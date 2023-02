Kommendes DCU bringt neue Superman- und Batman-Filme

Update: Da sind wir, meine Damen und Herren - die neue Ära des DC Cinematic Universe (DCU) hat begonnen.

Wie versprochen haben James Gunn und Peter Safran, die Co-Leiter der DC Studios, die ersten Details ihres 10-Jahres-Plans für das DCU enthüllt.

Und was für ein Plan das ist. Um herauszufinden, was genau in DCU Chapter One kommt, schau dir Gunns Twitter-Video unten an:

"Wie die meisten von euch wissen, war DC in Film und Fernsehen lange Zeit unzusammenhängend", sagte Co-CEO Gunn. "Es ist meine und Peters Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das DCU in Film, Fernsehen, Gaming und Animation miteinander verknüpft wird."

Gunn erklärt weiter, dass das DCU "innerhalb einer Geschichte funktionieren wird", abgesehen von Matt Reeves' Bat-Verse, Todd Phillips' Joker-Filmen und Teen Titans Go! Diese Titel werden unter dem Label "DC Elseworlds" zusammengefasst. Gunn bestätigte auch, dass The Flash das Portfolio von DC in diesem Jahr neu aufstellen wird, während die drei anderen DC-Filme aus dem Jahr 2023 - Shazam! 2, Blue Beetle und Aquaman 2 - allesamt in das nächste Kapitel des DCU führen werden.

Aber genug geredet! Wenn du das Video oben nicht sehen kannst, hier ist der erste Teil (laut Gunn!) des nächsten DCU-Kapitels, das offiziell den Titel "Gods and Monsters" trägt, in voller Länge:

Creature Commandos - eine neue Zeichentrickserie aus der Feder von Gunn. Die Schauspieler, die den Figuren in dieser Serie ihre Stimme leihen, werden sie auch in ihren Live-Action-Auftritten spielen.

eine neue Zeichentrickserie aus der Feder von Gunn. Die Schauspieler, die den Figuren in dieser Serie ihre Stimme leihen, werden sie auch in ihren Live-Action-Auftritten spielen. Waller - Viola Davis' Amanda Waller bekommt ein Spin-Off-Projekt, in dem sie sich mit Mitgliedern des Team Peacemaker aus der eigenen Serie der Anti-Heldin zusammentut

- Viola Davis' Amanda Waller bekommt ein Spin-Off-Projekt, in dem sie sich mit Mitgliedern des Team Peacemaker aus der eigenen Serie der Anti-Heldin zusammentut Superman: Legacy - der "wahre Start" des DCU. Gunn ist mitten in den Dreharbeiten und der Film wird am 11. Juli 2025 in die Kinos kommen.

- der "wahre Start" des DCU. Gunn ist mitten in den Dreharbeiten und der Film wird am 11. Juli 2025 in die Kinos kommen. Lanterns - eine HBO-exklusive Live-Action-Serie, die die Geschichte des legendären Green Lantern-Duos Hal Jordan und Jordan Stewart erzählt. Andere Lanterns werden ebenfalls gezeigt

- eine HBO-exklusive Live-Action-Serie, die die Geschichte des legendären Green Lantern-Duos Hal Jordan und Jordan Stewart erzählt. Andere Lanterns werden ebenfalls gezeigt The Authority - ein Film, der sich um die Marvellous Wildstorm Charaktere dreht. Sie sind eine Gruppe von Superhelden, die "glauben, dass die Welt kaputt ist" und sie mit "allen nötigen Mitteln" in Ordnung bringen wollen.

- ein Film, der sich um die Marvellous Wildstorm Charaktere dreht. Sie sind eine Gruppe von Superhelden, die "glauben, dass die Welt kaputt ist" und sie mit "allen nötigen Mitteln" in Ordnung bringen wollen. Paradise Lost - eine Fernsehserie im Stil von Game of Thrones, die auf Themyscira, dem Geburtsort von Wonder Woman, spielt

- eine Fernsehserie im Stil von Game of Thrones, die auf Themyscira, dem Geburtsort von Wonder Woman, spielt The Brave and the Bold - ein Film, der Batman und Robin ins DCU einführt . Robin ist hier allerdings der Sohn von Bruce Wayne, auch bekannt als Damian Wayne. Der Film basiert auf Grant Morrisons beliebter Comicserie und markiert den Beginn der Bat-Familie des DCU.

