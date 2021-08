The Elder Scrolls 6: trailer, nyheter og rykter

The Elder Scrolls 6 er under utvikling, men når vi vil få se en avsløring av spillet – og en faktisk lanseringsdato – det er fremdeles et mysterium.

Det er gått nesten ti år siden Elder Scrolls: Skyrim så dagens lys, og allerede tre år etter kunngjøringen av Elder Scrolls 6 i 2018. Siden da har det kommet få nyheter om spillet, og utvikleren Bethesda Game Studios konsentrerer seg for tiden om sitt episke sci-fi-RPG Starfield, som skal komme i 2022.

Elder Scrolls 6 ligger i et helt annet sjikt for utviklerne i Bethesda Game Studios. Ikke bare er det kommet en ny konsollgenerasjon med PS5 og Xbox Series X, men Bethesda er dessuten blitt kjøpt opp av Microsoft. Dermed lurer mange tilhengere på om spillet blir eksklusivt for Xbox. Særlig ettersom Starfield blir det, og ettersom Xbox-sjefen Phil Spencer uttalte at fremtidige Bethesda-spill vil bli eksklusive for plattformer «hvor man har Game Pass».

Vi lot oss engasjere av dette, og har finkjemmet nettet etter nyheter og rykter rundt Elder Scrolls 6. Vi har samlet funnene våre i denne hendige oversikten, slik at du kan holde deg oppdatert. Vi kommer jevnlig tilbake med oppdateringer, slik at du hele tiden kan holde deg oppdatert.

[Oppdatering: I et intervju nylig beskrev Phil Spencer Elder Scrolls 6 som «veldig annerledes» fra Obsidian's Avowed og «lengre ut» enn det kommende Fable når det gjelder lanseringsdato. Les videre for å få vite mer.]

The Elder Scrolls 6: alt du trenger å vite

The Elder Scrolls 6: nøkkelopplysninger

Hva er det? Den etterlengtede oppfølgeren til The Elder Scrolls V: Skyrim.

Den etterlengtede oppfølgeren til The Elder Scrolls V: Skyrim. Når kan jeg spille det? Det er usikkert, men for øyeblikket ser det ut til å bli etter 2022.

Det er usikkert, men for øyeblikket ser det ut til å bli etter 2022. Hva kan jeg spille det på? PC, temmelig sikkert, og helt klart Xbox Series X og Xbox Series S, men kanskje ikke PlayStation 5.

The Elder Scrolls 6: lanseringsdato

Det er ingen grunn til å vente utålmodig på lanseringen av The Elder Scrolls 6. Det er lenge til du vil få utfolde deg i dette spillet.

Selv om spillet ble kunngjort under Bethesdas E3 2018-konferanse, ble det offentliggjort lite mer enn en logo. Vi har ikke en undertittel eller et lanseringsår. Todd Howard (spilleregissør og sjefsprodusent hos Bethesda) uttalte at spillet vil komme ut etter Starfield, selskapets neste storsatsing, mens Xbox-sjef Phil Spencer har sagt at det ikke vil bli lansert før etter Fable 4. Ettersom Starfield ikke kommer før i november 2022 og Fable 4 ennå ikke har fått en lanseringsdato, kan ventetiden for Elder Scrolls 6 bli veldig lang.

Todd Howard hos Bethesda Games Studios underbygde dette i et intervju i 2021 med The Telegraph, der han uttalte at «det er godt å tenke på at The Elder Scrolls 6 fremdeles er i design[fasen] … men vi sjekker teknologien … 'vil den kunne håndtere det vi ønsker å gjøre i dette spillet?' Alle spill vil komme med egne teknologiske bidrag, og Elder Scrolls 6 vil kreve noen tilskudd til Creation Engine 2.»

Dermed må man tidligst vente seg en lansering av The Elder Scrolls 6 i 2024, slik at Bethesda får gitt Starfield minst et par år i rampelyset.

The Elder Scrolls 6: trailer

Det eneste bildematerialet vi har fra Elder Scrolls 6 er et veldig kort klipp med spillets logo. Ellers henvises man til å vente en stund før man får se mer.

Her er kunngjøringstraileren:

The Elder Scrolls 6: nyheter og rykter

«Svært forskjellig» fra Avowed

Det kommende eksklusive Xbox-spillet Avowed er blitt sammenlignet med Elder Scrolls-serien med tanke på det visuelle uttrykket, men Phil Spencer har uttalt at det er «vesentlige forskjeller» mellom spillene.

