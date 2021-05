The Elder Scrolls 6 Erscheinungsdatum, Trailer, Neuigkeiten und Gerüchte

Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde endlich bestätigt, dass The Elder Scrolls 6 in Arbeit ist, und wir könnten nicht glücklicher sein.

Seit der Ankündigung im Jahr 2018 waren die Details zu The Elder Scrolls 6 jedoch etwas spärlich. Es gab keinen Auftritt auf der E3 2019, keine E3 im Jahr 2020 und Bethesda hat ganz klar gesagt, dass sie nicht über The Elder Scrolls 6 sprechen werden, bevor sie dazu bereit sind.

Seit dieser ersten Enthüllung hat sich auch viel verändert. Nicht nur, dass mit der PS5 und der Xbox Series X eine neue Konsolengeneration begonnen hat, Bethesda wurde auch von Microsoft aufgekauft, so dass sich die Fans fragen, ob das Spiel plattformexklusiv sein wird oder nicht. Vor allem wenn man die Äußerungen von Xbox-Chef Phil Spencer bedenkt, dass zukünftige Bethesda-Spiele exklusiv für Plattformen sein werden, "auf denen Game Pass existiert".

Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr mehr über die Zukunft von The Elder Scrolls 6 erfahren und einige solide Antworten auf Bethesdas und Microsofts Pläne für die Veröffentlichung erhalten. Und da Bethesda/Microsoft für die E3 2021 im Sommer einen Showcase planen, wird ein Update zu ES6 in diesem Jahr immer wahrscheinlicher.

In unserer Aufregung haben wir das Internet durchforstet, um alle aktuellen Neuigkeiten und Gerüchte zu The Elder Scrolls 6 zu finden und zu bewerten und sie hier in diesem praktischen Leitfaden zu sammeln, damit du auf dem Laufenden bleibst. Wir werden ihn regelmäßig aktualisieren, sobald es Neuigkeiten gibt, also schau immer mal wieder vorbei.

The Elder Scrolls 6: Was du wissen musst

The Elder Scrolls 6: Erscheinungsdatum

Die schlechte Nachricht gleich vorweg - The Elder Scrolls 6 wirst du in nächster Zeit wohl nicht spielen können.

Das Spiel wurde während Bethesdas E3 2018 Konferenz bestätigt, aber es wurde nicht mehr als ein Logo genannt. Wir haben nicht einmal einen Untertitel oder ein Veröffentlichungsjahr. Todd Howard sagte, dass das Spiel nach Starfield, der nächsten großen IP des Unternehmens, kommen wird. Aber da Starfield frühestens Ende 2021 erscheint, ist Elder Scrolls 6 noch Jahre entfernt.

Allerdings werden wir wahrscheinlich eine bessere Vorstellung davon bekommen, wann wir The Elder Scrolls 6 erwarten können, wenn Microsoft/Bethesda es im Juni auf der E3 2021 vorstellen wird.

The Elder Scrolls 6: Trailer

Das einzige Bildmaterial, das wir von Elder Scrolls 6 haben, ist ein sehr kurzer Clip mit dem Logo des Spiels. Ansonsten wirst du wohl noch eine Weile warten müssen, um mehr zu sehen.

Hier ist der Ankündigungstrailer:

The Elder Scrolls 6: Neuigkeiten und Gerüchte

E3 2021

Die E3 2021 wird zum ersten Mal als rein digitales Event stattfinden und mit Microsoft auf der Teilnehmerliste sieht es so aus, als würde auch Bethesda daran teilnehmen. Diese E3 findet zwischen dem 12. und 15. Juni statt und wird über diese Tage live übertragen, mit einer Mischung aus Pressekonferenzen, Interviews und Kommentaren.

Jetzt, wo Bethesda von Microsoft übernommen wurde, ist es unklar, wie die Pressekonferenzen ablaufen werden und es gibt noch keine offiziellen Details, obwohl Jeff Grubb von VentureBeat auf Twitter gesagt hat, dass die Pressekonferenzen voraussichtlich "derselbe Stream sein werden und Xbox direkt zu Bethesda führen wird, aber es wird eine Abgrenzung geben."

