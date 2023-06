Trailer zu Avatar: Frontiers of Pandora zeigt erste Einblicke in Story und Kampf

Lenovos Alleskönner im Fokus: Thinkpads versüssen uns 2023 (Image credit: Lenovo) Mit atemberaubender Optik, geringem Gewicht und brandaktuellen, leistungsstarken AMD-Komponenten begeistern die Lenovo Ultrabooks als Office-, Studenten- sowie Freizeit-Begleiter auf ganzer Linie. Jetzt direkt im Lenovo-Shop sichern oder hier klicken, um mehr zu erfahren!

Der Trailer zu Avatar: Frontiers of Pandora zeigt einen ersten richtigen Blick auf das In-Engine-Material, den großen Umfang, die Spielmechanik und auf die wichtigsten Handlungsstränge. Der Titel soll am 7. Dezember erscheinen und findet, wie jetzt bestätigt wurde, ausschließlich in der Ego-Perspektive statt.

Ähnlich wie in den beliebten James Cameron-Filmen gibt es natürlich Reittiere, aber du hast auch die Möglichkeit, den eindringenden mechanisierten Streitkräften der Menschen in bester Far Cry-Manier mit Pfeil und Bogen beizukommen.

Massive Entertainment hat eine fesselnde Welt erschaffen, die zwar nicht der unglaublichen Optik der Filme gleicht, aber nichts desto trotz richtig gut aussieht. Zudem gibt es hier eine originelle Geschichte, die mit der der Blockbuster-Reihe koexistiert, so dass sie sich qualitativ von vielen ähnlichen Filmadaptionen abhebt.

Der Schwerpunkt liegt auf den Na'vi als dominante Kraft auf Pandora, die deutlich größer als die Menschen und auch entsprechend stärker sind. Die Geschichte beginnt damit, dass du von Menschen aufgezogen wirst, bevor du in den Cyro-Schlaf fällst und auf der Heimatwelt wieder erwachst. Das ist ein guter Weg, um neue Fans zu gewinnen und sich gleichzeitig an die Vorlage zu halten.

Aus dem erweiterten In-Engine-Material, das auf dem Ubisoft-Event gezeigt wurde, geht hervor, dass der Einfluss von Far Cry in Avatar: Frontiers of Pandora unübersehbar ist. Du kannst etwa jagen sowie Gegenstände und Waffen craften und letztere auch verbessern. Außerdem gibt es Fertigkeitsbäume und die Möglichkeit, das Spiel auch mit einem Freund kooperativ zu spielen.

Die E3 2023 findet dieses Jahr zwar nicht statt, aber das hat Publisher und Hardwarehersteller nicht davon abgehalten, ihre eigenen Shows im Rahmen des Summer Game Fest zu veranstalten. Es gibt viele neue und aufregende Spiele, die du auf keinen Fall verpassen darfst. Wir stellen dir alles vor, was du nicht nur über diesen Avatar-Titel wissen musst, sondern auch über alle anderen Spiele, die für Xbox Series X|S, PS5 und PC erscheinen.