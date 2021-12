Star Wars: Ahsoka: Alles, was du über das Mandalorianer-Spin-off wissen musst

Wenn du die animierten Star Wars-Fernsehserien noch nicht gesehen hast, fragst du dich vielleicht, warum Ahsoka Tano ihre eigene Fernsehserie verdient hat. Alle anderen werden sich allerdings fragen, warum das so lange gedauert hat.

Ahsoka Tano war während der Klonkriege Anakin Skywalkers Jedi-Lehrling und ist wohl der wichtigste Star Wars-Charakter, der noch nicht in einem Live-Action-Film aufgetreten ist. Dank der Fernsehserien The Clone Wars und Star Wars Rebels war sie bei vielen der wichtigsten Momente in der Geschichte der weit, weit entfernten Galaxie dabei. Nachdem sie nun ihr Live-Action-Debüt gegeben hat (Rosario Dawson spielte sie in der Folge "Die Jedi" in Staffel 2 von The Mandalorian), wird die Ahsoka-Fernsehserie die Geschichte des ehemaligen Padawans fortsetzen.

Das Spin-Off könnte auch nicht besser aufgehoben sein, denn Dave Filoni - der Mann, der sowohl The Clone Wars als auch Rebels betreute und Ahsoka miterschaffen hat - hat als Showrunner das Sagen. Während Filoni an den Drehbüchern für die mit Spannung erwartete Serie arbeitet, haben wir uns in die Visionen der Macht vertieft, um herauszufinden, was Ahsoka auf dem Programm hat, wenn sie auf Disney Plus erscheint.

Erscheinungsdatum: Disney hat das Erscheinungsdatum von Ahsoka noch nicht bestätigt, aber da die Serie noch in der Schreibphase ist, wären wir überrascht, wenn wir sie vor 2023 sehen würden.

Geschichte: Rosario Dawson übernimmt erneut die Rolle der Ahsoka Tano, neben Natasha Liu Bordizzo als Star Wars Rebels Mando Sabine Wren. Hayden Christensen wird angeblich auch als Anakin Skywalker/Darth Vader zurückkehren.

Besetzung: Details zum Plot sind, wie üblich, hinter Lucasfilms unüberwindbarem Schutzschild versteckt. Es scheint jedoch wahrscheinlich, dass die Geschichte Ahsoka und Sabine auf die Suche nach dem angehenden Jedi Ezra Bridger und seinem imperialen Erzfeind, Großadmiral Thrawn, schicken wird.

SPOILER-ALARM! Sei vorsichtig, wenn du The Clone Wars, Star Wars Rebels oder The Mandalorian noch nicht gesehen hast.

Ahsoka auf Disney Plus Erscheinungsdatum

Ahsoka Erscheinungsdatum: wahrscheinlich nicht vor 2023

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Sie war eine von vielen neuen Star Wars- und Marvel-Fernsehserien, die auf dem Disney Investor Day im Dezember angekündigt wurden, aber es sieht so aus, als müssten wir noch eine Weile auf ein Veröffentlichungsdatum für die Ahsoka-Fernsehserie warten.

Disney und Lucasfilm haben bisher keine Angaben dazu gemacht, wann die Serie auf Disney Plus ausgestrahlt wird. Einem Artikel in Empire zufolge arbeitet Showrunner (und Lucasfilm Executive Creative Officer) Dave Filoni immer noch an den Drehbüchern, also ist es noch ein weiter Weg.

Das Buch von Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor und The Mandalorian Staffel 3 liegen in Lucasfilms effektlastiger Produktionspipeline allesamt vor der Ahoska-Fernsehserie, so dass es uns überraschen würde, wenn sie vor 2023 erscheinen würde.

Ahsoka auf Disney Plus Trailer

Gibt es einen Ahsoka-Trailer?

(Image credit: Lucasfilm / Disney)

Da sich die Serie noch in der Drehbuchphase befindet, ist es viel zu früh, um einen Ahsoka-Trailer zu erwarten - vor allem, da Lucasfilm selten mehr als ein paar Monate vor dem Start der Serie Material veröffentlicht.

Für den Moment müssen wir uns mit dem obigen Logo begnügen oder einige Ahsoka-bezogene Episoden von The Clone Wars und Star Wars Rebels auf Disney Plus ansehen.