Da han nylig ble spurt i en IGN-podkast om Avowed vil spille en «Elder Scrolls-rolle» på Xbox, med tanke på at det er så lenge til Elder Scrolls 6 kommer, svarte Spencer at «jeg mener spillene er veldig forskjellige, så jeg sliter litt med å se at det er vår versjon av dette, med tanke på det [Feargus Urquhart, leder av Obsidian studio] og teamet kommer til å gjøre. Men når jeg tenker på spillene våre og og den fantasy-RPG-opplevelsen som ligger til grunn, tror jeg Avowed vil bli en nydelig innfallsport dit.»

Du vil spiller Fable 4 først

Da han nylig snakket i en IGN-podkast, røpet Phil Spencer at vi trolig kommer til å spille det neste Fable-spillet før vi kan spille Elder Scrolls 6. Da han snakket om den rådende tonen i Fable, sa Spencer at «Fable har alltid vært litt mer lettsindig og litt mer britisk, kan man vel si, og jeg tror at Playground vil beholde det slik», og han tilføyet at «Elder Scrolls 6 lar vente litt mer på seg, og når det kommer, tror jeg det blir helt fantastisk».

Fortsatt på et tidlig stadium

Vi må nok altså vente en god stund før vi endelig får sjansen til å spille Elder Scrolls 6, ettersom sjefsprodusent Todd Howard hos Bethesda Games Studios har bekreftet at det neste kapittelet i denne sagaen som utspiller seg i en åpen verden fremdeles befinner seg på et tidlig stadium i utviklingen.

Han uttalte at «det er godt å tenke på at The Elder Scrolls 6 fremdeles er i design[fasen] … men vi sjekker teknologien … 'vil den kunne håndtere det vi ønsker å gjøre i dette spillet?' Alle spill vil komme med egne teknologiske bidrag, og Elder Scrolls 6 vil kreve noen tilskudd til Creation Engine 2.»

Skal vi tro Howard, er det altså lite trolig at vi vil få se Elder Scrolls 6 med det første, ettersom spillet ennå er i konseptfasen, i tillegg til at teamet hos Bethesda Game Studios også må arbeide med den nye Creation Engine 2.

E3 2021 uten nyheter

E3 2021 var moro, og avdelingen til Microsoft/Xbox var blant de store høydepunktene.

Men begivenheten brakte dessverre ikke med seg noen nyheter om The Elder Scrolls 6, annet enn at det er under utvikling. Bethesdas viktigste fokus ved denne anledningen var å vise bilder fra det forlokkende spillet Starfield. Dermed må vi vente enda lenger på hovedattraksjonen.

The Elder Scrolls 6 kommer kanskje ikke for PS5

Xbox-sjef Phil Spencer har bekreftet at fremtidige spill fra Bethesda vil bli eksklusive for «plattformer som har Game Pass», noe som innebærer at PS5-spillere ikke får være med på leken.

Under «Bethesda Joins Xbox»-møtet 11. mars 2021 tok Spencer tak i spekulasjonene om oppkjøpet vil medføre at fremtidige Bethesda-spill som Starfield og The Elder Scrolls 6 vil bli eksklusive for Xbox, etter at Microsoft kjøpte ZeniMax Media.

«Hvis du er Xbox-kunde, vil jeg du skal vite at dette handler om å kunne tilby deg eksklusive spill som blir tilgjengelige på plattformer der Game Pass finnes», forklarte Spencer. «Det er målet vårt, det er derfor vi gjør dette, og det er roten i partnerskapet vi bygger opp».

Men spill med kontraktsmessige forpliktelser fra før oppkjøpet, som for eksempel Deathloop, kommer likevel for PS5. Spill som allerede finnes på andre plattformer vil fortsette å bli støttet.

«Det er opplagt at jeg ikke kan sitte her og si at alle Bethesda-spill er eksklusive, for vi vet jo at det ikke er sant», sa Spencer. «Det finnes kontraktsmessige forpliktelser vi må ta med i betraktningen, slik vi alltid gjør i slike tilfeller. Vi har spill som finnes på andre plattformer, og vi skal støtte disse spillene på plattformene de befinner seg på. Der finnes det spillersamfunn, vi digger disse samfunnene og vi vil fortsette å investere i dem. Og selv i fremtiden kan det hende at kontraktmessige detaljer eller forpliktelser innenfor enkelte plattformer som kan påvirke dette.»

