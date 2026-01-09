Sonys nye «HyperPop»-kolleksjon er her – og den er fryktelig stygg

Sony har avduket en ny tilbehørskolleksjon kalt HyperPop

Kolleksjonen inkluderer nye farger for den trådløse DualSense-kontrolleren og et PS5 Slim-deksel

Forhåndsbestillingene åpner 16. januar

Sony har avduket sin nyeste tilbehørskolleksjon, og jeg kan ikke være den eneste som synes alt i den er skikkelig stygt.

Den nye serien heter HyperPop-kolleksjonen og består av tre nye fargetemaer: Techno Red, Remix Green og Rhythm Blue. Alle er basert på sterke, nesten skrikende primærfarger kombinert med en svart gradient. Designene er tilgjengelige på både nye versjoner av DualSense Wireless Controller og som konsoll-skins til PS5 Slim.

HYPERPOP Collection | PS5 & PC - YouTube Watch On

Ærlig talt ser alle tre fargene ut som noe en 10-åring slengte sammen i Photoshop etter å ha lekt litt for lenge med gradientverktøyet, og det er ikke noe jeg umiddelbart er ivrig etter å legge til i min egen samling.

I kommentarfeltet under Sonys offisielle trailer på YouTube er imidlertid reaksjonene noe mer positive. «Endelig, etter 22 år, har PlayStation sin Mountain Dew-utgave», skriver en bruker. «Den grønne kontrolleren ser helt vill ut – jeg vil ha den», skriver en annen.

Mange har også påpekt at det er en fullstendig mangel på skins til PS5 Pro. Hvis man ser nøye på Sonys pressemateriell, ser det faktisk ut til at eiere av den kraftigere modellen har blitt stående uten i denne runden.

HyperPop-versjonene av DualSense Wireless Controller vil koste 85 dollar, mens PS5 Slim-skinsene vil koste 75 dollar, noe som tilsvarer henholdsvis omtrent 900 og 800 norske kroner. Sony opplyser også at konsollskinnene kun vil bli solgt i «begrensede mengder» og i «utvalgte markeder», noe som tyder på at etterspørselen kanskje ikke ventes å bli enorm.

Dette kan også forklare hvorfor det for øyeblikket ikke finnes noen PS5 Pro-varianter. Men hvis kolleksjonen blir en suksess, slik det kan se ut til, er det ikke umulig at flere alternativer vil dukke opp senere.

Hele HyperPop-kolleksjonen kan forhåndsbestilles fra 16. januar i utvalgte markeder, inkludert Storbritannia, Tyskland, Spania, Frankrike med flere, men dessverre ikke Norge. Om Sony velger å gi ut tilbehørskolleksjonen til flere markeder senere er uklart.