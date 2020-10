Bestes Tablet 2020: Der große Tablet Test von TechRadar

Suchst du nach dem besten Tablet 2020? Dann bist du hier bei uns an der richtigen Adresse! Wir haben für dich die besten Tablets getestet, bewertet und in unserer Top10 der besten Tablets aufgelistet. Wir hoffen, dass wir dich in deiner Entscheidung unterstützen können und du so die passende Wahl für dich treffen kannst.

Das beste Tablet auf Herz und Nieren zu prüfen, ist ein wichtiger Job. Denn wir müssen gründlich vorgehen und es ist erforderlich, dass du unserem Urteil vertrauen kannst und tatsächlich den leistungsstarken Rechner und Entertainer bekommst, den du aufgrund unseres Urteils erwartest.

Wir beurteilten viele Faktoren, um zu entscheiden, welches Tablet einen Platz in unserer Top 10 verdient. Unter anderem die Eigenschaften des Displays, wie lange der Akku hält, die Schnelligkeit und wie eine externe Tastatur erkannt wird. Und, nicht zu vergessen: der Preis ist wohl eines der wichtigsten Kriterien.

Wir aktualisieren unsere Top 10 der besten Tablets regelmäßig, also wirst du demnächst neue Produkte finden (wie beispielsweise das Apple iPad Pro 2020). Es bleibt spannend - schau am besten öfter vorbei, dann kannst du dir sicher sein, nichts zu verpassen.

Du wirst bemerkt haben, dass die vorderen Plätze in dieser Liste der 10 besten Tablets von Apple dominiert werden, aber wenn du genau hinschaust, wirst du auch Samsung und Windows Tablets finden. Es ist auch nicht gesagt, dass wir neuere Modelle grundsätzlich besser ranken als Ihre Vorgänger. Denn einer der wichtigsten Faktoren ist der Preis und das passende Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wir haben die besten Tablet-Preise ausfindig gemacht, die im Moment verfügbar sind, aber wenn du noch etwas länger warten kannst, dann kannst du am Amazon Prime Day, der am 13. und 14. Oktober dieses Jahres stattfindet, vielleicht ein großartiges Schnäppchen ergattern.

Günstiges Tablet gesucht und kein passendes Angebot gefunden? (Image credit: Amazon) Am 13. und 14. Oktober findet endlich der heiß ersehnte Amazon Prime Day 2020 statt. Dort erwarten wir jede Menge Rabatte, Aktionen und Preissenkungen. Womit du außerdem rechnen kannst? Das liest du hier.

Bestes Tablet 2020 - unser Tablet Vergleich im Überblick:

Apple iPad Pro 11 (2018) Apple iPad Pro 12.9 (2018) iPad 10.2 (2019) iPad Air (2019) Samsung Galaxy Tab S7 Plus iPad Mini (2019) iPad Pro 10.5 (2017) Samsung Galaxy Tab S6 Lite Microsoft Surface Pro Samsung Galaxy Tab S6

(Image credit: Apple)

1. iPad Pro 11 (2018) Aktuell das beste Tablet auf dem Markt! Gewicht: 468 g | Abmessungen: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | OS: iOS 12 | Displaygröße: 11 Zoll | Auflösung: 2.388 x 1.668 Pixel | CPU: A12X Bionic | Speicher: 64 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | MicroSD slot: Nein | Akku: 7.812 mAh | Hintere Kamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP 907,53 € Anzeigen bei Proshop DE Stift kann endlich angesteckt werden Unglaublich leistungsstark Laptop-Erlebnis wird von Software gebremst zusätzliche Kosten (u.a.: Eingabestift und Tastatur)

Das iPad Pro 11 ist aktuell das beste Tablet auf dem Markt. Klar, der Preis ist nicht ohne, aber es ist Apples leistungsstärkstes Tablet und fördert das 2-in-1 Laptop-Gefühl, falls du dich für das Keyboard Cover entscheidest.

Der 2 in 1 Gedanke wird nicht nur durch die Optik verstärkt, sondern auch durch die Leistung. Außerdem kannst du den neuen Apple Pencil magnetisch am Rahmen des neuen iPad Pro feststecken. Mit großartigen Lautsprechern und einem hervorragenden neuen Display-Gehäuse-Verhältnis fällt es leicht, sich in das geschickt hergestellte Design zu verlieben.

Doch leider mussten wir in unseren Tests auch einige Mängel aufdecken, die du über das iPad Pro 11 wissen solltest. Unter anderem kommt die iOS 12 Software an ihre Grenzen, wenn du mit mehreren Apps gleichzeitig arbeitest und den Laptop-Modus nutzt.