Selv om det er verdt å merke seg at The Elder Scrolls 6 kanskje ikke faller inn under denne eksklusiviteten med Xbox Game Pass hvis Sony allerede har sikret seg spillene på sin plattform, er det likevel mulig at et så populært spill som dette bare blir tilgjengelig for Xbox og PC – i det minste i en periode. Starfield er allerede bekreftet å bli et eksklusivt spill for Xbox.

Lekkede bilder trolig falske

En video som hevdes å vise tidlig testmateriale fra The Elder Scrolls 6 har dukket opp på nettet, men autentisiteten er tvilsom. Materialet som ble postet på Reddit (via GamesRadar) er svært kort, med en total varighet på bare ti sekunder, og viser bare et førstepersonsperspektiv av en skikkelse som løper over gress og forbi fjellformasjoner.

Det er lite som tyder på at materialet er ekte, og det forteller oss dessuten veldig lite – selv om det skulle ha vært ekte. Og selv om vi inderlig ønsker oss å se hvordan spillopplevelsen i The Elder Scrolls 6 tar seg ut, er det tryggest å ta dette med en solid klype salt og anta at det er falskt.

Xbox Game Pass-adgang fra dag én

Ifølge Todd Howard vil abonnenter på Xbox Game Pass få adgang til The Elder Scrolls 6 fra første dag, som del av sitt abonnement.

Det nye Indiana Jones-spillet vil ikke forsinke utviklingen av Elder Scrolls 6

Besthesda kunngjorde nylig at de samarbeider med MachineGames om et nytt Indiana Jones-spill, der produksjonssjef Todd Howard hos Bethesda Game Studios vil inneha rollen som ansvarlig produsent.

Om noen skulle uroe seg over at dette arbeidet vil ha noen innvirkning på The Elder Scrolls, som han også arbeider med, trenger de ikke å være engstelige.

Som svar på en tweet om Todd Howards engasjement i flere prosjekter, uttalte Pete Hines hos Bethesda at «Todd er for tiden ansvarlig produsent for flere prosjekter, for eksempel TV-serien Fallout. Hovedfokuset hans er for tiden produksjonen av de kommende spillene Starfield og TES6, noe som ikke vil påvirkes av dagens nyheter».

Todd is currently EP on many BGS and other projects, such as the Fallout TV show. His main focus remains Directing the upcoming Starfield and TES6 games, which aren't affected by today's news.January 12, 2021

Er det Hammerfell?

2021 ser ut til å bli et bedre år for nyheter om Elder Scrolls 6 enn 2020 var. Den offisielle kontoen for Elder Scrolls tvitret noe som kan eller ikke kan være en forhåndsreklame for Elder Scrolls 6. Meldingen lyder noe slikt som «Transkriber fortiden og kartlegg fremtiden. Godt nytt år!». Meldingen inkluderte et kart med tre lys på.

Transcribe the past and map the future. 📖Here's to a Happy New Year!🕯 pic.twitter.com/bL44CzLDIEDecember 31, 2020

Lysene er plassert på ulike steder i Tamriel, der ett er plassert over kartet, et annet på Skyrim og det tredje interessant nok på et ikke kartlagt område nedenfor Skyrim: Hammerfell. Det har lenge gått rykter om at The Elder Scrolls 6 vil bli lagt til Hammerfell, tilholdsstedet til Redguard, men ingenting er ennå bekreftet. Mange fans har naturligvis opplevd bildet som et hint om at ryktene om disse omgivelsene er sanne.

Noe annet som er interessant, som ble bemerket av PCGamer, er at datoen på kartet er 4E 182. Dette er faktisk noen få år før begivenhetene i Skyrim rundt 4E 201, og antyder at det femte og det sjette spillet i serien kan være næret knyttet til hverandre.

Vi kan ennå ikke vite sikkert om noe av dette stemmer eller om det har noe å gjøre med Elder Scrolls 6 (og ikke Elder Scrolls Online) før det kommer offisielle opplysninger fra Bethesda, men med tanke på ordene «kartlegg fremtiden» og det faktum at Hammerfell på kartet i det aktuelle bildet gjenstår å utforske og kartlegge, er dette faktisk en ganske ledende tweet.

Selv ikke PlayStation er sikre på fremtiden for The Elder Scrolls på PS5

Det foreløpig siste vi har hørt, er at PlayStation-sjef Jim Ryan sa at selv han er usikker på om The Elder Scrolls 6 vil bli tilgjengelig for PS5, i kjølvannet av Microsofts oppkjøp av spillutviklerens morselskap ZeniMax.

