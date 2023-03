Guardians of the Galaxy 3: Das wissen wir bisher

Guardians of the Galaxy Vol. 3 kommt im Mai in die Kinos.

Guardians of the Galaxy 3: Wichtigste Infos - Erscheint weltweit im Mai - Offizieller Trailer wurde im Februar veröffentlicht - Chris Pratt, Zoe Saldana und Dave Bautista gehören zu den wiederkehrenden Stars - Will Poulter und Chukwudi Iwuji ergänzen den Cast - Folgt auf das Holiday Special von The Guardians - Es könnte das letzte Mal sein, dass diese Besetzung im MCU auftritt - Der vierte Guardians-Film hat noch kein grünes Licht bekommen

Guardians of the Galaxy 3 wird ein tränenreicher Abgesang für Regisseur James Gunn und seine fantastische Besetzung. Der kommende Marvel-Film wird das letzte Mal sein, dass wir diese fröhliche Bande vielseitiger Charaktere auf der Leinwand sehen (jedenfalls in ihrer jetzigen Form), also nimm auf jeden Fall ein paar Taschentücher mit.

In weniger als zwei Monaten kommt der Marvel Phase 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Film in die Kinos, also ist es höchste Zeit, dass du dich über alles Wissenswerte informierst. Nachfolgend haben wir alles zusammengetragen, was du über Guardians of the Galaxy Volume 3 wissen musst, einschließlich des Erscheinungsdatums, der Trailer, der Besetzung, der Geschichte und mehr.

Es folgen vollständige Spoiler zu Marvels (Öffnet sich in einem neuen Tab)Guardians of the Galaxy 1 und 2, dem Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) Holiday Special und den Auftritten der Gruppe in Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, und Thor: Love and Thunder.

Guardians of the Galaxy 3: Release

Hey, Gamora, wann kommt Guardians 3 in die Kinos? (Image credit: Marvel Studios)

Guardians of the Galaxy 3 kommt am 3. Mai in die Kinos. Regisseur James Gunn hat außerdem (via Instagram (Öffnet sich in einem neuen Tab)) bestätigt, dass die Laufzeit des dritten Teils "länger als die von Teil 1 und 2" sein wird. Wie viel länger, ist jedoch unklar. Schließlich wurde Guardians 3 in den USA mit PG-13 eingestuft, wegen "intensiver Gewalt- und Actionsequenzen, Kraftausdrücken, Anspielungen auf Drogen und thematischen Elementen".

Guardians of the Galaxy 3: Trailer

Der offizielle Trailer (Öffnet sich in einem neuen Tab) erschien am 12. Februar. Erfreulicherweise zeigt er mehr von dem trockenen und zänkischen Humor der Bande, was bedeutet, dass der potenziell letzte MCU-Ausflug des Teams (in dieser Form) keine komplette Schnulze sein wird.

Trotzdem gibt es in diesem kurzen Einblick viele weitere emotionale Momente. Wir sehen mehr von Baby Rocket, Drax, der sagt, wie dankbar er ist, an der Seite seiner Freunde zu kämpfen (wir weinen nicht...), und einige echte "Das sieht nach dem Ende aus"-Momente für einige unserer Lieblingscharaktere des MCU. Diese emotionale Komponente wurde im nächsten Trailer (Öffnet sich in einem neuen Tab) sogar noch stärker hervorgehoben.

Außerdem erfahren wir mehr über die Ziele des High Evolutionary's: Der Bösewicht des Films sagt, es sei seine "heilige Mission", eine "perfekte Gesellschaft" zu schaffen - sehr zum Leidwesen von Rocket. Auch sonst gibt es viel zu sehen - Space-Rock-Opernklänge, Action und herzzerreißende Momente - und es sieht so aus, als ob Guardians 3 der perfekte Abschluss von James Gunns MCU-Trilogie sein wird.

