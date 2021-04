So siehst du dir die Batman Filme in der richtigen Reihenfolge an

Wer ist der Batman? Der "Caped Crusader" wurde im Laufe der Jahre so oft neu erfunden, dass es niemand wirklich genau weiß.

Batmans Anpassungsfähigkeit ist jedoch einer der Hauptgründe, warum er seit mehr als 80 Jahren überlebt hat. Nur wenige andere große Superhelden lassen sich so flexibel in der einen Minute als dunkler, launischer Einzelgänger und in der nächsten als witziger Teamplayer darstellen. In seiner langen Karriere als Verbrechensbekämpfer hat der Dunkle Ritter alles erlebt.

Die vielen Batman-Filme waren so vielseitig wie die Figur selbst, vom düsteren Realismus von Christopher Nolans "Dark Knight"-Trilogie bis hin zum High-Camp von Joel Schumachers "Batman & Robin". Das Bat-Franchise wurde auch regelmäßig neu rebooted, wobei jede Version der Figur dem berühmtesten Sohn Gothams ein gründliches Makeover verpasst hat. Der neueste Film "The Batman", mit Robert Pattinson in der Hauptrolle, kommt im Juni 2021 in die Kinos.

Aber mit welchem Film sollte man am besten beginnen? Wir machen einen Ausflug in die dunklen Gassen von Gotham und arbeiten uns durch die glanzvolle Filmkarriere des "Dunklen Ritters", um zu verraten, wie man die Batman Filme in der richtigen Reihenfolge sieht.

Batman Filme in der Reihenfolge des Erscheinungsdatums

Batman und Robin (1943)

(1943) Batman and Robin (1949)

(1949) Batman hält die Welt in Atem (1966)

(1966) Batman (1989)

(1989) Batman Returns (1992)

(1992) Batman und das Phantom (1993)

(1993) Batman Forever (1995)

(1995) Batman & Robin (1997)

(1997) Batman Begins (2005)

(2005) The Dark Knight (2008)

(2008) The Dark Knight Rises (2012)

(2012) Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

(2016) Suicide Squad (2016)

(2016) The Lego Batman Movie (2017)

(2017) Justice League (2017)

(2017) Joker (2019)

(2019) The Batman (2021)

Dies sind alle Batman Filme, die in den Jahrzehnten seit der Erschaffung der Figur in die Kinos kamen.

Neben den großen Bat-Franchises hatten Bruce Wayne und sein Alter Ego als zahlreiche weitere Auftritte auf der Leinwand - angefangen in den 1940er Jahren, als ein seriell angelegtes Detektivdrama, um von der neu entdeckten Popularität der Figur zu profitieren, die 1939 ihr Debüt in den Comics gegeben hatte. Lewis Wilson spielte die Titelrolle in Batman und Robin von 1943, Robert Lowery übernahm die Rolle in Batman and Robin von 1949.

Der nächste große Leinwandauftritt des Kreuzritters folgte 1966, als Hollywood beschloss, nach dem Erfolg der albernen Batman-Fernsehserie im Comicstil, mit Adam West in der Hauptrolle, einen Film zu drehen. Gespickt mit vielen Bösewichten ist der Film auch der Ursprung des ikonischen Haiabwehr-Batsprays - ein entscheidendes Element im Fledermausarsenal, das danach bis zu The Lego Batman Movie im Jahr 2017 nicht mehr auf der großen Leinwand zu sehen war.

Der Dunkle Ritter war auch ein wichtiger Akteur in der Welt der Animationsfilme, wo er die Hauptrolle in zwei großen Zeichentrickfilmen spielte. Der exzellente Batman und das Phantom brachte die von der Kritik gefeierte Batman Zeichentrickserie hervor, während fast ein Vierteljahrhundert später The Lego Batman Movie das Leben in Gotham so lustig aussehen ließ, wie es seit den 1960er Jahren nicht mehr war.

Batman war auch ein Nebendarsteller in The Lego Movie sowie The Lego Movie 2 und hatte einen kurzen Auftritt in dem von der Kritik gefeierten Joker, jedoch nur als Bruce Wayne vor seiner Verbrechensbekämpfer-Karriere, der den Verlust seiner Eltern (wieder einmal) ertragen muss. Batman wird auch an anderer Stelle im DC Extended Universe erwähnt, in Shazam!, Harley Quinn, Birds of Prey und obwohl er in Wonder Woman nicht auf dem Bildschirm zu sehen ist, ist es Bruce Wayne, der Diana das Foto aus der Zeit des Ersten Weltkriegs schickt.

Mit anderen Worten, die Fledermaus ist überall...

Batman Filme in chronologischer Reihenfolge

Wenn es um Kino-Reboots geht, kann kein anderer Superheld mit Batman konkurrieren. Mit Robert Pattinsons Debüt im Jahr 2021, das die vierte Leinwand-Kontinuität des Dunklen Ritters einläutet, liegen sogar die Kino-Hauptdarsteller Superman und Spider-Man weit zurück.

