Du willst dich auf Star Wars: Ahsoka vorbereiten? Dann schau dir unbedingt noch einmal diese 5 Shows auf Disney Plus an!

In Star Wars: Ahsoka begleiten wir die ikonische weibliche Jedi in ihrer ersten eigenen Show auf Disney Plus!

Die nächste Star Wars TV-Serie steht kurz bevor – und nach eher durchwachsenen Einträgen in der Vergangenheit (mit Ausnahme von Andor vielleicht), erwarten wir nicht weniger als einen echten Kracher, der uns endlich wieder ins Gedächtnis ruft, warum wir Disney Plus noch immer nur allzu gern abonnieren.

Mit einer zweiteiligen Premiere am Mittwoch, dem 23. August, wird Star Wars: Ahsoka titelgebenden Fan-Favorite und Jedi-Ritterin erstmalig in einem von Lucasfilm entwickelten Projekt in den Vordergrund stellen. Mit im Gepäck: eine Reihe von Rückkehrern und nur allzu bekannten Gesichtern aus der Animationsserie Star Wars: Rebels ... und ein Widersacher, dessen Live-Action-Auftritt längst überfällig war!

Bevor jedoch Ahsoka schon in wenigen Tagen glänzen darf, lohnt es sich doch noch einmal etwas Vorarbeit zu leisten, um pünktlich zu Release auf dem aktuellsten Stand zu sein.

Zahlreiche Mitarbeiter von Lucasfilm, darunter auch Studio-Präsidentin Kathleen Kennedy, behaupten zwar, dass Zuschauer keine anderen Star Wars Filme oder TV-Serien für den Genuss des nächsten Eintrags gesehen haben müssen, im Zweifelsfall würden wir hierbei aber doch lieber auf Nummer sicher gehen – vor allem auch, weil die Jedi schon in dem ein oder anderen Projekt zu glänzen wusste und du das auf keinen Fall verpassen willst!

Nachfolgend habe ich mir deswegen einmal die Mühe gemacht, die eine kleine aber feine Auswahl an Disney Plus-Shows zusammenzustellen, die Ahsoka von ihrer besten Seite zeigen und dich somit gebührend auf die kommenden Wochen einstimmen dürften. Für jede Serie wurde zudem hervorgehoben, in wie vielen Episoden Ahsoka zu sehen ist und auch der Name der jeweiligen Folge ist vermerkt – wer also wirklich nur die Titelfigur noch einmal in Aktion erleben will, dem steht natürlich auch diese Option frei.

In dem Sinne: Viel Spaß beim Stöbern und möge die Macht mit dir sein!

Star Wars: The Clone Wars

Episodenanzahl: Ein Auftritt in so ziemlich jeder zweiten Folge (wenn nicht gar häufiger)

Die TV-Serie, die alles ins Rollen gebracht hat. Eine Twi'lek namens Ahsoka wurde hier erstmalig als Jugendliche, ungestüme Verfechterin des Rechts und heldenhafter Sidekick von Anakin Skywalker etabliert und so der globalen Star-Wars-Fangemeinde vorgestellt. Erstmalig tauchte sie hierbei in der vorangegangenen Verfilmung zu Star Wars: The Clone Wars auf der großen Leinwand auf, die bereits 2008 in den Kinos zu sehen war (ich fühle mich alt), während sie als Pilotprojekt für äußerst erfolgreiche und geschätzte sieben Staffeln der TV-Serie diente.

Ahsoka, die zunächst als Padawan von Anakin Skywalker beginnt und aufsteigt, um Kommandantin der 501. Legion zu werden, ist eine der Hauptprotagonistinnen von The Clone Wars. Als solche spielt sie eine bedeutende Rolle im Großteil der 133 verfügbaren Episoden der Serie, weswegen es schwerfällt, hier nur eine kleine Auswahl zu nennen, die für den Genuss der kommenden Live-Action-Variante Pflicht ist.

Mit jeweils 22 Episoden pro Staffel (mit Ausnahme von Staffel 7) und einer Dauer von etwa 25 Minuten pro Folge ist das eine ganze Menge Star Wars-Content, den man noch bis zum 23. August aufholen müsste. Wer jetzt aber schon verzagt, sollte kurz innehalten. Denn wenn du bis zum offiziellen Release am 23. wirklich nur das wichtigste sehen willst, dann beschränke dein Sehvergnügen doch erst einmal auf die folgende Auswahl:

Star Wars: The Clone Wars (Film)

Im Mantel der Dunkelheit (Staffel 1, Episode 9)

Sturm über Ryloth (Staffel 1, Episode 19)

Die Waffenfabrik (Staffel 2, Episode 6)

Eine Lektion in Sachen Geduld (Staffel 2, Episode 11)

Attentäter (Staffel 3, Episode 7)

Der Altar von Mortis (Staffel 3, Episode 16)

Padawan vermisst (Staffel 3, Episode 21)

Ein Wookiee schlägt zurück (Staffel 3, Episode 22)

Der andere Weg (Staffel 4, Episode 14)

Der Onderon Arc (Staffel 5, Episode 2 bis 4)

Der Jedi, der zuviel wusste (Staffel 5, Episode 18)

Vom Licht entfernt (Staffel 5, Episode 20)

Die Belagerung von Mandalore-Arc (Staffel 5, Episode 9 bis 12)

Star Wars: Rebels

Episodenanzahl: 9

Von den fünf Shows auf dieser Liste ist Star Wars: Rebels wohl die wichtigste. Es ist das Projekt, das ikonische Charaktere wie Sabine Wren, Hera Syndulla, Chopper und Ezra Bridger eingeführt hat - und alle von ihnen dürften in der Serie ihre Begegnungen mit Ahsoka haben oder gar eine zentrale (Neben-)Rolle spielen.

