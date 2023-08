Starker Start für 2024 garantiert: Neue OLED iPad Pros könnten mit M3-Chip und neuem Magic Keyboard brillieren!

Es macht den Anschein, als könnte die nächste große iPad-Pro-Überarbeitung im Jahr 2024 bevorstehen – inklusive neuer Bildschirme und flotterer Chipsätze. Und seien wir mal ehrlich: Eine Überarbeitung des Premium-Tablets wäre auch mehr als nötig, vor allem in Anbetracht dessen, dass sich hier seit 2018 (!) schon nicht mehr allzu viel getan hat ...

Dem in der Regel zuverlässigen Mark Gurman von Bloomberg ist entlang seines "Power On"-Newsletters zu entnehmen, dass Apple sich 2024 fest auf die Fahne geschrieben hat, den Tablet-Markt einmal ordentlich "aufzurütteln" und zeitgleich frisches Interesse an der iPad-Pro-Serie zu generieren.

Im ersten Halbjahr sei dementsprechend die Veröffentlichung von gleich zwei neuen Modellen geplant, die Gurman zufolge jeweils mit einem OLED-Display aufwarten – ein Wechsel, der schon lange antizipiert wurde und noch länger erträumt. Derzeit greift man beim 11-Zoll-iPad Pro nämlich standardmäßiges "nur" auf ein LED-Display zurück. Und auch das 12,9-Zoll-Pendant kommt mit mini-LED-Display nur wenig besser davon ...

Außerdem macht Apple die iPads ein bisschen runter – zumindest in Zahlenform und auf dem Papier. Denn zum 11-Zoll-Vertreter gesellt sich nun ein 13-Zoll-Geselle, der das bisherige 12,9-Zoll-iPad-Pro ablöst. Das Highlight bleibt aber die Verkündung der OLED-Displays, wo selbige doch noch schärfere Bilddarstellungen, bessere Farbwiedergaben und ein helleres Gesamtbild in Aussicht stellen.

Neuer Chip, neues Zubehör

Aber auch im Inneren tut sich bei den Tablets ein bisschen was, wo doch mit dem bisher noch spekulierten M3-Chip neue flottere Prozessortechnologie in Aussicht gestellt wird. Und das wäre auch durchaus plausibel, wo doch bereits aktuelle Modelle auf einen M2 zurückgreifen und wir fest mit einem M3-Release im Jahr 2024 rechnen. Mehr Leistung und Funktionsvielfalt? Immer her damit!

Gurman erwähnt aber zudem, dass auch ein neues Magic Keyboard in der Mache sei, ein Zubehör, was seit seinem Debüt im Jahr 2020 schon nicht mehr aktualisiert wurde und inzwischen eher einen nischigen Status innehat. Die Ausgabe von 2024 könnte jetzt aber wieder frischen Wind in den Peripheriebereich bringen, wo doch ein größeres Trackpad in Aussicht gestellt wird, womit das iPad Pro "noch mehr Ähnlichkeit zu einem waschechten Laptop erhalten dürfte".

Zugegebenermaßen ist der US-Gigant im Tabletsegment inzwischen aber auch unter Zugzwang: Berichten zufolge erfährt Apple hier nämlich seit Kürzerem einen Rückgang bei den Verkaufszahlen – einen Rückgang, der durch geringfügige bis nichtige Updates, enttäuschende iPadOS-Aktualisierungen und ein Hardware-Wirrwarr weiter angefacht wurde.

Mehr Klarheit muss her! Und eben diese könnten die neuen OLED iPad Pros auf und jenseits des Bildschirms hervorzaubern!

Was sich sonst noch auf dem Tabletmarkt tut, bleibt hingegen abzuwarten, womöglich kann Apple aber auch noch die ein oder andere Überraschung entlang der September-Veranstaltung aus der Trickkiste hervorholen!