- ein Film, der Batman und Robin ins DCU einführt . Robin ist hier allerdings der Sohn von Bruce Wayne, auch bekannt als Damian Wayne. Der Film basiert auf Grant Morrisons beliebter Comicserie und markiert den Beginn der Bat-Familie des DCU. Booster Gold - eine Live-Action Serie, die sich um den DC-Kulthelden dreht.

- eine Live-Action Serie, die sich um den DC-Kulthelden dreht. Supergirl: Woman of Tomorrow - eine Live-Action-Verfilmung der Miniserie von Tom King, die letztes Jahr erschienen ist

- eine Live-Action-Verfilmung der Miniserie von Tom King, die letztes Jahr erschienen ist Swamp Thing - ein "dunkler Horrorfilm", der die Ursprünge des kultigen Monsters erforscht. Der Film wird tonal außerhalb des DCU angesiedelt sein, sich aber dennoch in die Gesamterzählung einfügen.

Originalbeitrag:

Es ist fast an der Zeit, mehr über das neue DCU zu erfahren.

Drei Monate nach der Ernennung von James Gunn und Peter Safran zu den Co-Leitern der DC Studios wird das Duo heute (30. Januar) seinen 10-Jahres-Plan für das neu aufgelegte DC Extended Universe (DCEU) von Warner Bros. vorstellen.

Und, ehrlich gesagt, schneiden sie gut ab. Gunn hat immer wieder erklärt, dass er die ersten offiziellen Details über das neue DCU noch im Januar 2023 bekannt geben wird - einen Tag vor dem Februar sind die beiden also ganz schön schnell.

Endlich werden die DC-Fans mehr über Gunns und Safrans DCU-Masterplan erfahren. Gestern wurden ausgewählte Pressevertreter zu einer privaten Präsentation über die Wiederbelebung des DCU eingeladen. Laut Brancheninsiderin Grace Randolph (Öffnet sich in einem neuen Tab) werden diese Pläne am Dienstag, den 31. Januar, um 18 Uhr bekannt gegeben.

Was können wir also erwarten, wenn die neue DCU-Besetzung enthüllt wird? Hier sind sechs Dinge, auf die du im Vorfeld der großen Ankündigung achten solltest.

1. Superman returns

Henry Cavill wird nicht als Clark Kent/Superman zurückkehren. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Ein Projekt, von dem wir definitiv hören werden, ist ein neuer Superman-Film. Im Dezember 2022 bestätigte Gunn (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass sich der nächste Superman-Film "auf einen früheren Abschnitt" im Leben von Clark Kent konzentrieren wird. Es wird aber keine traditionelle Origin-Story sein.

Das bedeutet leider, dass Henry Cavill nicht als Superman zurückkehren (Öffnet sich in einem neuen Tab) wird. Cavill hatte den legendären Kryptonier in drei DCEU (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Filmen gespielt und bekam sogar einen Cameo-Auftritt in Black Adam von 2022, der sich als sein letzter Auftritt als Kal-El herausstellte.

2. Matt Reeves' Bat-Verse steht allein

Matt Reeves' Bat-Verse wird unabhängig vom DCU existieren. (Image credit: HBO Max)

Seit der Ernennung von Gunn und Safran haben sich die DC-Fans über die Zukunft von Matt Reeves' Bat-Verse gewundert (und in einigen Fällen auch Sorgen gemacht).

The Batman, der im März 2022 in die Kinos kam, wurde von den Kritikern gelobt, weil er den Neo-Noir-Detektiv-Aspekt des kultigen Kreuzritters aufgreift. Eine Fortsetzung und zwei HBO-Max-Spin-offs - eine Serie mit Colin Farrell als Pinguin und eine Serie über das Arkham Asylum - sind seither auf den Weg gebracht worden.

