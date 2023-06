Star Wars Outlaws: Das wissen wir bisher

Star Wars Outlaws wird als Open World-Action-Abenteuer mit "Schurkenfantasie" beschrieben und soll 2024 erscheinen. Da es sich um das erste Open World-Spiel der Star Wars-Franchise handelt, gibt es viel zu erwarten.

Wir haben einen kurzen Blick auf das Setting geworfen und unseren spielbaren Protagonisten und seinen Begleiter kennengelernt, aber darüber hinaus gibt es noch eine Menge unbeantworteter Fragen zu Star Wars Outlaws. Hier ist alles, was wir bis jetzt wissen.

Star Wars Outlaws: Auf den Punkt

Was ist es? Das erste Star Wars-Spiel mit offener Welt

Wann kann ich es spielen? 2024

Wo kann ich es spielen? Xbox Serie X|S, PlayStation 5 und PC

Wer macht es? Massive Entertainment und Ubisoft

Star Wars Outlaws: Release und Plattformen

Star Wars Outlaws hat noch kein genaues Veröffentlichungsdatum, soll aber irgendwann nächstes Jahr erscheinen. Wir haben keine Ahnung, in welchem Monat oder gar Quartal das sein wird, aber da die Ankündigung noch nicht lange zurückliegt, würde es uns nicht überraschen, wenn es eher auf Ende des Jahres hinausläuft.

Außerdem erscheint Outlaws für die Xbox Series X|S, die PlayStation 5 und den PC. Konsolenspieler der vorherigen Generation müssen also aufrüsten, bevor sie in die Rolle einer intergalaktischen Gesetzlosen schlüpfen können.

Star Wars Outlaws: Trailer

Der Debüt-Trailer zu Star Wars: Outlaws wurde im Rahmen des Xbox Games Showcase 2023 gezeigt und gibt einen ersten Einblick in das, was wir von der neuesten Star Wars-Videospieladaption erwarten können.

In dem zweieinhalbminütigen Teaser sehen wir, wie das Leben außerhalb deiner traditionellen Star Wars-Sichtweise aussieht. Die belebte, ethisch fragwürdige Gegend erinnert dabei stark an die alte Trilogie oder den Anfang der hervorragenden Serie Andor auf Disney Plus. Der vollständige Trailer ist unten zu sehen:

Der zweite Trailer nach dem Debüt von Star Wars Outlaws wurde im Rahmen der Ubisoft Forward gezeigt und stützte sich mehr auf In-Game- Inhalte, statt auf Cinematics. In dem zehnminütigen Einblick bekommst du sowohl ein wenig Stealth (mit einer netten "Han shot first"-Referenz) als auch etwas Gunplay zu sehen. Das haut auf Soundebene gut rein und erinnerte mich ein wenig an Mass Effect.

Eine Speeder-Verfolgungsjagd später geht es in eine düstere Absteige, wo Protagonisten Kay und ihr offensichtliches Vorbild Han Solo sich sicher wohlfühlen dürften. Abgerundet wird das Ganze am Ende mit einer Raumschlacht, die zwar nicht besonders cineastisch inszeniert, aber dafür optisch sehr beeindruckend aussah.

Star Wars Outlaws: Story und Setting

Star Wars Outlaws spielt zwischen den Ereignissen von Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi, was bedeutet, dass das Imperium eine ziemlich wichtige Rolle spielen wird. Während die der Rebellenallianz dicht auf den Fersen sind und die kriminellen Aktivitäten immer weiter zunehmen, kannst du schonmal eine spannende Geschichte erwarten. Da wir bisher nur einen Trailer gesehen haben, gibt es aber noch eine Menge über die Geschichte und das Setting zu erfahren.

Dafür haben wir unseren Protagonisten kennengelernt. Du schlüpfst in die Rolle von Kay Vess, eine Schurkin, die einen der größten galaktischen Raubzüge plant, die die Galaxie je gesehen hat. Anstatt den traditionellen Jedi-Protagonisten zu spielen, schlüpfst du in eine rebellische Rolle und kämpfst und stiehlst dich durch die Missionen und Umgebungen.

