Tatsächlich Titan? iPhone 15 Pro wird wohl wirklich dicker und leichter als das 14 Pro

Das Zeitfenster für Gerüchte über das iPhone 15 schließt sich in nur wenigen Stunden – immerhin wird die neue Serie schon am 12. September (also morgen) enthüllt.

Doch auch in den letzten Stunden vor der großen Enthüllung reißt die Welle an Gerüchten und durchgesickerten Informationen noch längst nicht ab. Die folgende Quelle beschäftigte sich dabei einmal mehr mit Gewicht und Größe des iPhone 15.

MacRumors war demnach scheinbar mit Insidern im Austausch, die davon Reden machen, dass das iPhone 15 Pro wohl dicker und auch leichter sein dürfte als der bisherige Vertreter, das iPhone 14 Pro. Die Gewichtsreduzierung geht damit mit dem bereits gemutmaßten Wechsel weg von einem Edelstahl-Chassis hin zu einer Titan-Alternative einher. Weniger Gewicht und die gleiche Robustheit ist das, was man sich von diesem Schritt als Konsument erhoffen darf ...

Das iPhone 15 Pro soll laut MacRumors dabei 146,6 mm x 70,6 mm x 8,25 mm messen und nur 188 Gramm wiegen. Im Vergleich: Das iPhone 14 Pro von Apple misst 147,5 mm x 71,5 mm x 7,85 mm und bring 206 Gramm auf die Waage.

Ähnlich sieht das Ganze übrigens auch beim iPhone 15 Pro Max aus. Die Dicke soll von 7,85 mm auf 8,25 mm steigen, während das Gewicht des Telefons dank des Wechsels zu Titan von 240 Gramm auf 221 Gramm fällt. Mehr Smartphone für weniger Gewicht also?

Standard bleibt Standard

Was das iPhone 15 wie auch das iPhone 15 Plus betrifft, so sagt MacRumors für diese Modelle keine großen Änderungen in Sachen Gewicht und Abmessung voraus. Hier wird aber natürlich auch wieder Aluminium zum Einsatz kommen und nicht etwa die kostspieligere, luxuriöse Titan-Variante.

Wichtig: All diese Leaks sind laut Bericht aus Vorproduktionsinformationen gewonnen. Entsprechend ist nicht auszuschließen, dass Apple noch einige Last-Minute-Änderungen an einzelnen Aspekten des Designs vorgenommen hat. Selbige werden wir wohl aber erst am 12. September zu Augen bekommen.

In den Vorproduktionsinformationen wird aber immerhin sogar erwähnt, welche Art von Titan zum Einsatz kommt: Grade 5 Titan beziehungsweise Ti-6AI-4V. Selbiges sei berüchtigt für seine "ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit", womit die Pro-Modelle wohl noch robuster und langlebiger als jemals zuvor werden dürften.

Ich für meinen Teil fühle mich nun jedenfalls mehr als nur bestätigt darin, dass das iPhone 15 Pro Max wohl eines der besten Apple-Angebote im Jahr 2023 sein wird und auch die erste Anlaufstelle für all diejenigen werden dürften, die sich einen wirklichen Fortschritt vom nächsten Upgrade im Smartphone-Segment des US-Giganten erhoffen!

Und für alle, die von dieser Generation bisher nicht allzu angetan sind, gibt es ja noch immer die ein oder andere Smartwatch-Neuheit zu bestaunen, die mit mehr Leistungsfähigkeit denn je punkten mag!