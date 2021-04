Das nächste BioShock wird Open-World

Offiziell angekündigt im Dezember 2019, scheint es, als ob der Ball für den nächsten BioShock-Teil endlich ins Rollen kommt. Der Entwickler Cloud Chamber hat mehrere Stellenausschreibungen veröffentlicht, die uns eine Vorstellung davon geben, was wir von der Richtung des Spiels erwarten können, wie PCGamesN berichtet.

Eine Sache, die wir erwarten können, ist ein weniger lineares Design. In der Stellenausschreibung für den Senior Writer sucht das Unternehmen "jemanden, der beeindruckende, charaktergetriebene Geschichten in einem Open-World-Setting weben kann".

Zusätzlich wird die Person, die diese Position besetzt, gebeten, "primäre und sekundäre Missionsinhalte zu entwerfen", was darauf hindeutet, dass der Spieler in der Lage sein wird, neben der Hauptgeschichte des Spiels auch Nebenquests zu erledigen.

Ein noch deutlicherer Hinweis auf die Richtung des nächsten BioShocks ist die Ausschreibung von Cloud Chamber für den "Videogame AI Programmer", in der jemand gesucht wird, der dabei hilft, ein "urbanes Crowd-System und die systemische Stammesökologie einer manchmal feindlichen KI" zu implementieren und "die Grenzen dessen, was mit interaktiven Crowd-Systemen möglich ist, zu erweitern".

Einige andere Stellenausschreibungen (Senior Technical Designer, UI/UX Designer und Senior World Designer) lassen die Wahrscheinlichkeit eines Open-World BioShock Titels weiter steigen

Was eine offene Welt für BioShock bedeuten könnte

Die Hauptstärke von BioShock lag schon immer in der tiefgründigen und vielschichtigen Geschichte - ein Aspekt, der in Open-World-Spielen oft in den Hintergrund gerät, wenn man durch unwichtige Nebenquests abgelenkt wird.

Das heißt, BioShock ist der seltene Fall, in dem ein Open-World-Setting die Haupthandlung verbessern kann. Als Franchise hat sich BioShock immer mit Anti-Establishment-Themen beschäftigt, und es scheint, als ob "urbane Crowd-Systeme" und eine "systemische Stammesökologie" direkt dazu beitragen könnten.

Stell dir für einen Moment ein BioShock-Spiel vor, das in einer gut bevölkerten Stadt spielt, in der deine Entscheidungen als Spieler tatsächlich die KI-Bewohner der Stadt in Echtzeit beeinflussen. Mit anderen Worten, ein Spiel, in dem deine Handlungen einen Aufstand inspirieren könnten...

Natürlich ist es noch viel zu früh, um darüber zu spekulieren, wie das fertige Spiel aussehen könnte, aber wir hoffen, dass Cloud Chamber in der Lage ist, etwas Besonderes zu bieten als den üblichen "fahre von Punkt A nach Punkt B, säubere das Gebiet und ziehe weiter" Zyklus, in den die meisten Open-World-Spiele verfallen.