It'll be the same stream and Xbox will lead directly into Bethesda, but there will be a delineation.April 6, 2021 See more

Viele Elder Scrolls-Fans hoffen, dass Bethesda während der Messe einen kleinen Einblick in The Elder Scrolls 6 geben wird, sei es eine Bestätigung des Settings oder die Ankündigung eines (wahrscheinlich sehr großen) Release-Fensters. Allerdings fühlt sich das nicht garantiert an. Das nächste große Spiel, auf das sich Bethesda konzentrieren möchte, ist Starfield, das noch nicht vollständig gezeigt wurde. Es besteht also die Möglichkeit, dass Elder Scrolls 6 dieses Jahr in den Hintergrund tritt, damit Starfield im Rampenlicht stehen kann.

Das soll nicht heißen, dass es keine Chance gibt, dass The Elder Scrolls 6 einen Auftritt hat, aber Bethesda hat sein Lineup für die Show noch nicht bestätigt, also können wir es nicht mit Sicherheit wissen. Wir drücken die Daumen, dass es klappt. Es bleibt zu hoffen, dass bald mehr Informationen über die Pläne von Microsoft und Bethesda für die Messe bekannt gegeben werden.

The Elder Scrolls 6 kommt vielleicht nicht für die PS5

Xbox-Chef Phil Spencer hat bestätigt, dass zukünftige Bethesda-Spiele exklusiv für "Plattformen, auf denen Game Pass existiert" sein werden, was bedeutet, dass PS5-Spieler leer ausgehen werden.

Während des "Bethesda Joins Xbox"- Roundtables am 11. März sprach Spencer die Spekulationen an, ob zukünftige Bethesda-Titel wie Starfield und The Elder Scrolls 6 nach der Übernahme von ZeniMax Media durch Microsoft Xbox-exklusiv werden.

"Wenn du ein Xbox-Kunde bist, möchte ich, dass du weißt, dass es darum geht, großartige exklusive Spiele für dich zu liefern, die auf Plattformen erscheinen, auf denen Game Pass existiert", erklärte Spencer. "Das ist unser Ziel, das ist der Grund, warum wir das tun, das ist die Wurzel dieser Partnerschaft, die wir aufbauen.

Allerdings werden Spiele mit vertraglichen Verpflichtungen aus der Zeit vor der Übernahme, wie Deathloop, weiterhin auf der PS5 landen - während Spiele, die derzeit auf anderen Plattformen existieren, weiterhin unterstützt werden.

"Natürlich kann ich nicht hier sitzen und sagen, dass jedes Bethesda-Spiel exklusiv ist, weil wir wissen, dass das nicht stimmt", sagte Spencer. "Es gibt vertragliche Verpflichtungen, die wir durchziehen werden, wie wir es immer in jedem dieser Fälle tun. Wir haben Spiele, die auf anderen Plattformen existieren, und wir werden diese Spiele auf den Plattformen unterstützen, auf denen sie sind. Es gibt Gemeinschaften von Spielern und wir lieben diese Gemeinschaften und wir werden weiterhin in sie investieren. Und selbst in der Zukunft könnte es Dinge geben, die auf anderen Plattformen einen Vertrag oder ein Vermächtnis haben, die wir machen werden."

Obwohl es erwähnenswert ist, dass Starfield und The Elder Scrolls 6 nicht unter die Xbox Game Pass-Exklusivität fallen, wenn Sony sich die Spiele bereits auf seiner Plattform gesichert hat, ist es durchaus möglich, dass diese großen Hits nur auf der Xbox und dem PC verfügbar sein werden - zumindest für eine gewisse Zeit - vor allem, wenn man bedenkt, dass die Plattformen für beide noch nicht bestätigt worden sind.

Geleaktes Filmmaterial scheint unwahrscheinlich

Ein Video, das behauptet, frühes Testmaterial aus The Elder Scrolls 6 zu sein, ist online aufgetaucht, aber seine Authentizität ist zweifelhaft. Auf Reddit (via GamesRadar) gepostet, ist das Material extrem kurz (insgesamt 10 Sekunden) und zeigt lediglich eine Figur in der Ich-Perspektive, die über Gras und an Felsen vorbei läuft.