In Anbetracht der anhaltenden Popularität von Batman ist es bemerkenswert, dass Hollywood ihm vor 1989 kein größeres Filmfranchise gegeben hat, als Regisseur Tim Burton Michael Keatons Bruce Wayne gegen Jack Nicholsons Joker antreten ließ. Der Film wurde zum zweithöchsten Einspielergebnis des Jahres, sodass eine Fortsetzung unausweichlich war. Niemand erwartete jedoch, was Burton, dem ein bemerkenswertes Maß an kreativer Freiheit gegeben wurde, abliefern würde.

Der düstere, verrückte Batman Returns ist einer der eigenwilligsten, wunderbar bizarren Superheldenfilme, die je gemacht wurden. Leider bedeutete das, dass er an den Kinokassen deutlich weniger einspielte als sein Vorgänger, was Warner Bros. dazu veranlasste, bei der Rückkehr nach Gotham viel mehr auf Mainstream zu setzen.

Bei Batman Forever übernahm Joel Schumacher die Regie und Val Kilmer schlüpfte in den Umhang. Obwohl der Film zum Kassenschlager avancierte, war dieses alberne, neongetränkte Sequel bei den Kritikern eher weniger beliebt - aber es sollte noch schlimmer kommen...

Zwei Jahre später beendete Batman & Robin das Franchise mit einem Film, der regelmäßig in den Listen der schlechtesten Filme aller Zeiten auftaucht und dafür sorgte, dass George Clooney einen ungünstigen Start in seine Karriere als Hauptdarsteller hatte.

Es folgte eine achtjährige Abwesenheit von der großen Leinwand, trotz verschiedener abgebrochener Bemühungen um ein Batman-Reboot - Darren Aronofsky arbeitete mit Frank Miller an einer Adaption des Year One Comics, während Das Boot/Air Force One Regisseur Wolfgang Petersen mit einem Batman v Superman Projekt in Verbindung gebracht wurde.

Gotham Citys Retter kam in Gestalt von Christopher Nolan, einem jungen Regisseur, der sich mit dem Rückwärts-Thriller Memento einen Namen gemacht hatte und eine düstere, realistische Vision für den Dunklen Ritter hatte. Angefangen mit Batman Begins bleibt die Dark Knight Trilogie mit Christian Bale in der Hauptrolle einer der Höhepunkte in der Geschichte der Superheldenfilme, mit Actionsequenzen zum Dahinschmelzen und echter moralischer Komplexität.

Zum Leidwesen des Rechteinhabers Warner Bros. war Nolans Geschichte immer auf drei Filme ausgelegt, sodass Batman nach The Dark Knight Rises von 2012 einen weiteren Reboot benötigte. Dieser kam schließlich als Teil von DCs Bemühungen, es mit dem alles erobernden Marvel Cinematic Universe aufzunehmen, wobei Batman diesmal nicht die einzige Hauptattraktion sein sollte.

Als Fortsetzung des Superman-Reboots Man of Steel aus dem Jahr 2013 wollte Batman v Superman: Dawn of Justice spontan ein gemeinsames Universum im Stile der Avengers im MCU starten. Zack Snyders düsterer Film verfehlte das Ziel jedoch. Ben Affleck schlüpfte in die Rolle eines älteren, fieseren Batmans, der sich nicht scheute, die wichtigste Grundregel des Charakters - nicht zu töten - zu brechen. Es war schwer, diese Inkarnation zu lieben, daher war es eine kleine Erleichterung, als er in Suicide Squad (mit einem kleinen Cameo) und Justice League aufblühte. Leider waren beide Filme furchtbar.

Dieser Batman sollte seinen eigenen Film bekommen, mit Affleck als Drehbuchautor und Regisseur, aber nachdem der Star sich entschied, das Projekt zu verlassen, war die Besetzung von Gothams berühmtestem Sohn wieder einmal in der Schwebe. Matt Reeves, Regisseur von Cloverfield und Dawn of/War for the Planet of the Apes, übernahm das Ruder von The Batman und besetzte Robert Pattinson in der Rolle des Bruce Wayne/Batman. The Batman wird den Dunklen Ritter mit einer ganzen Reihe klassischer Batman-Bösewichte konfrontieren, darunter Catwoman (Zoë Kravitz), Riddler (Paul Dano) und Pinguin (Colin Farrell) in einem Film, der im Juni 2021 anlaufen soll.

Gleich vorweg: Nein, es gibt frustrierenderweise absolut keine Kontinuität zwischen diesen verschiedenen Batman-Franchises. Stattdessen haben wir sie in Epochen unterteilt, damit du sie besser verstehen kannst.

