Sci-fi-skytespillet Metal Eden kan være det kuleste nye spillet fra den seneste utgaven av State of Play

Under den seneste utgave av State of Play avduket utvikleren Reikon Games Metal Eden, et nytt sci-fi førstepersonsskytespill (FPS) som ser ut til å være en imponerende blanding av Doom og Ghostrunner.

Spillet foregår i et mørkt sci-fi-univers, hvor roboter drives av kybernetiske kjerner som inneholder digitaliserte menneskesjeler. Du spiller som den avanserte androiden Aska, som kjemper for å redde en tapt menneskekoloni. Under reisen din vil du bli ledsaget av romskipet Nexus, som gradvis avslører mer om verden og din rolle i den.

Kampsystemet kombinerer kraftige våpen med evnen til å tappe fiendens energikjerner og bruke dem til å forsterke dine egne angrep. I tillegg til dette byr spillet på fartsfylt parkour, hvor du kan spurte, svinge og løpe på vegger gjennom åtte futuristiske nivåer.

Sjekk ut traileren nedenfor for en tidlig titt på spillet.

Totalt sett ser det virkelig imponerende ut – spesielt visuelt. Det er definitivt et stort steg opp fra studioets forrige utgivelse, Ruiner, som, selv om det var veldig underholdende, hadde et mer indie-inspirert utseende.

Vi gleder oss veldig til å prøve ut Metal Eden når det slippes til PC, PlayStation 5, Xbox Series X og Xbox Series S 6. mai 2025.