Es gibt nur sehr wenige Hinweise darauf, dass es sich bei den Aufnahmen um das Original handelt, und es gibt auch nur sehr wenig, was auf das Filmmaterial hindeutet, selbst wenn es echt wäre. So sehr wir uns auch wünschen würden, The Elder Scrolls 6 in Aktion zu sehen, so ist es doch am sichersten, das Ganze mit Vorsicht zu genießen und davon auszugehen, dass es ein Fake ist.

Ein Xbox Game Pass Titel am ersten Tag

Laut Todd Howard werden Xbox Game Pass-Abonnenten vom ersten Tag an Zugang zu The Elder Scrolls 6 als Teil ihres Abonnements erhalten.

Neues Indiana Jones Spiel wird die Entwicklung von The Elder Scrolls 6 nicht verzögern

Bethesda hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie mit MachineGames an einem neuen Indiana Jones-Spiel arbeiten, wobei Bethesda Game Studios-Direktor Todd Howard eine Rolle als ausführender Produzent für das Spiel übernimmt.

Diejenigen, die sich Sorgen machen, dass diese zusätzliche Arbeit Auswirkungen auf The Elder Scrolls 6 haben könnte, an dem er ebenfalls arbeitet, müssen sich jedoch nicht sorgen.

Auf einen Tweet über Todd Howards Beteiligung an mehreren Projekten antwortete Bethesdas Pete Hines: "Todd ist derzeit EP bei vielen BGS- und anderen Projekten, wie zum Beispiel der Fallout-TV-Show. Sein Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf der Regie der kommenden Spiele Starfield und TES6, die von der heutigen Nachricht nicht betroffen sind."

Todd is currently EP on many BGS and other projects, such as the Fallout TV show. His main focus remains Directing the upcoming Starfield and TES6 games, which aren't affected by today's news.January 12, 2021 See more

Ist es Hammerfell?

2021 scheint ein besseres Jahr für Elder Scrolls 6 News zu werden als 2020, nachdem der offizielle Elder Scrolls Account etwas getwittert hat, das ein Tease für The Elder Scrolls 6 sein könnte oder auch nicht. Der Tweet, der lautet "Die Vergangenheit umschreiben und die Zukunft kartografieren. Auf ein frohes neues Jahr!", beinhaltet ein Bild einer Karte mit drei Lichtern darauf.

Transcribe the past and map the future. 📖Here's to a Happy New Year!🕯 pic.twitter.com/bL44CzLDIEDecember 31, 2020 See more

Die Lichter sind auf verschiedenen Gebieten Tamriels platziert, eines auf einem Kasten oberhalb der Karte, ein anderes auf Skyrim und ein weiteres interessanterweise auf einem nicht kartierten Gebiet unterhalb von Skyrim: Hammerfell. Es wird schon lange gemunkelt, dass The Elder Scrolls 6 in Hammerfell, der Heimat der Rotwache, spielen wird, aber noch ist nichts wirklich bestätigt worden. Natürlich nehmen viele Fans dieses Bild als einen Hinweis darauf, dass die Gerüchte über das Setting wahr sind.

Ein weiterer interessanter Punkt, der von PCGamer aufgegriffen wurde, ist das Datum auf der Karte: 4E 182. Das ist tatsächlich nur ein paar Jahre vor den Ereignissen von Skyrim um 4E 201 und deutet darauf hin, dass das 5. und 6. Spiel der Serie eng miteinander verbunden sein könnten.

Wir können nicht mit Sicherheit wissen, ob irgendetwas davon akkurat ist oder sich sogar auf Elder Scrolls 6 (und nicht Elder Scrolls Online) bezieht, bis ein offizielles Wort von Bethesda kommt, aber angesichts der Phrase "die Zukunft kartographieren" und der Tatsache, dass Hammerfell auf der Karte auf dem Foto noch nicht kartographiert und erforscht wurde, ist dies sicherlich ein sehr führender Tweet.