Da Reeves' Bat-Verse vor Gunns und Safrans Anstellung entstand, erwarteten viele, dass es in das neue Filmuniversum integriert wird. Reeves sagte jedoch gegenüber Collider (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass sein Bat-Verse unabhängig von dem 10-Jahres-Plan des Duos für das DCU bleiben wird. Todd Phillips' Joker-Filmfranchise, dessen Fortsetzung - Joker: Folie a Deux - im Oktober 2024 in die Kinos kommt, wird voraussichtlich ebenfalls eigenständig bleiben.

Werden wir im Rahmen der heutigen Ankündigung mehr über The Batman 2 oder einige Details über die HBO Max-Ableger erfahren? Wir drücken die Daumen.

3. Was wird aus Flash?

The Flash könnte ein einmaliger Film im DCU sein (Image credit: Warner Bros.)

Der DCU-Reboot von Gunn und Safran hat größere Probleme zu lösen als Reeves' Bat-Verse.

Was machen sie zum Beispiel mit den DCEU-Filmen, die noch nicht in die Kinos gekommen sind? Shazam! Fury of the Gods, Blue Beetle, The Flash (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Aquaman and the Lost Kingdom (Öffnet sich in einem neuen Tab) sollen alle noch 2023 in die Kinos kommen. Werden einige oder alle dieser Figuren in das neue DCU integriert?

Manche schon, manche nicht. Im Dezember 2022 wurde Shazam! Fury of the Gods-Regisseur David Sandberg mit einem Kapuzenpulli fotografiert (Öffnet sich in einem neuen Tab), auf dem das neue DC Studios-Logo zu sehen ist. Das hat die Fans zu der Annahme verleitet, dass die Shazam-Filmreihe fortgesetzt wird.

Jason Momoa, der Hauptdarsteller von Aquaman, hat bereits angedeutet, dass der Superheld aus dem Ozean auch im DCU vorkommen wird (OneTakeNews (Öffnet sich in einem neuen Tab)). Wie es mit Blue Beetle weitergeht, wenn der Solofilm des mexikanischen Superhelden im August in die Kinos kommt, ist allerdings unklar.

Auch die Zukunft von The Flash ist noch unklar. Es ist unwahrscheinlich, dass Gunn und Safran die Rolle von Ezra Miller weiterführen werden, da gegen den Schauspieler in den letzten 12 Monaten Strafanzeige erstattet wurde. Es ist plausibel, dass die Zeitreise- und Multiversum-Details von The Flash ein wichtiger Teil des Übergangs des DCEU in Gunns und Safrans Reboot-Universum sein werden. Es würde uns allerdings sehr überraschen, wenn das Duo Millers Dienste als Teil des DCU beibehalten würde.

4. Keine Wonder mehr

Gal Gadots Wonder Woman wird wahrscheinlich nicht zurückkehren (Image credit: Warner Bros)

Die Schicksale der oben genannten Figuren müssen noch bestätigt werden - hoffentlich erfahren wir im Laufe des Tages einige Details dazu - aber eine Superheldin, die nicht dabei sein wird, ist Wonder Woman.

Im Dezember 2022 bestätigte Patty Jenkins (Öffnet sich in einem neuen Tab) - die Regisseurin der beiden DCEU-Filme von Wonder Woman -, dass Wonder Woman 3 bei DC Studios nicht weitergeführt wird. Wenn man zwei und zwei zusammenzählt, sieht es so aus, als ob Gal Gadot nicht in ihre Rolle der Amazonin zurückkehren wird.

Natürlich könnten uns Gunn und Safran mit einem Reboot der Wonder Woman Filmreihe überraschen. Unsere Meinung? Erwarte nicht, dass Diana Prince Teil ihres ursprünglichen 10-Jahres-Plans sein wird.