I et intervju med den russiske publikasjonen TASS (via GamesRadar) i November 2020, sa Ryan at det ennå er usikkert om The Elder Scrolls 6 vil komme for PlayStation, eller om det vil bli eksklusivt for Microsoft.

«Det er en beslutning vi ikke råder over», sa Ryan. «Vi må vente og se hva som skjer. Dette ser jeg frem til å få vite mer om.»

Ryan fortalte også at Sony angriper ting på en annen måte enn Microsoft når det gjelder oppkjøp av studioer.

«Vi har bare en annen tilnærming», sa Ryan. «Vi har lagt vekt på langsom og stødig organisk vekst for våre studioer, med selektiv styrking gjennom oppkjøp. Vi respekterer våre konkurrenters fremgangsmåte – den virker logisk og fornuftig. Men vi er også selvsikre og tilfredse, for vi har en bedre lanseringspakke enn vi har hatt med våre tidligere konsoller.»

Da ser det ut til at ballen befinner seg på banehalvdelen til Microsoft når det gjelder lanseringen av The Elder Scrolls 6. Todd Howard her i det minste uttalt i et intervju med Gamesindustry.biz at han synes det er «vanskelig å forestille seg» at ikke The Elder Scrolls 6 skal bli tilgjengelig på flere plattformer. Men han gjorde det samtidig klart et dette er beslutninger som ennå ikke er fattet.

The Elder Scrolls 6 vil ta i bruk en helt ny motor

Bethesda har bekreftet at de overhaler sin nåværende motor spesifikt for The Elder Scrolls 6.

Ifølge GamesRadar vil motoren hete det samme, men den vil komme med nye rendringer, belysning, animasjoner (ja!), landskapssystem og fotogrammetri.

Todd Howard snakket om motoren etter kunngjøringen av Microsofts oppkjøp, og sa at «dette fører oss til den største motoroverhalingen siden Oblivion, med all teknologien som driver vår første nye IP på 25 år – Starfield – i tillegg til The Elder Scrolls 6».

Da Howard snakket ved Develop: Brighton-konferansen oppga han flere opplysninger om overhalingen, og sa at det har vært en «betydelig overhaling», og la til at «det har tatt oss mer tid enn vi liker, men den kommer til å drive alt vi gjør med Starfield og Elder Scrolls 6. Når folk får se resultatet, håper vi de blir like fornøyd som oss med hva de ser på skjermen.»

Skyrim (Image credit: Bethesda)

The Elder Scrolls 6 vil komme ut etter Starfield

Det er ennå ikke kommet noen lanseringsdato for Starfield, og dette er Bethesdas neste store spill. Det ser ut til å bli prioritert foran The Elder Scrolls 6.

«Starfield er et spill vi har brukt årevis på å tenke ut og arbeide med», fortalte Todd Howard de fremmøtte ved Bethesdas E3 2018-konferanse.

Selv nå i 2021 har vi ingen anelse om når spillet vil komme på markedet. Tidligere anså man 2021 som sannsynlig, ettersom det da ville komme rett etter de nye konsollene.

Todd Howard fortalte igjen i 2019 at Bethesda «fremdeles arbeider hardt» med både The Elder Scrolls 6 og Starfield. Han sa at «Starfield er spillbart, men Elder Scrolls 6 er langt unna».

«Avstanden mellom [Elder Scrolls-spillene] kommer til å bli lang. Det er den allerede», fortsatte Howard.

Stillingsutlysninger

Noen stillingsutlysninger fra Bethesda Game Studios førte til rykter om at Starfield var i sluttfasen og at The Elder Scrolls 6 snart ville kunne settes i full produksjon. Dette var i 2020.

Bethesda søkte både etter programmerere og en videoredigerer, noe som kunne tyde på rekruttering til et arbeid som var i startfasen. Det kan stemme godt med The Elder Scrolls.

Skyrim Grandma

Vi vet allerede at Skyrim Grandma, også kjent som Shirley Curry, vil dukke opp i The Elders Scrolls 6 som en NPC (ikke spillbar karakter). Men det later til at hun først vil dukke opp i The Elders Scrolls V først, takket være en ny mod. Modden dukket opp i mai 2021, og her ble Shirley en følger av Skyrim med unike kommentarer og interaksjoner, og planen er at hun senere vil få et eget oppdrag. Den vil også få Shirleys stemme, ettersom hun har arbeidet med skaperne av modden. Du kan selv ta en titt i denne forhåndsreklamen. Skaperne tar sikte på en Xbox-lansering av både den klassiske utgaven og spesialversjonene av Skyrim.