Selbst PlayStation ist sich über die PS5-Zukunft von The Elder Scrolls nicht sicher

Zuletzt sagte PlayStation-Chef Jim Ryan, dass selbst er noch unsicher sei, ob The Elder Scrolls 6 nach der Übernahme der Muttergesellschaft des Publishers, ZeniMax, durch Microsoft auf die PS5 kommen wird.

In einem Interview mit der russischen Publikation TASS (via GamesRadar) im November 2020 sagte Ryan, dass es immer noch ungewiss ist, ob The Elder Scrolls 6 für die PlayStation kommen wird oder ob es ein Microsoft-Exklusivtitel sein wird.

"Das ist eine Entscheidung, die nicht in unseren Händen liegt", sagte Ryan. "Wir werden abwarten und sehen, was passiert. Ich freue mich darauf, das zu erfahren."

Ryan erklärte auch, dass Sony anders an die Dinge herangeht als Microsoft, wenn es um die Übernahme von Studios geht.

"Wir haben einfach einen anderen Ansatz", sagte Ryan. "Wir haben uns auf ein wirklich stetiges, langsames, aber konstantes organisches Wachstum unserer Studios konzentriert, das selektiv durch Akquisitionen unterstützt wird. Wir respektieren die Schritte unserer Konkurrenz, sie erscheinen logisch und sinnvoll. Aber wir sind ebenso glücklich und zuversichtlich, dass wir ein besseres Launch-Lineup haben, als wir es jemals bei einem unserer Konsolen-Launches hatten."

Es scheint also, dass der Ball bei Microsoft liegt, wenn es um den Release von The Elder Scrolls 6 geht. Zumindest hat Todd Howard in einem Interview mit Gamesindustry.biz gesagt, dass er es "schwer vorstellbar" findet, dass ein Titel wie The Elder Scrolls 6 nicht für mehrere Plattformen erscheinen wird. Allerdings stellte er auch klar, dass zu diesem Zeitpunkt noch keine Entscheidungen dieser Art getroffen worden sind.

The Elder Scrolls 6 wird eine brandneue Engine verwenden

Bethesda hat bestätigt, dass sie ihre aktuelle Engine speziell für Elder Scrolls 6 überarbeiten.

Stell dir vor, Elder Scrolls 6 würde aussehen und laufen wie Skyrim. Das ist ein Gedanke, der irgendwo fest verschlossen hinter den Toren von Oblivion gehört.

Laut GamesRadar soll die Engine angeblich den gleichen Namen haben, aber sie wird neue Render, Beleuchtung, Animationen (hallelujah), Landschaftssystem und Photogrammetrie mitbringen.

Todd Howard sprach nach der Ankündigung der Microsoft-Fusion über die Engine und sagte: "Das hat zu unserer größten Engine-Überholung seit Oblivion geführt, mit komplett neuen Technologien, die unsere erste neue IP seit 25 Jahren, Starfield, sowie The Elder Scrolls 6 antreiben."

Bei seiner Rede auf der Develop: Brighton-Konferenz gab Howard weitere Informationen über die überarbeitete Creation Engine und sagte, dass es sich um eine "signifikante Überarbeitung" handelt und fügte hinzu: "Es hat länger gedauert, als wir es uns gewünscht hätten, aber es wird alles antreiben, was wir mit Starfield und The Elder Scrolls 6 machen. Wenn die Leute das Ergebnis sehen, werden sie hoffentlich genauso zufrieden sein wie wir mit dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist und auch damit, wie wir unsere Spiele entwickeln können."

Skyrim (Image credit: Bethesda)

The Elder Scrolls 6 wird nach Starfield kommen

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für Starfield. Es ist Bethesdas nächstes großes Spiel, das erscheinen soll und es scheint vor The Elder Scrolls 6 priorisiert zu werden.

"Starfield ist ein Spiel, über das wir jahrelang nachgedacht und an dem wir gearbeitet haben", sagte Todd Howard dem Publikum auf Bethesdas E3 2018 Konferenz.

Selbst jetzt, im Jahr 2020, haben wir keine Ahnung, wann das Spiel erscheinen wird, aber wir würden erwarten, dass es im Jahr 2021 sein wird, einfach weil die Next-Generation-Konsolen das Spiel beherbergen werden.