5. Verknüpfungen mit Serien

Peacemaker Staffel 2 sollte irgendwann mal erwähnt werden. (Image credit: WarnerMedia)

Bei den DC Studios dreht sich nicht alles um Filme. Neben den TV-Spin-offs zum Bat-Verse werden wir auch mehr über das weitere TV-Portfolio des Unternehmens erfahren. So werden die Serien Titans und Doom Patrol - zwei Grundpfeiler von HBO Max - nach ihrer vierten Staffel eingestellt. Keine der beiden Serien wird also Teil des DCU sein.

Es gibt jedoch andere Serien in Entwicklung, die Teil von Gunns und Safrans Masterplan sein sollten. Peacemaker Staffel 2, die im Januar 2022 angekündigt wurde, ist definitiv in Planung. Dead Boy Detectives, ein Spin-off von Doom Patrol, ist in der Entwicklung, aber es ist unklar, wie es sich in das DCU einfügt, wenn überhaupt.

Inzwischen hat Gunn bestätigt, dass das Portfolio der DCU-Filme und -Serien - Live-Action und Zeichentrick - miteinander verbunden sein wird (Öffnet sich in einem neuen Tab). Bei den Fans beliebte Serien, wie die Zeichentrickserie von Harley Quinn, könnten in Gunns und Safrans DCU integriert werden. Auch andere DC-eigene Serien, wie die in Entwicklung befindliche Serie Green Lantern Corps und die zweite Staffel von The Sandman, könnten in das DCEU integriert werden. Da diese jedoch auf Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab)vertrieben wird, könnte die Aufnahme in das DCU aus lizenzrechtlicher und vertraglicher Sicht problematisch werden.

6. Überraschungen im Überfluss

Einige große Überraschungen sollten für das DCU angekündigt werden (Image credit: Warner Bros.)

All das hört sich spannend an, aber wir erwarten auch, dass Gunn und Safran im Rahmen von DCU Chapter One einige spektakuläre Ankündigungen machen werden.

Wir wissen bereits, dass sich Constantine 2 (mit Keanu Reeves in der Hauptrolle) in einem frühen Stadium der Entwicklung befindet. Ein von Ta-Nehisi Coates entwickeltes Superman-Projekt, das unabhängig von Gunns jungem Superman-Film ist, befindet sich ebenfalls in der Entwicklung. Wir würden uns freuen, wenn wir mehr über diese Projekte erfahren würden, z. B. über ihre Regisseure, Handlungszusammenfassungen oder weitere Casting-News.

Es gibt jedoch viele faszinierende Charaktere in den DC Comics, die sich für eine Live-Action- und/oder Animationsverfilmung eignen würden. So hat Gunn in einer Umfrage auf Mastodon herausgefunden, dass Booster Gold (Öffnet sich in einem neuen Tab) der Superheld ist, den die Fans am liebsten auf der großen Leinwand sehen würden.

An anderer Stelle hat der Branchenleaker ViewerAnon (Öffnet sich in einem neuen Tab)zwei Hinweise auf kommende DCU-Projekte gepostet - einer davon könnte auf ein Batman und Robin-Projekt hindeuten. Andere Hinweise, die von Superman on Film (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Stephen Colbert (Öffnet sich in einem neuen Tab) gepostet wurden, deuten darauf hin, dass wir etwas über Filme und Serien erfahren werden, mit denen niemand gerechnet hat, darunter angeblich ein "großer, bevorstehender DC-Film", der noch nicht online geleakt wurde. Das macht uns neugierig.

Schließlich hat Randolph behauptet, dass das neue DCU nichts mit Marvels (Öffnet sich in einem neuen Tab)Kino-Moloch zu tun hat. Randolph verglich es mit dem mythologischen Ton von Jack Snyders DC-Filmen wie Justice League, was vielleicht nicht jedermanns Sache ist.

Trotzdem sind wir gespannt, was das nächste Jahrzehnt des DCU bringen wird. Das DCEU von Warner Bros. dümpelt schon lange vor sich hin, und wenn es Marvel auf der Weltbühne wirklich Konkurrenz machen will, braucht es eine ganz schöne Reihe aufregender Filmen und Serien.