Doch auch Kay ist bei diesem Unterfangen nicht allein. Der erste Trailer stellte uns ihren treuen Begleiter Nix vor, einen vierbeinigen pelzigen Außerirdischen, der Star Wars Kreaturendesign vom Feinsten bietet, sowie einen mit einem Trenchcoat geschmückten Kommando-Droiden namens ND-5.

Star Wars Outlaws: Gameplay

Obwohl es im Trailer zur Weltpremiere eine Menge zu entdecken gab, gab es nicht viel an Spielinhalten zu analysieren. Die verfügbaren Zwischensequenzen zeigen das Star Wars-Universum von einer lebendigen, aber auch düsteren Seite, und es gibt eine offensichtliche Spannung zwischen dem Protagonisten und den intergalaktischen Behörden, aber wir hatten keine Ahnung, was uns erwarten würde.

Zum Glück haben wir bei Ubisoft Forward einen zehnminütigen Gameplay-Walkthrough erhalten, der mehr Licht auf das wirft, was wir im Spiel erwarten können. Wie schon erwähnt beginnt der Trailer mit etwas, das wie eine Stealth-Mission aussieht, in der Kay zusammen mit Nix durch einen von Gegnern verseuchten Ort schleicht. Wir sehen auch eine Reihe möglicher Aktionen, die du in einer Mission durchführen kannst, z. B. kann Nix losgeschickt werden, um potenzielle Bedrohungen abzulenken.

Kurz darauf werden wir entdeckt, was eine rasante Verfolgungsjagd und einen heftigen Kampf auslöst. Als wir mit einigen Gegnern in Kontakt kommen, zeigt sich Kays Bullet Time-Fähigkeit, mit der sie die Zeit verlangsamen kann, um Züge zu planen und gezielt anzugreifen.

Aber hier geht es nicht gerade gemächlich zu, und statt eines großen Lobes für die erfolgreiche Flucht müssen wir schnell wieder auf die Beine kommen, nachdem wir von einem imperialen "Freund" bedroht wurden. Als die Aufschrift "GESUCHT" auf dem Bildschirm erscheint, begeben wir uns schnell in die Lüfte, um uns in einem intergalaktischen Luftkampf in den Hyperraum zurückzuziehen. Zwischen filmischen Zwischensequenzen, Dialogen zwischen ND-5 und Kay und gelegentlichem Gezwitscher von Nix navigieren wir durch den Hyperraum, um den Gegnern zu entkommen, die uns auf den Fersen sind.

Die fehldenden Richtungsangaben während unseres Luftkampfes unterstreichen den Open World-Charakter des Spiels. Es sieht so aus, als hättest du die volle Kontrolle über die Richtung, in die du dich auf deiner Flucht begibst, was besonders durch die neugierige Frage von ND-5 "Wohin gehen wir als Nächstes?" und Kays Antwort "Überall, wo wir hinwollen" unterstützt wird.

Zum Abschluss des Gameplay-Trailers sehen wir noch eine Handvoll Umgebungen und Orte, über die wir aber noch nicht viel erfahren habe. Genaueres dürfte aber bald bekannt werden.

Star Wars Outlaws: Neuigkeiten

Offizieller Gameplay-Walkthrough für Star Wars Outlaws bei Ubisoft Forward gezeigt

Der erste Blick auf das Gameplay von Star Wars Outlaws nach der ersten Ankündigung auf dem Xbox Games Showcase wurde im Rahmen von Ubisoft Forward gezeigt. Der zehnminütige Trailer bot einen Einblick in die Raumfahrt und den Kampf, sowie eine Mission und eine Zwischensequenz, bevor er mit einer Collage verschiedener Umgebungen und Gegner endete, die wir erkunden können.

Star Wars Outlaws beim Xbox Games Showcase angekündigt

Auf dem Xbox Games Showcase am 11. Juni wurde der Vorhang für den ersten Blick auf Star Wars Outlaws gelüftet, der einen ersten Blick auf den Titel bot und eine kurze Einführung in die Protagonistin, die Zeit und das Setting des Spiels insgesamt gab.