Varemerkestriden om Redfall er løst – og forklart

ZeniMax Medias konflikt med Bookbreeze om varemerket Redfall er løst. Bethesdas morselskap forsøkte å registrere navnet allerede i 2018, og dette fikk mange til å tro at The Elder Scrolls 6 endelig hadde fått et navn. Redfall er imidlertid også navnet til en science fiction-serie som ble utgitt av Bookbreeze, så anmodningen ble naturligvis bestridt i februar 2019.

Nå vet vi imidlertid at Bethesda var på jakt etter varemerket av andre grunner enn Elder Scrolls 6. Det var tiltenkt Arkane Studios kommende vampyrskytespill.

Løsningen ble meldt (via Gamasutra) å være «gjensidig gunstig» for begge parter, men den er konfidensiell.

Skyrim (Image credit: The Elder Scrolls: Skyrim)

Fotogrammetrisk teknologi tas i bruk

Under 25-årsmarkeringen som knuste så manges E3-drømmer, ga Bethesda i det minste fansen et glimt av noe av teknologien som vil bli brukt under utviklingen av The Elder Scrolls 6. Vi fikk en sniktitt på bruken av fotogrammetri, som inkluderer skanning av ekte gjenstander og omgivelser for å bringe dem inn i spillet i detaljert 3D. Teknologien vil først komme på banen i Starfield, før den tar i bruk i Elder Scrolls.

Elder Scrolls 6 blir offisielt

Bethesda er et travelt opptatt studio. De jobber ikke bare med Starfield, men de fortsetter å utvikle Elder Scrolls Online og de har en langvarig forpliktelse med Fallout 76. Og dette er bare RPG-franchisene deres. De har også nok å henge fingrene i med mobilspill, Dishonored, Prey med flere. Takket være Todd Howard, vet vi at Bethesda jobber med to store spilltitler parallelt.

Etter tilbakekomsten til Skyrim etter en tids fravær, sammenlignet Howard dette med et gjensyn med en gammel skolekamerat. Tiden som var gått bidro til at han så Skyrim som om det var for første gang.

Da kan vi se den kommende tittelen i et nytt perspektiv. Vi vet i det minste at det ikke vil få navnet Elder Scrolls 6. Etter de foregående utgivelsene å dømme, vil det neste spillet også få et navn i tillegg.

Elder Scrolls 6: hvor vil det foregå?

Vi vedder gjerne på at som alle de andre spillene i serien vil The Elder Scrolls 6 utspilles på kontinentet Tamriel, som du ser et kart over ovenfor.

Tidligere spill har ført oss til High Rock, Hammerfell, Morrowind, Cyrodil og Skyrim. Valenwood, Elsweyr og Black Marsh er de største stedene det gjenstår å utforske. Men det betyr ikke at Bethesda ikke vil vende tilbake til åstedene for de tidligere spillene.

Rykter på nettet har pekt mot Black Marsh, tilholdsstedet til reptilrasen fra Argonia, men det var ingen konkrete grunner til dette ryktet. Sumplandene og nettverket av øyer i Black Marsh ville gi serien en spennende geografisk forandring, men det er også en type geografi som vil åpne for sammenligning med Witcher 3. Det er nok dette området vi vet minst om i Tamriel, så her er det massevis av rom for kreativitet. Elsweyr kunne være minst like spennende å utforske, med sine tørre sletter og ufremkommelige områder.

Det var også et sterkt rykte om at Elder Scrolls 6 ville bli lagt til Valenwood, Bosmers tilholdssted. Dette er også et område av Tamriel som Bethesda ennå ikke har brukt så mye tid på.

Ryktet om at spillet skulle legges dit er så gammelt som 2014, og bygger på et internt Bethesda-notat. Der ble ansatte hos Bethesda advart mot å bruke ordene Fallout: Nuka World, Elder Scrolls VI og Project Greenheart.

Det ble først antatt å være falskt, men Fallout: Nuka World endte opp med å bli en stor DLC-utgivelse til Fallout 4. Dette ga større tyngde til ryktet om at Project Greenheart faktisk er kodenavnet for det neste Elder Scrolls-spillet. Og det at Greenheart er en by i det skogkledde området i Valenwood gjør dette enda mer interessant.

Men etter den korte kunngjøringen om Elder Scrolls 6 under E3 2018, har mange fans beveget seg bort fra tanken om Valenwood, ettersom landskapet i traileren stemte dårlig med Valenwood.

