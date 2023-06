Summer Game Fest 2023: Unsere Highlights und alle Ankündigungen

Gestern startete das Summer Game Fest, das mit unzähligen Enthüllungen zu Videospielen für PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch aufwartete. Selbst die ein oder andere Serie kam bei der Präsentation nicht zu kurz. Wir von TechRadar Gaming haben eine kleine Nachtschicht eingelegt und das Event live mitverfolgt. Im nachfolgenden Artikel findest du unsere persönlichen Highlights und eine Liste aller Ankündigungen samt ihrer Veröffentlichungstermine.

Sonic Superstars

Obwohl der Release von Sonic Frontiers noch nicht weit zurück liegt, hat sich SEGA nicht lumpen lassen und während des Summer Games Fest einen neuen Ableger der Serie enthüllt. Mit Sonic Superstars kehrt das Retro Feeling der alten Sonic-Tage auf den Bildschirm zurück und versetzt den blauen Igel in eine 2,5D-Ansicht, welche die Herzen von Retrogamern höher schlagen lässt.



Der Trailer zeigt außerdem, dass man die Level mit weiteren Charakteren des Sonic-Universums bestreiten kann. Schlüpfe entweder in die Rolle von Sonic, Tails, Knuckles oder Amy. Sonic Superstars wird außerdem über einen lokalen (vielleicht auch Online-) Multiplayer verfügen, damit du die Abenteuer von Sonic und Co. gemeinsam mit deinen Freunden erleben kannst.



Sonic Superstars erscheint im Herbst 2023

Palworld

Wenn es ein Spiel gibt, welches die "Taschenmonster-Formel" völlig auf den Kopf stellt, dann gebührt diese Ehrung definitiv Palworld. Hier werden nämlich niedliche Charaktere in Anime-Optik mit realistischer Umgebung, Monstersammeln á la Pokémon und wildes Geballer aus Thrid-Person-Shootern miteinander vereint. Was für einen Bruchteil der Pokémon-Fans eine kleine Phantasie war, wird in Palworld Realität. Du willst deinem niedlichen Monster eine 3-Meter-Knarre in die Pfoten drücken und damit alles über den Haufen schießen? Kein Problem.



Der neue Trailer, der während des Summer Games Fest enthüllt wurde, zeigt neue Monster sowie Charaktere, spannende Bosskämpfe und ein vermeintliches Crafting-System, bei dem du deine bisher gefangenen Monster nutzt, um neue Waffen herzustellen oder Essen zu kochen.



Palworld geht ab Januar 2024 in den Early Access.

Lord of the Rings: Return to Moria

Ich liebe Herr der Ringe, ich liebe Zwerge und ich liebe Crafting. Nun sieht Return to Moria bei weitem nicht wie ein Big-Budget-AAA-Titel aus. In einer Welt, in der mit Schatten des Krieges das letzte richtig gute Tolkien-Spiel inzwischen fast zehn Jahre her ist, ist dieser kleine Titel für mich aber immerhin ein Funken Hoffnung.

Was das Kampfsystem angeht, das sah zugegeben nicht allzu spannend aus und in den wenigen Monaten bis zum Herbst wird sich daran vermutlich nicht mehr besonders viel ändern. Aber wenn das Spiel respektvoll mit dem besten Volk von Mittelerde umgeht und seine Survival- und Crafting-Mechaniken gut umsetzt, dann reicht mir auch ein kleinerer Titel. Immerhin warten dieses Jahr mehr als genug Kracher und nächstes Jahr beginnt auch direkt mit einem.

Lord of the Rings: Return to Moria soll im Herbst 2023 erscheinen.

Final Fantasy VII Rebirth

Was habe ich mich gefreut und die Augen aufgerissen, als Geoff Keighley sagte: "Die Gerüchte waren wahr." Final Fantasy XVI ist noch nicht einmal erschienen und schon haut Square Enix das nächste große Ding raus. Final Fantasy 7 Remake war eines der besten PS5-Spiele überhaupt und hat meine Liebe zum Franchise ganz neu entfacht.

Rebirth will diese neue Erzählung nun weiterführen und sah im Trailer so unfassbar gut aus, dass ich gerne darüber hinwegsehe, dass das Spiel ein wenig verschoben wurde. Die Gruppe ist diesmal in einer viel offeneren Welt unterwegs und wurde erwartungsgemäß durch die spielbaren Charaktere Red XIII und Yuffie erweitert. Wie es geschichtlich weitergeht, darüber können aber selbst FFVII-Fans der ersten Stunden nur mutmaßen, da Sephiroth den Trailer mit einer Frage abschließt, die selbst mir, der ich das Original nicht gespielt habe, den Atem stocken ließ. Ich kann es nicht anders sagen: Ich bin sowas von gehyped!

Final Fantasy VII Rebirt wurde auf Anfang 2024 verschoben.

Alle weiteren Ankündigen