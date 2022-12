Henry Cavill kehrt nicht als Superman zurück - was jetzt?

Es folgen heftige Spoiler zu Black Adam und Spider-Man: No Way Home.

Es ist das Ende einer Ära, liebe Superman-Fans - Henry Cavill wird nicht als Mann aus Stahl in das neu gestaltete DC-Universum (DCU) zurückkehren.

Wie Cavill und der neue Co-Chef der DC Studios, James Gunn, in den sozialen Medien bestätigten, wird der beliebte Schauspieler in Zukunft nicht mehr das ikonische rote Cape von Superman anziehen. Ja, das ist wie ein Dolch aus Kryptonit in die Herzen der DC-Fans überall.

Among those on the slate is Superman. In the initial stages, our story will be focusing on an earlier part of Superman's life, so the character will not be played by Henry Cavill.December 15, 2022 See more

Die schockierende Enthüllung kommt nur zwei Monate nach Cavills Rückkehr als Superman in der Post-Credits-Szene von Black Adam. Cavills Auftritt deutete darauf hin, dass er seine berühmte Rolle im DCU, auch bekannt als die Reboot-Version des zunehmend unzusammenhängenden DC Extended Universe (DCEU), wieder aufnehmen würde. Wenn du dich dafür interessierst, kannst du in unserem Guide herausfinden, wie du die DCEU-Filme in der richtigen Reihenfolge (Öffnet sich in einem neuen Tab) anschaust. Du weißt schon, bevor das Filmuniversum für immer beerdigt wird.

Aber zurück zu Cavills Superman. Es gab sogar Spekulationen, dass sich Man of Steel 2 in der Entwicklung befand - mit Cavill in der Hauptrolle. Nach seinem Auftritt in Black Adam sollte das wohl Teil des DCU-Masterplans von Gunn und Co-Chef Peter Safran sein.

Jüngste Gerüchte deuteten jedoch darauf hin, dass "Man of Steel 2" nun doch nicht fortgesetzt wird und Cavill vielleicht gar nicht zurückkehrt. In einem langen Twitter-Thread bestätigte Gunn nun, dass diese Berichte wahr sind. Stattdessen arbeiten Gunn und Safran an einem jungen Superman-Film, in dem Cavill nicht mitspielt. Das bestätigt, dass seine Zeit als Clark Kent endgültig vorbei ist.

Seine Superman-Ära scheint vorbei zu sein, was kommt als Nächstes auf Cavill zu?

Zunächst einmal ist eine Rückkehr in das Witcher-Versum von Netflix (Öffnet sich in einem neuen Tab)sehr unwahrscheinlich.

Im November gab Cavill bekannt, dass er seine Rolle als Geralt von Riva nach der dritten Staffel, die Mitte 2023 erscheint, nicht mehr spielen wird (Öffnet sich in einem neuen Tab). Es wurde kein offizieller Grund für Cavills Abgang genannt, aber Brancheninsider behaupten, dass er mit dem Kreativteam von The Witcher nicht einverstanden war, da es zu sehr von der Vorlage abweiche. Ab Staffel 4 wird er durch Liam Hemsworth ersetzt, und Showrunnerin Lauren Hissrich sagt, dass sie die Empörung der Fangemeinde über Cavills Ausstieg "voll und ganz versteht".

Was auch immer die Gründe dafür sind, dass Cavill Geralts Schwert niederlegt, wir wären erstaunt, wenn er eine Kehrtwende vollzieht und nun doch zurückkehrt. Es wäre nicht fair, Hemsworth diese Chance zu nehmen, vor allem, wenn er einen mehrjährigen Vertrag für die Rolle des Geralt unterschrieben hat - vorausgesetzt, die Serie wird für weitere Staffeln verlängert. Wenn Cavill von der kreativen Ausrichtung der Witcher-Serie von Netflix nicht begeistert war, könnte seine Rückkehr außerdem so interpretiert werden, dass er um seinen alten Job bettelt, vor allem, wenn seine aktuellen Möglichkeiten begrenzt sind. Ein Schauspieler von Cavills Kaliber wird aber nicht lange arbeitslos sein.

Was könnte sonst noch zu Cavill passen? Er wird immer wieder mit der Rolle des James Bond in Verbindung gebracht - lies nach, wie du die James-Bond-Filme der Reihe nach sehen kannst (Öffnet sich in einem neuen Tab) - könnte er also auch als 007 in Frage kommen?