Todd Howard erklärte 2019 erneut, dass Bethesda sowohl an The Elder Scrolls 6 als auch an Starfield "noch hart arbeitet". Er sagte: "Starfield ist spielbar, Elder Scrolls VI ist noch nicht so weit."

Das Hauptaugenmerk von Bethesda liegt auf Starfield. In einem Interview mit IGN sprach der Executive Producer der Bethesda Game Studios, Tom Howard, und mahnte: "Ich denke, jeder sollte sehr geduldig sein."

"Die Lücke zwischen den [Elder Scrolls-Spielen] wird lang sein, das ist sie bereits", so Howard weiter.

Stellenausschreibungen

Einige Stellenausschreibungen der Bethesda Game Studios haben zu Gerüchten geführt, dass die Arbeiten an Starfield abgeschlossen sein könnten und dass The Elder Scrolls 6 bald in die volle Produktion gehen könnte. Ab dem 23. Oktober 2020 scheint es so, als ob die Stelle immer noch Bewerber annimmt.

Ein Reddit-Nutzer hat eine Stellenausschreibung für Gameplay-Programmierer entdeckt, in der "talentierte Programmierer gesucht werden, die unserem Team beitreten, das die Entwicklung von RPGs für PC und Konsolen vorantreibt". Als Teil des Teams werden sie "an der Implementierung neuer Gameplay-Features mitarbeiten: Spieler- und Charakterverhalten, Kampf- und Kraftmechaniken, Benutzeroberfläche, etc.".

Obwohl The Elder Scrolls in dieser Auflistung nicht erwähnt wird, scheint es sich um eine Ausschreibung für ein Projekt zu handeln, das sich noch in der Anfangsphase befindet, und nicht um ein Projekt, das schon eine Weile in Arbeit ist, wie Starfield.

Skyrim Großmutter

Wir wissen bereits, dass Skyrim Grandma, auch bekannt als Shirley Curry, in The Elder Scrolls 6 als NPC auftauchen wird. Aber es sieht so aus, als ob sie dank einer neuen Mod zuerst in The Elder Scrolls V, ihrem namensgebenden Spiel, auftauchen wird. Die Mod, die Anfang des Jahres erscheinen soll, wird Shirley zu einem Gefolgsmann in Skyrim machen, mit einzigartigen Kommentaren und Interaktionen, und der Plan ist, dass sie im Laufe der Zeit ihre eigene Quest haben wird. Es wird sogar Shirleys Stimme geben, da sie mit den Machern der Mod zusammengearbeitet hat. Du kannst einen Blick auf die Mod selbst in ihrem Teaser-Trailer werfen. Die Macher streben eine Veröffentlichung für die Xbox an, sowohl für die Classic als auch für die Special Edition von Skyrim.

Der Redfall-Markenrechtsstreit ist beigelegt

Der Streit zwischen ZeniMax Media und Bookbreeze um das Trademark von Redfall ist nun beigelegt worden. Der Mutterkonzern von Bethesda hatte bereits 2018 versucht, den Namen markenrechtlich schützen zu lassen, was Fans zu der Annahme führte, dass The Elder Scrolls 6 endlich einen Namen haben könnte. Redfall ist jedoch auch der Name einer Science-Fiction-Serie, die von Bookbreeze veröffentlicht wird, sodass der Anspruch im Februar 2019 natürlich angefochten wurde.

Die Lösung wird (via Gamasutra) als gütlich und "für beide Parteien vorteilhaft" bezeichnet, bleibt aber vertraulich. Sollte Redfall ein Fokus für The Elder Scrolls 6 sein, was nicht bestätigt ist, kann der Fortschritt nun zur Erleichterung der besorgten Fans weitergehen.

Skyrim (Image credit: The Elder Scrolls: Skyrim)

Photogrammetrie-Technologie wird verwendet werden

In dem 25. Jubiläums-Panel, das die E3-Träume so vieler zerstörte, gab Bethesda den Fans zumindest einen Einblick in einige der Technologien, die bei der Entwicklung von The Elder Scrolls 6 zum Einsatz kommen werden. Wir bekamen einen Einblick in den Einsatz von Photogrammetrie, bei der reale Objekte und Umgebungen gescannt werden, um sie in detailliertem 3D ins Spiel zu bringen. Die Technologie wird zum ersten Mal in Starfield zum Einsatz kommen, bevor die neueste Iteration für Elder Scrolls verwendet wird.