Ahsoka bei Disney Plus: Wer ist Anakins ehemaliger Padawan?

Wer ist Ahsoka Tano?

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

"Wenn diese Welt ich verlassen habe, der letzte der Jedi wirst du sein", das sagte der sterbende Yoda zu Luke Skywalker in Rückkehr der Jediritter.

Aber er hatte nur aus einem bestimmten Blickwinkel heraus recht. Ahsoka Tano ist technisch gesehen kein Jedi, weil sie die entsprechenden Prüfungen nie bestanden hat, aber in jeder anderen Hinsicht verfügt sie über alle notwendigen Qualifikationen.

Die Togruta, die im Star-Wars-Kanon zum ersten Mal im Animationsfilm Clone Wars von 2008 auftaucht, der die Grundlage für die seit langem laufende Fernsehserie bildet, war während des gleichnamigen Konflikts Anakin Skywalkers Padawan-Schülerin. Sie war eine hoch angesehene Kommandantin der republikanischen Streitkräfte, kämpfte mit einem unverwechselbaren Zwei-Lichtschwert-Stil und erhielt von ihrem Meister wegen ihrer angeblich schnippischen Art den Spitznamen "Snips".

Ahsoka spielte später eine Schlüsselrolle in Star Wars Rebels, das im Vorfeld von Eine neue Hoffnung spielt, und sie kehrte in der Episode Die Jedi" aus Staffel 2 von The Mandalorian zurück. Ihre Stimme ist auch im Chor der Jedi zu hören, die Rey in The Rise of Skywalker aufmuntern. Es ist also davon auszugehen, dass Ahsoka zum Zeitpunkt von Episode 9 nicht mehr am Leben ist.

Ahsoka auf Disney Plus Story

Was ist die Hintergrundgeschichte von Ahsoka Tano?

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Für alle, die die Star Wars-Zeichentrickserien noch nicht gesehen haben, hier ein kurzer Überblick über Ahsoka Tano:

Nachdem sie der Republik während der Klonkriege mit Bravour gedient hatte, verließ sie den Jedi-Orden in Staffel 5. Obwohl sie für den Bombenanschlag auf den Jedi-Tempel entlastet wurde - ihr Freund und Padawan-Kollege Barriss Offee hatte es ihr angehängt -, beschloss sie, nicht zum Orden der Jedi zurückzukehren und zog allein in die Galaxis hinaus.

In den letzten Tagen der Klonkriege half sie Bo-Katan Kryze, Darth Maul vom mandalorianischen Thron zu stürzen, und war gerade auf dem Weg, den ehemaligen Sith-Lord in die Obhut der Jedi zurückzubringen, als der Imperator die Order 66 erließ. Mit Hilfe ihres alten Freundes Captain Rex - dessen bewusstseinskontrollierenden Inhibitor-Chip sie chirurgisch entfernte - überlebte Ahsoka die Säuberung der Jedi und tauchte unter.

In Star Wars Rebels taucht sie wieder auf, das etwa 15 Jahre nach der Machtübernahme des Imperators spielt. Es wurde schließlich enthüllt, dass Ahsoka die mysteriöse "Fulcrum" war, eine Agentin, die dabei half, verschiedene Zellen von Freiheitskämpfern zusammenzubringen, um die Rebellenallianz zu gründen.

Sie lieferte sich auch ein schicksalhaftes Duell mit ihrem ehemaligen Meister - als sie mit ihrem Lichtschwert einen Teil von Darth Vaders Helm entfernte, wurde sie zu einer der wenigen Menschen in der Galaxis, die seine wahre Identität kannten. Die Verbindung zwischen Vader und Skywalker wurde erst nach mehreren Jahrzehnten in der Galaxis bekannt, und das Geheimnis wurde schließlich gelüftet, um Leia Organas politischen Ambitionen zu schaden, wie in Claudia Grays 2016 erschienenem Roman "Bloodline" beschrieben.

