BioShock 4: alles, was wir über den neuen BioShock wissen

Es ist offiziell ein neues BioShock-Spiel in Arbeit. Obwohl wir nicht wissen, ob es BioShock 4 oder etwas ganz anderes heißen wird, hat Publisher 2K Games bekannt gegeben, dass es definitiv auf dem Weg ist und dass sein neues Studio Cloud Chamber Studios am Steuer der Entwicklung steht.

Die Ankündigung von BioShock 4 Ende 2019 folgte auf umfangreiche Gerüchte zu Beginn des Jahres, dass das Spiel in Arbeit sei und das schon seit einiger Zeit. 2K Games hat jedoch unmissverständlich erklärt, dass sich das Spiel "für die nächsten Jahre in der Entwicklung" befinden wird, so dass wir wohl noch ein wenig länger auf die Veröffentlichung warten müssen.

Jetzt, wo wir uns auf das Jahr 2021 zubewegen, hoffen wir, dass wir uns endlich dem Zeitpunkt nähern, an dem wir mehr solide Informationen darüber bekommen, was wir von dem Spiel erwarten können, wenn nicht sogar einen Hinweis auf ein mögliches Veröffentlichungsdatum.

Unten haben wir alle Neuigkeiten und Gerüchte zu BioShock 4 zusammengetragen, zusammen mit unseren Hoffnungen für das nächste BioShock-Spiel. Lies weiter, um mehr zu erfahren.

BioShock 4 Erscheinungsdatum

(Image credit: 2K)

Auch wenn wir uns auf das nächste BioShock-Spiel freuen, wird es wohl noch eine Weile dauern, bis wir es tatsächlich in die Finger bekommen.

In einem Tweet, der offiziell ankündigt, dass 2019 ein neues BioShock in Arbeit ist, erklärte Publisher 2K Games, dass die Arbeit an der nächsten Version des BioShock-Franchises begonnen hat, das Spiel aber "für die nächsten Jahre in Entwicklung sein wird".

Es ist vielleicht nicht die erfreulichste Nachricht, aber das gibt uns eine Idee, auf welchen Plattformen BioShock 4 erscheinen wird. Da die PS5 und die Xbox Series X nun verfügbar sind, werden wir mit ziemlicher Sicherheit ein neues BioShock auf diesen Plattformen sehen (und wahrscheinlich auch auf dem PC). Ob der Titel auch auf den Konsolen der letzten Generation erscheinen wird, ist weniger sicher; es hängt davon ab, wann die Fortsetzung erscheint.

BioShock 4 Neuigkeiten und Gerüchte

(Image credit: 2K)

Weitere Stellenausschreibungen deuten darauf hin, dass das nächste BioShock ein Open-World-Spiel wird

In einem weiteren pikanten Gerücht, das aus einer neuen Runde von Stellenausschreibungen stammt, scheint es so, als würde Cloud Chamber BioShock diesmal in eine andere Richtung lenken, wobei der Entwickler aktiv nach jemandem sucht, "der eindrucksvolle, charaktergetriebene Geschichten in einem Open-World-Setting weben kann".

Eine weitere Stellenausschreibung deutet darauf hin, dass das kommende BioShock ein "urbanes Crowd-System" mit einer "systemischen Stammesökologie" implementiert, die von einer "manchmal feindseligen KI" unterstützt wird. Es heißt, dass die Person, die den Job letztendlich bekommt, "die Grenzen dessen, was mit interaktiven Crowd-Systemen möglich ist, ausreizen" muss.

Weitere Stellenausschreibungen deuten auf ein neues Setting hin

Wenn es an offiziellen Ankündigungen zu einem Spiel mangelt, gibt es manchmal Dinge, die man aus den Stellenausschreibungen herauslesen kann. Das ist bei BioShock 4 der Fall, denn einige Stellenausschreibungen von Cloud Chamber Games, die der Twitter-User MauroNL (via IGN) entdeckt hat, deuten darauf hin, dass das Spiel nicht in Rapture oder Columbia spielen wird, den Schauplätzen der vorherigen Spiele der Serie.

MauroNL schreibt: "In mehreren Stellenausschreibungen heißt es: 'Wir wollen, dass du uns hilfst, einer neuen und fantastischen Welt Leben einzuhauchen', was darauf hindeutet, dass das Spiel ein neues Setting haben wird und nicht nach Rapture oder Columbia zurückkehren wird. 'Gemeinsam werden wir die Bühne für eine atemberaubende erzählerische und systemgetriebene Erfahrung schaffen.'"

Während dies natürlich keine Bestätigung ist, wo das Spiel angesiedelt ist - oder auch nicht -, deutet es auf jeden Fall darauf hin, dass BioShock 4 uns an einen neuen Ort führen wird, was keine unwillkommene Veränderung wäre und Cloud Chamber Games erlauben würde, dem BioShock-Universum wirklich seinen Stempel aufzudrücken.

Take-Two Finanzbericht

Take-Two Interactive hat kürzlich einen Finanzbericht veröffentlicht, in dem BioShock 4 erwähnt wird. Eine sehr kleine Erwähnung, aber dennoch eine Erwähnung. Laut diesem Bericht wird es noch eine ganze Weile dauern, bis wir BioShock 4 zu sehen bekommen, da es sich "für die nächsten Jahre in Entwicklung befindet". Das ist so ziemlich das, was wir erwartet haben - obwohl berichtet wurde, dass das Spiel schon seit Jahren in Arbeit ist, wurde auch erwähnt, dass die Entwicklung in dieser Zeit neu gestartet wurde, also ist es nicht überraschend, dass es noch ein paar Jahre dauern wird, bis wir es spielen können. Nichtsdestotrotz ist es immer gut, die Erwartungen zu managen.