Auch das werden wir unter "extrem unwahrscheinlich" verbuchen. Sicher, Cavill wäre ein großartiger Bond. Er hat die Physis, das Charisma und die typische britische Ausstrahlung, um die Rolle mit Bravour zu meistern. Aber mit 39 Jahren muss man sich fragen, ob er das richtige Alter hat, um Bond über einen längeren Zeitraum zu spielen. Die Bond-Produzentin Barbara Broccoli hat bereits gesagt, dass sie möchte, dass der nächste Schauspieler "10 bis 12 Jahre" in der Rolle bleibt.

Würde Cavill in die Fußstapfen von Daniel Craig treten wollen (der ebenfalls 39 Jahre alt war, als er zum ersten Mal in die Rolle des Bond schlüpfte) und sich auf eine weitere ikonische Rolle für mehrere Filme festlegen? Unserer Meinung nach wahrscheinlich nicht. Außerdem ist er bereits für die Hauptrolle in Argylle (Öffnet sich in einem neuen Tab) vorgesehen, einem kommenden Spionagefilm für Apple TV Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab). Würde Cavill wirklich mit zwei Spionage-Franchises in Verbindung gebracht werden wollen?

Wie wäre es also mit einem TV-Projekt, das Cavill nicht an einen übermäßig langen, mehrjährigen Vertrag bindet und eine Live-Action-Adaption einer seiner Lieblings-Videospielserien wäre?

Tritt vor: Mass Effect. Im Dezember 2021 sagte Cavill gegenüber TechRadar, dass er "interessiert" wäre, die Rolle des Commander Shepherd in einer möglichen Mass Effect-Fernsehserie zu spielen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergeben würde. Cavill hatte dies gesagt, nachdem im Internet Gerüchte aufgetaucht waren, dass er in einer Mass Effect Serie auf Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab) mitspielen würde - basierend auf einem seiner Instagram-Posts.

Amazon Studios baut langsam ein spannendes Portfolio an TV-Adaptionen von beliebten Videospielen auf. Eine Live-Action-Serie zu Fallout ist in der Entwicklung und erst gestern Abend (14. Dezember) wurde eine Serie zum mehrfach preisgekrönten God of War von 2018 für Prime Video (Öffnet sich in einem neuen Tab) angekündigt. Warum also nicht Mass Effect hinzufügen und Cavill für die Hauptrolle verpflichten? Das wäre ein großer Coup für Amazon, vor allem, weil Amazon sich damit einen der vermarktungsstärksten Stars von Netflix nach seinem Ausstieg aus The Witcher schnappen würde.

Apropos Konkurrenz: Marvel (Öffnet sich in einem neuen Tab)könnte DC einen Strich durch die Rechnung machen, wenn sie Cavill für eine Rolle im MCU gewinnen. Cavill hat zwar bereits dementiert, Hyperion in Loki Staffel 2 zu spielen, aber es gibt sicher eine Rolle im MCU, die perfekt zu ihm passt (auch wenn es nur ein einmaliger Auftritt wird). Wie wäre es mit Sentry, der Gerüchten zufolge der Bösewicht im kommenden Marvel Phase 5 Film Thunderbolts sein soll? Mit seiner Rolle als August Walker in Mission Impossible: Fallout hat er zumindest ein wenig Erfahrung als Bösewicht.

Wenn wir schon bei den Geeks bleiben, warum nicht Cavill als Hauptdarsteller in einem neuen Warhammer-Film besetzen? Er ist ein großer Fan des Tabletop-Spiels - wäre es nicht ein Traum von ihm (und Warhammer-Fans auf der ganzen Welt), in einem Film mitzuspielen, der auf der Fantasy-Serie von Games Workshop oder der Warhammer 40.000-Variante basiert?

Und warum ihn nicht einfach als Superman zurückholen? In seinem Twitter-Thread bestätigte Gunn (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass er und Cavill über andere DCU-Möglichkeiten gesprochen haben, die für den Schauspieler geeignet sein könnten. Nun, der Man of Steel ist bereits perfekt für ihn. Und wenn das DCU irgendwann sein eigenes Multiversum erforscht, könnte Cavills Superman in Zukunft als Teil eines multiversalen Teams zurückkehren.

Spider-Man: No Way Home hat die Spider-Men von Tom Holland, Tobey Maguire und Andrew Garfield auf der großen Leinwand zusammengebracht. In Sonys Spider-Man: Into the Spider-Verse und der kommenden Fortsetzung Across the Spider-Verse (Öffnet sich in einem neuen Tab) sowie im MCU werden derzeit comicbasierte Multiversen erforscht. Warum sollte sich DC nicht ein Beispiel an Marvel und Sony nehmen und Cavill im DCU ein letztes Mal zurückkehren lassen?