Hast du den ersten Teaser verpasst, der einen sechsarmigen, waffenbewaffneten Groot, das Live-Action-Debüt von Adam Warlock und eine Baby-Version von Rocket zeigte? Schau ihn dir unten an:

Guardians of the Galaxy 3: Cast

Chris Pratt kehrt als Peter Quill/Star-Lord zurück. (Image credit: Marvel Studios)

Hier ist die bisherige Besetzung von Guardians of the Galaxy 3:

Chris Pratt als Peter Quill/Star-Lord

Zoe Saldaña als Gamora

Dave Bautista als Drax

Karen Gillan als Nebula

Pom Klementieff als Mantis

Bradley Cooper als Rocket Raccoon

Vin Diesel als Groot

Sean Gunn als Kraglin

Will Poulter als Adam Warlock

Chuwudi Iwuji als High Evolutionary

Maria Bakalova als Cosmo der Spacedog

Elizabeth Debicki als Ayesha

Sylvester Stallone als Stakar Ogord

Michael Rosenbaum als Martinex

Daniela Mechior als TBA

Nico Santos als TBA

Pratt, Saldaña, Bautista, Gillan, Klementieff, Cooper, Diesel und Gunn spielen alle ihre Rollen aus den vorherigen Guardians-Filmen wieder. Bakalova (Bodies Bodies Bodies, Borat 2) kehrt außerdem als Cosmo zurück, der telekinetische Spacedog, der bereits in Guardians 1 auftauchte, im Holiday Special aber erstmals Dialog bekam. Debicki, Stallone und Rosenbaum sind in ihren Nebenrollen aus Teil 2 zu sehen.

Von den Neuzugängen ist Will Poulter als Adam Warlock vielleicht der bedeutendste. Der mächtige Superheld, den Regisseur James Gunn als "eher traditionellen Superhelden - obwohl Held vielleicht übertrieben ist" (via Entertainment Weekly (Öffnet sich in einem neuen Tab) (EW)) beschreibt, wurde in einer der Post-Credits-Szenen von Guardians 2 angeteasert, aber hier hat er sein offizielles Debüt.

In den Comics ist Adam Warlock ein künstliches, perfektes humanoides Exemplar, das von einer Gruppe von Wissenschaftlern, der Enklave, geschaffen wurde. Nachdem er gegen seine Schöpfer rebelliert (und sich mit Thor angelegt hat), trifft Warlock - in seinen frühen Comics einfach "Er" genannt - auf den High Evolutionary, der ihm den Titel "Warlock" gibt. Adam hilft ihm, seinen künstlich geschaffenen Planeten - die Gegenerde – von dem bösen Man-Beast zu retten und erhält den Seelenstein (wo haben wir diesen Namen schon mal gehört?), bevor er abreist.

Adam Warlocks Geschichte in den Comics wird danach etwas kompliziert. Zum einen hilft er den Avengers, Thanos zu besiegen, aber es gibt auch eine böse Version von ihm - Magus -, die geboren wird, nachdem Warlock vorübergehend den Infinity Gauntlet benutzt hat. Angesichts seiner Verbindungen zum High Evolutionary - mehr über ihn in Kürze - und der Tatsache, dass seine Ursprünge für das MCU angepasst wurden (er wurde von Debickis Anführerin Ayesha in Guardians 2 erschaffen, nicht von der Enklave), vermuten wir, dass einige Teile seiner Comic-Geschichte in Guardians 3 vorkommen werden.

Marvel Studios’ Guardians of the Galaxy Volume 3 arrives in theaters May 5, 2023. #GotGVol3 pic.twitter.com/oESF8MTKGYDecember 1, 2022 See more

Der High Evolutionary ist ein genialer Genetiker, der hochentwickelte, anthropomorphe Kreaturen und künstliche Welten erschafft. Wie bereits erwähnt, hat er den Planeten Gegenerde erschaffen und ist derjenige, der an Rocket experimentiert hat (zumindest im MCU) und ihn von einem gewöhnlichen Waschbären in ein verbittertes, zynisches, waffenliebendes humanoides Tier verwandelt hat.

