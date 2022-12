Xbox Series X|S -Releases: Diese Spiele kommen 2023

In der allgemeinen Wahrnehmung hat die Xbox Series X|S noch immer ein großes Problem: Es gibt zu wenig Exklusivtitel. Während Konkurrent Sony jüngst mit God of War Ragnarök (Öffnet sich in einem neuen Tab) ein echtes Brett abgeliefert hat, wurden viele der für 2022 angekündigten Xbox-Exclusives leider verschoben.

Doch das Jahr neigt sich zum Ende und ein Blick ins kommende verspricht Hoffnung. In dieser Liste zeigen wir euch, was an Spielenachschub kommt und was davon exklusiv für Microsofts Konsole erscheint. Und so viel schonmal vorweg, hier sind einige interessante Titel dabei, die der Xbox endlich mit ihrem Ruf helfen könnten.

Releases im Januar

Children of Silentown - 11. Januar

Dragon Ball Z: Kakarot - 13. Januar

One Piece Odyssey - 13. Januar

Graze Counter GM - 18. Januar

A Space for the Unbound - 19. Januar

Persona 3 Portable - 19. Januar

Persona 4 Golden - 19. Januar

Monster Hunter Rise - 20. Januar

Risen (Xbox One) - 24. Januar

Dead Space - 27. Januar

Age of Empires 2: Definitive Edition - 31. Januar

We Were Here Forever - 31. Januar

Releases im Februar

Chef Life: A Restaurant Simulator - 02. Februar

Deliver Us Mars - 02. Februar

Joe Wander und die rätselhaften Abenteuer - 03. Februar

Clash: Artifacts of Chaos - 09. Februar

Hogwarts Legacy - 10. Februar

Wanted: Dead - 14. Februar

Tales of Symphonia Remastered (Xbox One) - 17. Februar

Wild Hearts - 17. Februar

Atomic Heart - 21. Februar

Like a Dragon: Ishin! - 21. Februar

Blood Bowl 3 - 23. Februar

Destiny 2: Lightfall - 28. Februar

Sherlock Holmes: The Awakened - Februar

Releases im März und April

Wo Long: Fallen Dynasty - 03. März

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse - 09. März

Skull and Bones - 09. März

Mato Anomalies - 10. März

Resident Evil 4 - 24. März

Ad Infinitum - 20. April

Dead Island 2 - 28. April

Bestätigte Releases ohne konkreten Termin

Der Großteil der für 2023 geplanten Spiele hat leider noch kein bestätigtes Datum erhalten. Um einige Namen, wie Diablo 4 (Öffnet sich in einem neuen Tab), ranken sich bisher lediglich Gerüchte, doch vorenthalten wollen wir euch die Liste dennoch nicht, immerhin finden sich hier einige der heiß ersehnten Exklusivtitel. Sollten sich neue Informationen zu Release-Terminen ergeben, halten wir euch hier natürlich auf dem Laufenden.

RoboCop: Rogue City

Age of Empires 4

AirportSim

Alan Wake 2

Aliens: Dark Descent

Anno 1800

Ark 2 (Xbox-Exklusiv)

Assassin's Creed Mirage

Atlas Fallen

Avatar: Frontiers of Pandora

Bat Boy

Black Myth: Wukong

Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem

Bramble: The Mountain King

Cocoon

Crown Wars: The Black Prince

Curse of the Sea Rats

DC Justice League

Demon School

Diablo 4 (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Disney Dreamlight Valley (Version 1.0)

Dragon Ball Z: Kakarot

Dune Awakening

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Endless Dungeon

Ereban: Shadow Legacy

Eternights

Everywhere

Exoprimal

Flintlock: The Siege of Dawn

Forever Skies

Forza Motorsport (Xbox-Exklusiv)

Freedom Planet 2

Gangs of Sherwood

Gloomhaven

Hell is Us

Hyenas

Inescapable

Kerbal Space Program 2

Killer Klowns from Outer Space The Game

Kitori Academy

Kona 2: Brume

Layers of Fears

Lies of P

Lifeless Moon

Lightyear Frontier

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Lost Eidolons

Mato Anomalies

Meet Your Maker

Miasma Chronicles

Mika and the Witch's Mountain

Minecraft: Legends

Moving Out 2

My Team at Sandrock

Noob: The Factionless

OddBallers

Off the Grid

Paradize Project

Park Beyond

Payday 3

Pentiment

Phantom Hellcat

Pragmata

Ravenlok

Redfall (Xbox-Exklusiv)

Replaced (Xbox-Exklusiv)

Routine

SacriFire

Scars Above

Scathe

SCP: Secret Files

Simon the Sorcerer Origins

Slitterhead

Snufkin: Melody of Moominvalley

Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake

Stalker 2 (Xbox-Exklusiv)

Starfield (Xbox-Exklusiv)

Star Wars Jedi: Survivor

Stray Blade

Street Fighter 6

Suicide Squad: Kill the Justice League

Super Bomberman R 2

Super Zoo Story

Synduality

System Shock

Tales of Symphonia Remastered

Tekken 8

Teslagrad 2

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Division: Heartland

The Expanse: A Telltale Series

The Gap

The Grid

The Invincible

The Last Case of Benedict Fox (Xbox-Exklusiv)

The Lords of the Fallen

The Plucky Squire

The Texas Chainsaw Massacre

The Wolf Among Us 2

Tortuga: A Pirates Tale

Trackmania

Under the Waves

Valheim

Warhammer 40.000: Boltgun

Warhammer 40.000: Space Marine 2

War Hospital

Wildmender

WWE 2K23

