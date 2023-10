Ridley Scotts Napoleon bekommt epische vier Stunden Cut-Version – exklusiv für Apple TV Plus

Napoleon, das nächste epische Historiendrama von Ridley Scott, klingt schon jetzt unfassbar vielversprechend und erscheint noch im November 2023 endlich in den Kinos. Kurz darauf soll dann auch schon das große Streaming-Debüt auf Apple TV Plus folgen, wobei eine noch epischere Fassung in Aussicht gestellt wird – zumindest, insofern Apple sich dazu breitschlagen lässt.

Der Film basiert logischerweise auf dem Aufstieg des ikonischen französischen Herrschers sowie seiner Beziehung zur Kaiserin Josephine. Hauptrolle übernimmt hierbei der grandiose Joaquin Phoenix, der sich an der Seite von Vanessa Kirby und Tahar Rahim einmal mehr in Stellung bringt, um den einen oder anderen Oscar einzuheimsen. Zusätzlich zur Kinofassung plant Scott nun aber auch einen deutlich längeren Director's Cut – und das exklusiv für Apple TV Plus-Abonnenten.

Wenn du dir diese Version ansehen willst, hoffe ich allerdings, dass deine Couch bequem genug ist: Immerhin soll der Director's Cut mehr als vier Stunden lang gehen ...

Was wissen wir über den Napoleon Director's Cut?

Im Gespräch mit Total Film sagte Scott über das kommende historische Drama: "Ich arbeite daran. Heute Morgen war es 16.10 Uhr, und was passieren wird, ist, dass wir [den Kinofilm] zuerst bei Sony zeigen, dann hat er seinen Lauf, und dann ist es perfekt, dass [der Director's Cut] zum Streaming geht, und hier sind daraufhin vier Stunden und zehn Minuten angedacht."

Ob es jedoch wirklich "perfekt" werden wird, bleibt noch abzuwarten. Immerhin wurde der Director's Cut zwar schon von Scott in Aussicht gestellt, aber noch längst nicht von Apple selbst bestätigt. Im Moment gilt der Deal einzig für die Kinofassung, die mit 158 Minuten aber auch nicht gerade kurz werden dürfte. Der Director's Cut ist jedoch die eigentliche Vision von Scott und gibt weitere Einblicke in die Hintergrundgeschichte, die so noch viel ausführlicher dargestellt wird, während Kaiserin Josephine ebenfalls eine noch größere Rolle spendiert bekommt.

Egal, welche Version wir am Ende jedoch sehen und streamen werden, so klingt das Ergebnis doch schon jetzt überaus spannend.

Bei der Produktion wurden sechs große Schlachten nachgestellt, und Scott beschrieb die Dreharbeiten als "geometrisch" - etwas, was er mit in Gladiator 2 nehmen wird, für den er gerade einmal 52 Drehtage veranschlagt. "Ich mache nicht 50 Takes mit einer Kamera für eine Einstellung und drehe mich um", erklärt er. Und was die Besetzung von Phoenix als Napoleon angeht, so beschreibt er den Schauspieler als "diesen kleinen Dämon ... Joaquin ist wahrscheinlich der speziellste und aufmerksamste Schauspieler, mit dem ich je gearbeitet habe." – Klingt doch ... vielversprechend?

Napoleon startet am 22. November in den US-Kinos und wird kurz darauf auch in Deutschland sowie bei Apple TV an den Start gehen. Die Chancen stehen äußerst gut, dass sich zum Sammelsurium bei Apple TV Plus somit ein weiterer Blockbuster hinzugesellen wird – Zeit unsere Bestenliste aufzufrischen wird es dann also allemal!