Auch wenn er in den Comics mit Superhelden wie Adam Warlock und Thor zusammengearbeitet hat, ist der High Evolutionary kein guter Kerl. Er benutzt sie als Mittel zum Zweck - nämlich um seine Forschung und seine skrupellosen Experimente zu schützen - was ihn eher zu einem Schurken macht. Chukwudi Iwuji, der den High Evolutionary spielen wird, hat ihn als "soziopathisch" und "narzisstisch" (laut Collider (Öffnet sich in einem neuen Tab)) sowie als "extrem mächtig" und "komplex" (laut The Hollywood Reporter (Öffnet sich in einem neuen Tab) (THR)) beschrieben. Es überrascht nicht, dass er der Hauptantagonist in Guardians of the Galaxy 3 ist.

Mögliche Spoiler zur Besetzung folgen.

Guardians 3 wird nach dem Disney Plus Holiday Special fortgesetzt. (Image credit: Marvel)

Die Rollen von zwei Schauspielern wurden noch nicht bekannt gegeben. Daniela Melchior (The Suicide Squad (Öffnet sich in einem neuen Tab)) hat für ein Feature unterschrieben (Deadline (Öffnet sich in einem neuen Tab)), und MCU-Insider vermuten, dass sie die Stimme von Lylla übernehmen wird, einem anthropomorphen Otter, in den sich Rocket in den Comics verliebt. Wir sehen Lylla in beiden Teasern, also wird sie in Rockets Rückblenden auftauchen. Das würde erklären, warum Rocket so misanthropisch ist, als wir ihn in Guardians 1 kennengelernt haben.

Nico Santos (Superstore, Crazy Rich Asians) ist ebenfalls Teil der Besetzung (Deadline (Öffnet sich in einem neuen Tab)), aber niemand weiß, welche Rolle er spielen wird. Es ist möglich, dass er einen neuen Charakter namens Blurp spricht, den Peter und Gamora im zweiten Teaser beschützen. James Gunn hat den Namen dieser Kreatur auf Twitter (Öffnet sich in einem neuen Tab) bestätigt. Wie auch immer, wir werden es herausfinden, wenn der Film in die Kinos kommt.

Guardians of the Galaxy 3: Handlung

The High Evolutionary wird der große Bösewicht von Teil 3 (Image credit: Marvel Studios)

Hier ist die offizielle Zusammenfassung der Handlung: "In Guardians of the Galaxy Vol. 3 sieht unsere geliebte Bande von Außenseitern inzwischen etwas anders aus. Peter Quill, der immer noch unter dem Verlust von Gamora leidet, muss sein Team um sich scharen, um das Universum zu verteidigen und gleichzeitig einen der Seinen zu schützen. Eine Mission, die, wenn sie nicht erfolgreich abgeschlossen wird, möglicherweise das Ende der Guardians, wie wir sie kennen, bedeuten könnte."

Das ist nicht viel, aber wir haben eine Vorstellung von der Handlung, die auf den MCU-Auftritten der Guardians, den Trailern zum Film und den Aussagen der Darsteller und der Crew beruht.

Erstens: Guardians 3 wird unglaublich bewegend sein. Im Gespräch mit Collider (Öffnet sich in einem neuen Tab) sagte Gunn: "Es ist anders als das, was die Leute erwarten werden". In einem Gespräch mit EW (Öffnet sich in einem neuen Tab) sagte Gunn auch, dass es das "Härteste ist, was ich je gemacht habe" und fügte hinzu: "Das ist der Punkt, an dem die Dinge wirklich passieren. Hier erfahren wir die Wahrheit darüber, wer diese Figuren sind, und es steht viel auf dem Spiel.

Größere Einsätze bedeuten eine emotionalere Reise für diese Figuren - und die Schauspieler, die sie spielen. Saldaña sagte gegenüber ScreenRant (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass Guardians of the Galaxy 3 ein "bittersüßer Moment" für alle Beteiligten sei, während Gillan verriet, dass das Drehbuch des Films die Darsteller "zu Tränen rührte" (laut Yahoo (Öffnet sich in einem neuen Tab)).