Die Tim Burton/Joel Schumacher Ära

Batman (1989)

(1989) Batman Returns (1992)

(1992) Batman Forever (1995)

(1995) Batman & Robin (1997)

Die Dark Knight Trilogie

Batman Begins (2005)

(2005) The Dark Knight (2008)

(2008) The Dark Knight Rises (2012)

DC Extended Universe

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

(2016) Suicide Squad (2016)

(2016) Justice League (2017)

Batman Reboot (Robert Pattinson)

The Batman (2021)

Die besten Batman Filme im Ranking

Wenn man bedenkt, dass sich Batmans Kinoauftritte über fast 80 Jahre erstrecken, ist es keine Überraschung, dass es eine große Bandbreite an Stil und Ton gibt. Aber nur wenige Franchises in der Geschichte - selbst James Bond - hatten eine so große Qualitätsschwankung.

Wenn man die Batman-Filme nach den Bewertungen der IMDb-Nutzer ordnet, ist es keine Überraschung, dass Christopher Nolans majestätische Dark Knight ganz oben steht, dicht gefolgt von dem von der Kritik gelobten Joker - der zwar technisch gesehen kein Batman-Film ist, aber definitiv einer, der in Bruce Waynes Universum stattfindet. Interessant ist, dass in beiden Filmen ein Schauspieler, der den Joker spielt, einen Oscar gewonnen hat - Heath Ledger in The Dark Knight und Joaquin Phoenix in Joker.

Es war auch alles andere als verwunderlich, dass der lächerliche Batman & Robin der Film sein sollte, der das Schlusslicht der Liste darstellt.

Direct to video/TV animierte Batman Filme

Wie es sich für einen Milliardär und Playboy mit viel Geld gehört, hat sich Batman nie damit zufrieden gegeben, nur die große Leinwand zu erobern. Im Laufe seines ereignisreichen Lebens hat der Dunkle Ritter in zahlreichen animierten Direct-to-Video/TV-Filmen mitgewirkt.

Seine früheren Animationsfilme waren Spin-Offs von beliebten TV-Zeichentrickserien. Batman und das Phantom, Batman & Mr. Freeze – Eiszeit und Batman – Rätsel um Batwoman waren Spin-Offs der gefeierten Batman Zeichentrickserie. Währenddessen war Der Joker kommt zurück im Universum der Zukunftsserie Batman of the Future angesiedelt und der Genre-Mix Batman vs. Dracula war Teil der Batman TV-Serie der 2000er Jahre.

In den letzten zehn Jahren ist Batman jedoch besonders aktiv an der Animationsfilm-Front geworden, als Warner Bros. seine erfolgreiche Reihe von DC Universe Animated Original Movies startete. Einige dieser Filme waren sogar so erfolgreich, dass sie zeitgleich mit ihrem Debüt im Heimkino in die Kinos kamen.

Während viele dieser Filme auf Originalgeschichten basieren oder in DCs Animationsfilmuniversum spielen, ist die Reihe vor allem dafür bekannt, klassische Geschichten aus den Batman-Comics (wie Batman – das erste Jahr, Batman – Die Rückkehr des Dunklen Ritters und Batman: The Killing Joke) auf die Leinwand zu bringen.

Abgerundet wird das Angebot des Dunklen Ritters durch zwei animierte Geschichten, die im Universum der Fernsehserie aus den 60er Jahren angesiedelt sind (darunter der letzte Auftritt des verstorbenen Adam West in seiner Rolle und Batmans erste Begegnung mit Two-Face), den japanischen Batman Ninja und ungewöhnliche Zusammenschlüsse mit Scooby-Doo und den Teenage Mutant Ninja Turtles.

Batman Zeichentrickserie

Batman & Mr. Freeze – Eiszeit (1998)

(1998) Batman – Rätsel um Batwoman (2003)

Batman of the Future

Batman of The Future – Der Joker kommt zurück (2000)

The Batman

Batman vs Dracula (2005)

DC Universe Animated Original Movies

Justice League: The New Frontier (2008)

(2008) Batman: Gotham Knight (2008)

(2008) Superman/Batman: Public Enemies (2009)

(2009) Justice League: Crisis on Two Earths (2010)

(2010) Batman: Under the Red Hood (2010)

(2010) Superman/Batman: Apocalypse (2010)

(2010) Batman: Year One (2011)

(2011) Justice League: Doom (2012)

(2012) Batman: The Dark Knight Returns Part 1 (2012)

(2012) Batman: The Dark Knight Returns Part 2 (2013)

(2013) Justice League: The Flashpoint Paradox (2013)

(2013) Justice League: War (2014)

(2014) Son of Batman (2014)

(2014) Batman: Assault on Arkham (2014)

(2014) Justice League: Throne of Atlantis (2015)

(2015) Batman vs. Robin (2015)

(2015) Justice League - Götter und Monster (2015)

(2015) Batman: Bad Blood (2016)

(2016) Batman: The Killing Joke (2016)

(2016) Batman und Harley Quinn (2017)

(2017) Batman: Gotham by Gaslight (2018)

(2018) Justice League vs. The Fatal Five (2019)

(2019) Batman: Hush (2019)

Batman 66

Batman: Return of the Caped Crusaders (2016)

(2016) Batman vs. Two-Face (2017)

Japanische Filme

Batman Ninja (2018)

