Loki Staffel 2 ist ein großer Erfolg für Marvel, jedoch nicht die größte Disney-Plus-Premiere, die es im Jahr 2023 gab

11 Millionen Zuschauer haben bereits in den ersten drei Tagen in die Rückkehr von Loki reingeschaut!

Loki Staffel 2 ist einer der größeren Lichtblicke für die Marvel-Fangemeinde im Jahr 2023, überraschenderweise allerdings doch nicht das größte Debüt einer Serie auf Disney Plus im aktuellen Kalenderjahr.

Entlang der Pressemitteilung von Disney geht hervor, dass die erste Episode der zweiten Staffel rund um die Abenteuer des Tricksergottes bereits in den ersten drei Tagen von knapp 10,9 Millionen Zuschauer*Innen konsumiert wurde. Eine grandiose Leistung ... die immerhin für einen starken zweiten Platz reicht. Doch von wem könnte Loki denn noch übertrumpft worden sein?

Die Antwort: Von einem Helmträger und seinem kleinen, grünen, putzigen Begleiter! Einzig The Mandalorian Staffel 3 wäre in der Lage gewesen, diese Spitzenleistung anzufechten, sie gar zu übertrumpfen. Offizielle Zahlen rückt Disney zwar nicht raus, für uns ist der Fall aber recht klar. Das einzige Mysterium bleibt vorerst, wie groß der Abstand zwischen den beiden Titeln wohl gewesen sein mag ...

Time is ticking. Catch up on Episode 1 of #Loki Season 2, now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/E0T3bRMvEOOctober 7, 2023 See more

In der Welt des Streamings ist es heutzutage allerdings nicht gerade leicht, den Erfolg einer Serie wie Loki Staffel 2 genau zu messen. Die Unterhaltungsstudios jonglieren oft geschickt mit ihren Daten, um den Eindruck zu erwecken, dass eine Serie oder ein Film besser abschneidet als erwartet – Und das dürfte hier nicht anders gewesen sein.

Obendrein hat Disney erst vor Kurzem damit begonnen, einige seiner Zuschauerdaten preiszugeben, was die Dinge noch komplizierter macht. Offizielle Zahlen, um die Zuschauerzahlen von Loki Staffel 2 mit denen der dritten Staffel von The Mandalorian zu vergleichen, gibt es demzufolge nicht.

Und auch bei der Errechnung der Zuschauerzahlen wird womöglich subtil getrickst. Immerhin berechnet Disney selbige, indem die "Gesamtstreamzeit geteilt durch die Laufzeit" ermittelt wird. Das bedeutet mitunter, dass jede Minute gestreamten Inhalts erfasst wird, selbst wenn jemand die Serie vielleicht aus Langeweile nach der ersten Folge abgeschaltet hat.

Aber ich will auch gar nicht unnötig meckern, immerhin erfreuen mich die guten Ergebnisse als Marvel-Fan durchaus – auch wenn ich wohl noch 1-2 Wochen abwarten werde, bevor ich mich in die zweite Staffel stürze. Und auch jenseits von Marvel kann Disney derzeit auf die Zuschauerzahlen beim Streaming-Content stolz sein: Beispielsweise konnte zuletzt auch Star Wars: Ahsoka mit beeindruckenden 14 Millionen Aufrufen in fünf Tagen scheinbar beim Publikum ordentlich Eindruck schinden (via Walt Disney Company).

Alles gut also? Schwer zu sagen ... zumindest der Start dürfte aber geglückt sein, wo man doch auf den Tag heruntergerechnet so täglich 3,6 Millionen Zuschauer mit Loki in den Bann zog.

Gut zu wissen: Multipliziert man das mit fünf, ergibt sich theoretisch eine Reichweite von 18 Millionen Menschen in den ersten fünf Tagen auf Disney Plus – satte 4 Millionen mehr noch als bei Ahsoka zuletzt. Allerdings ist längst nicht garantiert, dass Loki Staffel 2 diese Marke erreichen wird. Immerhin dürften die eingefleischten Marvel-Fans die Serie bereits gestreamt haben, womit der Großteil der Ziel-Klientel vorerst bedient ist. Und doch wäre es ein guter Maßstab und eine interessante Perspektive, um den Erfolg von Lokis Rückkehr zu bewerten ...

Loki Staffel 2 hat auf Disney Plus einen guten Start hingelegt (Image credit: Marvel Studios)

Doch auch wenn knapp 11 Millionen Zuschauer in 72 Stunden beeindruckend scheinen mögen, hinkt das MCU und Disney+ damit noch immer Mitbewerber Netflix und einigen der entsprechenden Konkurrenz-Veröffentlichungen hinterher.

One Piece (Staffel 1) konnte als Live-Action-Adaption des Kult-Manga und -Anime von Eiichiro Oda beispielsweise nicht nur für Furore, sondern auch ordentliche Einschaltquoten sorgen. Konkret wurden hier in nur 4 Tagen 18,5 Millionen Zuschauer gezählt!

Und auch Sex Education weiß in der nunmehr vierten Staffel Loki zu übertrumpfen, wo hier doch nach nur 3 Tagen bereits 12 Millionen Zuschauer in den Genuss der neuesten Abenteuer von Otis und Co. gekommen sind.

Obwohl Loki also vielerorts als clevere Fortsetzung mit fesselnder Geschichte, gar als bester MCU-Eintrag im Jahr 2023 gehandelt werden könnte, war die Bühnenpräsenz des Gottes Asgards (verkörpert von Tom Hiddleston) fürs Erste noch immer nicht genug, um mit dem Größten, was Netflix zuletzt zu bieten hatte, mitzuhalten.

Doch was nicht ist, das kann ja noch werden!