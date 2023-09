Das iPad Air 6 könnte schon kurz nach dem iPhone 15 folgen

Nur noch ein paar Stunden ist das große Apple-September-Event entfernt und so dürfen wir uns auf den großen Release der neuesten Apple-Produkte schon am 12. September gefasst machen!

Erwarten dürfen wir hierbei einiges: Neue iPhones, neue Apple Watch-Modelle, womöglich sogar ein Paar neue AirPods – sicher aber kein iPad. Das soll jedoch nicht allzu lange so bleiben und so steht eine separate Enthüllung eines iPad Air 6 derzeit für den Oktober im Raum!

Zumindest geht diese brisante Neuigkeit einem Bericht von MacRumors hervor, wo man sich auf einen Weibo-Beitrag bezieht, der von "einem Konto mit nachgewiesener Zuverlässigkeit bei der Offenlegung konkreter Infos zu Apple Plänen" stammt. Verlinkt wird jedoch nicht zu diesem Beitrag und auch ein Benutzername bleibt weiterhin unbekannt – kurzum: Blindes Vertrauen scheint hier gefordert ...

Eben jener Weibo-Nutzer soll allerdings prophezeit haben, dass "nur die iPad Air-Serie in diesem Jahr aktualisiert wird", es wird demnach "in diesem Jahr keine Mini- und -Pro-Modelle geben". Wer also – wie viele aus unserer Redaktion – mit einem neuen iPad Pro geliebäugelt hat oder gar die Gerüchte vom iPad mini-Release in 2023 noch im Kopf hatte, der schaut bestimmt gerade etwas verdutzt in seinen Bildschirm ...

Allerdings ist es eben das, was der große und unglaublich zuverlässige Insider da von sich gab und entsprechend haben wir wenigstens ein iPad-Modell, auf welches wir uns in 2023 noch freuen dürfen. Würde allerdings auch viel Sinn ergeben, weil das iPad Air schon seit etwa 18 Monaten nicht mehr aktualisiert wurde. Und auch das iPad Air 4 (2020) wurde etwa 18 Monate nach Release vom 5er-Modell abgelöst – Die Beibehaltung einer neuen Tradition also?

Still und heimlich im Oktober

Zusätzlich dazu hat Mark Gurman, einer unserer liebsten und berüchtigtsten Apple-Insider, in der neuesten Ausgabe des The MacRumors Show-Podcasts ebenfalls behauptet, dass das iPad Air 6 "in absehbarer Zeit" kommen wird – ein Release im Oktober scheint demnach plausibel!

Zurückhaltend bin ich persönlich bis dato in allen Belangen diesbezüglich einzig aus dem Grunde heraus, dass Apple selbst hierzu noch nicht viele Andeutungen gemacht hat. Es gab bisher kaum Gerüchte zum iPad Air 6 und allgemein schien es nicht gerade von Bedeutung, ob ein Nachfolger nun doch noch in 2023 kommt oder nicht. Soll nicht heißen, dass ich mich nicht auf ein neues iPad Air freue ... es ist nur ... unerwartet.

Doch selbst wenn es dann wirklich im Oktober erscheint, sollten wir wohl kein großes Tamtam oder gar eine separate Veranstaltung für den Release des iPad Air 6 erwarten. Auch Gurman geht eher davon aus, dass eine einfache Pressemitteilung auf einen solchen Release aufmerksam macht und wir wohl kein Spektakel wie alsbald im September präsentiert bekommen werden.

Doch was ist eigentlich jetzt genau neu am iPad Air 6? Wie gesagt, viel wissen wir zur sechsten Generation des iPad Air noch nicht, weil schlichtweg zu wenig darüber gesprochen wurde. Ein vereinzelter Anhaltspunkt ist aber immerhin, dass in einem früheren Leak mal von einem M2-Chipsatz die Rede war, der auch das iPad Pro 12.9 (2022) antreibt und nun beim Air zum Einsatz kommen könnte. Sollte das der Fall sein, haben wir es also immerhin mit einem äußerst leistungsstarken Vertreter zu tun, der in Kombination mit einer entsprechenden Erschwinglichkeit gute Aussichten darauf hat, weit oben auf unserer Bestenliste für iPads zu landen ...