Elder Scrolls 6 wird offiziell

Bethesda ist ein vielbeschäftigtes Studio: Es arbeitet nicht nur an Starfield, sondern entwickelt auch weiter für Elder Scrolls Online und nimmt die lange Verpflichtung von Fallout 76 auf sich. Und das sind nur die wichtigsten RPG-Franchises. Mit Mobile Games, Dishonored, Prey und anderen hat das Unternehmen noch eine Menge zu tun.

Dank Todd Howard wissen wir, dass Bethesda an zwei großen neuen Titeln gleichzeitig arbeitet, auch wenn die Entwicklungen zeitlich versetzt sind.

Nachdem er nach einiger Zeit der Abwesenheit zu Skyrim zurückgekehrt war, verglich Howard es mit dem Wiedersehen eines alten Freundes aus der Highschool und fügte hinzu, dass die Zeit der Abwesenheit ihm die Chance gegeben habe, Skyrim zum ersten Mal als Gamer zu sehen.

Für uns wäre das der perfekte Zeitpunkt, um diese neue Perspektive auf den nächsten Titel der Serie anzuwenden.

Zumindest können wir sagen, dass wir wissen, dass es nicht einfach Elder Scrolls 6 genannt werden wird. Es wird einen Doppelpunkt und ein weiteres Wort geben, um den Titel abzurunden, wenn man den bisherigen Veröffentlichungen Glauben schenken darf.

Elder Scrolls 6: Wo wird das Spiel spielen?

Wir sind gewillt zu wetten, dass The Elder Scrolls 6 wie alle anderen Spiele der Serie auf dem Kontinent Tamriel spielen wird, dessen Karte oben zu sehen ist.

Die bisherigen Spiele haben uns nach Hochfels, Hammerfell, Morrowind, Cyrodil und Skyrim geführt. Valenwood, Elsweyr und Schwarzmarsch sind die größten Orte, die noch zu erkunden sind. Doch auch wenn diese Gebiete die besten Orte für Erkundungen sind, heißt das nicht, dass Bethesda nicht zu Gebieten aus früheren Spielen zurückkehren wird.

Gerüchte im Internet deuteten bisher stark auf Black Marsh hin, die Heimat der reptilienartigen Argonier-Rasse der Welt, aber es gab eigentlich keinen soliden Grund für dieses Gerücht. Die sumpfigen Sümpfe und das Inselnetzwerk von Black Marsh wären eine interessante geografische Abwechslung für die Serie, auch wenn es sich um eine Geografie handelt, die einen Vergleich mit The Witcher 3 nahelegt. Es ist wahrscheinlich die Region Tamriels, über die wir am wenigsten wissen, also hätte Bethesda viel Raum, um kreativ zu sein.

Abgesehen davon wäre Elsweyr mit seinen trockenen Ebenen und dem rauen Ödland, in dem die Khajit zu Hause sind, auch ein Kandidat, wenn wir nur danach gehen, wo es interessant wäre, es zu erkunden.

Es wäre sicherlich schön, mehr über die Kultur der Khajit oder der Argonier herauszufinden, so dass diese beiden extrem unterschiedlichen Schauplätze einen verständlichen Reiz für Fans haben.

Es gab auch ein starkes Gerücht, dass The Elder Scrolls 6 in Valenwood, der Heimat der Bosmer, spielen könnte - ein Gebiet in Tamriel, das Bethesda noch nicht viel erforscht hat.

Das Gerücht, dass das Spiel hier spielen wird, basiert auf einem internen Bethesda Memo aus dem Jahr 2014. In diesem Memo wurde Bethesda-Mitarbeitern davon abgeraten, die Begriffe Fallout: Nuka World, Elder Scrolls VI oder Project Greenheart zu verwenden.

