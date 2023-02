Neuer Trailer zu Guardians of the Galaxy Vol. 3 noch emotionaler

Während sich letzte Nacht die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen beim Superbowl geliefert haben, hat Marvel einen neuen Trailer zu Guardians of the Galaxy Vol. 3 rausgebracht. Die Filmreihe zählt zu den beliebtesten innerhalb des MCU und soll nun von Regisseur James Gunn zu einem epischen sowie emotionalen Ende gebracht werden, bevor dieser sich seinem neuen Projekt, dem DCU (Öffnet sich in einem neuen Tab) widmet.

Wir wussten bereits, dass die Handlung beinahe nahtlos an die Ereignisse aus dem exklusiv auf Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) veröffentlichten Holiday Special (Öffnet sich in einem neuen Tab) anschließt. Hier kämpft Starlord noch immer mit dem Verlust seiner Gamora, da zwischen ihm und ihrer "neuen Version" noch einige emotionale Hürden stehen - um es nett auszudrücken.

Aber auch Rocket scheint mit seiner Vergangenheit konfrontiert zu werden und zu guter Letzt müssen sich die Guardians mit Adam Warlock - der in Vol. 2 angeteasert wurde - und dem High Evolutionary auseinandersetzen. Es gibt also auf jeder Ebene eine Menge zu tun. Aber sieh es dir doch selbst an:

Das große Finale der Guardians kommt am 3. Mai in die deutschen Kinos und dürfte auch bald darauf auf Disney Plus zu finden sein. Zusammen mit dem bisher recht positiv aufgenommenen Ant Man 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Secret Invasion bildet Guardians of the Galaxy Vol. 3 den Start in die fünfte Phase des MCU (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Ob es einer der besten Filme auf Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab) wird, muss sich noch zeigen. Doch nach der schwächeren vierten Phase sind wir nun voller Hoffnung, dass Gruppe außerirdischer Sympathieträger unter der Regie von Gunn das Ruder herumreißen können. Immerhin hat er seine Comic-Affinität bereits mit dem herrlich verschrobenen The Suicide Squad (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder natürlich den ersten beiden Guardians-Teilen bewiesen.