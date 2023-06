Der Witcher Staffel 3 Trailer zeigt, wie es auch ohne Geralt weitergehen könnte

Der offizielle Trailer für The Witcher Staffel 3 ist da - und ich bin mir unschlüssig. Ich bin ein riesiger Fan der Bücher und Spiele, die ersten beiden Staffeln der Netflix-Serie konnten mich dagegen nicht wirklich überzeugen. Das mit Abstand Beste an der Serie war von Anfang an Henry Cavill, der Geralt von Rivia voll und ganz verkörpert.

Als im Rahmen des Summer Game Fests nun der neuste Trailer gezeigt wurde, war an vielen Stellen sehr auffällig, wie Netflix und darauf vorbereitet, "Abschied" von Cavill als Geralt zu nehmen. Abgesehen davon war der zweieinhalb Minuten lange Clip aber auch vollgepackt mit Plots und Anspielungen, die eingefleischte The Witcher-Fans sofort erkennen dürften.

Wie der Teaser andeutet, scheint Freya Allans Prinzessin Ciri von Cintra eine größere Rolle in der Geschichte der beliebten TV Serie einzunehmen. Das wird Fans von Andrzej Sapkowskis Witcher-Büchern oder der gleichnamigen Videospielreihe nicht überraschen.

Sowohl in Sapkowskis Buchvorlage als auch in den Spielen ist Ciris Rolle hinsichtlich der Zukunft des Kontinents bekannt. Schließlich wirst du nicht als Kind des Schicksals bezeichnet, wenn du nicht entscheidend für das Überleben deines Universums bist. Demnach wird Ciri ihre Fertigkeiten im Umgang mit dem Schwert weiter ausbauen, ihre Fähigkeiten mithilfe von Yennefer verstärken und eine Führungsrolle in ihrer Ersatzfamilie einnehmen.

Ciris Rolle in Netflix' Witcher-Verse wird nur noch wichtiger werden. (Image credit: Netflix)

Und das ist wichtig für die Zukunft der erfolgreichen Netflix-Serie. Wie die Zuschauer bereits wissen, wird Henry Cavill weder in der vierten Staffel noch in zukünftigen Teilen der Serie wieder dabei sein.

Die dritte Staffel - die in zwei Teilen Ende Juni und Ende Juli veröffentlicht wird - beschreibt damit das Ende dessen, was die Serie für mich noch halbwegs sehenswert machte. Es wurde noch kein Grund für Cavills Ausstieg genannt, aber wir werden sicher mehr erfahren, sobald sich der Staub der nächsten Staffel gelegt hat. Gerüchteweise war Cavill, der selbst ein großer Witcher-Fan ist, unzufrieden damit, wie die Führungsebene mit dem Quellmaterial umgeht.

Die Showrunnerin Lauren Hissrich erklärte gegenüber TechRadar exklusiv, dass sie "voll und ganz versteht", warum die Fans durch die Ankündigung von Cavills bevorstehendem Ausstieg beunruhigt und verärgert waren. Trotz der Neubesetzung durch Liam Hemsworth, wirkt der neueste Trailer nun so, als bereite sich die Serie darauf vor, auch ohne Geralt zu funktionieren - vor allem wenn Ciri immer mehr zur Hauptrolle wird.

Hissrich sagte gegenüber Total Film (via GamesRadar), dass das Kreativteam der Serie ohne Cavill erwog, die Serie nach drei Staffeln zu beenden, sich aber dagegen entschied. Hissrich sagte außerdem gegenüber Entertainment Weekly, dass Cavills Geralt einen würdigen, heldenhaften Abschied bekommen wird, bevor er in den Sonnenuntergang reitet. Es wäre nicht einmal eine Namensänderung nötig, da Ciri selbst sagt, dass sie sich als Hexer sieht.

Wo diese Geschichte noch hinführt, sehen wir zum Glück bereits Ende diesen Monats. Abseits der Hauptzeitlinie hat Netflix bereits versucht, sich ein Universum aufzubauen und während The Witcher: Nightmare of the Wolf noch sehr kurzweilig und sehenswert war, konnte die Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin nicht gerade überzeugen. Immerhin gibt es aber noch Polaris, das nächste Witcher-Spiel von CD Projekt Red.