Obwohl man zunächst glaubte, dass es sich um einen Fake handelt, wurde Fallout: Nuka World schließlich als großer DLC für Fallout 4 veröffentlicht, was den Gerüchten, dass Project Greenheart tatsächlich der Codename für den nächsten Elder Scrolls-Titel ist, etwas mehr Gewicht verleiht. Die Tatsache, dass Greenheart eine Stadt in der grünen Region von Valenwood ist, machte dies noch interessanter.

Nachdem jedoch der kurze Ankündigungstrailer für Elder Scrolls 6 während der E3 2018 veröffentlicht wurde, begannen viele Fans von der Idee eines Valenwood-Settings abzurücken, da die im Trailer gezeigte Landschaft Valenwood nicht allzu sehr widerspiegelte.

Aus dem kurzen E3-Clip, den wir vom Spiel haben, ist es schwer zu sagen, aber seit er gezeigt wurde, hat sich die allgemeine Meinung in Richtung der Idee bewegt, dass Elder Scrolls 6 entweder in Hammerfell oder High Rock spielen wird.

Ein Post des offiziellen Elder Scrolls-Twitter-Accounts von Ende 2020, in dem es heißt "transcribe the past and map the future" und der ein Bild mit einer nicht kartierten Hammerfell-Region zeigt, untermauert das Hammerfell-Gerücht. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass sich dieser Teaser gar nicht auf Elder Scrolls 6 bezieht.

In einem Interview mit Eurogamer bestätigte Todd Howard, dass sich das Team auf einen Ort festgelegt hat - aber er will uns noch nicht verraten, wo.

Details sind im Moment natürlich äußerst spärlich. Alles, was wir haben, sind Gerüchte, auf die wir uns stützen können und die keine Grundlage für irgendetwas darstellen.

Diejenigen von uns, die die Welt von Tamriel dank Morrowind, Oblivion, Skyrim und ja, auch Elder Scrolls Online kennen, wissen natürlich, dass die gesamte Welt eine wahre Weite an verschiedenen Ländern und Schauplätzen ist, in denen das Spiel angesiedelt sein könnte.

Eines wissen wir mit Sicherheit: Wo auch immer das Spiel angesiedelt sein wird, wir können erwarten, dass wir eine Menge Nebenquests erfüllen werden.

The Elder Scrolls 6: Was wir sehen wollen

Hausbau

Ein Feature, von dem wir ziemlich sicher sind, dass es im Spiel zu einem gewissen Grad enthalten sein wird, ist der Hausbau oder die Erstellung einer Stadt. In Skyrim wurde die Idee, ein Gehöft zu entwerfen und zu unterhalten, mit dem Hearthfire DLC eingeführt, was in Fallout 4 mit der Einführung der Siedlungsmechanik erweitert wurde und in The Elder Scrolls Online mit dem Homestead DLC weiter ausgebaut wurde. Das führt nahtlos zu einem weiteren Ausbau solcher Features im nächsten Elder Scrolls-Titel, da es sich in Fallout nicht ganz fertig anfühlte.

Es wäre ein Feature, das besonders gut in das gerüchteweise angedeutete Valenwood-Setting passen würde, wenn es darum ginge, dass sich der Spieler an die Wildnis anpasst, so wie es die ansässigen Bosmer mit ihren Baumkronenstädten tun. Ähnlich wie der Spieler in Fallout Schutt und Gerümpel zum Aufbau seiner Siedlung verwendet hat, könnte er in Elder Scrolls in einem schönen Kontrast seine natürliche Umgebung dazu nutzen.

Eine ganz neue Geschichte

In einem Interview mit Gamespot sagte Todd Howard, dass Bethesda überlegt, wie genau sie die Geschichten in ihren Spielen erzählen.

Howard merkte an, dass Skyrim und Fallout 4 leicht unterschiedliche Ansätze für Geschichten haben, wobei Skyrim die Dinge mehr der Vision des Spielers überlässt und Fallout sie fester durch eine Geschichte führt

Nun sagt er, dass das Studio nach Möglichkeiten sucht, "eine bessere Geschichte in einer offenen Welt zu erzählen". Er sagte: "In jedem unserer Spiele hatten wir Erfolge und Misserfolge und wenn du uns intern fragst, haben wir neue Ideen, die wir in der Zukunft erforschen wollen, weil wir das Gefühl haben, dass wir es noch nicht wirklich so geknackt haben, wie wir denken, dass es sein könnte."