Eine weitere Herausforderung: Es gibt keinen Kopfhörer-Anschluss. Benötigst du diesen allerdings dringend, entscheide dich am besten für einen PC.

Nichtsdestotrotz erhältst du mit dem Apple Pro 11 das beste Tablet-Erlebnis, wenn du nach einem Gerät mit iOS suchst. Bei dem Kauf heißt dann zwar "Augen zu und durch!" und bedenke außerdem: Es handelt sich bei dem iPad Pro 11 nicht um einen echten MacBook Ersatz.

Unseren ausführlichen Tablet Test findest du hier: iPad Pro 11

(Image credit: Apple)

2. iPad Pro 12.9 (2018) Das Größte unter den besten Tablets! Gewicht: 632 g | Abmessungen: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm | OS: iOS 12 | Displaygröße: 12,9 Zoll | Auflösung: 2.048 x 2.732 Pixel | CPU: A12X Bionic | Speicher: 64 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | MicroSD slot: Nein | Akku: 9.720 mAh | Hintere Kamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP 1.226,44 € Anzeigen bei idealo DE 22 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Großes Display extrem starker CPU Akkulaufzeit könnt etwas länger sein Face ID benötigt Verbesserung

Das iPad Pro 12.9 (2018) ist definitiv das beste Tablet - nicht nur aufgrund seines 12,9-Zoll großen Displays. Wenn nur der hohe Preis nicht wäre! Dies ist auch der Grund, warum du es nicht auf dem ersten Platz in unserer Top 10 der besten Tablets findest. Zumal der Unterschied zum Vorgängermodell leider auch hätte deutlicher ausfallen können. Doch die unzähligen Funktionen sind es wert, dass du das Pro 12.9 in deine engere Wahl nimmst.

Benötigst du eine riesige digitale Leinwand, die deine Wünsche stillt, ganz gleich ob es sich um einen persönlichen Arbeitsplatz, eine Staffelei, ein portables Kino, einen Lautsprecher im Buchformat, ein Mischpult für deine Tracks und vieles mehr handelt!? Dann bist du beim iPad Pro 12.9 genau richtig.

Mit seiner konkurrenzlosen Rechenpower, dem riesigen Display, dem schnellen Betriebssystem und der Neuheit, dass du es mit Apple Pencil und Smart Keyboard nutzen kannst, wird das Apple iPad Pro 12.9 zu einem der besten Tablets, welches du aktuell auf dem Markt findest.

Du bist ein großer Apple Fan und das auch um jeden Preis? Dann schlag hier zu! Hast du jedoch nur ein kleines Budget übrig, dann findest du in unserer Liste der besten Tablets 2019 eine gute Alternative mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Unseren ausführlichen Tablet Test findest du hier: iPad Pro 12.9 (2018)

(Image credit: Apple)

3. iPad 10.2 (2019) Das beste Tablet für den Durchschnittsnutzer Gewicht: 483 g | Maße: 251 x 174 x 7,5 mm | OS: iPadOS | Displaygröße: 10,2-Zoll | Auflösung: 1620 x 2160 Pixel | CPU: A10 Fusion | RAM: 3 GB | Speicher: 32 / 128 GB | microSD Slot: Nein | Akku: Bis zu 10 Stunden | Hintere Kamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP 333 € Anzeigen bei Conrad Electronic DE Größerer Bildschirm als frühere Modelle Arbeitet mit Smart Keyboard Ältere iPads sind günstiger iPad Air ist besser zum Skizzieren

Für den Durchschnittsbürger ist das iPad 10.2 im Moment wohl die beste Wahl für ein Tablet. Es ist vielleicht nicht das leistungsstärkste Tablet auf dem Markt, aber sein Preis-Leistungs-Verhältnis ist unglaublich.

Das iPad 10.2 ersetzt das sehr ähnliche iPad 9.7 (2018), das ein etwas kleineres Display hatte - wie du aufgrund des Namens schon gesehen hast - aber relativ ähnliche Spezifikationen zu einem erschwinglichen Preis bietet. Es ist nicht so hochtechnologisch wie die oben genannten iPad Pro-Modelle, aber es ist dennoch ein bemerkenswert nützliches Tablet.

Es wird direkt mit iPadOS geliefert und bietet dir alle neuesten Funktionen, die du von einem Tablet erwartest, außerdem funktioniert es mit dem Apple Pencil und es gibt das Smart Keyboard, mit der du es zur Arbeitsmaschine transformieren kannst.

