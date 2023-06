Ubisoft Forward: Unsere Highlights und alle Ankündigungen

Gestern Abend gab es mit der Ubisoft Forward die nächste große Welle an Spieleankündigungen. Neben Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora und Skull & Bones waren die Fans euphorisch gegenüber dem, was das Event noch zu bieten hatte. Wir haben ein weiteres Mal eine kleine Nachtschicht eingelegt und die Präsentation des französischen Publishers etwas genauer unter die Lupe genommen. Im nachfolgenden Artikel findest du unsere persönlichen Highlights und alle weiteren Ankündigungen.

Avatar: Frontiers of Pandora

Gestern Morgen fiel in unserer Redaktion noch der Satz "Ach, das Spiel gibt's noch?" und entsprechend erfreut waren wir, dass Ubisoft mit Avatar: Frontiers of Pandora als erste Spielankündigung direkt in die Vollen ging. In diesem First Person Action Adventure schlüpfst du in die Rolle eines Na'vi, der von der RDA entführt und aufgezogen wurde. Die Menschen wollen dich und deine Geschwister nach ihrem Ideal formen, um gegen dein eigenes Volk zu kämpfen.



Diese Pläne wurden aber durch einen plötzlichen Angriff auf die Basis durchkreuzt und der einzige Weg in die Sicherheit, war der Cryoschlaf. 15 Jahre später erwachst du und landest als kompletter Fremdling in deiner Heimat. In diesem Open World-Abenteuer stehen Erkundung, die Zähmung der Wildnis und die Rückkehr zu deinen Na'Vi-Wurzeln im Vordergrund.



Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 07. Dezember 2023.

Prince of Persia: The Lost Crown

Lange Zeit war es still um die Prince of Persia-Reihe. Doch nun erhält sie einen Reboot in Form von Prince of Persia: The Lost Crown. In dieser Neuinterpretation der beliebten Hack 'n' Slash-Serie übernimmst du die Kontrolle von Sargon, der nur eine Mission verfolgt: Innerhalb vom Berg Qaf den entführten Prinz Ghassan suchen und nach Persepolis zurückzubringen. Doch das verlassene Gebirge steckt voller Gefahren, die Sargon bekämpfen muss, um seine Aufgabe zu erfüllen.



Prince of Persia: The Lost Crown ist ein Semi-Open World Action-Plattformer voller Geheimnisse, die du durch das Erlangen neuer Kräfte Stück für Stück lüftest. Aber um das zu schaffen, musst du Herr dieser mächtigen Fähigkeiten werden. Besonders besticht das flotte Kampfsystem, das waghalsige Manöver, endlos erscheinende Combos und die wiederkehrende Zeitsprung-Mechanik in sich vereint.



Prince of Persia: The Lost Crown erscheint am 18. Januar 2024.

Assassin's Creed Mirage

Der Thron des wohl am meisten erwarteten Spiels während der Ubisoft Forward gebührt definitiv Assassin's Creed Mirage. Im ausführlichen Gameplay Trailer wird mehr als deutlich, dass die Serie mit diesem neuen Ableger zu ihren Wurzeln zurückkehrt. Hier muss der Überraschungsmoment auf deiner Seite sein – schließlich willst du als waschechter Assassine deine Widersacher aus dem Hinterhalt meucheln und so schnell wie möglich untertauchen, was dir am besten durch die spannenden Parkour-Einlagen gelingt. Wir freuen uns sehr, dass all die Dinge, die das originale Assassin's Creed so gut gemacht haben, in Mirage wiederkehren und können es kaum erwarten, selbst loszumeucheln.



Assassin's Creed Mirage erscheint am 12. Oktober 2023.

Alle weiteren Ankündigungen