Das Wissen um die Unterschiede zwischen Skyrim und Fallout in Bezug auf die Erzählweise und die Tatsache, dass beide positive und negative Aspekte haben, legt nahe, dass der nächste Elder Scrolls-Titel eine Art Balance zwischen der völligen Freiheit des Spielers und dem Erzählen einer Geschichte um seinen Charakter herum finden könnte.

Es ist schwer zu leugnen, dass The Witcher 3 einen massiven Einfluss darauf hatte, was Spieler in Bezug auf eine fesselnde Geschichte in einem Open-World-Spiel erwarten.

Obwohl wir nicht wollen, dass Bethesda einfach nur eine Witcher-Kopie herausbringt (wir sind uns nicht sicher, ob das überhaupt möglich wäre), setzt es Bethesda unter einen gewissen Druck, wenn es darum geht, ein qualitativ hochwertiges Umgebungs- und Quest-basiertes Storytelling zu erreichen.

Kein Multiplayer

Was wir allerdings nicht erwarten, ist ein Mehrspielermodus. Skyrim leidet sicherlich nicht unter einem Mangel an Multiplayer und es würde auch nicht wirklich viel Sinn machen, einen Online-Multiplayer einzubauen, wenn Elder Scrolls Online noch in Arbeit ist.

Virtuelle Realität

Es ist keineswegs eine Gewissheit, aber die Tatsache, dass Bethesda eine vollständige VR-Erfahrung für Skyrim veröffentlicht hat, bedeutet, dass es nicht außer Frage steht, wenn auch nicht sofort.

Verbesserte Grafik und reduzierte Bugginess

Die Remastered-Version von Skyrim hat gezeigt, wie weit sich die Grafik seit der Erstveröffentlichung des Spiels entwickelt hat. Daher erwarten wir, dass alle nachfolgenden Titel den gleichen Standard haben werden, wenn nicht sogar einen höheren, je nachdem wie weit das Spiel entfernt ist.

Wir wissen, dass die neue Engine zum Einsatz kommen wird, was Bethesdas Spielen einen dringend benötigten Schub geben wird.

Flüssigere Kämpfe - die Vorteile der neuen Konsolen nutzen

Jeder kennt und liebt die Animationen, die von Oblivion, Skyrim und Fallout geliefert werden, aber sie auf einer Xbox Series X oder PS5 oder High-End-PCs zu sehen, wäre nichts weniger als peinlich. Dafür erwarten wir ein weitaus flüssigeres Kampferlebnis und, wenn man bedenkt, wie leistungsfähig die neuen Konsolen sein sollen, eine detailreiche offene Welt zum Erkunden.

Wiederspielbarkeit

Während eines Interviews mit IGN gab Howard ein kleines Update darüber, was die Leute von dem Spiel erwarten können.

Er sagte: "Ich denke, wenn sie letztendlich das Spiel sehen und was wir vorhaben, werden sie die Lücke in Bezug auf die Technologie und das, was wir damit erreichen wollen, besser verstehen... Wir sind acht Jahre nach Skyrim. Das lässt uns wissen, wenn wir Elder Scrolls 6 in Angriff nehmen, dass dies ein Spiel ist, das wir für Leute entwerfen müssen, die es mindestens ein Jahrzehnt lang spielen wollen."

Daraus können wir schließen, dass Elder Scrolls 6 mit Blick auf Langlebigkeit entwickelt wird. Natürlich werden Spiele wie Skyrim und Oblivion bis heute nur durch Fans am Leben gehalten, die Mods erstellen oder einfach nicht genug davon bekommen können.

Ob dies bedeutet, dass mehr Wert auf Wiederspielbarkeit mit Verzweigungen und weitreichenden Konsequenzen bestimmter Entscheidungen gelegt wird, bleibt abzuwarten, aber dies könnte einer der Wege sein, das Spiel über die Zeit interessant zu halten.