Ahsoka überlebte das Duell nur knapp, aber sie wurde von einer zukünftigen Version des Jedi-Lehrlings Ezra Bridger gerettet. Er zog sie in die "Welt zwischen den Welten", ein mystisches Reich, in dem die üblichen Regeln von Zeit und Raum nicht gelten. Zum Zeitpunkt des Epilogs von Rebels - der einige Zeit nach Return of the Jedi spielt - war Ahsoka irgendwie in die normale Realität dieser weit, weit entfernten Galaxie zurückgekehrt.

Ihren letzten kanonischen Auftritt hatte sie in The Mandalorien, wo sie Din Djarin (alias Der Mandalorianer) und Baby Yoda traf. Während sie mit dem Kind kommunizierte, erfuhr sie, dass sein richtiger Name Grogu war, und gab Mando einige Hinweise, die ihm helfen sollten, andere Jedi zu finden.

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Was wissen wir also über die Geschichte der Ahsoka-Fernsehserie? Nun, sie wird sich auf eine Menge bestehender Regeln stützen können, und es gibt niemanden auf der Welt, der sich besser mit der Star Wars-Zeitlinie auskennt als Dave Filoni. In seinem früheren Leben als leitender Regisseur bei The Clone Wars hat Filoni gemeinsam mit George Lucas Ahsoka Tano erschaffen. Anschließend begleitete er sie durch sieben Staffeln von The Clone Wars und mehrere Gastauftritte bei Rebels. Er führte auch bei ihrer Episode von The Mandalorian Regie.

Auf die Frage nach seinen Erfahrungen beim Schreiben der neuen Serie sagte Filoni gegenüber Empire: "Es ist aufregend, das muss ich Ihnen sagen. Es ist etwas, das man sich lange Zeit vorgestellt hat, und dann ist es irgendwie erschreckend, wenn man da sitzt und es jetzt tun muss.

"Ich habe lange über dieses Abenteuer für Ahsoka nachgedacht, und es ist interessant zu sehen, wie es sich entwickelt hat. Vor Jahren hätte ich mir nie vorstellen können, dass es einem Zweig eines Baumes entspringt, der etwas mit einem Kerl [wie] Din Djarin [alias der Mandalorianer] oder einem Kind, das wie Yoda aussieht, zu tun hat. Es ist eine großartige Lektion für mich, wie man mit anderen Kreativen wie [dem Showrunner von The Mandalorian] Jon Favreau dem, was man tut, eine solche Dimension und Tiefe verleihen kann."

Nach der ursprünglichen Ankündigung von StarWars.com sieht es so aus, als würde die neue Serie bald nach Ahsokas Treffen mit Mando und Grogu ansetzen: "Nach ihrem lang erwarteten Live-Action-Debüt in The Mandalorian", so die Website, "wird Ahsoka Tanos Geschichte in einer limitierten Serie fortgesetzt."

Derzeit ist jedoch nicht bekannt, ob der Epilog von Rebels vor oder nach Ahsokas Auftritt in The Mandalorian stattfindet.

"Das ist nicht unbedingt chronologisch", sagte Filoni der Vanity Fair im November 2020. "Ich denke, was die meisten Leute nicht verstehen werden, ist, dass sie linear vorgehen wollen, aber wie ich als Kind gelernt habe, funktioniert nichts in Star Wars wirklich linear. Man macht [die Episoden] 4, 5 und 6 und dann 1, 2 und 3. Wenn man sich also den Epilog von Rebels anschaut, weiß man nicht wirklich, wie viel Zeit vergangen ist. Es ist also möglich, dass die Geschichte, die ich in The Mandalorian erzähle, vor dieser Zeit spielt. Möglich. Ich sage nur, es ist möglich."

Eine Sache, die sowohl der Rebels-Epilog als auch die Ahsoka-Fernsehserie gemeinsam haben werden, ist die mandalorianische Kriegerin Sabine Wren. Deadline hat bestätigt, dass Natasha Liu Bordizzo die Figur in der Live-Action übernehmen wird, was möglicherweise weitere Hinweise auf die Ahsoka-Geschichte liefert.