Ähnlich wie Star Wars: The Clone Wars ist auch Rebels ein Muss für alle, die das komplette Bild haben wollen, bevor die Serie mit der Twi'lek-Jedi veröffentlicht wird. Wenn du jedoch nur die Schlüsselhandlungsstränge rund um Ahsoka Tano sehen möchtest, wirf einen Blick auf die paar wenigen Folgen, die ich dir unterhalb als "Must See" aufgedröselt habe:

Galaxis in Flammen (Staffel 1, Episode 15)

Die Belagerung von Lothal (Staffel 2, Episode 1 und 2)

Verborgene Dunkelheit (Staffel 2, Episode 18)

Ezras Versuchung (Staffel 2, Episode 21 und 22)

Die Offenbarung (Staffel 4, Episode 13)

Familientreffen und Abschied (Staffel 4, Episode 15)

The Mandalorian – Staffel 2

Episodenanzahl: 1

In einer aufregenden Wendung, die die Star-Wars-Fans vor den TVs in Jubel aufschreien ließ, hatte Ahsoka Tano ihr Live-Action-Debüt in der zweiten Staffel von The Mandalorian. Rosario Dawson (Daredevil, Sin City), die sich lange dafür eingesetzt hatte, die geliebte Figur in einem Live-Action-Projekt zu verkörpern, erfüllte sich schließlich ihren Wunsch, als sie in der fünften Folge der zweiten Staffel im Kapitel "Die Jedi" mit einem grandiosen Cameo-Auftritt aufwartete.

In eben dieser Folge steht Ahsoka im Mittelpunkt, während sie ihre Suche nach einer bestimmten Gruppe von Individuen fortsetzt. Mehr als das zu verraten, würde das Ende der letzten Folge von Rebels vorwegnehmen, weswegen ich hier bewusst meine Klappe halten werde.

Die Rolle von Ashley Eckstein, der Synchronsprecherin von Ahsoka in den animierten Serien, zu übernehmen, erwies sich für Dawson viel mehr als Ehre statt Herausforderung, wie sie in ihrem ersten Auftritt in Rolle der ikonischen Figur unter Beweis stellen durfte. Ihre kurzen Interaktionen mit Din Djarin und Grogu (Baby Yoda) sind gleichermaßen unterhaltsam, faszinierend wie aufschlussreich.

Und auch mit beeindruckenden Lichtschwert-Fähigkeiten weiß Dawson in der Live-Action-Variante zu überzeugen, wo sie eben diese doch bereits in einem 1-gegen-1-Duell zur Schau stellen durfte. Kurzum: The Mandalorian ist einer der Hauptgründe dafür, dass viele nicht nur auf eine grandiose Anknüpfung an die Ereignisse im August hoffen, sondern sogar volle Zuversicht haben, dass Star Wars: Ahsoka der nächste langersehnte Hit für Disney Plus wird.

The Book of Boba Fett

Episodenanzahl: 1



Ähnlich wie in der zweiten Staffel von The Mandalorian taucht Ahsoka in nur einer einzigen Folge von The Book of Boba Fett auf. Das wird Folge 6 sein, auch bekannt als "Aus der Wüste kommt ein Fremder".

Hier hat Ahsoka einen kurzen, schicken Cameo-Auftritt, bei dem sie auf niemand Geringeren als den wohl größten Jedi ihrer Zeit, Luke Skywalker trifft, während selbiger weiterhin versucht (ACHTUNG SPOILER) Grogu in den Wegen der Macht zu lehren.

Es ist nicht unbedingt ein Muss, auch weil der Auftritt nicht gerade von größter Bedeutung für die neueste Serie sein wird, aber ein willkommenes Schmankerl, wenn du nicht genug von Ahsokas raren Live-Action-Auftritten bekommen kannst.

Und mal ganz ehrlich: Wann hast du schon einmal die Chance, zwei der mächtigsten Jedi Seite an Seite im Plausch zu beobachten? Na siehst du!

Tales of the Jedi

Episodenanzahl: 3

Die jüngste, Ahsoka-zentrierte Star Wars-Serie, die veröffentlicht wurde, Tales of the Jedi, gibt den Fans noch mehr zur Hintergrundgeschichte einiger der absolut größten Jedi aller Zeiten an die Hand.

Eine sechsteilige Anthologie-Miniserie, die gleichermaßen Licht auf den Jedi, der zum Sith-Lord Graf Dooku wurde, wirft, konzentrieren sich in drei der Episoden von Tales of the Jedi auf Ahsokas Kindheitsjahre, die mitunter ihre starke Verbindung zur Macht offenbaren und endlich einige Lücken von The Clone Wars schließen können. So erfahren wir beispielsweise auch mehr zu ihrem Dasein als Nomadin im Anschluss an Star Wars Episode III: Die Rache der Sith.

Mit Laufzeiten von 13 bis 19 Minuten sind die Ahsoka-fokussierten Episoden von Tales of the Jedi außerdem äußerst bequem in einem Rutsch weggebingt. Und wer auf Chronologie achtet, der sollte sich den Happen am allerbesten zwischen The Clone Wars und Rebels zu Gemüte führen – viel Spaß dabei!

Das war sie also: Unsere Liste mit Empfehlungen, um bestens für die kommende Woche und das nächste Star-Wars-Abenteuer vorbereitet zu sein.

Stichwort Star Wars-Abenteuer: Mit Star Wars: Outlaws ist das nächste große Videospiel bereits in Entwicklung, mit The Acolyte hingegen ist eine weitere vielversprechende Serienadaption des Franchise in Planung, die stärker auf die Sphären der Siths und damit die dunkle Seite eingehen wird – sehr cool!