Zum Glück wird Guardians of the Galaxy Band 3 keine völlig düstere Angelegenheit. Der selbstironische Humor, der die anderen Filme so unterhaltsam gemacht hat, bleibt auch im dritten Teil erhalten, wie Gillan gegenüber The Wrap (Öffnet sich in einem neuen Tab) erklärte: "Ich habe dieses Mal viel mehr improvisiert als jemals zuvor. Ich weiß nicht, ob sie es in den Film schaffen, aber ich hoffe, sie schaffen es."

Musikliebhaber werden sich freuen zu hören, dass Gunn einen weiteren fetzigen, lizenzierten Soundtrack für das potenzielle letzte Hurra der Guardians zusammengestellt hat. Da Peter Quill am Ende von Teil 2 Zugang zu einem Zune-MP3-Player erhält, hatte Gunn freie Hand, eine beliebige Anzahl von Songs zum Soundtrack des Films hinzuzufügen: "Ich habe an diesem Soundtrack doppelt so hart gearbeitet wie an den ersten beiden Soundtracks zusammen."

Wo befinden sich die Guardians also, wenn der Film beginnt? (Mögliche Spoiler zur Geschichte folgen).

May 5.#GotGVol3 pic.twitter.com/EQy3qnROkvFebruary 12, 2023 See more

Zunächst einmal haben sie auf Knowhere einen sicheren Hafen für außerirdische Flüchtlinge eingerichtet, der im Guardians Holiday Special vorgestellt wurde. Die Gruppe hat Knowhere vom Collector gekauft, nachdem sie sich in Love and Thunder von Thor getrennt hatte. In der Zwischenzeit hat sich auch Cosmo dem Team angeschlossen.

Quill/Star-Lord trauert immer noch um Gamora, seine frühere Liebe, die von Thanos in Infinity War im Austausch für den Seelenstein geopfert wurde. Dank der Zeitreise-Ereignisse in Endgame existiert nun jedoch eine jüngere Gamora aus einer alternativen Timeline.

Am Ende von Endgame sehen wir, wie Quill auf dem Computer der Milano nach ihr sucht, und wie die Trailer und ersten Bilder zeigen, werden sich die Wege der beiden in Guardians of the Galaxy 3 kreuzen. Gamora wird als neue Anführerin der Ravagers (laut THR (Öffnet sich in einem neuen Tab)) wieder eingeführt, was erklärt, warum Stallones Stakar und Rosenbaums Martinex zurück sind.

Was den Hinweis auf den "Schutz eines der ihren" angeht, so muss sich das auf Rocket Raccoon beziehen. MCU-Fans könnten denken, dass der High Evolutionary aus irgendeinem Grund hinter Rocket her ist und dass die Guardians ihn beschützen müssen.

In Guardians 3 werden wir mehr über Rockets Hintergrundgeschichte erfahren. (Image credit: Marvel Studios)

Wir glauben jedoch, dass sie Rocket vor dem Volk der Sovereign und Adam Warlock schützen müssen. Die Zuschauer werden sich daran erinnern, dass Rocket sie in der Eröffnungssequenz von Guardians 2 hintergangen hat. Als der Film endet, sind die Guardians aus den Fängen der Sovereign entkommen, woraufhin Ayesha Warlock erschaffen hat, um sich an ihnen zu rächen.

Zumindest dachten wir das. Es scheint, dass die Herrscherin die Hilfe des High Evolutionarys in Anspruch genommen hat, um Adam Warlock zu erschaffen und ihn auf Rocket und die Gruppe zu hetzen. Wir vermuten, dass Warlock Knowhere angreifen wird, aber es wird ihm nicht gelingen, jemanden zu töten. Deshalb reisen sie zur Gegenerde, um mehr über Warlock herauszufinden und ihn, Ayesha und den High Evolutionary aufzuhalten. Gunn hat angedeutet, dass Rocket der "heimliche Protagonist" der Guardians-Franchise ist und dass der dritte Film die "Bedeutung von Rockets Charakter und seiner Person" zeigt (laut EW (Öffnet sich in einem neuen Tab)). Es klingt also so, als ob Rocket eine wichtige Rolle spielen wird.