Darüber hinaus verfügt es über dasselbe luxuriöse Metallgehäuse wie der Rest der iPad-Reihe von Apple, obwohl es vor allem mit 7,5 mm etwas dicker ist als die anderen Modelle der Tablet-Serie.

Die Akkulaufzeit auf diesem iPad ist stark, es kostet nicht so viel wie viele andere Produkte in dieser Liste und es wird mit einem fähigen Chipsatz geliefert, der es mit ordentlich Power versorgt. Mit dem iPad 10.2 (2019) machst du nichts falsch, wenn du nach einem Alltags-Tablet suchst, das nicht die allerbeste Leistung und Funktionalität aufweisen muss.

Lies den umfassenden Tablet Test zum iPad 10.2 (2019)

(Image credit: Apple)

4. iPad Air (2019) Das beste Tablet für den Basisnutzer Gewicht: 456 g | Abmessungen: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | OS: iOS 12 | Displaygröße: 10,5 Zoll | Auflösung: 1.668 x 2.224 Pixel | CPU: A12 Bionic | Speicher: 64 GB / 256 GB | MicroSD slot: Kein | Hintere Kamera: 8 MP | Frontkamera: 7 MP 493,19 € Anzeigen bei idealo DE Brillant aussehende beschichtete Oberfläche Günstigstes Smart Keyboard iPad Verwendet den Apple Pencil der ersten Generation Herkömmliches Design begeistert nicht

Suchst du nach einem fairen Kompromiss zwischen Apples neuen Pro Tablets und dem Basis iPad 9.7, dann hast du diesen hiermit gefunden. Das iPad Air (2019) ist mit dem hervorragenden Smart Keyboard Cover nutzbar und der Preis ist sogar für Studenten in Ordnung, welche einen leistungsstarken Laptop für Notizen und für unterwegs suchen.

Das iPad Air ist - wie alle neuen Tablets von Apple - nutzbar mit dem Apple Pencil. Jedoch ist es eher weniger für Künstler geeignet. Die Pro-Versionen unterstützen die Verwendung des Apple Pencil Gen 2 mit Gestensteuerung und magnetischer Aufladung. Das iPad Pro 10.5 läuft unter dem älteren Modell, dem Gen 1 Pencil, und hat statt vier Lautsprecher nur zwei. Allerdings ist das A12 Chip-Set außerordentlich schnell.

Unseren umfassenden Tablet Test zum iPad Air (2019) findest du hier

(Image credit: Samsung)

5. Samsung Galaxy Tab S7 Plus Das bisher beste Tablet von Samsung Gewicht: 575 g | Abmessungen: 285 x 185 x 5,7 mm | OS: Android 10 | Bildschirmgröße: 12,4-Zoll | Auflösung: 1752 x 2800 Pixel | CPU: Snapdragon 865 Plus | Speicher: 128 GB / 256 GB | microSD Slot: Ja | Akku: 10.090 mAh | Hauptkamera: 13MP + 5MP | Frontkamera: 8MP 1.033,92 € Anzeigen bei Proshop DE Wunderschöner OLED-Screen Hochwertiges Design Android fehlen hochwertige Tablet-Anwendungen Hoher Preis

Das erste Android Tablet auf unserer Liste ist das beste Tablet, das Samsung je hergestellt hat, und es ist ein ernsthafter Konkurrent für die iPad Pro-Reihe, über die du oben gelesen hast.

Tatsächlich hat sein Bildschirm wohl diese Tablets geschlagen, denn es ist ein 12,4-Zoll Super AMOLED-Tablet mit einer Auflösung von 2800 x 1752 und einer Aktualisierungsrate von 120 Hz. Die iPad Pro Serie stimmt mit vielem davon überein, aber die iPads haben LCD-Displays, die nicht so gut sind.

Im Inneren befindet sich ein Qualcomm Snapdragon 865 Plus-Chipsatz, der leistungsfähigste, den du in einem Android-Produkt bekommen kannst, und er wird mit einer Premium-Metallkonstruktion geliefert, die mit einer Dicke von nur 5,7 mm unglaublich schlank ist.

Möchtest du Hochgeschwindigkeits-Internet? Eine Version des Galaxy Tab S7 Plus ist ebenfalls mit 5G-Konnektivität ausgestattet, und du bekommst den Samsung S-Pen gratis dazu. Android ist nicht so gut wie iPadOS auf Tablets, aber wenn du eine Android-Alternative zu einem iPad haben möchtest, könnte dies das Richtige für dich sein.

