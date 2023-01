Liste der Xbox FPS Boost Spiele auf Series X und S

Xbox FPS Boost ermöglicht es ausgewählten abwärtskompatiblen Xbox-Spielen, ohne Zutun der Entwickler mit der doppelten oder sogar vierfachen Framerate zu laufen. Spiele, die du mit 30 Bildern pro Sekunde gespielt hast, können jetzt mit 60 oder sogar 120 Bildern pro Sekunde gespielt werden und sorgen so für ein noch besseres Erlebnis.

Diese Funktion ist nur auf der Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab) und der Series S (Öffnet sich in einem neuen Tab) verfügbar. Wenn du also noch eine Konsole der letzten Generation verwendest, haben wir schlechte Nachrichten für dich, denn die Spiele können nur mit der deutlich höheren CPU-Leistung der neueren Plattformen mit einer höheren Framerate gespielt werden.

Wir haben eine vollständige Liste der Titel zusammengestellt, die für dieses Feature in Frage kommen, und geben an, mit welcher Framerate die Spiele früher liefen, wie sie jetzt laufen und was es sonst noch zu beachten gibt. Einige der Xbox FPS Boost-Spiele gehören zu den besten Xbox Game Pass (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Spielen, es lohnt sich also, einen Blick darauf zu werfen.

Der Xbox FPS Boost erfordert keine Eingriffe der Entwickler, unterliegt aber bestimmten Einschränkungen. Manche Spiele können nur auf einer Plattform gepatcht werden, da eine abwärtskompatible Xbox One X Version ein Spiel bereits mit 60fps laufen lassen könnte. Andere Spiele könnten sehr anspruchsvoll sein und erfordern, dass die Einstellungen auf die Xbox One oder Xbox One S Version eines Spiels heruntergesetzt werden, bevor die Framerate erhöht wird.

Beachte, dass Microsoft die Aktualisierung älterer Spiele mit FPS Boost abgeschlossen hat, also erwarte keine weiteren Ergänzungen dieser Liste. Wenn du ein Spiel schon immer mal wieder spielen wolltest, es aber nicht mit 30 fps ertragen konntest, findest du unten eine vollständige Liste der Spiele, die FPS Boost unterstützen.