Det er vanskelig å slutte noe konkret av det korte E3-klippet vi har av spillet, men etter at det ble vist, har mange blitt enige om at Elder Scrolls 6 enten vil foregå i Hammerfell eller High Rock.

I et intervju med Eurogamer bekreftet Todd Howard at teamet hadde bestemt seg for hvor spillet skal foregå, men at han ikke vil fortelle oss det ennå.

Det er naturligvis sparsomt med detaljer for øyeblikket. Alt vi har er rykter, noe det er vanskelig å bygge noe som helst på.

Men uansett hvor spillet fører oss, er vi sikre på at det blir en spennende opplevelse.

The Elder Scrolls 6: det vi ønsker å se

Husbygging

Noe vi er temmelig sikre på at vil dukke opp i spillet på en eller annen måte, er husbygging eller grunnleggelse av byer. Med Skyrim kom utforming og opprettholdelse av en boplass med Hearthfire DLC, noe Fallout 4 videreførte med introduksjonen av bosetningsmekanikken i Homestead DLC. Dette kan enkelt videreføres og forbedres i neste Elder Scrolls-spill, ettersom det opplevdes som litt uferdig i Fallout.

En helt ny fortelling

I et intervju med Gamespot sa Todd Howard at Bethesda tar en grundig gjennomgang av hvordan de forteller historiene sine.

Howard bemerket at Skyrim og Fallout 4 har litt ulik tilnærming til fortellingen, der Skyrim lar ting stå mer åpent for spilleren, mens Fallout veileder dem tydeligere gjennom historien.

Nå sier han at studioet er på jakt etter på «fortelle en bedre historie i en åpen verden». Han uttalte at «vi har hatt både suksesser og gjort feiltrinn, og vi har nye ideer vi ønsker å utforske i fremtiden, ettersom vi tror vi kan gjøre ting enda bedre.»

Den neste Elder Scrolls-tittelen vil dermed kunne bli en balansegang mellom spillerens frihet og historiefortelling sentrert rundt en skikkelse.

The Witcher 3 har utvilsomt hatt en kraftig innvirkning på hva spillerne venter seg av historiefortelling i åpen verden-spill.

Selv om vi ikke ønsker oss at Bethesda kjører ut en Witcher-kopi (noe som kanskje ikke er mulig uansett), legger det likevel stort press på Bethesda når det gjelder omgivelser av høy kvalitet og oppdragsbasert historiefortelling.

Ingen flerspiller

Noe vi derimot ikke venter å se, er flerspillermodus. Skyrim plages ikke av fraværet av dette, og det virker ikke fornuftig å innlemme nettbasert flerspillermodus mens man fortsatt har Elder Scrolls Online.

Virtual reality

Det er ikke sikkert, men med tanke på at Bethesda har kommet med en fullverdig VR-opplevelse for Skyrim, spørs det heller når enn om.

Forbedret grafikk og færre programfeil

Den remastrede utgaven av Skyrim viste oss hvor langt det visuelle har utviklet seg siden den første lanseringen av spillet. Vi regner med at kommende spill vil bli enda bedre, og denne forventningen vokser med tiden som går, ettersom teknologien stadig forbedres. Men vi vet at den nye spillmotoren vil bli brukt, noe som uansett vil gi en bedre spillopplevelse.

Bedre flyt i kampscenene … som drar fordel av de nye konsollene

Aller kjenner og liker animasjonene man får i Oblivion, Skyrim and Fallout, men å oppleve dem på en Xbox Series X eller en moderne gaming-PC ville være direkte flaut. Vi venter oss langt bedre flyt i kampscenene, og med tanke på kraften i de nye konsollene også en mer detaljrik åpen verden å utforske.

Gjenspillbarhet

I et intervju med IGN (i 2019) ga Howard en liten oppdatering om hva vi kan vente oss av spillet: «Vi er åtte år etter Skyrim. Når vi kommer til Elder Scrolls 6, er dette et spill vi må designe slik at folk vil spille det i et tiår, minst.»

Dermed vet vi at Elder Scrolls 6 utvikles med holdbarhet i tankene. Naturligvis holdes også spill som Skyrim og Oblivion levende av fans som lager modifikasjoner, og av folk som simpelthen ikke kan få nok av dem.

Om dette innebærer en kraftigere vektlegging av gjenspillbarhet med forgreninger og vidtrekkende konsekvenser ev enkeltbeslutninger gjenstår å se, men dette kan være én måte å gjøre spillet interessant over tid på.

Jack Webb og Vic Hood har også bidratt til denne artikkelen.