Lies auch unseren umfassenden Tablet Test: Samsung Galaxy Tab S7 Plus*

(Image credit: Apple)

6. iPad Mini (2019) Das einzig Wahre: das dünnste Tablet auf unserer Bestenliste Gewicht: 304 g | Abmessungen: 203,2 x 134,8 x 6,1 mm | OS: iOS 12 | Displaygröße: 7,9 Zoll | Auflösung: 1.536 x 2.048 Pixel | CPU: A12 Bionic | Speicher: 64 GB / 256 GB | MicroSD slot: Nein | Akku: 5.124 mAh | Hintere Kamera: 8 MP | Frontkamera: 7 MP 425,14 € Anzeigen bei Proshop DE Perfekte Größe für unterwegs Überraschend starke Spezifikationen Klobiges Design Alte Version des Apple Pencil

Apple hat zwar keine faltbaren Smartphones, aber wenn sie welche hätten, dann würden diese wohl wie das neue iPad mini 2019 aussehen. Es wurde zwar im Vergleich zur letzten Version nicht viel geändert, aber es gibt dazu auch keinen Grund: Wir lieben die Mini-Größe!

Du kannst das Smart Cover aufklappen, schnell ein paar Notizen kritzeln und es ohne allzu große Sorgen zurück in die Tasche werfen.

Ja, das Design des Apple iPad Mini (2019) ist nicht mehr ultramodern und die Bildschirmeinfassung ist etwas zu dick geraten, aber der Preis ist genau richtig für solch ein portables Gerät mit unglaublich viel Power. Ziehst du ein Mini-Tablet in Betracht? Dann solltest du unbedingt beim iPad Mini zugreifen. Aber zugegeben, du findest eh kein anderes Mini-Tablet in unserer Top 10 der besten Tablets!

Lies auch unseren Tablet Test zum iPad mini (2019)

(Image credit: Apple)

7. iPad Pro 10.5 Das einstige Flaggschiff Tablet ist nach wie vor einer unserer Favoriten Gewicht: 469 g | Maße: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | OS: iPadOS | Displaygröße: 10,5-Zoll | Auflösung: 1668 x 2224 | CPU: A10X Fusion | RAM: 4 GB | Speicher: 64 GB / 256 GB / 512 GB | microSD Slot: Nein | Akku: 8.134 mAh | Hintere Kamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP 529 € Anzeigen bei Amazon 265 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Großartige Lautsprecher 512 GB Version Bildschirm verursacht hohe Kosten iOS ist immer noch kein guter Laptop-Ersatz

Das iPad Pro 10,5-Zoll ist eines der besten Tablets für alle, die ein ernsthaftes Upgrade wünschen, auch wenn das preiswertere iPad 10.2 für die meisten Menschen gut genug bleibt.

Das iPad Pro 10.5 von Apple verfügt über herausragende Funktionen, die ihm einen Produktivitätsschub verleihen, darunter die Kompatibilität mit Apple Pencil und Smart Keyboard. Mit iPadOS an Bord ist dieses Tablet sogar ein geeigneter Laptop-Ersatz für bestimmte Verbraucher.

Der neue ProMotion-Bildschirm verleiht dem täglichen Gebrauch eine beeindruckende Flüssigkeit und die kleineren Einfassungen bedeuten, dass du auf einer nicht viel größeren Standfläche als beim iPad Pro 9.7 viel mehr Anzeigefläche bekommst.

Es ist ein iPad für die Profis - aber auch eines, das Vielnutzer von Netflix, Amazon, Disney Plus & Co. gerne verwenden werden.

Den umfassenden Tablet Test zum iPad Pro 10.5 findest du hier *

(Image credit: Samsung)

8. Samsung Galaxy Tab S6 Lite Günstiger, und immer noch ziemlich gut Gewicht: 476 g | Maße: 244,5 x 159,5 x 5,7 mm | OS: Android 10 | Display Größe: 10,4-Zoll | Auflösung: 1200 x 2000 Pixel | CPU: Exynos 9610 | Speicher: 64 GB / 128 GB | microSD slot: Ja | Akku: 7.040 mAh | Kamera (Rückseite): 8 MP | Frontkamera: 5 MP 312 € Anzeigen bei idealo DE Robustes Design S Pen als Standard Kann etwas träge sein Einige Probleme mit S Pen

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist eine günstigere Version des Galaxy Tab S6, über das du oben gelesen hast. Anstatt ein kleineres Tablet anzubieten, verliert es stattdessen einige High-End-Spezifikationen, um den Preis niedrig zu halten.