Stellenausschreibungen

Cloud Chamber Studios arbeitet am nächsten BioShock-Titel und die Stellenausschreibungen (via GamesRadar), die das Studio veröffentlicht hat, geben uns einen kleinen Einblick in BioShock 4, oder zumindest in das, was das Entwicklerteam in das Spiel einbringen will.

Eine Ausschreibung für einen Senior AI Engineer erwähnt "hohe Ambitionen" für die Verknüpfung von KI und Storytelling in diesem "stark narrativen und systemischen Spiel". Das Spiel wird "mehrere KI-Systeme" haben, an denen diese Person arbeiten soll, darunter ein "urbanes Crowd-System und die systemische Stammesökologie einer manchmal feindlichen KI".

In einer weiteren Ausschreibung für einen Lead Combat/AI Designer heißt es, dass sie an der Entwicklung "eines FPS-Kampfparadigmas, das zugänglich und befriedigend ist und ein hohes Maß an Spielerausdruck und -experimenten in einer hochgradig reaktiven Welt erlaubt" arbeiten werden und dass sie "über den direkten Konflikt hinaus denken, verschiedene Spielstile unterbringen und Begegnungen entwerfen müssen, die durch den Einfallsreichtum der Spieler gelöst werden können."

Das ist nicht viel, aber es deutet darauf hin, dass mit BioShock 4 ein ehrgeiziger Ansatz verfolgt wird und dass das Spiel den flexiblen Ansatz der vorherigen Teile fortsetzen und möglicherweise sogar verbessern wird.

Seit Jahren in Arbeit

Einem Bericht von Kotaku zufolge ist ein neues BioShock schon seit Jahren im Stillen in Arbeit.

"Was 2K nicht gesagt hat, ist, dass dieses Projekt bereits seit mindestens 2015 in Arbeit ist, obwohl es seitdem rebootet wurde", schreibt Jason Schreier von Kotaku.

Offizielle Ankündigung

Publisher 2K Games kündigte auf Twitter einen neuen Teil des Videospiel-Bestsellers an.

Während es keinen Hinweis darauf gibt, wo das Spiel spielen wird und wie es mit den bestehenden Charakteren und Umgebungen aus den vorherigen Titeln zusammenhängt, wissen wir, dass 2K ein ganz neues Entwicklungsstudio gründet - "Cloud Chamber, purveyors of fine videogames" - um an dem unbenannten BioShock-Titel zu arbeiten, der "für die nächsten Jahre in Entwicklung" sein wird.

Today, 2K announced the founding of Cloud Chamber, its newest development studio. This team of storytellers has begun work on the next iteration of the acclaimed @BioShock franchise, which will be in development for the next several years.Learn more: https://t.co/L5hMVADxvY pic.twitter.com/SPvVVZoFCQDecember 9, 2019 See more

Erste Gerüchte - bestätigt

Die ersten substantiellen Gerüchte über ein neues BioShock-Spiel tauchten im April 2019 auf. In einem Artikel über das aktuelle Treiben beim Mafia 3 Entwicklerstudio Hangar 13 berichtete Kotaku, dass sich direkt nebenan ein Studio befindet und das Team dort an den frühen Phasen des nächsten BioShock Spiels, Codename Parkside, arbeitet. Wir wissen jetzt, dass ein neues BioShock definitiv in Arbeit ist.

BioShock 4: was wir sehen wollen

(Image credit: 2K)

Rückkehr nach Rapture

Obwohl es schön war, sich in BioShock: Infinite aus der Unterwasserstadt Rapture herauszuwagen, fühlte es sich nicht ganz so gut an. Sicherlich gab es ein paar nostalgische Szenen und der Burial at Sea DLC ließ uns noch einmal dort vorbeischauen, aber wir wollen dieses Mal richtig zurückkehren.

Vielleicht kehren wir in BioShock 4 in ein neues Rapture zurück, eines, das die Gesellschaft nach den Ereignissen der vorherigen Spiele zurückerobert und aufgemöbelt hat. Wenn nicht, dann würden wir uns über eine weitere, wunderbar atmosphärische Stadt in ähnlicher Form freuen.

Big Daddies und Little Sisters

Sicher, sie sind ein bisschen gruselig, aber wir lieben sie. Noch wichtiger ist, dass sie ein großer Teil davon sind, warum viele von uns BioShock lieben, aber in BioShock: Infinite keine große Rolle spielten. Wir hoffen, dass sie im nächsten Teil zurückkehren werden.

Die Geschichte mehr erforschen

Auch wenn es manchmal verwirrend sein kann, ist die Geschichte und Erzählung von BioShock faszinierend und wir lieben die Netze, die in den vorherigen Spielen gewebt wurden. Wir hoffen, dass 2K noch mehr darauf aufbauen wird, vielleicht mit ein paar weiteren Wendungen.

Neue Vigors

Ein großer Teil dessen, was BioShock so spaßig macht, sind die Vigors, mit denen du herumspielen kannst. Es wäre toll, wenn unsere Favoriten zurückkehren würden, aber wir wollen auch ein paar neue Vigors zum Ausprobieren und Kombinieren.