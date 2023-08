Hi Barbie! Netflix geht voll auf Barbenheimer: Vergessene Barbie-Show stürmt die TV-Charts

Nicht einmal Netflix kann sich dem weltweiten Filmphänomen von Barbie entziehen. Laut der neuesten Aktualisierung der weltweiten Top-10-TV-Charts von Netflix hat eine längst vergessene Barbie-Serie auf dem Streaming-Riesen ein zweites Leben erhalten. Die unerwartete Rückkehr ist natürlich auf den beispiellosen Erfolg von Barbenheimer zurückzuführen (Barbie und Oppenheimer) die am 21. Juli gleichzeitig in die Kinos kam.

Wie gestern (1. August) bekannt wurde, stürmte Barbie: Life in the Dreamhouse - eine Webserie, die seit Mai 2012 auf YouTube ausgestrahlt wird - in der Woche vom 24. bis 30. Juli überraschend die Netflix-Charts. Laut Netflix-eigenen Daten wurde die erste Staffel von "Life in the Dreamhouse" in diesen sieben Tagen von 1,9 Millionen Nutzern gesehen.

Das mag nicht allzu beeindruckend klingen, aber es reichte aus, um Life in the Dreamhouse zum sechstmeistgestreamten Netflix-Programm der Woche zu machen. Zum Vergleich: The Witcher Staffel 3, die am 27. Juli beendet wurde, war die meistgesehene Serie der letzten Woche. 7,8 Millionen Abonnenten schalteten ein, um zu sehen, wie Henry Cavill sich von seiner Zeit als Geralt von Rivia verabschiedete.

Barbie: Life in the Dreamhouse belegte Ende Juli den sechsten Platz in der Netflix-Liste der Top-10-Fernsehsendungen (Image credit: Netflix)

Barbie: Life in the Dreamhouse war sogar so beliebt, dass es die Konkurrenz anderer erfolgreicher Netflix-Sendungen ausschaltete. Cocomelon Staffel 8 hatte es schwer, mit der sehr erfolgreichen Kindersendung zu konkurrieren, die im gleichen Zeitraum 1,7 Millionen Mal angesehen wurde. Quarterback Staffel 1, Fatal Seduction Staffel 1 und Mark Normand: Soup to Nuts konnten sich ebenfalls nicht von Life in the Dreamhouse absetzen.

Ein weiterer Grund für den unerwarteten Erfolg der Serie war die Tatsache, dass sie beinahe einige der besten Netflix-Serien sowie andere beliebte Neuerscheinungen verdrängt hätte. Die erste Staffel von Barbie: Life in the Dreamhouse konnte die erste Staffel von Survival of the Thickest nur um 300.000 Aufrufe übertreffen, obwohl sie die Comedyserie mit 9,1 Millionen gestreamten Stunden im Vergleich zu acht Millionen Stunden in der Spalte der angesehenen Stunden geschlagen hat. Life in the Dreamhouse fehlten 1,2 Millionen Aufrufe, um The Lincoln Lawyer, Staffel 2, Teil 1, auf den vierten Platz der Liste zu verdrängen, und nur 1,3 Millionen Aufrufe hinter Too Hot to Handle, Staffel 3.

Das Leben in Plastik ist wirklich fantastic

Barbie dominiert seit ihrem Erscheinen am 21. Juli die weltweiten Kinokassen (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Natürlich wäre die überraschende Rückkehr von Barbie: Life in the Dreamhouse nicht möglich gewesen ohne die Dominanz des Barbie-Films an den Kinokassen.

Der war vor seinem Start einer der am meisten erwarteten neuen Filmen 2023 und ist bisher einer der umsatzstärksten des Jahres. Laut Box Office Mojo hat Barbie weltweit fast 800 Millionen Dollar eingespielt (Stand: 2. August). Nur Guardians of the Galaxy Vol. 3 (845,3 Millionen Dollar) und The Super Mario Bros. Movie (1,35 Milliarden Dollar) liegen zwischen Barbie und dem begehrten ersten Platz. Solange andere große Filmstarts - darunter Oppenheimer, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem und The Meg 2 - nicht auf Kosten der Kartenverkäufe gehen, sollte Barbie genug verdienen, um Mario von seinem Platz zu verdrängen.

Selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, ist der Einfluss von Barbie auf die Unterhaltungsindustrie im Allgemeinen deutlich zu erkennen. Es gibt keine Möglichkeit, dass andere lizenzierte Barbie-Produkte, sei es eine schlummernde Webserie oder ein schlecht aufgenommenes Barbie-Videospiel, ohne ihre Live-Action-Film-Namensvetterin zu neuem Leben erweckt worden wären. Die Wiederauferstehung von Life in the Dreamhouse ist der Beweis dafür. Und auch wenn die erfolgreiche Rückkehr bestenfalls von kurzer Dauer sein wird, so wird sie doch diejenigen berühren, die in den frühen 2010er Jahren an der Serie gearbeitet haben. Das ist ein ebenso großer Gewinn für die Darsteller und die Crew von Life in the Dreamhouse, wie der Erfolg des Barbie-Films für sein eigenes Talent ist.