Der Star Wars Day bringt Nachschub aus einer weit weit entfernten Galaxis

Mandalorian Staffel 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist gerade erst vorbei und schon bekommen wir weiteres Futter aus einer weit weit entfernten Galaxis. Pünktlich zum 4. Mai und damit zum mehr oder weniger offiziellen Feiertag, dem Star Wars Day, erhält Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) gleich zwei Neuzugänge:

Darunter befindet sich zum einen Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi, eine Animationsserie für die Kleineren unter uns. Der junge Padawan Kai Brightstar eifert zur Zeit der hohen Republik seinem Vorbild und Jedi-Meister Yoda nach und will, gemeinsam mit seinen Freunden, die Galaxis sicherer machen. Der bunte Spaß ist bereits in voller Länge auf dem Streaming-Dienst anschaubar und bietet z. B. deinen Kindern einen schönen Einstieg ins Universum, bevor du ihnen mit Andor (Öffnet sich in einem neuen Tab) dann den Ernst des Lebens zeigst.

(Image credit: The Walt Disney Company)

Hast du hingegen keine Kinder, Neffen oder kleine Geschwister, dann keine Sorge, für echte Star Wars-Connaisseure habe ich auch noch etwas.

Star Wars: Visionen Staffel 1 erschien 2021 auf Disney Plus und bot neun Folgen mit unterschiedlichsten Animationsstilen. Inhaltlich konnte leider nicht jedes Kapitel überzeugen. Doch allein für die Sieben Samurai-artige Folge im Stil von Akira Kurosawa sah so atemberaubend aus, dass sich ein Blick definitiv gelohnt hat.

Und auch die zweite Staffel, die ebenfalls bereits komplett auf dem Streaming-Dienst zu sehen ist, macht optisch so einiges her. Die Episoden erzählen wieder alle ihre eigene Geschichte und bieten damit Ausflüge in alle Teile der weit weit entfernten Galaxis. Wenn du also Lust auf Abenteuer abseits des gewohnten Pfades hast, dann solltest du hier unbedingt reinschauen. Ich werde es auf jeden Fall tun und wenn sie nur halb so gut erzählt sind, wie sie aussehen, dann bin ich glücklich.

An Star Wars-Inhalten wird es aber auch in naher Zukunft nicht mangeln. Schau dir z. B. an, wie das neue Spiel Star Wars Jedi: Survivor (Öffnet sich in einem neuen Tab) abschneidet, oder lies dir durch, was es alles zur Ahsoka Spin-off-Serie (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu wissen gibt. In diesem Sinne: Möge die Macht mit dir sein!