Samsung hat hier weder einen Chipsatz der Spitzenklasse noch die besten Kameras eingebaut, aber es ist weitaus erschwinglicher als viele der anderen Optionen, die du auf dieser Liste findest.

Wenn du dir sicher bist, dass ein Android-Tablet das tut, was du brauchst, dann gehören die Produkte von Samsung zu den besten auf dem Markt, und du kannst mit der Entscheidung für das Samsung Galaxy Tab S6 Lite kaum etwas falsch machen.

Hier findest du den umfassenden Tablet Test: Samsung Galaxy Tab S6 Lite*

Microsoft Surface Pro

9. Microsoft Surface Pro Das Windows Tablet, das deinen Windows Laptop überflüssig macht Gewicht: 768 g /770 g / 784 g | Abmessungen: 292 x 201 x 8,5 mm | OS: Windows 10 Pro | Displaygröße: 12,3 Zoll | Auflösung: 1.824 x 2.736 | CPU: Intel Core i3, i5 oder i7 | RAM: 4 GB / 8 GB / 16 GB | Speicher: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | MicroSD Slot: Ja | Akku: bis 13,5 Stunden Videowiedergabe | Hintere Kamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP 619,99 € Anzeigen bei idealo DE 205 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Verbesserter Surface Pen Integrierter Ständer Kein Surface Pen inklusive Konkurrenz etwas leistungsstärker

Die Frage "Kann ein Tablet wirklich deinen Laptop oder deinen PC ersetzen?" gilt es auch weiterhin noch zu beantworten, allerdings ist das Microsoft Surface Pro kurz davor, dieses Rätsel zu lösen. Wir sind überrascht, dass sich Microsoft zurückgehalten hat, dieses Tablet Surface Pro 5 zu nennen. Es war eine große Verbesserung im Vergleich zur 4, wenngleich es nun bedeutend teurer ist - ähnlich den anderen auf unserer Liste der 10 besten Tablets.

Es liefert mit seiner Vollversion von Windows 10, einem integrierten Ständer und einer optionalen Tastatur eine wirklich gute Arbeit ab.

Das Microsoft Surface Pro ist perfekt für kreative Köpfe, Studenten und eigentlich jeden - es ist eine gute Alternative und einer der besten Windows Laptops, welche wir bisher getestet haben!

Lies auch unseren umfassenden Tablet Test: Microsoft Surface Pro*

(Image credit: Samsung)

10. Samsung Galaxy Tab S6 Das ehemals beste Android Tablet Gewicht: 420 g | Abmessungen: 244,5 x 159,5 x 5,7 mm | OS: Android 9 | Displaygröße: 10,5 Zoll | Auflösung: 1.600 x 2.560 Pixel | CPU: Snapdragon 855 | Speicher: 128 GB / 256 GB | MicroSD slot: Ja | Akku: 7.040 mAh | Hintere Kamera: 13 MP + 5 MP | Frontkamera: 8 MP 545 € Anzeigen bei Amazon Wunderschönes AMOLED Display S Pen inklusive Samsungs One UI ausbaufähig Kein Kopfhörer-Anschluss

Das Samsung Galaxy Tab S6 war vor dem Tab S7 Plus das beste Android Tablet, welches bis dato erhältlich war. Auch wenn es von seinem Nachfolger vom Platz gedrängt wurde, bietet es dir noch immer alle Spitzenfunktionen, die von solch einem Premiumgerät erwartest.

Unter anderem zwei Kameras auf der Rückseite - das ist für ein Tablet wirklich beeindruckend! - und Highend-Prozessoren und das modernste AMOLED Display. Du siehst, es ist ein hilfreiches kleines Ding.

Du erhältst einen S Pen Eingabestift inklusive. Dieser ist wirklich nützlich für Notizen, Kritzeleien oder Skizzen. Und: für die Laptop-ähnliche Erfahrung kannst du das Smart Keyboard zulegen.

Ein paar kleinere Nachteile gibt es allerdings beim Galaxy Tab S6. Beispielsweise fehlt eine Kopfhörer Buchse und die Benutzeroberfläche ist etwas seltsam. Aber wenn du kein Fan von Apple-Produkten bist, nach dem (ehemals) besten Tablet suchst, und etwas sparen möchtest, dann ist das Samsung Galaxy Tab S6 deine Wahl!

Lies auch unseren umfassenden Tablet Test zum: Samsung Galaxy Tab S6

* Link englischsprachig