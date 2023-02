Erste Reaktionen auf Ant-Man 3 sagen: "Star Wars trifft MCU"

Die ersten Reaktionen auf Ant-Man and the Wasp: Die ersten Reaktionen auf Ant-Man and the Wasp: Quantumania sind da - und, wenig überraschend, klingt es nach einem weiteren Erfolg für Marvel Studios.

Ant-Man 3, der am 17. Februar den Startschuss für Marvel Phase 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) gibt, hatte gestern Abend (6. Februar) seine Weltpremiere. Und nachdem das Embargo in den sozialen Medien für den nächsten Film des Marvel Cinematic Universe (MCU) aufgehoben wurde, haben Kritiker und Influencer ihre Meinung dazu abgegeben, wie gut (oder nicht so gut) er ist.

Erik Davis von Fandango war einer der ersten, der seine Meinung zum Film kundtat: Angesichts der Star Wars-ähnlichen Ästhetik und des Sci-Fi-Epos überrascht es nicht, dass Davis ihn mit Lucasfilms legendärem Franchise vergleicht (unter anderem):

PHASE 5 HAS BEGUN! The new #AntMan movie is like a psychedelic rollercoaster full of frightening & hilarious oddities, plus one VERY menacing Kang. Big STAR WARS vibes meet the MCU at its freakiest & most inventive. MODOK is a riot, but Jonathan Majors conquers. Loved the ride! pic.twitter.com/gdJqHld3rTFebruary 7, 2023 See more

Davis meint, dass Jonathan Majors' Kang in seinem zweiten MCU-Auftritt allen die Show zu stehlen scheint (Majors spielte eine von Kangs Varianten, Jener der bleibt, in Loki Staffel 1). Nora Dominick von Buzzfeed nennt ihn "eine Macht" und meint, dass Majors "Kang mit einem einzigen Blick Komplexität verleiht":

Jonathan Majors is a force in #AntManAndTheWaspQuantumania. He’s compelling, chilling, and already giving a top notch performance. I love the complexity he brings to Kang with literally a single look. MCU really won with this casting pic.twitter.com/4W8VCLGFBvFebruary 7, 2023 See more

Dempsey Pillot (Öffnet sich in einem neuen Tab) von The DisInsider, Tazz Jangcay (Öffnet sich in einem neuen Tab) von Variety und Fico Cangiano (Öffnet sich in einem neuen Tab) von CineXpress lobten Majors' Kang ebenfalls, nannten ihn "knallhart" und sagten, dass Ant-Man 3 "seine Show" sei, sobald er auf der großen Leinwand erscheint.

Auch für den Hauptdarsteller von Quantumania - Paul Rudd, alias Scott Lang/Ant-Man - gab es viel Lob. Hunter Bolding (Öffnet sich in einem neuen Tab) von der Hashtag Show bezeichnete Scott als "heldenhaft", während Ashley Saunders von CBR lobt, dass Rudd "so liebenswert wie immer" ist:

ANT-MAN AND THE WASP QUANTUMANIA is a VISUAL FEAST packed w/ SURPRISES (big & small). A WILD RIDE from start to finish. Jonathan Majors CONQUERS as Kang, the Dynasty is here. Paul Rudd is as lovable as ever & 2 Post Credit scenes!#AntManAndTheWaspQuantumania #Quantumania pic.twitter.com/oHJwrKtwy3February 7, 2023 See more

Michael Lee von Nerds of Color lobte auch die Arbeit von Regisseur Peyton Reed an Marvels erstem Phase-5-Film und hob besonders seine Arbeit an The Mandalorian (Öffnet sich in einem neuen Tab) hervor, da er das visuelle Design und die gesamte Produktion des Films mitgestaltet hat:

Peyton Reed’s time as a director of The Mandalorian episodes really shows. Not in just his use of the Volume but the production and character designs. It’s out of this world! #AntManAndTheWaspQuantumania #AntManAndTheWaspFebruary 7, 2023 See more

Germain Lussier von Gizmodo verdoppelt die Star Wars-Vergleiche und bezeichnet Ant-Man and the Wasp: Quantumania als "den besten Star-Wars-Film seit 2018" und fügte hinzu, dass er sich in seinem Worldbuilding "ein wenig un-Marvel" anfühlt und Michelle Pfeiffer wiederum "die Show stiehlt":

The best Star Wars movie since 2018 is #AntManAndTheWaspQuantumania. It’s a huge sci-fi adventure with gorgeous world building that feels almost little un-Marvel in how much world building there is. But it’s got humor, heart, Kang completely rules & Michelle Pfeiffer steals it. pic.twitter.com/vRO2Poko2sFebruary 7, 2023 See more

Allerdings gab es wohlgemerkt auch einige Reaktionen, die nicht durchweg positiv waren. Kristian Harloff von The Big Thing sagte: "Ich glaube nicht, dass es für jeden funktioniert" und dass "es gegen Ende ein bisschen chaotisch ist", aber er verband diese Kritik mit der einzigartigen Mischung aus "Star Wars, Fifth Element, Dune und Strange World":

So #AntManAndTheWaspQuantumania goes hard in the paint as the big epic Sci Fi film. Blending Star Wars, Fifth Element, Dune + Strange World. I don't think its going to work for everyone but I really dug this tone. Its a bit chaotic towards the end but wraps up nicely. Kang rules.February 7, 2023 See more

Das The Movie-Podcast-Duo Daniel Baptista (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Anthony Gagliardi schließlich war weniger beeindruckt als andere Kinobesucher. Baptista nannte den Film "solide, aber überambitioniert" und vermisste "den komödiantischen Charme". Gagliardi ging sogar noch weiter und meinte, der Film sei "voller Füllmaterial" und "verfehlt das Ziel völlig" (autsch). Gagliardi stimmte jedoch allen anderen zu, was Majors' "gerissene und skrupellose" Leistung als Kang angeht:

#AntManAndTheWaspQuantumania should have sparked Phase 5 with a bang, but it misses the mark. The story is plagued with filler, while sufficient, lacks depth. However, Majors does give an outstanding performance as the cunning and ruthless #Kang. I wish it had left an impression. pic.twitter.com/2PFB2lMWOgFebruary 7, 2023 See more

Auch wenn es bei all den Lobeshymnen so aussieht, als wäre die Fortsetzung von Ant-Man ein weiterer Volltreffer für Marvel, solltest du dir natürlich durch die kommenden ausführlicheren Kritiken oder einfach durch einen Kinobesuch ab dem 17. Februar selbst ein Bild von der Sache machen.

