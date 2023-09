Apple Watch 9: Verbesserte Sensoren und neuer U2-Chip auf dem Programm?

Imagine the Apple Watch 8, but with widgets

Inmitten des Trubels rund um die bald erscheinenden iPhone-15-Modelle kann leicht mal in Vergessenheit geraten, dass wir ja auch noch einer Apple Watch 9 und gar einer Ultra 2 auf dem Event am Dienstag, dem 12. September 2023, entgegenfiebern dürften.

Weil sich andere hiermit glücklicherweise aber mit etwas mehr Liebe und Zuneigung thematisieren, wurden auch hier jüngst noch einige Last-Minute-Details publik.

Bloombergs Mark Gurman hat einmal mehr zugeschlagen und so einmal dargelegt, was uns wohl für die beiden kommenden Smartwatches aus dem Hause Apple erwarten könnte. Und obwohl es in diesem Jahr wahrscheinlich nicht allzu viele große Veränderungen gibt, wurden hier auch einige Verbesserungs-Spekulationen einmal näher thematisiert, die es lohnenswert machen, einen intensiveren Blick auf die Smartwatches zu werfen.

Konkret spricht Gurman im Zuge dessen von "verschiedenen Sensor- und internen Komponenten-Upgrades" für beide Uhren und erwähnt ausdrücklich eine neue Version des optischen Herzfrequenzsensors von Apple. Weitere Einzelheiten hierzu blieb er uns zwar vorerst schuldig, es scheint allerdings so, wie als würde eine schnellere wie auch genauere Messung das große Hauptziel hiermit sein.

Erwähnung findet weiterhin ein aufgerüsteter U2 Ultra-Wideband-Chip, welcher den U1 in den bisherigen Modellen wohl ersetzen dürfte. Ein Chip-Upgrade, was ja auch in ganz ähnlicher Form bei den iPhone-15-Modellen im Gespräch ist. Großer Vorteil des U2: Eine genauere Ortung entlang der "Wo ist?"-Applikation.

Überzeugend oder doch vernachlässigbar?

Weitere Infos im Bericht bekräftigen einmal mehr viel davon, was im Vorfeld schon häufiger im Fokus stand: Wechsel hin zu 3D-gedruckten Teilen, signifikantes Chipsatz-Upgrade ... derlei Updates eben. Entsprechend dürfte die Leistung der neuen Smartwatches also tatsächlich spürbar besser ausfallen!

Und auch in Bezug auf die Armbänder der Apple Watch könnte es 2023 Veränderungen geben. Apple wird voraussichtlich die Lederoption einstellen, Edelstahl-Alternativen sind hingegen noch auf der Kippe, könnten aber ebenfalls verändert oder gar komplett eingestampft werden.

Die große Frage bleibt aber wohl nach wie vor, ob sich ein Upgrade und damit ein Kauf der Watch 9 oder gar der Ultra 2 überhaupt rentiert. Und das ist aktuell noch immer ein heikles Thema. Zwar sind die bisher geleakten Verbesserungen sicher nicht zu verachten, sowohl die Apple Watch 10 als auch die Ultra 3 sollen gerüchteweise aber noch deutlich bedeutendere Upgrades im Smartwatch-Segment für die Zukunft darstellen.

Entsprechend vorsichtig wäre ich hier persönlich noch bei einem Kauf blindlings. Wer sich jedoch bisher noch keine Smartwatch von Apple gesichert hat, dies aber schon immer nachholen wollte, der könnte bereits am 12. September einige unwiderstehliche Gründe hierfür geboten bekommen!