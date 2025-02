PS6: Når kan vi vente oss PlayStation 6 og hva ønsker vi oss?

PS5 Pro er her … (Image credit: Future) Hvis noe kan gi oss et innblikk i hvordan PS6 kan bli seende ut eller hva den kan tilby, så er det PlayStation 5 Pro-konsollen, som ble lansert mot slutten av 2024. I vår anmeldelse av PS5 Pro kan du lese mer om hva som gjør Sonys siste mellomgenerasjonskonsoll unik. Sonys PSSR-teknologi er spesielt interessant i sammenheng med PS6, og implementeringen i PS5 Pro kan indikere retningen Sony er på vei.

Lanseringen av PS6 er allerede etterlengtet, selv om vi bare går inn i PS5-konsollens femte år på markedet. Men som med de fleste konsollgenerasjoner, er det sannsynlig at Sony allerede planlegger en etterfølger.

Det er usannsynlig at vi får se en ny hovedkonsoll fra PlayStation med det aller første, men det betyr ikke at vi ikke kan drømme om hva vi ønsker oss av en PS6 – eller forutsi når den faktisk dukker opp. Tross alt vet vi at Sony allerede tenker på fremtiden, ettersom selskapet har varemerkeregistrert navnene PS6, PS7, PS8, PS9 og PS10.

I mellomtiden har Sony kommet med PS5 Slim og nylig også sluppet PS5 Pro, som kan skilte med kraftigere GPUer, avansert Ray-Tracing og AI-drevet oppskalering. Denne mellomgenerasjonsoppgraderingen koster rundt 10 000 kroner og kan tjene som et godt stoppested for spillere før neste hovedkonsoll kommer.

Sannsynlig lansering i 2027 eller senere

Vil sannsynligvis bli dyrere enn PS5 Pro

PS6-navnet er allerede varemerkebeskyttet, sammen med fremtidige generasjoner

Vi mener at PS6 burde fokusere på oppgraderinger som ekte 4K 60fps, bedre lagring og et mer mangfoldig programvaretilbud ved lansering

PS6

Mens vi fortsatt har stor glede av vår PS5 og de beste PS5-spillene, har vi i denne artikkelen samlet alt vi ønsker å se fra PS6, samt når vi forventer å få tak i den neste PlayStation-konsollen.

Spekulasjoner om utgivelsesdato for PS6: Når venter vi at den skal lanseres?

(Image credit: Sony)

Lanseringen av PS6 er trolig et stykke unna. PS5 ble utgitt i november 2020, så det er ikke spesielt sannsynlig at Sony vil vurdere å lansere en helt ny PlayStation med det aller første. Vanligvis lanseres PlayStation-konsoller med seks til syv års mellomrom – PS4 kom i 2013 og PS5 fulgte i 2020.

I et intervju med Game Informer bekreftet Sonys Executive VP of Hardware Engineering, Masayasu Ito, at PS5-livssyklusen forventes å være rundt seks til syv år, noe som betyr at vi ikke vil se PS6 før tidligst i 2026.

«Tidligere var livssyklusen til en ny plattform syv til ti år, men gitt den raske utviklingen av teknologi, er det nå en seks til syv års livssyklus», sa Masayasu.

«Vi klarer ikke helt å holde tritt med den raske teknologiske utviklingen, så vår tankegang er at PS5 som plattform vil ha en livssyklus på kanskje seks til syv år. Men ved å gjøre det bør vi være i stand til å endre selve maskinvaren og integrere teknologiske fremskritt. Det var tanken bak dette og testen på dette var PS4 Pro, som ble lansert midt i PS4-livssyklusen.»

Med tanke på at PS5 Pro kom fire år etter PS5, kan denne generasjonen følge en lignende tidslinje.

PS6-pris: Hva vil den koste?

Selvfølgelig vil vi ikke vite hvor mye PS6 vil koste før Sony avslører offisielle detaljer i en fjern fremtid. Men vi kan gjøre noen utdannede gjetninger akkurat nå.

La oss først se på prisen på PS5, Sonys nåværende generasjons konsoll – spesielt PS5 Slim, som har blitt den nye standarden. Det koster rundt 6 800 SEK for den fysiske versjonen som inkluderer en flyttbar diskstasjon. Det finnes også en digital versjon uten diskstasjon til rundt 5800 SEK.

Men hvis vi ser på den nylig lanserte PS5 Pro, har Sony satt prisen til over 10 000 kroner. Dette er en betydelig økning sammenlignet med basismodellen og gjør det vanskeligere å forutsi en mulig pris for PS6.

Kan for eksempel PS6 lanseres til en lavere pris enn PS5 Pro for å få en større markedsandel i neste generasjon? Eller vil PS6 ganske enkelt følge prisøkningstrenden som PS5 Pro har etablert?

