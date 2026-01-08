Sonys nya ”HyperPop”-kollektion är här – och den är fruktansvärt ful

Sony har presenterat en ny tillbehörskollektion kallad HyperPop

Kollektionen innehåller nya färger för DualSense Wireless Controller och skal till PS5 Slim

Förhandsbokningar öppnar den 16 januari

Sony har visat upp sin senaste tillbehörskollektion, och jag kan inte vara ensam om att tycka att allt i den är riktigt fult.

Den nya serien går under namnet HyperPop Collection och består av tre nya färgteman: Techno Red, Remix Green och Rhythm Blue. Samtliga bygger på starka, nästan skrikiga grundfärger som kombineras med en svart gradient. Designerna finns både på nya versioner av DualSense Wireless Controller och som konsolskal till PS5 Slim.

HYPERPOP Collection | PS5 & PC - YouTube Watch On

Ärligt talat ser alla tre färgerna ut som något en tioåring hade slängt ihop i Photoshop efter att ha lekt lite för länge med gradient-verktyget, och det är inget jag direkt känner ett sug efter att lägga till i min egen samling.

I kommentarsfälten under Sonys officiella trailer på YouTube är reaktionerna dock något mer positiva. ”Äntligen, efter 22 år, har PlayStation fått sin Mountain Dew-utgåva”, skriver en användare. ”Den gröna handkontrollen ser helt galen ut – jag vill ha den”, skriver en annan.

Många har samtidigt pekat på att det helt saknas skal för PS5 Pro. Tittar man närmare på Sonys pressmaterial verkar det faktiskt som att ägare av den kraftfullare modellen har blivit utan i den här omgången.

HyperPop-versionerna av DualSense Wireless Controller kommer att kosta 85 dollar, medan PS5 Slim-skalen landar på 75 dollar, vilket motsvarar ungefär 900 respektive 800 svenska kronor. Sony uppger dessutom att konsolskalen endast kommer att säljas i ”begränsade mängder” och på ”utvalda marknader”, vilket antyder att efterfrågan kanske inte väntas bli enorm.

Det kan också förklara varför det i nuläget inte finns några PS5 Pro-varianter. Om kollektionen mot förmodan blir en succé är det dock inte omöjligt att fler alternativ dyker upp längre fram.

Hela HyperPop-kollektionen går att förhandsboka från och med den 16 januari på utvalda marknader, som bland annat Storbritannien, Tyskland, Spanien, Frankrike och fler, men tyvärr inte Sverige. Om Sony väljer att släppa tillbehörskollektionen till fler marknader längre fram är oklart.