Die große Frage, die sich die Fans stellen, ist: Welcher Guardian könnte sterben? Gerüchte besagen, dass Drax und Rocket am wahrscheinlichsten sterben werden, aber die MCU-Leakerin Grace Randolph (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat behauptet, dass mehrere Todesszenen gedreht wurden, um - ironischerweise - zu verhindern, dass das Ende des Films bekannt wird. Kurz gesagt: Warte ab, bis du Guardians of the Galaxy 3 siehst.

Guardians of the Galaxy 3: Zukunft

Wird Adam Warlock den Guardians of the Galaxy beitreten? (Image credit: Marvel Studios)

Wahrscheinlich, aber einige Figuren werden nach dem Threequel nicht mehr zurückkehren.

Zunächst einmal wird Gunn keine weiteren MCU-Projekte leiten. Er wurde im Oktober 2022 als neuer Co-Chef der DC Studios neben Peter Safran bestätigt. Das Duo soll das schwächelnde DC Cinematic Universe (DCU (Öffnet sich in einem neuen Tab)) von Warner Bros. Discovery wiederbeleben. In der Zwischenzeit hat Dave Bautista gegenüber GQ (Öffnet sich in einem neuen Tab)erklärt, dass Guardians of the Galaxy 3 sein letzter Film als Drax sein wird, und damit bestätigt er, was wir bereits 2021 gehört haben.

Es ist unklar, welche anderen Hauptdarsteller noch gehen werden. Vieles wird davon abhängen, wie Guardians 3 endet, aber es ist möglich, dass Rocket zu neuen Ufern aufbricht. Vorausgesetzt, er opfert sich nicht, um etwa seine Freunde zu retten oder den High Evolutionary zu besiegen. Wenn sich die 2014er Version von Gamora nicht den Guardians anschließt, könnte auch Saldaña ihre MCU-Karriere beenden.

Wird Gamora auch nach Guardians 3 noch da sein? (Image credit: Marvel Studios)

Wir gehen davon aus, dass die Guardians in irgendeiner Form weiter existieren werden. Klementieff sagte im D23-Podcast (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass das Franchise "nicht vorbei ist, aber es wird anders sein", während Pratt gegenüber Extra TV (Öffnet sich in einem neuen Tab) sagte, dass er nicht weiß, ob er nach Guardians of the Galaxy Vol. 3 eine Zukunft im MCU haben wird. Im Gespräch mit Deadline (Öffnet sich in einem neuen Tab) fügte Gunn hinzu: "Es wird aus vielen verschiedenen Gründen nicht mehr dieselbe Gruppe von Charakteren sein. Wer weiß, was mit dem Guardians-Franchise in Bezug auf zukünftige Charaktere passieren wird, aber was diese Gruppe von Charakteren angeht, ist dies das Ende ihrer Geschichte."

Adam Warlock hat die Gruppe in den Comics angeführt. Wenn Pratt also Star-Lords Zwillingspistolen und Helm an den Nagel hängt (oder wenn er stirbt), könnte Warlock mit Mantis, Groot und Nebula ein neues Team bilden. Poulter würde seinerseits "gerne auf eine Reise gehen" als Adam Warlock (laut The Playlist (Öffnet sich in einem neuen Tab)). Wir müssen abwarten, was die Zukunft für die Guardians bereithält, aber es würde uns wundern, wenn sie nicht zumindest in den nächsten beiden Avengers-Filmen - The Kang Dynasty und Secret Wars - mitspielen würden.

Wenn du mehr über das MCU erfahren möchtest, kannst du dir die Marvel-Filme in der richtigen Reihenfolge (Öffnet sich in einem neuen Tab) ansehen. Außerdem kannst du nachlesen, wo wir die ersten beiden Guardians-Filme in unserem Artikel über die Rangliste der Marvel-Filme (Öffnet sich in einem neuen Tab) platziert haben.