Vi er litt bekymret, da dette vil bety at hjemmekonsoller blir veldig dyre og i så fall kan det være på tide å begynne å spare allerede nå.

PS6: Hva vi ønsker oss

(Image credit: Sony)

«Avstanden mellom konsolllanseringer blir lengre for hver generasjon. Men i gjennomsnitt går det vanligvis seks eller syv år mellom hver iterasjon. Jeg forventer fullt ut at dette vil være tilfellet med PS6, som jeg antar ikke vil lanseres før tidligst i 2027. Men gitt de stadig større budsjettene for spill og lengre utviklingssykluser, lurer jeg på om PlayStation-listen med PS20 vil ha en solid lansering av PS20 Studios til senere lansering.»

«En sterk lanseringsserie er et must for PlayStation 6. PS5 hadde en bedre start enn forgjengeren, med eksklusive produkter som Demon's Souls, Sackboy: A Big Adventure, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, og det medfølgende Astro's Playroom, som gir mange spillalternativer fra dag én. Når det er sagt, tror jeg at Sony virkelig burde etterstrebe variasjon til PS6, gjennom å reintrodusere klassikere som Sly Cooper, Twisted Metal og Jak and Daxter for å virkelig gi lanseringen større bredde og lokke eldre Sony-fans tilbake til den nye konsollen.

«Når det gjelder grafiske muligheter, har vi allerede begynt å se avtagende forbedringer, der spranget i kvalitet mellom PS4 og PS5 som sannsynligvis er det minste så langt. Som et resultat tror jeg at Sony bør fokusere på å foredle det de allerede har. Overgangen til SSD var en av de beste endringene som ble gjort med PS5. For PS6 vil jeg gjerne se at systemet øker hastigheten på 4K-filer og øker potensialet for å få en høyere bildefrekvens og redusere spillenes filstørrelse. Vi er blitt vant til at spill tar opp 100-150 GB lagringsplass, men jeg ville virkelig ikke at 200 GB eller mer skulle bli normen – spesielt for de uten tilgang til lynraskt internett.»

– Rhys Wood, maskinvareredaktør, TechRadar Gaming

Rhys Wood, Skribent for TechRadar Gaming

PS6: Seneste rykter

Tidligere PlayStation-sjef Shawn Layden tror ikke Sony kan slippe unna med en heldigital PS6

I et intervju med Kiwi Talkz publisert tidlig i februar 2025, delte Shawn Layden, tidligere administrerende direktør i Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, sine tanker om muligheten for at PS6 blir heldigital. Han sa spesifikt: «Jeg tror ikke Sony kan komme unna med det nå», og siterer at en full overgang til digital konsollspilling fortsatt er en utfordring på grunn av det store antallet spillere som er avhengige av internett-tilkobling.

Sony vil kanskje «teste markedet» med PS5 Pro-priser, ettersom analytikere anslår at PS6 kan koste rundt 600 dollar

I en samtale med GamesBeat hevdet Mat Piscatella, en pålitelig analytiker hos Circana, at «høyere priser sannsynligvis må være en del av regnskapet» for PS6. Han forventer at prisene på ny konsollmaskinvare vil fortsette å stige. Dette ble også bekreftet av Midia Researchs Rhys Elliot, som sa at «PlayStation tester tydelig markedet med PS5 Pro-konsollens priser».

De seneste ryktene tyder på at PlayStation 6 kan komme i to forskjellige varianter

En tipser ved navn «Kepler», som har vist seg å være pålitelig med tidligere spillmaskinvare, har på spillforumet Neogaf hevdet at PS6 kan lanseres i to forskjellige varianter, som forgjengeren PS5. I følge Kepler utvikles to separate system-on-chip (SoC) for PS6. En SoC er en brikke i en konsoll som kan kombinere flere datakomponenter til én enhet.

Ny PS6-rapport hevder at AMD vil designe konsollens brikke

Reuters meldte i september 2024 at AMD angivelig har vunnet kontrakten mot Intel om å levere brikker og komponenter til PS6 allerede i 2022. Dette vil bety at AMD og Sonys samarbeid fra PS5 vil fortsette og at bakoverkompatibilitet var en avgjørende faktor i beslutningen. AMDs arbeid med PS5 kan ha vært den avgjørende faktoren ved valg av leverandør.

PS6- og Xbox Series X-konsollens etterfølgere vil lanseres i 2028 ifølge Microsoft

Dette ryktet er noe eldre (2023), men har sine røtter i Microsofts juridiske kamper det siste året, da selskapet forsøkte å kjøpe Blizzard Activision. Rettsdokumenter fra rettssaken viste at Microsoft mener det «forventede lanseringspunktet» for neste generasjon konsoller er 2028. Dette ville være i samsvar med tidligere konsollgenerasjoner og ville bety at PS6 ville bli lansert åtte år etter PS5s lansering.

