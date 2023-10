iPad-Flut im Anmarsch: Neue Modelle aller iPads noch für die nächsten Monate auf dem Programm – darunter mehrere Air-Ableger

Schon seit einer Weile warten wir nun darauf, was Apple sich wohl als Nächstes für seine hauseigenenen Tablet-PC-System, die iPads, einfallen lässt. Längst ist es wieder ruhiger um Neuerscheinungen geworden, in den nächsten Wochen könnte sich das jedoch schlagartig ändern.

Das behaupten zumindest Quellen gegenüber 9to5Mac, die äußern, dass (neben anderen Modellen) wohl ein iPad mini 7 "bald" noch alsbald den Markt erreichen könnte. Verwehrt bleiben uns hingegen konkrete Infos. Einziges Indiz sind hier frühere Leaks, die von einem Zeitraum zwischen Ende 2023 und Anfang 2024 reden machten.

Anscheinend wird dieses Tablet dann auch einen neuen Chipsatz beherbergen, wohingegen sich in Sachen Design wohl eher am iPad mini (2021) orientiert wird – so zumindest der aktuelle Stand.

Es soll aber in den darauffolgenden Monaten noch viele weitere NEUE iPads zur Auswahl geben. Immerhin behauptet die gleiche Quelle auch, dass wohl noch 2023 ein überarbeitetes iPad Pro in den Startlöchern steht, was wohl gar mit M3-Chipsatz überraschen könnte. Eben jenes gibt es dann wieder in den gewohnten 11 Zoll, aber auch in einer noch größeren Variante. Wie groß genau? Ist bisher nicht bekannt, mehrfach gab es jedoch schon Hinweise darauf, dass Apple wohl an einem XXL-14,1-Zoll-Modell arbeiten könnte.

iPad Air im Doppelpack

Und auch das iPad Air 6 könnte es wohl erstmalig gleich in mehreren Größen geben, was eine Abkehr von der Norm bedeuten mag. Die zugrundeliegende Website für diese Annahme betont aber auch, dass die zweite Version hier alternativ keine neue Bilddiagonale vom herkömmlichen Air unterscheidet, sondern das, was im Inneren schlummert. Konkret wäre es also auch möglich, dass es ein zweites iPad Air (6)-Modell mit noch besseren Spezifikationen geben würde – Wir bleiben mal hoffnungsvoll gespannt.

Und was passiert eigentlich beim Standard-iPad? Das dürfte noch 2023 sein alljährliches Update bekommen. So richtig viel wird hier allerdings nicht erwartet. Keine großen Designänderungen stehen also in Aussicht, womöglich aber ein paar "technische Verbesserungen".

Der Bericht macht nur leider keine genauen Angaben darüber, wann wir eines dieser iPads sehen werden. Es heißt lediglich, dass wir sie noch bis zu WWDC 2024 im Juni des Folgejahres erwarten dürfen.

Spannender ist hingegen, dass auch dieser Bericht abschließend von einem neuen Magic Keyboard reden macht – eben jenes war ja schon zuvor einmal im Gespräch und könnte mit größerem Trackpad und Aluminiumgehäuse daherkommen. Nicht das erste Mal also, dass wir davon hören, aber ein gutes Indiz dafür, dass es tatsächlich in Arbeit sein dürfte.

Auf iPad-Dürre folgt womöglich alsbald schon also tatsächlich die nächste große Flut der Neuerscheinungen. Und damit haben wir wieder mehr als genug Kandidaten, die unsere Bestenliste ordentlich aufmischen dürften ...