SlashFilm (Öffnet sich in einem neuen Tab)). "Und wir wollen, dass alle wissen, dass [Grogu] unser Universum retten kann.

Werden wir in Staffel 3 ein paar Rückblenden zur Order 66 bekommen? (Image credit: Lucasfilm/Disney Plus)

Baby Yoda kann also nicht nur schweben, würgen und unwahrscheinlich niedlich aussehen, sondern offenbar auch in die Zukunft sehen - eine Fähigkeit, die uns schon in den unruhigen Visionen von Anakin und Luke Skywalker begegnet ist. Laut dem offiziellen Trailer zu Staffel 3 wird Grogu seine Kräfte auch nutzen können, um in seine Vergangenheit zu sehen. Aus dem Teaser geht hervor, dass wir mit Sicherheit Rückblicke auf Grogus Zeit im Jedi-Tempel sehen werden und möglicherweise erfahren, wie er die Order 66 überlebt hat.

Seine hellseherischen Fähigkeiten könnten erklären, warum die imperialen Offiziere ihn unbedingt in die Finger bekommen wollen, obwohl Esposito hinzufügte, dass Gideons Jagd auf Grogu "einen ganz anderen Grund hat, als viele Leute denken".

Könnte das etwas mit einer Nebenhandlung über das Klonen zu tun haben? In Staffel 2 von The Mandalorian wurde angedeutet, dass die verbliebenen Streitkräfte des Imperiums - sprich Doktor Pershing - versuchten, mit Grogus Blut neue Machtträger zu erschaffen (was ihnen nicht gelang). Es scheint, als würde die Serie auf die geklonten Ursprünge des Obersten Anführers Snoke und die mögliche Rückkehr von Imperator Palpatine hinweisen, die uns in Star Wars: The Rise of Skywalker mehr als nur zum Seufzen brachte.

Und was ist mit Gideon selbst, der am Ende von Staffel 2 eingekerkert wurde? Esposito sagte TVLine (Öffnet sich in einem neuen Tab): "Ihr werdet etwas Moff Gideon bekommen. Ich meine, ich will immer mehr Moff Gideon - ich muss ehrlich zu euch sein! Aber ihr werdet eine gute Portion bekommen. Man will immer sehen, wie der Phönix aus der Asche aufsteigt. Oder man will sehen, wie ein ruchloser Bösewicht aus der Asche aufsteigt. Und glaubt mir, das wird er."

Moff Gideons Schiff ist nur ein kleiner Teil der imperialen Überbleibsel, die darauf warten, von der Neuen Republik erledigt zu werden. Wir wissen zum Beispiel, dass der imperiale Anführer Großadmiral Thrawn noch lebt und von Ahsoka Tano (Öffnet sich in einem neuen Tab) gejagt wird. Wir gehen davon aus, dass Ahsokas Verfolgung von Thrawn die Grundlage für ihre Live-Action-Serie bildet, aber es ist auch möglich, dass sie in Staffel 3 von The Mandalorian aufgegriffen wird.

Könnte Großadmiral Thrawn einen Auftritt haben? (Image credit: StarWars.com)

Dann ist da noch die bereits erwähnte Geschichte der Mandalorianer und des Dunkelschwerts, die durch die Ereignisse in The Book of Boba Fett ebenfalls erheblich vorangetrieben wurde.

Am Ende von Staffel 2 gewann Mando von Moff Gideon das Dunkelschwert - die Klinge der Mandalorianer, die Bo-Katan Kryze auf ihrer Reise zur Rückeroberung des Throns von Mandalore so sehr begehrt hatte. Er konnte sie Bo-Katan jedoch nicht einfach aushändigen, so dass die Spannungen zunahmen, als klar wurde, dass die beiden sich duellieren mussten, damit Bo-Katan die Waffe zurückerobern konnte.

In The Book of Boba Fett wurden die Dinge noch komplizierter, als Mando seine alten Verbündeten von den Kindern der Watch, einem mandalorianischen Stamm, auf der Glavis Ringwelt aufspürte. Obwohl die Waffenschmiedin zustimmte, Grogus neues Beskar-Unterhemd zu fertigen, musste Mando gegen Paz Vizsla um das Dunkelschwert kämpfen. Mando konnte zwar gewinnen, muss aber noch viel über den Umgang damit lernen.