Swipe to scroll horizontally Game New Framerate Previous Framerate Platforms Drops to Xbox One S Settings Alien Isolation 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Alan Wake 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Anthem 60 FPS 30 FPS Xbox Series X Yes Assassin's Creed 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Assassin's Creed 3 Remastered 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S Yes Assassin's Creed Rogue Remastered 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No Assassin's Creed The Ezio Collection 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Battle Chasers: Nightwar 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Battlefield 1 120 FPS 60 FPS Xbox Series X Yes Battlefield 4 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Battlefield Hardline 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Battlefield 5 120 FPS 60 FPS Xbox Series X Yes BCFX 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Binary Domain 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Darksiders 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Dark Souls 3 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Dead Island: Definitive Edition 60 FPS 30 FPS Xbox Series X N/A Dead Island Riptide: Definitive Edition 60 FPS 30 FPS Xbox Series X N/A Dead Space 2 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Dead Space 3 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Deus Ex: Mankind Divided 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A DiRT 4 120 FPS 60 FPS Xbox Series X N/A Dishonored: Definitive Edition 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Dishonored: Death of the Outsider 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S Yes Disney's Chicken Little 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Don't Starve: Giant Edition 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Dragon Age 2 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Dragon Age: Inquisition 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Dragon Age Origins 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Dungeon Defenders 2 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Dying Light 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Fable Anniversary 60 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Fable 3 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N//A Fallout 3 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Fallout 4 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S Yes Fallout 76 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S Yes Fallout: New Vegas 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Far Cry 3 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Far Cry 4 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Far Cry 5 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S Yes Far Cry New Dawn 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S Yes Far Cry Primal 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A F.E.A.R. 2 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A F.E.A.R. 3 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Gears of War 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Gears of War 2 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Gears of War 3 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S Yes Gears of War 4 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S Yes Gears of War Judgment 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Gears of War: Ultimate Edition 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Golf With Your Friends 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Halo Wars 2 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No Halo: Spartan Assault 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Hollow Knight: Voidheart Edition 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Homefront: The Revolution 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S Yes Hyper Scape 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S Yes Island Saver 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No Kameo: Elements of Power 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A LEGO Batman 3: Beyond Gotham 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A LEGO Jurassic World 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A LEGO Marvel Super Heroes 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A LEGO Marvel Super Heroes 2 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No LEGO Marvel's Avengers 120 FPS - Xbox Series X, 60 FPS - Xbox Series S 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A LEGO STAR WARS: The Force Awakens 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A LEGO The Hobbit 120 FPS - Xbox Series X, 60 FPS - Xbox Series S 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A LEGO The Incredibles 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A LEGO The Lord of the Rings 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A LEGO Worlds 60 FPS 30 FPS Xbox Series X N/A Life is Strange 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Life is Strange 2 60 FPS 30 FPS Xbox Series X No Lighting Returns: Final Fantasy XIII 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Lords of the Fallen 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Mad Max 120 FPS - Xbox Series X, 60 FPS - Xbox Series S 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Medal of Honor: Airborne 60 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Metro 2033 Redux 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Metro Last Light Redux 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Mirror's Edge 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Mirror's Edge Catalyst 120 FPS 60 FPS Xbox Series X N/A Monster Energy Supercross 3 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S Yes MotoGP 20 60 FPS 30 FPS Xbox Series S No Moving Out 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No My Time at Portia 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A My Friend Pedro 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No New Super Lucky's Tale 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No NIER 60 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Overcooked 2 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Paladins 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No Plants vs. Zombies: Garden Warfare 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S Yes Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 120 FPS 60 FPS Xbox Series X N/A Power Rangers: Battle for the Grid 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Prey 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No Realm Royale 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No ReCore 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No Resident Evil: Operation Raccoon City 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Rock of Ages 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Sea of Solitude 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No Shadow of the Tomb Raider 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No Shadow Warrior 2 60 FPS 30 FPS Xbox Series X N/A Sleeping Dogs Definitive Edition 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A SMITE 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S Yes Sniper Elite 4 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No Sonic & All-Stars Racing Transformed 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No Sonic Generations 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No Sonic Unleashed 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Star Wars Battlefront 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Star Wars Battlefront 2 120 FPS 60 FPS Xbox Series X Yes Star Wars: The Clone Wars 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Steep 60 FPS 30 FPS Xbox Series S N/A SUPERHOT 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A The Elder Scrolls IV: Oblivion 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A The Evil Within 2 60 FPS 30 FPS Xbox Series S N/A The Gardens Between 120 FPS - Xbox Series X, 60 FPS - Xbox Series S 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A The LEGO Movie Videogame 120 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A The LEGO Movie Videogame 2 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No Titanfall 120 FPS 60 FPS Xbox Series X N/A Titanfall 2 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S Yes Tom Clancy's The Division 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No Tomb Raider: Definitive Edition 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Totally Reliable Delivery Service 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Two Point Hospital 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A UFC 4 60 FPS 30 FPS Xbox Series S N/A Unravel 2 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S Yes Unruly Heroes 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No Untitled Goose Game 120 FPS 60 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No Vandal Hearts: Flames of Judgment 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Wasteland 3 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S Yes Watch Dogs 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Watch Dogs 2 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S N/A Yakuza 6: The Song of Life 60 FPS 30 FPS Xbox Series X, Xbox Series S No

Wie verwende ich Xbox FPS Boost?

Solange deine Series X oder S die neuesten Updates hat, wird die Funktion automatisch aktiviert. Um zu überprüfen, ob ein Spiel mit FPS-Boost läuft, kannst du die Xbox-Taste auf deinem Controller drücken, um die Kennzeichnungen FPS-Boost und/oder Auto HDR zu sehen. Bei einigen Spielen ist FPS Boost standardmäßig deaktiviert, kann aber in den Kompatibilitätsoptionen in der Einstellung "Spiele und Add-ons verwalten" leicht aktiviert werden.

Damit du ein Spiel mit 120 FPS genießen kannst, brauchst du natürlich einen entsprechenden 120Hz-Fernseher und musst 120 Hz auf der Konsole aktivieren.