Im Finale von Rebels macht sich das Duo auf die Suche nach ihrem verschollenen Freund Ezra Bridger, von dem man annimmt, dass er in der "Welt zwischen den Welten" gefangen ist. Dies könnte auch mit Ahsokas primärer Mission in ihrer Episode von The Mandalorian zusammenhängen. Dort enthüllte sie, dass sie auf der Jagd nach dem imperialen Großadmiral Thrawn ist, der zufällig bei Bridger war, als dieser verschwand. Die Art und Weise, wie Ahsoka den Magistrat der Stadt Calodan, Morgan Elsbeth, nach dem Aufenthaltsort ihres Meisters, auch bekannt als Thrawn, befragte, deutete darauf hin, dass er bereits zurück ist, um Ärger zu machen. Vielleicht ist Bridger dann nicht weit entfernt?

Und obwohl Rache traditionell nicht die Art der Jedi ist, würde es uns nicht überraschen, wenn Ahsoka ein paar Rechnungen mit Barriss Offee zu begleichen hat. Einen Mord angehängt zu werden, wird ein paar Narben hinterlassen.

Ahsoka auf Disney Plus Besetzung

Ahsoka-Besetzung: Wer wird in der Serie auftreten?

(Image credit: StarWars.com)

Hier sind die bisherigen Besetzungsgerüchte:

Rosario Dawson als Ahsoka Tano

Natasha Liu Bordizzo als Sabine Wren

Hayden Christensen als Darth Vader/Anakin Skywalker

Obwohl Ashley Eckstein Ahsoka in The Clone Wars und Rebels verkörperte, spielte Sin City/Daredevil-Star Rosario Dawson die Figur in The Mandalorian, und sie wird die Rolle in Ahsoka wieder übernehmen. Dawson wird von Natasha Liu Bordizzo unterstützt, die die Rebels-Sprecherin Tiya Sircar als Sabine Wren ersetzt.

Weitere Neuigkeiten zum Casting: Es sind besonders gute Zeiten, um Hayden Christensen zu sein. Er spielt nicht nur Darth Vader/Anakin Skywalker in Obi-Wan Kenobi, sondern wird laut Hollywood Reporter jetzt auch noch Ahsoka spielen. Noch ist unklar, ob er den 'Sky Guy' oder die Vader-Inkarnation der Figur oder beide spielen wird. Aber da er zu diesem Zeitpunkt in der Star Wars-Zeitlinie tot ist, ist es wahrscheinlich, dass er entweder in Rückblenden oder als Machtgeist auftaucht.

Katee Sackhoff ist eine wahrscheinliche Kandidatin für eine Rückkehr als Mandalorianer-Prinzessin Bo-Katan Kryze und damit im Reich der Spekulationen. Sie war diejenige, die Mando erzählt hat, dass Ahsoka sich auf Corvus versteckt hält, also stehen die beiden offensichtlich noch in Kontakt - und man weiß ja nie, wann man eine alte Freundin aufsuchen muss.

Wir wissen nicht, wo sich der befreundete Ex-Klontruppler Captain Rex derzeit aufhält, aber da er einer von Ahsokas besten Freunden in den Klonkriegen war, wäre ein Wiedersehen sehr willkommen. Das könnte einen Cameo-Auftritt von Temuera Morrison, dem Star aus The Book of Boba Fett, bedeuten, dessen Jango Fett das Vorbild für alle Klone war.

Und es wird interessant sein zu sehen, wer - wenn überhaupt - als Ezra Bridger und Großadmiral Thrawn zur Besetzung der Ahsoka-Fernsehserie stößt. Sackhoff ist der einzige Synchronsprecher aus der Zeichentrickserie, der seine Figur in der Live-Action spielt. Es wäre also überraschend, wenn sowohl Taylor Gray als auch Lars Mikkelsen (der Bruder von Mads aus Rogue One) ihre Rollen neu besetzen würden. Wenn man sich Mikkelsen jedoch mit einem blauen Farbton vorstellt, ist sofort klar, dass er einen brillanten Thrawn abgeben würde.

Die vielleicht faszinierendste Möglichkeit für die Ahsoka-Besetzung wäre jedoch die Rückkehr des digitalen Mark Hamill als Luke Skywalker. Als die beiden mächtigsten (bekannten) Machtausübenden in der Galaxis hätten sie sicherlich viel zu besprechen - neben den Erinnerungen an Lukes Vater könnten sie auch darüber sprechen, warum Ahsoka die Gelegenheit, Grogu auszubilden, ablehnte, während Luke die Gelegenheit mit beiden Händen ergriff.