Leider muss er das ohne die Hilfe der Waffenschmiedin tun, die ihm nicht nur hilfreiche Informationen über die Große Säuberung gab, bei der das Imperium Mandalore verwüstete, sondern ihn auch aus dem Orden ausschloss. Mandos Verbrechen? Er nahm seinen Helm vor Grogu ab. Nach dem mandalorianischen Glauben kann Din sich nur rehabilitieren, indem er das lebendige Wasser unter den Minen von Mandalore aufsucht, was sich als problematisch erweisen könnte, da die Minen zerstört wurden. Aus dem offiziellen Trailer wissen wir, dass er nach Mandalore zurückkehren wird. Vielleicht weiß er also, dass es noch einen anderen Weg gibt, um Vergebung zu erhalten.

Mando hat auch noch eine Rechnung mit Kryze offen, die kein Problem damit hat, die Helme abzunehmen. Im ersten Teaser zu Staffel 3 behauptet sie außerdem, dass die Kinder der Wacht "unser Volk gespalten haben", bevor sie spitz fragt: "Wo warst du damals?". Es scheint also, dass die Zukunft des Volkes von Mandalore ein wichtiger Handlungspunkt sein wird.

Könnte es zum Ausbruch eines mandalorianischen Bürgerkriegs kommen? Angesichts der verschiedenen Fraktionen, die über den ganzen Kosmos verstreut sind, wäre das möglich. Es scheint, dass Din versucht, einige Gruppen auf seine Seite zu ziehen und sie zur Rückkehr auf ihre Heimatwelt zu bewegen. Es ist allerdings unklar, ob es zu einer Schlacht zwischen Dins Truppen und Bo-Katans Nachteulen kommen wird.

"Wie du im Trailer gesehen hast, gibt es in dieser Staffel viel mehr Mandalorianer, und wenn so viele Mandalorianer in einem Raum sind, muss etwas schiefgehen", sagte Bo-Katan-Darstellerin Katee Sakhhoff zu Yahoo Entertainment (Öffnet sich in einem neuen Tab): "Ich glaube, diese Staffel ist anders, ich glaube, es ist The Mandalorian, es ist alles, was die Leute an der Serie lieben und kennen, aber ich glaube, dass diese Staffel ein bisschen schneller ist und ich glaube, dass sie vom Ton her wie ein fahrender Zug ist - du musst einfach einsteigen."

The Mandalorian Staffel 3: Spin-offs

Wie wird sich Staffel 3 von The Mandalorian auf andere Star Wars Serien auswirken? (Image credit: Lucasfilm/Disney)

Es waren zwei Spin-offs in Entwicklung, wobei The Book of Boba Fett die wenigsten vom Hocker gehauen hat. Das Spin-Off zu Ahsoka befindet sich derzeit in der Postproduktion und soll 2023 erscheinen. Dave Filoni, ein Veteran der Klonkriege und der Rebellen (und Star Wars (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Experte), hat das Ruder übernommen.

Beide Serien laufen zeitgleich mit The Mandalorian, also etwa fünf Jahre nach Return of the Jedi. Laut Variety (Öffnet sich in einem neuen Tab)spielt die neue Skeleton Crew mit Jude Law in der Hauptrolle ebenfalls in der Zeit der Neuen Republik, so dass es auch hier zu Überschneidungen kommen könnte.

Interessanterweise ist geplant, dass dieses Subuniversum von Serien zu einer größeren Geschichte zusammenwächst. "Diese miteinander verbundenen Serien und zukünftige Geschichten werden ein neues Publikum begeistern, unsere leidenschaftlichsten Fans einbeziehen und in einem Höhepunkt der Geschichte gipfeln", erklärte Kathleen Kennedy von Lucasfilm auf dem Investorentag von Disney Ende 2020.

Einige der Darsteller haben eine Vorstellung davon, wohin die Serie gehen wird. In einem Interview mit IndieWire (Öffnet sich in einem neuen Tab)aus dem Jahr 2022 verriet Pascal, dass er weiß, "was der Plan ist" für The Mandalorian Staffel 3 und darüber hinaus. Allerdings konnte er aufgrund von Spoilern und NDA-Vereinbarungen in seinem Vertrag nicht näher darauf eingehen.

Für uns hört sich das so an, als ob wir entweder eine Miniserie oder eine Episode in Spielfilmlänge sehen werden, die diese Geschichten zusammenführt - obwohl wir damit erst in ein paar Jahren rechnen würden. Wie auch immer, wir sind gespannt, was uns in Staffel 3 von The Mandalorian und darüber hinaus erwartet.