Wie du einen Xbox One Controller mit deiner Xbox Series X|S verbindest

Du kannst einen Xbox One Controller mit der Xbox Series X oder Xbox Series S verbinden. Das mag für einige Spieler eine Überraschung sein, da die neuesten Konsolen eine Reihe von neuem Zubehör bieten, aber für diejenigen, die nicht von der letzten Generation abweichen wollen, kannst du deine Ausrüstung trotzdem nutzen.

Wenn du also einen Xbox One Controller anstelle des Xbox Wireless Controllers an deine neue Xbox Series X|S anschließen willst, hast du Glück. Egal, ob du dich einfach nicht von deinem alten trennen willst oder ob du dir den neuen Xbox Elite Wireless Controller Series 2 zugelegt hast: Wir zeigen dir, wie du deinen Xbox One Controller mit der Xbox Series X oder der Xbox Series S verbinden kannst.

Wie man einen Xbox One Controller mit einer Xbox Series X|S verbindet

Noch besser ist, dass du deinen neuen Xbox Wireless Controller auch auf deiner Xbox One, Xbox One S oder Xbox One X verwenden kannst, so dass du immer ein Pad für einen zweiten Spieler zur Hand hast. Wenn du also bereit bist, dich einzurichten, findest du hier alles, was du wissen musst.

So verbindest du einen Xbox One Controller mit einer Xbox Series X|S

(Image credit: Microsoft)

Schalte deine Xbox Series X|S und deinen Xbox One Controller ein., Die Xbox-Taste des Controllers blinkt, was bedeutet, dass er noch nicht mit der Konsole verbunden ist. Drücke auf deiner Xbox Series X die Pair-Taste, die sich vorne rechts an der Konsole über dem USB-Anschluss befindet. Die Kopplungstaste der Xbox Series S befindet sich vorne links, rechts neben dem USB-Anschluss. Du solltest sehen, dass das beleuchtete Xbox-Logo zu blinken beginnt.

Halte innerhalb von 20 Sekunden die Pair-Taste an deinem Xbox One Controller gedrückt, bis die Xbox-Taste schnell zu blinken beginnt. Die Pair-Taste befindet sich auf der Oberseite des Controllers zwischen den Bumper-Tasten und neben dem Ladeanschluss des Controllers. Die Xbox-Taste leuchtet durchgehend, wenn der Controller erfolgreich mit der Konsole verbunden ist.

So verbindest du einen Xbox Series X|S Controller mit einer Xbox One

(Image credit: Microsoft)

Der Vorgang ist genau derselbe wie oben beschrieben. Drücke einfach die Pair-Taste an deiner Xbox One Konsole und deinem Controller, bis beide Lichter zu blinken beginnen. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Xbox Taste des Controllers durchgehend. Du findest die Pair-Taste vorne rechts auf der Xbox One X, unterhalb des Power-Buttons, und dasselbe gilt für die Xbox One S. Auf der Xbox One befindet sich die Pair-Taste in der Ecke des Disc-Fachs.



Du kannst deinen Xbox One Controller auch auf die altmodische Art mit einem Kabel an die Xbox Series X/S anschließen. Wenn du einen Xbox One Controller hast, musst du ein Micro-USB-Kabel verwenden. Für die Xbox Series X|S Controller, den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 und den Xbox Adaptive Controller brauchst du ein USB-C-Kabel.